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В АМКУ подали заявление о занижении цен на перевалку руды для некоторых компаний

В АМКУ подали заявление о занижении цен на перевалку руды для некоторых компаний

Общественная организация "Лига антитраста" подала заявление в Антимонопольный комитет Украины относительно занижения цены на перевалку руды для некоторых компаний в государственном порту "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление "Лиги антитраста" в Facebook.

Согласно информации, которую обнародовала организация, в прошлом году через акваторию порта "Южный" осуществили переправу 35,6 млн. т. руды, 44% из которых приходится именно на МТП "Южный".

Отмечается, что если, например, с января по май 2020 тариф для трех из основных потребителей услуг МТП "Южный" составил 4,4 долл/т, а к августу вырос до 4,5 долл/т, то для определенных компаний тариф уменьшился с 4,23 долл/т в январе 2020 году до 4,02 долл/т в мае 2020 года.

С декабря 2020 и до апреля 2021 тариф для этих компаний вообще "обвалился" до 3,4, в то время как для всех остальных колебался в пределах 4,2-4,5 долл/т. Меньше цена дает преимущества в виде меньших затрат и свидетельствует о "любимом" потребителе, говорится в заявлении.

"Лига антитраста" добавляет, что в случае если АМКУ обнаружит нарушения - государственному предприятию грозит штраф до 10% от годового дохода.

тарифы (1864) Антимонопольный комитет (482) Безрук Татьяна (16)


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03.09.2021 13:24 Ответить
Так тож для Ренатушки!
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03.09.2021 13:26 Ответить
Вопрос не в том для кого. Вы не задумываетесь над смыслом, а суть в том, что госпредприятие. Вас наталкивают на осмысление эфективности государственного управления, которого по сути нет.)))
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03.09.2021 19:25 Ответить
"государственному предприятию грозит штраф до 10% от годового дохода."
Предприятие показывает убыток.
Предприятие приватизируют.
Предприятие у ахметова.
Профит.
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03.09.2021 13:39 Ответить
Лозунг украинских чиновников: " Все для олигархов, все во имя олигархов!"
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03.09.2021 15:17 Ответить
А попереднього керівника порту зняли, бо ахмєтов скаржився, що той намагається підвищіти таріф...
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03.09.2021 16:28 Ответить
"... государственному предприятию грозит штраф до 10% от годового дохода."
Смешная цитата. Называется сам себя накажу. Если жена найдет в правом кармане у мужа заначку, то из левого она заберет десятину. Ну понятное дело, что десятина пойдет не на мясо для котлет. Вопрос знатокам - куда?)))
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03.09.2021 19:27 Ответить
Похоже просто кого-то щимят в самом Южном да и всё)) А для виду опять "борьба с олигархами"
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03.09.2021 21:11 Ответить
 
 