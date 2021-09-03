РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5135 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 530 114
Зеленский (16568) коррупция (8390) диджитализация (181)

Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский

Диджитализация является одной из приоритетных реформ в стране и имеет целью эффективную борьбу с коррупцией на разных уровнях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи со студентами и экспертной средой Стэнфордского университета (США, Калифорния), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Диджитализация - это одна из приоритетных реформ в Украине, идет очень удачно, мощно, быстро. Результат этой реформы - это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Украине уже началась реализация программы paperless, которая предусматривает цифровизацию государственных услуг на всех уровнях. Также одной из важных задач является цифровизация работы правительства, парламента и Офиса президента, и соответствующие решения уже приняты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько стран уже заказывают у нас концепт "Дії", - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
В виртуальном мире после злоупотреблений наркотиками и психотропами.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:59
+32
Чувак живе у іншому вимірі 🤪
показать весь комментарий
03.09.2021 11:01
+20
Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5803
показать весь комментарий
03.09.2021 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве", - сказал Зеленский.

Вышла серия комиксов ??????????
показать весь комментарий
03.09.2021 11:57 Ответить
Поц-служба *********** схоже випадково запостила виступ шапіто-95)
показать весь комментарий
03.09.2021 12:24 Ответить
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:28 Ответить
Прямо хокку многосложное.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:35 Ответить
Це "Митець" - Лесь Подеревьянський.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:40 Ответить
А сама цитата -- из "Гамлета" Поддеревянского. Классика..
показать весь комментарий
03.09.2021 12:43 Ответить
сказочный самовлюбленный зедебилоид.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:07 Ответить
Бобеда над коррупцией, это суды. Без правосудия, судов - все остальное не работает должно. Все наши президенты, карманное правосудие, предпочитают праву.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:15 Ответить
Коли вже нарешті вибори у смартфоні . Це ключове питання . Тисячі туристів , мільйони заробітчан , інші категорії громадян України не можуть брати участь у виборах , через середньовічну систему макулатурного голосування . Досить розносити коронавіруси по дільницях . Подивіться , сама пенсія на дільницях . Молодь обирає голосування в смартфоні і не ходить на макулатурне голосування .
показать весь комментарий
03.09.2021 14:03 Ответить
Тогда все голосование в Украине будет проходить в ОП по заказу самого Зеленского и все ваши голоса уже тогда не будут иметь никакого значения.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:37 Ответить
Голосование в Украине состоит из 2-х этапов -самого голосования и отстаивания итогов честного голосования. Если не будет 2-го этапа голосования, то 1-й этап уже не будет иметь никакого значения. Отстоять итоги электронного голосования практически невозможно, недаром в США во время выборов, после всех мытырств с техникой перешли к ручному подсчету голосов (по бумажкам).
показать весь комментарий
03.09.2021 15:44 Ответить
Диджитализация, это тотальный контроль над человеками. Называй все своими именами, а не как Голохвастов- заумными словами с надутыми щеками. Возвеличиваешь беззаконие свое. Куда чел. не сунется-все в электронный реестр-медицина.проезд. банки. А коломойские не подотчетные. электронным реестрам. Дурик ты и СЛУГА САТАНЫ. Это не оскорбление. а констатация факта. ведь сатане оцифровка нужна...
показать весь комментарий
03.09.2021 16:43 Ответить
никакого кеша с микробами. теперь взятки гундосику на карточку перечислять можно будет
показать весь комментарий
03.09.2021 20:19 Ответить
Верит в сказки и фокусы
Коррупцию может победить только богобоязненность населения
показать весь комментарий
03.09.2021 23:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 