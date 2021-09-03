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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов

Отношения Беларуси с Афганистаном будут зависеть от действий пришедших к власти в этой стране талибов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг.

"Нельзя торопиться. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, какое будет сформировано правительство, о каких политических принципах они (талибы. - Ред.) заявят, как будут выстраивать отношения с соседями. Самое главное, чтобы было четкое понимание того, что из Афганистана не должна исходить угроза для сопредельных стран и нашего государства", - сказал Макей.

Он добавил, что Афганистан представляет для Беларуси серьезный интерес.

"У нас, например, в прошлом году было более $180 млн товарооборота... И в основном это был наш экспорт. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные торгово-экономические отношения со страной, которая проповедует принципы миролюбия, дружбы с соседями и не создаёт напряженности в регионе", - отметил Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризис в Афганистане подталкивает Евросоюз к усилению стратегической автономии, - Боррель
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Топ комментарии
+4
"Все зависит от талибов"
Все залежить від думки х##ла
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03.09.2021 11:03
+2
Ага... Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 313
Читается как: "Минск пока не определился", а следует понимать как: "Плешивый х@йло3/14дор ещё не отдал указание усатому бульбо3/14дору, как ему к этому относится...
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03.09.2021 11:04
+2
Так он и признал. Беларусь в ООН голосовала против декларации, признающей Крым оккупированным.
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03.09.2021 11:16
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"Все зависит от талибов"
Все залежить від думки х##ла
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03.09.2021 11:03 Ответить
Не зависит.. иначе Батька Крым российским уже давно бы признал.
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03.09.2021 11:04 Ответить
Так он и признал. Беларусь в ООН голосовала против декларации, признающей Крым оккупированным.
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03.09.2021 11:16 Ответить
И тем не менее российским он тоже его не признает https://ru.krymr.com/a/news-lukashenko-krym-rossiya/31400738.html
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03.09.2021 11:20 Ответить
Вертит, абы козырять было чем
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03.09.2021 23:31 Ответить
Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 4208 Бацькин бизнес-план нехитрый: покупать у талибов прочих цыган и гнать их в Европу.
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03.09.2021 11:03 Ответить
Нравится, не нравится но победа Талибана над Америкой в Афганистане свершившийся факт и рано или поздно дипломатические и прочие отношения с ними придется налаживать.. в первую очередь соседям а потом и тем кто подальше.. как Беларусь.
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03.09.2021 11:03 Ответить
Ты хотел сказать *талибан* ето болезнь и с ней нужно налаживать жизнь, как и с беларашкой?
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03.09.2021 11:20 Ответить
*талибан* не победил Америку. Просто Америка решила что хватит бороться с говном и его финансировать. Пускай теперь его убирают другие
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03.09.2021 11:22 Ответить
Так и СССР и Британская империя просто ушли после многолетних попыток оставив в Афганистане так же как и американцы кучу своих покойников и огромное количество средств при нулевом результате.
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03.09.2021 11:25 Ответить
Дело в исламе, от этой веры и отношения с христианскими странами не складываются
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03.09.2021 23:35 Ответить
Налаживать отношения будут с Афганистаном и теми кто в нем власть потому что с мировой карты он не исчезнет ни куда, в космос не перелетит.. https://focus.ua/*******-novosti/490497-kitay-gotov-stroit-druzheskie-otnosheniya-s-talibanom-smi
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03.09.2021 11:23 Ответить
Була "победа" американців, і була б ще з 20 років, якби вони захотіли, Просто їм там вже набридло і вони пішли.
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04.09.2021 10:19 Ответить
Ага... Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 313
Читается как: "Минск пока не определился", а следует понимать как: "Плешивый х@йло3/14дор ещё не отдал указание усатому бульбо3/14дору, как ему к этому относится...
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03.09.2021 11:04 Ответить
___Туризм , аднака ,тоже в планах.... Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 6035 Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 4640
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03.09.2021 11:05 Ответить
"Баришня лягли і просять..." Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 7921
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03.09.2021 11:08 Ответить
че там думать . белорус и талиб братья на век

точнее пока Лука не сдохнет Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 8002
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03.09.2021 11:09 Ответить
Україна, як і Білорусь, і ряд інших країн, ще не визначились, які відносини матимуть з Афганістаном. Просто тепер в Афганістані бракує продуктів і пуста казна, загрожує голод, бо таліби заборонили сіяти мак, посіви якого останні роки дедалі збільшувалися, і економіка без промисловості різко впала...
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04.09.2021 10:28 Ответить
Вы хотели сказать что боевики захватившие власть в Минске?
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03.09.2021 11:12 Ответить
Просто транзитить в страны Балтии талибов еще команды не было! Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 1017
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03.09.2021 11:14 Ответить
Иракцы кончились, так бульбашенко думает афганцев в ЕС через границу с Литвой и Польшей проталкивать. А не захотят, значит талибы увраги. Ни и героин никто ж не отменял.
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03.09.2021 12:47 Ответить
Все залежить від московії . Сидячи на путінському члені не можна сподіватися на власну міжнародну політику Білорусі .
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03.09.2021 14:08 Ответить
 
 