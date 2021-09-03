Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Диджитализация является одной из приоритетных реформ в стране и имеет целью эффективную борьбу с коррупцией на разных уровнях.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи со студентами и экспертной средой Стэнфордского университета (США, Калифорния), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Диджитализация - это одна из приоритетных реформ в Украине, идет очень удачно, мощно, быстро. Результат этой реформы - это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что в Украине уже началась реализация программы paperless, которая предусматривает цифровизацию государственных услуг на всех уровнях. Также одной из важных задач является цифровизация работы правительства, парламента и Офиса президента, и соответствующие решения уже приняты.
Пожалуйста, подождите...
Вышла серия комиксов ??????????
Коррупцию может победить только богобоязненность населения