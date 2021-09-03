И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем"

Гражданам, которые решат участвовать в налоговой амнистии, не нужно объяснять, откуда они получили доходы, с которых ранее не платили налоги, но им нужно указать в декларации, что они им достались не преступным путем. Если будет доказано обратное, результаты их декларирования отменят.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"Человек не обязан раскрывать источник, из которого получил средства, которые будет декларировать при налоговой амнистии. Сама форма декларации этого не предусматривает, - объяснил он. - В декларации вы подтверждаете, что вы не являетесь резидентом государства-агрессора, вы не являетесь лицом, которое подавало электронную декларацию, что вы не получили деньги преступным путем и осознаете, что если когда-нибудь будет доказано обратное, то результаты декларирования будут отменены. А также указываете, что декларируете, где это размещено и, в зависимости от того, какую ставку применяете. И рассчитываете налоговое обязательство, которое должно быть уплачено".

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По его словам, налоговая служба имеет право проверить, правильно ли применена ставка. Если неправильно, налогоплательщика об этом уведомят, чтобы он мог исправить. В случае, если он этого не делает, декларация аннулируется. При этом можно вернуть средства, если их уже заплатили. "О доначислениях речь не идет, они законом не предусмотрены", - отметил Олейников.

Он также рассказал, что если у человека есть наличные средства в сумме свыше 400 тысяч, и он захочет их задекларировать, то нужно открыть счет в банке.

"Вы приносите эти деньги в банк, кладете на счет и подаете заявление, что это осуществляется в рамках процедуры одноразового декларирования. После этого банк направляет информацию в Государственную службу финансового мониторинга и в правоохранительные органы. Правоохранительный орган не осуществляет проверку, он лишь предоставляет информацию, если она у него есть. То есть, если расследуется уголовное производство и человеку предъявлено подозрение.

То же самое - с Госфинмониторингом. Если у них есть материалы с установленными фактами, они соответственно отреагируют", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, будут ли проверять происхождение таких активов.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомится здесь.