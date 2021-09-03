В АМКУ подали заявление о занижении цен на перевалку руды для некоторых компаний

Общественная организация "Лига антитраста" подала заявление в Антимонопольный комитет Украины относительно занижения цены на перевалку руды для некоторых компаний в государственном порту "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Лиги антитраста" в Facebook.

Согласно информации, которую обнародовала организация, в прошлом году через акваторию порта "Южный" осуществили переправу 35,6 млн. т. руды, 44% из которых приходится именно на МТП "Южный".

Отмечается, что если, например, с января по май 2020 тариф для трех из основных потребителей услуг МТП "Южный" составил 4,4 долл/т, а к августу вырос до 4,5 долл/т, то для определенных компаний тариф уменьшился с 4,23 долл/т в январе 2020 году до 4,02 долл/т в мае 2020 года.

С декабря 2020 и до апреля 2021 тариф для этих компаний вообще "обвалился" до 3,4, в то время как для всех остальных колебался в пределах 4,2-4,5 долл/т. Меньше цена дает преимущества в виде меньших затрат и свидетельствует о "любимом" потребителе, говорится в заявлении.

"Лига антитраста" добавляет, что в случае если АМКУ обнаружит нарушения - государственному предприятию грозит штраф до 10% от годового дохода.