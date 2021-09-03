РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5019 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
2 808 9
карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17042) локдаун (294)

Количество смертей из-за коронавируса начало расти, возможно усиление карантина в первой половине сентября, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Количество смертей из-за коронавируса начало расти, возможно усиление карантина в первой половине сентября, - KSE

Карантин в Украине могут усилить уже в первой половине сентября 2021 года из-за того, что коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 пересек предельно допустимые для "зеленой" зоны показатели. В частности, только за неделю количество случаев заболеваемости коронавирусом в нашей стране выросло на четверть.

Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам специалиста, хотя текущая эпидемиологическая ситуация в Украине остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему неуклонно растет. На сегодняшний день каждая пятая "ковидная" реанимационная кровать занята пациентами, и на 14% заняты кровати "с кислородом".

Кроме того, суточная смертность также перешла к росту и составляет около 38 умерших в сутки, что почти наполовину больше по сравнению с прошлой неделей.

Также уже в более чем 10 регионах страны коэффициент обнаружения случаев превышает рекомендуемые ВОЗ 5%, которые означают, что заболеваемость находится под контролем.

"Ситуация с заболеваемостью в Украине все еще остается контролируемой, однако заболеваемость набирает обороты. Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем увеличение темпов обновления госпитализации до +15% в неделю. При таких темпах ожидания КШЭ о введении усиленных карантинных ограничений в первой половине сентября 2021 имеют повышенную вероятность", - подчеркнул эксперт.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели

Но это все не так критично. То есть, скорее всего, полного локдауна не будет.

Эксперты говорят, что сейчас в Украине продолжает реализовываться "желтый" и "зеленый" сценарии прогноза. А от наиболее пессимистичного, так называемого "черного" сценария развертывания заболевания, наша страна удаляется.

Вместе с тем предпринимателям советуют быть готовыми к усилению карантинных ограничений уже сейчас.

"Каждый из регионов Украины - в зоне повышенного риска введении "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности", - говорит Ганиченко.

Читайте также: Украина на грани выхода из "зеленой" зоны карантина, - эксперты KSE

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Антиваксеры! Закупайтесь конским глистогонным Количество смертей из-за коронавируса начало расти, возможно усиление карантина в первой половине сентября, - KSE - Цензор.НЕТ 374
показать весь комментарий
03.09.2021 12:14 Ответить
аккурат после судного дня начнется...не все остаются до него, многие улетают в первые дни после нового года
показать весь комментарий
03.09.2021 13:08 Ответить
Прямо сейчас из супермаркета. Забыл маску дома. Подхожу к охраннику, спрашиваю: "Маску можно купить?". Он отвечает:"Можно, только одноразовых нет, но если вам для посещения магазина, то идите без маски, у нас теперь все без масок"(с). Сам он был в маске, кстати. Я о том, что это шоу Бенни Хилла становится всё смешнее. Количество смертей из-за коронавируса начало расти, возможно усиление карантина в первой половине сентября, - KSE - Цензор.НЕТ 14
показать весь комментарий
03.09.2021 12:21 Ответить
щас можно.в Марике ковид отделения пустуют
показать весь комментарий
03.09.2021 12:29 Ответить
Это гиде было? Ну примерно, конечно
показать весь комментарий
03.09.2021 13:00 Ответить
хотелось бы более подробностей.
сколько из умерших были без прививки,и сколько с прививкой.
а то ситуация как с ремнём в машине,статистика по погибшим без ремня есть,а сколько погибло из-за ремня,нету!
показать весь комментарий
03.09.2021 12:30 Ответить
Не надейтесь. Такой статистики не будет.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:59 Ответить
Ичо будем усилять? Додим волерочке усиленное питание?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:59 Ответить
У нас дельта бушует ,хотя привиты более70% населения, локдаунов новое правительство не планирует, экономика и так не выдерживает двух годовых потрясений ,всем похеру.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:23 Ответить
 
 