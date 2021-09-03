И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Гражданам, которые решат участвовать в налоговой амнистии, не нужно объяснять, откуда они получили доходы, с которых ранее не платили налоги, но им нужно указать в декларации, что они им достались не преступным путем. Если будет доказано обратное, результаты их декларирования отменят.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.
"Человек не обязан раскрывать источник, из которого получил средства, которые будет декларировать при налоговой амнистии. Сама форма декларации этого не предусматривает, - объяснил он. - В декларации вы подтверждаете, что вы не являетесь резидентом государства-агрессора, вы не являетесь лицом, которое подавало электронную декларацию, что вы не получили деньги преступным путем и осознаете, что если когда-нибудь будет доказано обратное, то результаты декларирования будут отменены. А также указываете, что декларируете, где это размещено и, в зависимости от того, какую ставку применяете. И рассчитываете налоговое обязательство, которое должно быть уплачено".
По его словам, налоговая служба имеет право проверить, правильно ли применена ставка. Если неправильно, налогоплательщика об этом уведомят, чтобы он мог исправить. В случае, если он этого не делает, декларация аннулируется. При этом можно вернуть средства, если их уже заплатили. "О доначислениях речь не идет, они законом не предусмотрены", - отметил Олейников.
Он также рассказал, что если у человека есть наличные средства в сумме свыше 400 тысяч, и он захочет их задекларировать, то нужно открыть счет в банке.
"Вы приносите эти деньги в банк, кладете на счет и подаете заявление, что это осуществляется в рамках процедуры одноразового декларирования. После этого банк направляет информацию в Государственную службу финансового мониторинга и в правоохранительные органы. Правоохранительный орган не осуществляет проверку, он лишь предоставляет информацию, если она у него есть. То есть, если расследуется уголовное производство и человеку предъявлено подозрение.
То же самое - с Госфинмониторингом. Если у них есть материалы с установленными фактами, они соответственно отреагируют", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, будут ли проверять происхождение таких активов.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.
С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомится здесь.
Пожалуйста, подождите...
А ти просто уїхала, залишивши нам то лайно, що наробили твої батьки та діди. Подумай над цим, перш ніж обсир.ти нашу країну порівнюючи з іншою.
По суті балаболка відповідай. Що такого видатного твої діди та батьки зробили для США, в наслідок чого їх країна стала великою, а наша (я так розумію) лайном?
В Україні напів-соціалістична система при тотальному ухиленню від сплати податків. Саме несплата податків породжує неадекватність українців і любов до популістів, а ти "вилізла" і почала якусь дичину нести. Від чого рятувати українців? Від нормальних пенсій? (яких вони ніколи не отримають поки не почнуть сплачувати нормальні податки) Від нормальних доріг? Нормальної освіти? Медицини? Коли людина починає реально сплачувати податки, їй відразу стає цікаво у куди і як їх витрачають, а чому стільки, а чи можно це робити ефективніше.
А за що ратуєш ти, за те щоби і надалі більшість залишалася дебілами - а какая разница?
Я не питав вас про Ахметова.
ВІДПОВІДЬ ДЕ НА МОЄ ЗАПИТАННЯ???
Звісно, що влада це не зробила. Вона ж не дурна і не хвора.
Але між народом і владою є одна принципова відмінність - влада не обирає собі народ.
А може народ своїм прикладом почне показувати владі як треба жити і яку країну будувати?
Чим тобі такий варіант не підходить?
Я вже не запитую, а коли народ це вимагав у діючої влади? По приколу, аби не Пеця, гірше не буде, весна прийде смоктати будемо і тому подібне, було, а вимог реформ, реальних дій... ні не було. Як можно щось вимагати від влади, якщо обираючи її ти навіть не ставив подібні вимоги?
Нащо писати такі високопарні узагальнення ?
Поліція це теж держава. І поліцейський придушив Флойда. Я Флойда не захищаю. Там було мабуть і дещо особисте. Але ...
Не малюйте ідеальну державу - її там нема. Якщо у Вас склалося все нормально - ми за Вас раді. Але не узагальнуйте так сміливо.
Як в США на відміну від України, та чого хотять запровадити досить розлого тут:
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1561
ключове словосполучення, на яке раджу звернути увагу "істотних доходів", а не кожній бабці, чи навіть не бабці.. по фіскальній звітності...
кто воровал , тот и будет на коне,
кто работал будет платить ворам
например, простой депутат, еще пару лет назад был простым фотографом а теперь отнесет в банк 100 млн и просто скажет - они не заработаны преступным путем...а как??? насс...сабирал?
а тут...тут і розраховано на переляк у середнячків...які шось таки мають...та не діляться ))))
навіть не знаю якою мірою поміряти щоб сказати - для "небагатих" чи ні...
бо 15 000 декому збирати треба не один рік...а декому то і взагалі великі неназбирані гроші...
То щоб назбирати 400 000 грн вільних грошей то треба, або активно економити, або мати непогані доходи. Не для бідних, це точно.
а ще можно назбирати в конвертиках по ВерховнійЗраді і легалізувати як одержану "не злочиним шляхом" ))) сплативши 5%...так?
А Ви про що, про справедливість ??
Крім того, я тут вже 2 рази писав. Мені теж незрозуміло, що значить "незаконні". Тавтологія якась.
бабцям не можно дарувати !!!
(це я погано подумав...всі ризики для олігархів і їх олігофренів не прорахував))))
Сам дивуюсь ... Висить об*ява "За незаконну торгівлю штраф 15 тис." І що ? Торгують далі.
Держслужбовці декларації подають вже років 7. Їх контролює НАЗК і НАБУ. Інша справа, як контролює. Пишуть що справи заводять 2000-3000 на рік. Але судових рішень - катма.
Альо !!
До Вашого відома, усі держслужбовці отримують "білу" ЗП і платять усі податки до копійки. Крім "лівих" доходів, звичайно.
У черговий раз - у держслужбовців декларування відбувається вже років 7 мабуть.
Якщо хтось прийшов у депутати, або на держслужбу з бізнесу, то в нього вже є палаци і його майновий стан проходить перевірку. Як це відбувається і чому Мельника, наприклад, беруть у голови БЕБ це інша справа.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему около $37 тыс.
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"
Вибачте за сарказм.
Ви ж їх під проценти покладете, а не за-так ...
При чому буквально - усі 30 років.
есть зарплатная сберкнижка, куда перечисляли зарплату
в 90х и не выдавали некоторое время (ублюдочный ощядбанк),
есть саветские деньги, которыми платили зп,
мусорок снимет налог ?