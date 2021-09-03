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Новости Политика Украины
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ЧВК Вагнера (1281) ГБР (2551) Офис Генпрокурора (2045)

"Рух Опору Капітуляції" подал в Офис Генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Активисты "Руху опору капітуляції" подали в Офис Генерального прокурора заявление о бездействии следователя ГБР по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook активистов.

"Причина заявления - игнорирование ГБР решения суда, обязывающего Бюро открыть производство по статье 111 "Государственная измена" в отношении Зеленского и его окружения по делу "вагнергейта"", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.

Позже "Рух опору капітуляції" подал в суд жалобу на ГБР.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Тю. А в ОП рассчитывали что всё забыто. Выпускайте на арену Чауса))
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03.09.2021 12:45
+5
Походу Христо Грозєва все ж таки Єрмак купив. (Версія Г.Москаля)
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03.09.2021 12:46
+5
Може й не купив. Зачарував.

Зелені слуги всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1942
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03.09.2021 12:58
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Правила форума Совет форумчан
Тю. А в ОП рассчитывали что всё забыто. Выпускайте на арену Чауса))
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03.09.2021 12:45 Ответить
Походу Христо Грозєва все ж таки Єрмак купив. (Версія Г.Москаля)
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03.09.2021 12:46 Ответить
Купит то купив. Але за які гроші? Бюджетні.
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03.09.2021 12:49 Ответить
Може й не купив. Зачарував.

Зелені слуги всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1942
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03.09.2021 12:58 Ответить
До речі, чому цієї новини немає на цензорі? Уже ж пару днів їй!
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03.09.2021 14:25 Ответить
Скорей всего он понял ,в какое дерьмо его хотят затащить "Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7094
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03.09.2021 13:13 Ответить
Наскільки пам'ятаю, Bellingcat видав, що чекає все ж таки на офіційну версію ОПи, а потім їх розслідування. А ОПа досі робить вид "дохлого скунса"
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03.09.2021 21:47 Ответить
Смысл??? Власть сама будет себя расследовать?
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03.09.2021 12:47 Ответить
А откуда рух опору капитуляции знает кто слил операцию, если расследования еще по факту и не было?
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03.09.2021 12:49 Ответить
Не пойму, как можно слить то, чего не было. "Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3538
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03.09.2021 12:51 Ответить
А чего не было а слили?
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03.09.2021 12:57 Ответить
Заявление как раз о том,что расследования по факту не было.
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03.09.2021 12:52 Ответить
Во во, но там четко указывают против кого вести расследование, а не расследовать сам провал операции.
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03.09.2021 12:54 Ответить
Клован сам признался,что позвонил лукашенке и передал информацию о "вагнеровцах"😲
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03.09.2021 13:00 Ответить
Ну да. А по тем записям что публиковалось видно что слили операцию изначально. Это почему не расследуют?
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03.09.2021 13:02 Ответить
Ну так это у ГБР и спрашивают?
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03.09.2021 13:11 Ответить
Нет прочтите статью: там спрашивают только почему не расследуют против Зеленского, а не почему не расследуют провал операции.
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03.09.2021 13:13 Ответить
Потому что он и есть "провал операции". Вместе с теми,кого он покрывает.
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03.09.2021 13:23 Ответить
Во во о чем и говорится: что без расследования призначают виновного. Больше похоже что пытаются покрыть настоящих предателей, которые и слили операцию изначально, когда о Зеленском никто и не знал.
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03.09.2021 13:26 Ответить
Чем покрыть? Авторитетом президента,как должности?😧 Ну в принципе д'ерьмак может,а кловану пох.
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03.09.2021 13:34 Ответить
Нет отсутствием расследования по факту слива операции. Повторюсь: судя по опубликованным записям операция слита задолго до дерьмака, клована и тд. Почему рух опору это не интересует?
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03.09.2021 13:37 Ответить
Да кем слита, еп твою...?
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03.09.2021 13:40 Ответить
Да вот это то и надо расследовать, при чем тогда и другие операции сливались.
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03.09.2021 13:45 Ответить
Так это известно. На совещании в ОП с докладом ГУРа по вагнеровцам был узкий круг лиц. Два плюс два сколько будет??? И попытка это заболтать,что мол,кто-то где-то как-то из рядового состава слил информацию,не увенчается успехом.
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03.09.2021 14:28 Ответить
Ну как то непонятно причем здесь рядовой состав? Как то нужно расследовать кто где и когда. Ведь не первая операция слита. И попытка заболтать совершенно верно ни к чему, как и попытки не расследовать. О каком совещании с докладом идёт речь?
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03.09.2021 14:38 Ответить
🤦🤦🤦
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03.09.2021 14:44 Ответить
Что это?
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03.09.2021 15:25 Ответить
Отвлечение внимания от аварии с участием Трухина. "Рух Опору Капітуляції" подал в Офис Генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2608
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03.09.2021 12:50 Ответить
Пусть с начало вернут Чауса туда где брали, в Молдову.
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03.09.2021 12:50 Ответить
"Номєрной»! Путін *****?
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03.09.2021 13:18 Ответить
*****, ***** безномерной. "Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7947
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03.09.2021 13:29 Ответить
"Вже ні для кого не секрет, що така спецоперація проводилась.
І цей зрив операції, злив інформації Білорусії чи росіянам потрібно розслідувати.
Зевлада , як і інша влада не вічна, злочини мають бути покарані.
Запит на справедливість є", - резюмує учасник АТО, народний депутат 8-го скликання Ігор Лапін. 🙁
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03.09.2021 13:22 Ответить
ДП "Завод "Генератор" освоїв виробництво клістронів UA КІУ- 43 для комплексів С-300
https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_generator_osvojiv_virobnitstvo_klistroniv_ua_kiu_43_dlja_kompleksiv_s_300-4664.html
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03.09.2021 13:26 Ответить
 
 