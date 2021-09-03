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Новости Происшествия
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нападение (2126) Ривне (505)

Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы сравнить с реальностью

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы сравнить с реальностью

15-летнего подростка, которого подозревают в нападении с ножом на женщину в г. Ривне, отпустили домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 3 сентября.

Суд решил, что школьник должен находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Прокурор же просив взять его под стражу.

Напомним, дерзкое преступление в Ривном зафиксировала камера наблюдения. Двое братьев-близнецов шли по тротуару, как вдруг один из них бросился с ножом на незнакомую прохожую. Ребята убежали. А 42-летнюю потерпевшую госпитализировали и прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Братьев полиция нашла дома. По версии копов, нападение произошло, потому что близнецы смотрели жестокие мультфильмы и компьютерные игры и решили проверить, как это в реальности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину в Ривном и нанесли ей несколько ножевых ранений. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
Нада было ему еще денег дать на карманные расходы, ну а что? Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 3542
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03.09.2021 11:54
+30
Капець! Під домашній арешт,?! Виродка? Та його якщо не в тюрму то в психдиспансер вже треба, а не під домашній, блін...
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03.09.2021 12:03
+22
и подарить новый айфон Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 6907 Чтобы не разбивать чувствительную детскую психику
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03.09.2021 11:56
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Нада было ему еще денег дать на карманные расходы, ну а что? Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 3542
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03.09.2021 11:54 Ответить
и подарить новый айфон Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 6907 Чтобы не разбивать чувствительную детскую психику
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03.09.2021 11:56 Ответить
ЗБСЬ у нас "правосудие"!!!
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03.09.2021 11:55 Ответить
Оце так суд чесний і справедливий. Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 7893 Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 8873 Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 8873
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03.09.2021 11:56 Ответить
версия для имбицилов, т.е. для полицейских и прокуроров. только они могут поверить в ее правдоподобность.
типа "Культивуючи величність арійської раси"
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03.09.2021 11:58 Ответить
Реальность должна быть реальностью до конца.И клетка тоже.
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03.09.2021 11:59 Ответить
Это не "ребята".. таких скотов, которые додумались проверить как это надо х..уярить..
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03.09.2021 12:00 Ответить
Ну посадят когда кого то убьёт
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03.09.2021 12:00 Ответить
И подарить еще игру пока будет дома с браслетом сидеть, пусть опыта набирается
Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності - Цензор.НЕТ 5270
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03.09.2021 12:01 Ответить
Зеленое кривосудие
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03.09.2021 12:03 Ответить
Капець! Під домашній арешт,?! Виродка? Та його якщо не в тюрму то в психдиспансер вже треба, а не під домашній, блін...
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03.09.2021 12:03 Ответить
Помню в армии в 18 лет впервые посмотрел фильм ужасов "Зловещие мертвецы", а рядом со мной всегда был автомат...
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03.09.2021 12:06 Ответить
Короче все эти реформы и *новые полиции* это чистой воды галиматня.. все как было до майдана так и осталось.
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03.09.2021 12:07 Ответить
Ага , полицаи своим правом голоса выбирали ему меру пресичения. Да и хоть и больное существо этот хлопак, но браслет и круглосуточный для его возраста могли назначить в любой стране мира. В любом случае это не означает что его отмазывают.
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03.09.2021 12:13 Ответить
Его суд отпавил, каким боком тут полиция, кацап? Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності - Цензор.НЕТ 3061
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03.09.2021 12:53 Ответить
И суды не изменились тоже Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності - Цензор.НЕТ 410
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03.09.2021 12:54 Ответить
А почему бы его не посадить в камеру с зеками с заточками и бритвами. Там бы он многое узнал как и что в реале... Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності - Цензор.НЕТ 1212
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03.09.2021 12:09 Ответить
Не боятся что он дома продолжит своё приключение?в 15 лет моё увлечение было футбол поиграть на поле.
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03.09.2021 12:20 Ответить
А може вони майбутні хірурги? А як прізвище мами й тата?
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03.09.2021 12:23 Ответить
А че это эти два дебила на себе не проверили ?
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03.09.2021 12:30 Ответить
хай смотрит дальше свои любимые фильмы
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03.09.2021 12:38 Ответить
Тепер він пойме що убивство це не наказуємо.
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03.09.2021 12:39 Ответить
игры и видео тут не при чом. Мы с детства смотрели чужих, ммортал комбат и фильмы со шварцем. мало кто упарывается. Тут налицо проблемы воспитания - из них ничего кроме криминала уже не вырастет. и тюрьма будет очень хорошим уроком. А так для них урок - что бабло решает, и папик отмажет. Будут шестерками под кем-то.
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03.09.2021 12:51 Ответить
Дай Бог цей покидьок судді в голову той ніж...
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03.09.2021 12:52 Ответить
Ну всё, считайте они избежали наказания.
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03.09.2021 12:52 Ответить
Если бы на мою жену напал, то получил бы молотком по хребту. А я бы посмотрел как он на коляске ездит..
Повезло зверёнышу что у женщины нет того кто может за неё призвать к ответу этого выродка
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03.09.2021 12:54 Ответить
не потому ли у нас так не хотят раздавать оружие для самооороны, чтоб такие вот мрази(скорее всего сынки этих самых мудаков) оставались безнаказанными.
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03.09.2021 12:56 Ответить
Скорее всего они боятся не за сынков, их сынки как раз вооружены на "законных" основаниях, ибо в Украине пока законы трактуются в зависимости от наличия денег у клиента и влияния на власть, они боятся что у возможных протестующих на Майдане появятся веские аргументы и им так просто палок уже не влупишь, придётся действовать по закону, чинно и благородно, а это очень неудобно с их стороны.
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03.09.2021 13:18 Ответить
в израиле или бразилии этого козла с ножом нашпиговали бы свинцом сразу после нападения(в конечности, если повезет). Вот ЭТО было бы уроком. Заодно сравнил бы с реальностью.
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03.09.2021 12:59 Ответить
Этого мы пока не знаем, возможно у этой женщины есть нервный сын и продолжение последует.
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03.09.2021 13:01 Ответить
Мне вот что интересно, кто родители этих малолетних выродков? На мой взгляд, если бы родители были из "простых" украинских граждан, эти бы ублюдки сидели бы в сизо.
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03.09.2021 13:19 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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03.09.2021 13:20 Ответить
в 15 лет и такие долбойобы
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03.09.2021 13:21 Ответить
Да вы шо.Они же дети.И вобще какая разница(где он будет сидеть).
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03.09.2021 13:23 Ответить
Все таки иногда возникают вопросы к нашим полициянтам, что не нашлось там никого нормального кто бы пристрелил этих тварей как бешеных собак при задержании??? Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності - Цензор.НЕТ 518Или у них в "жопе не кругло", способные только водил дрюкать, и бомжей гонять?? Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності - Цензор.НЕТ 518

P.S. Ну хоть бы ногу прострелили, так чисто по фану...??
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03.09.2021 13:27 Ответить
це така судова реформа саджати за грати без доказів провини, а вбивць відправляти під домашній арешт?
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03.09.2021 13:30 Ответить
..поселить "прикольного мальчика в трусиках" на год в семью этого "заботливого" судьи - чтобы у него (неё) за этот год и брови поседели от "бессонницы"..
ну вот никак не пойму, почему ни президент ни судья (особенно в последнее время) ни за что не отвечают, а за все их проёмы(бы) расплачивается налогоплательщик, и деньгами и жизнями?
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03.09.2021 13:30 Ответить
Так суди в Україні завжди були на боці злочинців . Нічого дивного . Як сказав Зеленський - шкідники в мантіях .
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03.09.2021 14:12 Ответить
Про такого идиота Кубрик фильм снимал"Механический апельсин" Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності - Цензор.НЕТ 5342
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03.09.2021 14:14 Ответить
там психиатрическое освидетельствование проводить надо и в желтый дом закрывать. какой домашний арест?
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03.09.2021 14:22 Ответить
про тюрьму они тоже видели фильмы, видео и мультики. посадить и пусть сравнит с реальностью.
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03.09.2021 14:52 Ответить
А Х @ Е Т Ь . . .
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03.09.2021 15:17 Ответить
Пора мусоров отстреливать как бешенных собак.
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03.09.2021 18:41 Ответить
 
 