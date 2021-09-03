Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, - прекрасная возможность обсудить перспективы развития IТ-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.
Зеленский убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.
"Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дія. City", - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что Украина готова учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и страна является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, что будет способствовать инвестициям.
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