За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлен 321 новый случай, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 321 новый случай заболевания коронавирусом (всего 225122), умер один человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 171 женщина в возрасте от 19 до 95 лет, 125 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 14 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Также зафиксирован 1 летальный случай от вируса (всего 5285).

Кроме того, за сутки госпитализировали 44 больных коронавирусом и 50 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Преодолели коронавирус 172 человека (всего 216477).

Также Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Соломенском (58), Деснянском (52) и в Подольском (42).