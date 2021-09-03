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Новости Происшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со

ГБР получило материалы резонансного ДТП на Бориспольской трассе. Бюро просит свидетелей предоставить имеющуюся у них информацию следователям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"2 сентября 2021 Государственное бюро расследований получило от Национальной полиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа на Бориспольской трассе. По предварительной информации автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, в тот же день полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (по ч.1 ст. 286 УК).

Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией.

Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления.

ГБР призывает свидетелей дорожно-транспортного происшествия предоставить имеющуюся у них информацию следователям Бюро.

Информацию можно присылать на эл.адрес: [email protected] 
Или сообщать по телефону: +38 (044) 300 27 07

"Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование результаты которого обязательно будут обнародованы в установленный законом способ", -добавили в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пострадавший от "слуги народа" Трухина рассказал о ДТП: "Я ехал 80, он, наверное, 120 ехал". ВИДЕО

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.
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Топ комментарии
+11
Ага. Мы так теперь и поверили. Именно поэтому вы запретили общаться со СМИ пострадавшему? Для установления истины?
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03.09.2021 12:19
+7
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 4462
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03.09.2021 12:23
+7
уже смешно )))
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 977

...
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03.09.2021 12:26
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Ага. Мы так теперь и поверили. Именно поэтому вы запретили общаться со СМИ пострадавшему? Для установления истины?
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03.09.2021 12:19 Ответить
Та тут развитие ситуации! Да ещё какое! Вот, например:
"Постраждалий внаслідок ДТП за участю народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Трухіна водій Daewoo заявив, що не знає жінку, яка видає себе за його пасажирку й свідка аварії."(с)

С пострадавший явно работу провели! Ну, то есть- купили. Думаю- недорого он стоил.
Ссылячок:

https://bykvu.com/ua/bukvy/dtp-zi-sluhoiu-trukhinym-vodii-daewoo-ne-vpiznav-zhinku-shcho-vydaie-sebe-za-ioho-pasazhyrku-i-svidka-avarii/
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03.09.2021 12:28 Ответить
Обычный "дядя Вася", которого зашугали и который решил не связываться с зеленой пошестью как бы чего не вышло. Таких тьма вокруг Трухин то кореш бубочки.
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03.09.2021 12:56 Ответить
Никто из "сильных мира сего" не присел в истории нашей независимости за ДТП. И этот отмажется.
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03.09.2021 14:44 Ответить
#ули там расследовать? )))) клоуны думают что уже вся страна дебилы73. если каждое дтп с бухими за рулем так расследовать, нужно в 10 раз больше полиции. что на видео, покажите, мы поймем без вас.
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03.09.2021 12:23 Ответить
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 4462
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03.09.2021 12:23 Ответить
Віримо,віримо...особливо після майже тижневої передачі матеріалів із поліції до ДБР))) Мабуть на ішаках чи верблюдах везли))) Впевнений,що там вже все так "підчистили", що можна і "об'єктивно,повно і ефективно" розслідувати. Нє?
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03.09.2021 12:24 Ответить
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 4164
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03.09.2021 12:25 Ответить
уже смешно )))
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование - Цензор.НЕТ 977

...
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03.09.2021 12:26 Ответить
Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 2534
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03.09.2021 12:37 Ответить
Да-да... наблюдал я видео это... ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 1275 Что происходит? Берега потеряны... наглухо.
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03.09.2021 12:40 Ответить
значит уже отмазали.....уже алкоголя небыло...
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03.09.2021 12:30 Ответить
Нет, не будет. Ставлю 50 баксов.
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03.09.2021 12:33 Ответить
ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 8238
Ось вам розслідування.
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03.09.2021 12:34 Ответить
шапито....оно такое
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03.09.2021 12:38 Ответить
ДБР-карманная охранка Зели, потому виновны будут все кроме Трухина.
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03.09.2021 12:40 Ответить
95 квартал пішов в "разнос"..., пора перекривати доступ повітря а не то розірве всю країну.
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03.09.2021 12:44 Ответить
сволочна система цвіте і процвітає
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03.09.2021 13:02 Ответить
таке ж ефективне, як у справі з "вагнеровцями"
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03.09.2021 13:12 Ответить
Так заездить,эту тему могут только на цензоре .Статей посвященных ДТП больше чем о войне-это очень показательно.
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03.09.2021 13:15 Ответить
ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування - Цензор.НЕТ 9523
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03.09.2021 13:27 Ответить
Ага, а хто сумнівається про прозоре розслідування.. Ага всі повірили. Одразу. Всі.
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03.09.2021 13:43 Ответить
ДТП то ДТП, а факт, що видання одночасно поприбирали свої матеріали, повинне розслідувати НАБУ, т.я. це ознака корупції, використання державної влади для власних інтересів.
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03.09.2021 13:43 Ответить
ДБР керується ОП у ручному режимі...
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03.09.2021 14:14 Ответить
--- Доречно пригадати вислови древніх філософів :
----Держави гинуть тоді. коли НЕ спроможні більше відрізняти добропорядних людей від дуркоманів. пустобрехів !!! / Антисфен /
Як на мене : Україна іще жевріє. завдячуючи прихильності і підтримкі США та Канади !?
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03.09.2021 14:17 Ответить
ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП.... оказалось - это трухина догнали на скорости 200 км\ч ... а сам он пешком шёл....
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03.09.2021 14:40 Ответить
Та посыпется вся эта хрень, построенная Коломойским, с треском! Год - максимум даю!
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04.09.2021 01:12 Ответить
 
 