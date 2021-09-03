ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование
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ГБР получило материалы резонансного ДТП на Бориспольской трассе. Бюро просит свидетелей предоставить имеющуюся у них информацию следователям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"2 сентября 2021 Государственное бюро расследований получило от Национальной полиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа на Бориспольской трассе. По предварительной информации автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГБР, в тот же день полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (по ч.1 ст. 286 УК).
Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией.
Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления.
ГБР призывает свидетелей дорожно-транспортного происшествия предоставить имеющуюся у них информацию следователям Бюро.
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"Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование результаты которого обязательно будут обнародованы в установленный законом способ", -добавили в ведомстве.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.
Пожалуйста, подождите...
"Постраждалий внаслідок ДТП за участю народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Трухіна водій Daewoo заявив, що не знає жінку, яка видає себе за його пасажирку й свідка аварії."(с)
С пострадавший явно работу провели! Ну, то есть- купили. Думаю- недорого он стоил.
Ссылячок:
https://bykvu.com/ua/bukvy/dtp-zi-sluhoiu-trukhinym-vodii-daewoo-ne-vpiznav-zhinku-shcho-vydaie-sebe-za-ioho-pasazhyrku-i-svidka-avarii/
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"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
Ось вам розслідування.
----Держави гинуть тоді. коли НЕ спроможні більше відрізняти добропорядних людей від дуркоманів. пустобрехів !!! / Антисфен /
Як на мене : Україна іще жевріє. завдячуючи прихильності і підтримкі США та Канади !?