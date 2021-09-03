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Зеленский (16568) оружие (9397) США (23215)

Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупаемое или поставляемое из США в Украину вооружение необходимо для усиления обороноспособности украинской армии, а не для продажи третьим странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Когда я приезжаю в США и благодарю за поддержку администрацию президента Байдена, и когда мы говорим про закупку, поставки оружия из США (в Украину. – Ред.) или же про закупку морских катеров из Европы для усиления нашего государства, обороноспособности, армии, потому что у нас сейчас идет война на востоке страны, – это говорит о том, что мой приоритет, а мы ничего не готовы просто так продавать и при мне этого не может быть, – чтобы все это оружие было необходимо именно для мощности украинской армии", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы студентов Стэнфордского университета (США, Калифорния).

"Мы - мирное государство и сейчас мы говорим только о защите своих границ, своего суверенитета и территориальной целостности. А, если что-то оставалось с прошлых времен, те или иные контракты – ну,.. это жизнь. Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский
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Топ комментарии
+20
Що це було? Обмовка по Фрейду?
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03.09.2021 12:37
+19
Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5703
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03.09.2021 12:32
+16
ЗЕбил...
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03.09.2021 12:32
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ЗЕбил...
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03.09.2021 12:32 Ответить
цього зеЛошару зараз поставили раком.. але воно таке тупе, що навіть не розуміє цього)

Кроме оглашенных в совместном заявлении меморандумов и соглашений между США и Украиной был подписан еще один документ, обозначенный сторонами подписания как не подлежащий публичному оглашению.
Это Меморандум о взаимном содействии юридическим и судебным процедурам ( Memorandum of Mutual Assistance to Legal and Judicial Procedures ( [FR Doc. 2021-175xx] Billing code 4710-10-P), предусматривающий выдачу фигурантов уголовных дел особого рассмотрения вне общей процедуры экстрадиции..
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03.09.2021 12:41 Ответить
Надали за 7 років озброєння на один штатний батальйон афганської армії.
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03.09.2021 12:55 Ответить
да-да.. "на один батальон"..помнится, у скабеевой именно так и орали))
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03.09.2021 13:05 Ответить
Нам дали США в этом году помощи на 250+60 млн баксов. И шуму о "победе" от зелени выше крыши, как будто случились чудо. Хотя в 2016-2018 нам без шума и пыли помогали на 350-560 млн. в год.
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03.09.2021 13:06 Ответить
Приємно чути що, ви згадали допомогу, яка надходила за часів Трампа.
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03.09.2021 13:24 Ответить
Так и во времена Обамы она тоже вроде как была.
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03.09.2021 13:27 Ответить
ковдри зі шкарпетками?
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03.09.2021 13:39 Ответить
Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5703
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03.09.2021 12:32 Ответить
Хто укоротив найвеличнішого? Чи то ледя так виросла?
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03.09.2021 12:35 Ответить
життя таке...)))) ледя зроста...лєдун всиха ))) хоч заплічник патріотичний )))))
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03.09.2021 12:41 Ответить
Ну то ж людям зарплатню не за просто так платять - лабають ці малюночкі денно і нощно.
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03.09.2021 13:21 Ответить
ну да!?
афганские бывшие власти тоже так считали...
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03.09.2021 12:32 Ответить
воно - реально тупе, само зізналося що нічого не знає та знати не хоче..

"Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня", - добавил он.
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03.09.2021 12:35 Ответить
Що це було? Обмовка по Фрейду?
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03.09.2021 12:37 Ответить
Именно так, значит какие-то варианты просматривались или еще просматриваются. Оно же мелет все что в голове у него заблудилось.
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03.09.2021 12:48 Ответить
Натяк Тарану.
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03.09.2021 13:14 Ответить
Кончений.
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03.09.2021 12:38 Ответить
)))))))"когда я приезжаю в США и благодарю президента Байдена ....".Можешь молоть ,что хочешь,дегенерат,но, надеюсь, толстый намек от Байдена за Пороха ты,мразь,усвоил.
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03.09.2021 12:39 Ответить
а кто говорил о продаже??? и кто уже об этом сразу подумал??? )))))))))
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03.09.2021 12:40 Ответить
Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня", - добавил он.Источник:https://censor.net/ru/n3286153 - Бог створив Землю, а Зе - Україну...... не має слів, одні ... пі.пі.пі....ець. Коли вже ця ганьба закінчиться???? до чого це чмо доведе країну???
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03.09.2021 12:40 Ответить
А що- дууже хотілося?!
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03.09.2021 12:40 Ответить
До тебя был скоротечный секс на верхней полке плацкартного вагона.
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03.09.2021 12:42 Ответить
Сексапильный?
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03.09.2021 12:45 Ответить
А шо, неможна на талiбанському базарi прикупитись?
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03.09.2021 12:44 Ответить
Господа "лишьбынепорох", поздравляю, ваш ********** - ваше отражение Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9186
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03.09.2021 12:51 Ответить
таким безглуздим уточненням він лише посіяв сумніви. таке враження, що він по старій звичці накидує до тексту побільше слів, бо платять за кількість знаків, а не за сенси.
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03.09.2021 12:51 Ответить
Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5843
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03.09.2021 12:54 Ответить
Якеж воно тупе , нехай Бог милує 😀😂
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03.09.2021 12:57 Ответить
Полагаю что это был риторический вопрос)
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03.09.2021 13:08 Ответить
Черепно мозговая травма,и видать еще при родах полученная.
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03.09.2021 13:17 Ответить
Зе курнул лишнего
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03.09.2021 13:17 Ответить
Оружие может и не для продажи, а вот тактико-технические характеристики этого оружия можно весьма выгодно продать.
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03.09.2021 13:27 Ответить
От таких слов цена товара растет.
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03.09.2021 13:52 Ответить
Как из фильма "А теперь переведи." Добавлю от себя- на нормальный человеческий грамотный язык.Потрясает одно, почему "мастер разговорного жанра" говорить по нормальному не умеет?
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03.09.2021 15:22 Ответить
 
 