Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский

Диджитализация является одной из приоритетных реформ в стране и имеет целью эффективную борьбу с коррупцией на разных уровнях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи со студентами и экспертной средой Стэнфордского университета (США, Калифорния), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Диджитализация - это одна из приоритетных реформ в Украине, идет очень удачно, мощно, быстро. Результат этой реформы - это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Украине уже началась реализация программы paperless, которая предусматривает цифровизацию государственных услуг на всех уровнях. Также одной из важных задач является цифровизация работы правительства, парламента и Офиса президента, и соответствующие решения уже приняты.

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