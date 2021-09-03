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Гранаты, тротил и электродетонаторы: возле базы отдыха в Кирилловке обнаружили пакет с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Гранаты, тротил и электродетонаторы: возле базы отдыха в Кирилловке обнаружили пакет с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Боеприпасы и взрывчатые вещества обнаружили вчера пограничники Бердянского отряда вблизи базы отдыха "Озерная" в пгт Кирилловка Мелитопольского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пакет, в котором находились опасные предметы, в том числе похожие на взрывчатку, был найден недалеко от береговой линии в ходе реализации оперативной информации.

На место обнаружения тайника были вызваны сотрудников ГСЧС и Национальной полиции, а также до их прибытия обеспечена охрана опасной находки.

Гранаты, тротил и электродетонаторы: возле базы отдыха в Кирилловке обнаружили пакет с боеприпасами 01

Всего в тайнике было 83 патрона 5,45 мм, 48 патронов 9 мм, 3 гранаты Ф-1, 6 электродетонаторов ЕГР, 0,6 кг тротила и 2 зажигательные трубки.

В настоящее время опасная находка передана сотрудникам ГСЧС, продолжаются проверочные мероприятия.

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Гранаты, тротил и электродетонаторы: возле базы отдыха в Кирилловке обнаружили пакет с боеприпасами 02
Гранаты, тротил и электродетонаторы: возле базы отдыха в Кирилловке обнаружили пакет с боеприпасами 03
Фото: Госпогранслужба
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03.09.2021 11:39 Ответить
 
 