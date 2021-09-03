Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы сравнить с реальностью
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
15-летнего подростка, которого подозревают в нападении с ножом на женщину в г. Ривне, отпустили домой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 3 сентября.
Суд решил, что школьник должен находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Прокурор же просив взять его под стражу.
Напомним, дерзкое преступление в Ривном зафиксировала камера наблюдения. Двое братьев-близнецов шли по тротуару, как вдруг один из них бросился с ножом на незнакомую прохожую. Ребята убежали. А 42-летнюю потерпевшую госпитализировали и прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Братьев полиция нашла дома. По версии копов, нападение произошло, потому что близнецы смотрели жестокие мультфильмы и компьютерные игры и решили проверить, как это в реальности.
Пожалуйста, подождите...
типа "Культивуючи величність арійської раси"
Повезло зверёнышу что у женщины нет того кто может за неё призвать к ответу этого выродка
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
P.S. Ну хоть бы ногу прострелили, так чисто по фану...??
ну вот никак не пойму, почему ни президент ни судья (особенно в последнее время) ни за что не отвечают, а за все их проёмы(бы) расплачивается налогоплательщик, и деньгами и жизнями?