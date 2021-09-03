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Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать

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Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, - прекрасная возможность обсудить перспективы развития IТ-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Зеленский убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.

"Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дія. City", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Украина готова учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и страна является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, что будет способствовать инвестициям.

Также читайте: Поставляемое из США в Украину вооружение - для усиления украинской армии, а не для продажи, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8180 Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 3015
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03.09.2021 13:30
+13
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8228 Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 550
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03.09.2021 13:29
+12
на счет пожарника американцы все правильно сделали . надо было еще священник-экзорциста туда же Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 6349
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03.09.2021 13:35
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но нужно еще многое сделать


Обложить налогами айтишников, а то эти сволочи жируют и работают в тени? Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 7327
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03.09.2021 13:29 Ответить
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8180 Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 3015
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03.09.2021 13:30 Ответить
Стоп. А разве аборигены не съели Кука? Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 9097
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03.09.2021 13:31 Ответить
...это с коком спутали Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8948
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03.09.2021 13:32 Ответить
*Небольшой экспромт от Пидлоги*
- Лен, а Лен, а давай тебе сделаем силиконовые сиськи?
- Не Володь, не хочу силиконовые!
- Но почему?
- Потому что в моде кремневые 😂😂😂.
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8334
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03.09.2021 13:40 Ответить
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 3389
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03.09.2021 13:41 Ответить
- Лучше сделай себе его кремниевым, а то он поникший как силиконовый.
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03.09.2021 13:46 Ответить
Зеленський "правий на всі 100%"!!! Колись гавайці украли у Кука підзорну трубу і винайшли першого у світі "телескопічного бойового кийка" Ну а "ЗЕ-бидло" за допомогою винаходів АррІе теж щось подібне придумає
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03.09.2021 13:40 Ответить
Сильно сказано!А если бы на его месте был бы какой то дурачок?
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03.09.2021 15:04 Ответить
Там и рожали, стоя и подхватить не успели, шмякнулся головой о бетонный пол, отсюда и травма головы.....
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03.09.2021 18:42 Ответить
Прорив у тебе в памперсах.
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03.09.2021 13:29 Ответить
Не витримують навантаження !!!))))
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03.09.2021 13:31 Ответить
Ой, нарыв у него в мозгу. Задрал этот придурок в доску и полоску- вечно у него сплошные "перемоги" непонятно откуда взятые, с его наркоманского бреда , разве что. Чушь несет полную постоянно, и самое смешное- что сам свято во все это верит. Это лечится только гильотиной. Предлагайте свои варианты лечения)))))
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03.09.2021 16:43 Ответить
Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 8228 Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 550
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03.09.2021 13:29 Ответить
на счет пожарника американцы все правильно сделали . надо было еще священник-экзорциста туда же Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 6349
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03.09.2021 13:35 Ответить
Вони не знали, що бідося несе з собою страшенну повінь.
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03.09.2021 13:48 Ответить
Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества
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03.09.2021 14:00 Ответить
пожарный расчет должен сопровождать зе-чюдо во время всего визита..
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03.09.2021 13:48 Ответить
И санитар Сундуков.
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03.09.2021 14:11 Ответить
Уточню, - раввина-экзорциста, РАВВИНА.
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03.09.2021 14:09 Ответить
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 9519
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04.09.2021 00:38 Ответить
Маркарова ще не посол. Президент США поки що так і не прийняв від неї вірчі грамоти.
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03.09.2021 13:47 Ответить
Даєшь діджіталізацію всієї країни !!!))))
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03.09.2021 13:29 Ответить
здрасте...это ж уже вчерашний день...)))
это уже скучно...(там про ДиснейЗЕлеленд и Голі-Босі-Вуд...мечтается))))
и про облеснение ))) мульярдом растений (не будем уточнять каких)
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03.09.2021 13:33 Ответить
Камунізьма - зелена влада+джиґіталізація всієї країни. Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 229
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03.09.2021 13:35 Ответить
не ну когда он такое морозит своим глупеньким избирателям это ладно . но кого он хочет обдурить в Америке ? там ведь не дураки сидят и уж они то понимают что ни какого прорыва нет
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03.09.2021 13:33 Ответить
ЗЕдорнов говорил, что американцы тупые и у зеленского нету ни малейшего повода ему не верить Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 6694
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03.09.2021 13:35 Ответить
Конечно надо Многое сделать...Зе бестолковое должес сказать " Я устал, я Ухожу"! Во будет повод стране выпить! Кто шампанское, кто вискарик....а кто с горя водяры.
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03.09.2021 13:33 Ответить
ехал как президент...а ведет себя как клован (со всей своей шапитовской сворой)
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03.09.2021 13:35 Ответить
02.09.2021 АМЕРИКАНСКИЙ КАНАЛ ПО ОШИБКЕ НАЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО "ЛЕВИНСКИ". Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера "Левински". Фамилия "Левински" в США стала известной из-за секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 6931
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03.09.2021 14:01 Ответить
та никакой ошибки!!! левински..он такой левински )))))
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03.09.2021 14:04 Ответить
Борменталь! Дайте ему селедки!
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03.09.2021 13:35 Ответить
Господи, ОНО уже туда добралось?!! Мериканцы берегите свою долину!!!!!!!
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03.09.2021 13:35 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины. Источник: https://censor.net/ru/n3286171\\\\\\\\\\\\

кто? где? что?

прямо непонятно с такими фразами и венчурами, я чуть гепу с коуча не дропнул на карпет Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 3906

а если реально, то видео бы послушать - шо эта хрипатая мужчина сказала - и никто ли там не обосрался от потока "больших мыслей".
а, Ермак кстати - где?
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03.09.2021 13:36 Ответить
Про єдиний прорив який Україна здійснила потрібно розповідати не "у долині" а у Голлівуді.
Ніде у світі серіал не робив клоуна президентом.
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03.09.2021 13:36 Ответить
давненько вас не було чути...
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03.09.2021 13:40 Ответить
Зайнятий був, роботи багато, слід було піднагнати річні прибутки
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03.09.2021 13:44 Ответить
акселераторы Кремниевой долины проплакались и перестали забирать из Украины ведущих, тянущих и просто очень хороших IT-специалистов...
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03.09.2021 13:37 Ответить
Клован уже как ботоксная крыса. Тот 20 лет о прорывах чешет набивая собственный карман,и этот туда же.
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03.09.2021 13:38 Ответить
Забыл, чмошник, добавить "под моим чутким руководством"...
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03.09.2021 13:39 Ответить
по коментам видно шо голосовал за Это - мало лишь кто Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 3455
да хотя - хоть не хуже. вроде нормально - ездит там и что то базарит - можно и хуже - только торнадо и ураган - один, а можно было и два, и не два Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать - Цензор.НЕТ 1656
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03.09.2021 13:39 Ответить
)))
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03.09.2021 13:40 Ответить
Де-дец-дедит-дети-...))Щ
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03.09.2021 13:41 Ответить
да, при зелюке "Украина сдела скачьок..", а вот Калифорния не сделала - отстает. пусть продаст им свою "Дія. City" - может и у них "скачёк" настанет. Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 2782
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03.09.2021 13:40 Ответить
майнить биткойны на териториях ДТЕКа - это безусловный прорыв!+ вся Зрада декларирует биткойны, что б никто ничего не разобрал - это тоже прорыв!))
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03.09.2021 13:42 Ответить
заткните ему фонтан уже
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03.09.2021 13:42 Ответить
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 3528
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03.09.2021 13:44 Ответить
Вот это вот сраное глючное, дырявое мобильное приложение - это прорыв???!!!

Ох и дебииил...
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03.09.2021 13:55 Ответить
Даааа! Це справді прорив! Стільки б'юджетного бабра на цифровізаціх не пиз... хм, не освоювали в жодній країні світу. 🤢
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03.09.2021 13:56 Ответить
Почему нигде нет зесрани?попрятались,крысы...
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03.09.2021 14:07 Ответить
после отсосуна не могут очухаться...
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03.09.2021 14:59 Ответить
На сміх над ним навіть ніхто не буде себе напружувати...Просто не помітять
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03.09.2021 14:08 Ответить
совершили настоящий прорыв... тока никуда не прорвались, и чуть не порвались...
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03.09.2021 14:09 Ответить
" Їду з Диснейленду на Хортиці во великому шосе тінистою Кремнієвою
долиною з мільярдом висаджених сосен в шістнадцятий відкритий
аеропорт в Лас-Вегасі на Чорному морі з блекджеком і
президентським університетом в смартфоні за зарплатою для
вчительки в 4 тисячі доларів, поки вона стоїть в черзі на
переоформлення субсидії в собесі. " (с)
Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити - Цензор.НЕТ 8728
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03.09.2021 14:57 Ответить
это он имеет ввиду дия прорыв?
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03.09.2021 14:58 Ответить
Який???? В тому, що 2 роки пишуть функціонал дії(права, паспорт, ІПН), який можна було написати максимум за пів року!!!+ свідоцтво дитини при кожній авторизації потрібно додавати в ручну....Це прорив?????????
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03.09.2021 16:26 Ответить
Дык, твое. Вова. видео на ютубе, где ты говоришь еще до президентства-открытым текстом-ОЦИФРОВАТЬ ВСЕХ НА ХЕР- потом на слово фиг заменили. НО СМЫСЛ ТОТ ЖЕ- ОЦИФРОВКА, ЕЩЕ МНОГИХ надо дать паспорта здоровья. ввести в смартфон-дию, биодокументы. От тут ты первый. За газ не хочешь подумать.как жить людям
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03.09.2021 16:34 Ответить
спочатку навчити пенсіонерів
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03.09.2021 16:52 Ответить
Да что ж это за "прорыв" такой, что ещё предстоить много сделать!
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03.09.2021 18:41 Ответить
SergTranscarpathian
Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил... (с)

Я би сам не повірив, як би не це відео!


Ц.Н. Помощник нардепа "СН" Дзундза предлагал полицейским интим-услуги в Киеве: "Я люблю хлопців красивих. Хочу сьогодні відсосати. Я не остання людина у цій країні". ВИДЕО
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03.09.2021 19:39 Ответить
это он сам так решил?
это должен решать народ и оценивать есть прорыв или есть нарыв
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04.09.2021 11:53 Ответить
 
 