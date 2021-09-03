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Госпогранслужба (5416) туризм (1542) Украина (44309)

В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ

В 2021 году зафиксировано 2,5 миллиона фактов пересечения иностранцами границы Украины, 14,9 тысячи раз - с туристической целью.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ

"В 2021 году зафиксировано 2,5 миллиона фактов пересечения государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран

В ГПСУ отметили, что 14,9 тысячи раз границу пересекали с туристической целью поездки.
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честно говоря 15 000 туристов это ни о чем

правда после открытия детской площадки перед ОП есть надежда что поедут любители ужасов В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1917
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03.09.2021 11:13 Ответить
скоріш за все більша частина то діти-українці (а вони всі українці до 18 років, хоч і мають паспорти інших країн, бо проходять кордон як іноземці), що приїхали на Батьківщину на канікули )))
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03.09.2021 11:23 Ответить
и кто то там кричал шо у нас суперпотенциал для туризма(разве шо арабы, как пишут, прилетают прогулять своих гаремниц В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2252 )
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03.09.2021 11:14 Ответить
А что у нас тут еще делать? Кроме как на Печерскую лавру посмотреть и проститутку купить самодостаточному иностранцу тут делать особо то и нечего.
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03.09.2021 11:17 Ответить
В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6341
есть карстовые пещеры - самые длинные. в мире то

есть еще "аллея любви"
есть много чего еще, правда да - как вы сказал - кому это нафиг надо.
ах да - Чернобыль же))) вот это да - любой араб хочет побегать с автоматом там В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 412
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03.09.2021 12:24 Ответить
приїзжають права покачать араби. барана у ванній номера забить ..
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03.09.2021 11:24 Ответить
15 000 это хасиды? В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 220
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03.09.2021 11:23 Ответить
У меня есть знакомый француз, тоже хочет поехать в Украину как турист. Нервишки пощекотать. Такой себе экстрим тур устроить.
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03.09.2021 11:34 Ответить
вот на своем Пежо пусть и приедет - пару раз ходовая пойдет поСкабеевой - экстрим чо В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5449
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03.09.2021 12:25 Ответить
 
 