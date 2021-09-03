В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ
Новости Цензор.НЕТ Общество
В 2021 году зафиксировано 2,5 миллиона фактов пересечения иностранцами границы Украины, 14,9 тысячи раз - с туристической целью.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ
"В 2021 году зафиксировано 2,5 миллиона фактов пересечения государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что 14,9 тысячи раз границу пересекали с туристической целью поездки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
правда после открытия детской площадки перед ОП есть надежда что поедут любители ужасов
есть карстовые пещеры - самые длинные. в мире то
есть еще "аллея любви"
есть много чего еще, правда да - как вы сказал - кому это нафиг надо.
ах да - Чернобыль же))) вот это да - любой араб хочет побегать с автоматом там