На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве повесили огромный рекламній баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 3 сентября, на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве разместили большой рекламный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Также на баннере содержится реклама его телеканала и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.
Отметим, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - гражданский конфликт. В эфире телеканала Мураева "НАШ" регулярно практикуют "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах. Ведущие канала также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. В августе и сентябре Нацсовет подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию телеканала из-за игнорирования руководством устранения нарушений.
Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и титушек. 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов во время штурма начался пожар
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
припорошенкотакогонебыло.
ЗЫ: хотя, акакаяразница (это ирония).
1Вешаешь баннер с рыгом
2Националисты приходят и сносят
3Скабеева верещит пару дней, вата негодует и взбадривается праведно
4Националисты получают хороший PR
5Для всех упомянутых нехилый профит...
Готовится, короче, новый контролируемый майдан, робята. А как же - паны бьются, а чубы у холопов должны трещать.
П.С. Навіщо сам себе лайкнув?
П.П.С. Мураєв, перелогинься.
Это - отбеливание агрессии, предательство.
И вы отбеливаете предателя.
ххх
Обеъективный чел говорит, что Мураев говорит много правильных вещей чисто социально-экономического спектра
Киевляне, на Вас вся надежда, неужели Вы будете терпеть и спокойно смотреть на эту мразь?
К чему эти гниды готовятся в День октябрьской социалистической революции 1917 г. и в День воинской славы России?
Вот такой принцип в стране. Им нагадить на принципы.
Рекомендую : переглянути розкопки сміттєзвалища м. Одеси .де сьогодні виймають останки жертв великого терору Україні 1937--1938 р.р. /закатованих московськими катюгами із УНКВС ???/ Чудова преспектива-- нагадування мудрагелям--виборцям із кишла-73%.
Ясно. як божий день-- це полум*яний привіт п*ятої ЗЕ-колони
кремлівському ліліпузіку / мовляв: - Шеф мьі тут за-зря хлеб НЕ едим...будь спок... /
.
Какой мудак из команды Кличко разрешил эту провокационную рекламу?!
1. Зняти банер з будинку профспілок.
2. На місці банера повісити самого Мураєва.
3. Провести ввечері святковий концерт в честь цієї заміни.