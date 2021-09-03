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Новости Общество
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аэропорт (1494) строительство (1949) Донецкая область (7158) Кириленко Павел (622)

В Донецкой области могут построить аэропорт. Рассматриваем несколько локаций, - глава ОГА Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Донецкой области могут построить аэропорт. Рассматриваем несколько локаций, - глава ОГА Кириленко

Донецкая облгосадминистрация (ОГА) для строительства нового аэропорта сейчас рассматривает несколько локаций на севере области.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за август, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас отрабатываем локации, уже вчера Госавиаслужба предоставила требования по земельному участку, какая площадь у него должна быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Эти ответы мы предоставляем. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации (на севере области. – Ред.) кроме так называемого "Сармата" (под Краматорском. - Ред.), того аэродрома, где сейчас имеют возможность садиться военные самолеты", - сказал он.

Кириленко отметил, что считает мотивированными опасения относительно приближенности рассматриваемой локации к линии соприкосновения.

"Я понимаю, что кроме эйфории создания аэропорта есть еще ответственность, и главное - важна безопасность и здоровье пассажиров и населения в целом. Этот аэропорт находится за 42 км от линии соприкосновения, но нужно учитывать и взлетно-посадочную полосу, которая выходит и идет перпендикулярно. Имеются определенные риски, которые некорректно обходить или замалчивать. Я об этом общался лично с Владимиром Александровичем (президентом Украины Владимиром Зеленским. – Ред.)", - пояснил глава ОГА.

По его мнению, "в области, которая развивается, должен быть аэропорт". "Не один, а несколько", - добавил Кириленко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Ключевой вопрос: накуя в Донецкой области аэропорт?! Чтобы украсть денег на его постройке?
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03.09.2021 13:39
+9
кто туда летать то будет?
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03.09.2021 13:21
+8
Нью-Васюки ,поруч з НЬю-Йорком !!!)))
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03.09.2021 13:20
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Нью-Васюки ,поруч з НЬю-Йорком !!!)))
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03.09.2021 13:20 Ответить
Главное, не забыть привлечь к распилу "крепких хозяйственников"-рыгов, или они уже все заняты в Киеве?
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03.09.2021 13:37 Ответить
кто туда летать то будет?
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03.09.2021 13:21 Ответить
А никто. Вот отсюда- многие будут, в том числе- навсегда. Этот чудик поёт песенку нашего мариупольского мэра, об аэропорте. Наш придурок какие только варианты не вбрасывал, включая покупку знаменитого израильского купола противоракетного! Да-да... я не шучу. Нас, вот такой сранью, отвлекают от того, например, что цены в супермакетах становятся просто неподъемными. Я уже умолчу о коммуналке. Все- сволочи, без исключения!
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03.09.2021 13:26 Ответить
А базу підводних човнів в Маріуполі не треба?? )))
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03.09.2021 13:34 Ответить
работайте усерднее. и хватит на коммуналку и на хлеб с маслом и икрой. зрада! зубожиння!
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03.09.2021 14:05 Ответить
Літатимуть звідти кармільци карміть нахлєбніков в Європі.
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03.09.2021 13:27 Ответить
Точненько! При этом- мало кто вернется.
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03.09.2021 13:28 Ответить
......не достаточно одного "Боинга" МН17......
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03.09.2021 13:22 Ответить
В Днепре порешайте с аэропортом, или у Коломойши старый отберите, или новый постройте. А то Днепр как проклятый город какой-то. Всё разваливается.
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03.09.2021 13:22 Ответить
Не поверю. Неужто всё? А Филатов имеет глобальную поддержку. Не так? Так. Так в чем же дело?
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03.09.2021 13:27 Ответить
собака на сене...
и сам не строит (каламойша) и другим мешает...
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03.09.2021 13:29 Ответить
так есть жеж один...или забыли?
В Донецкой области могут построить аэропорт. Рассматриваем несколько локаций, - глава ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 71
...
а пока в тех пошматованных ****** и прихвостнями областях хватит и военных аэродромов
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03.09.2021 13:28 Ответить
Яка перспектива: отримати фінансування з бюджету, побудувати, розпиляти кошти. І щоб замісти сліди замовити обстріл і подальшу руйнацію. Схема зрозуміла
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03.09.2021 13:32 Ответить
Опять гиперлуп?
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03.09.2021 13:33 Ответить
вариант отбить и восстановить старый Донецкий не рассматривается ? У Донецькій області можуть побудувати аеропорт. Розглядаємо кілька локацій, - голова ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 2904
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03.09.2021 13:38 Ответить
Тем более, что там взлётка особо не пострадала
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03.09.2021 13:41 Ответить
Ключевой вопрос: накуя в Донецкой области аэропорт?! Чтобы украсть денег на его постройке?
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03.09.2021 13:39 Ответить
Її і досі всі основні авіалінії облітають ж!
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03.09.2021 14:11 Ответить
Космопорт треба зразу будувати і запускать даунецьких в космос.Хай там сРУть.
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03.09.2021 14:36 Ответить
Лавры Яныка на евро 2012 зелебобикам не дают покоя
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03.09.2021 14:40 Ответить
Готовят, падлы, плацдарм для высадки в тылу линии фронта вражеских десантников. Слуги, бл., какого то народа...
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03.09.2021 14:57 Ответить
это Бойченко с Мариуполя неймется , его хозяева Ахметка с Новинским требуют крупный инфраструктурный проект , размер городского бюджета не дают покоя , между Мариуполем и Бердянском хотят построить .Вот же жулье
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03.09.2021 16:04 Ответить
 
 