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Есть надежды удержать инфляцию в 2021 году в рамках 10%, - министр финансов Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Есть надежды удержать инфляцию в 2021 году в рамках 10%, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко видит потенциал для удержания инфляции в рамках 10% в 2021 году.

Об этом он заявил в ходе Украинского финансового форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть надежды, что удастся удержать инфляцию в рамках 10%, не превышая 10%", - сказал он.

Согласно данным Госстата, инфляция по итогам июля 2021 года в Украине выросла до 10,2% в годовом измерении, тогда как в июне этот показатель был на уровне 9.5%. При этом НБУ ожидает, что по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%.

Комментируя ухудшение ожиданий ряда инвестиционных банков в отношении роста экономики Украины, министр отметил, что эти прогнозы базируются на показателях роста ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пока сложно оценивать конец года, потому что основные капитальные инвестиции и расходы планируются на третий-четвертый квартал", - сказал Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат

По его словам, ситуация будет улучшаться, о чем свидетельствует постоянный рост розничного товарооборота, а также потенциал роста строительной отрасли.

"Мы до конца года ожидаем стабильную ситуацию как по госфинансам, так и в экономике, без резких шоков. Я думаю, что 4% ВВП роста в этом году у нас будет", - подытожил Марченко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
в последний год зубожиння сколько была? мудрому нариду это не понравилось.
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03.09.2021 14:06
+2
Можно еще помолиться 🙏 и свечку 🕯 поставить, а то на одну надежду надежды мало Есть надежды удержать инфляцию в 2021 году в рамках 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 6150
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03.09.2021 14:04
+2
инфляция - держись! раз, два!!!
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03.09.2021 14:05
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Можно еще помолиться 🙏 и свечку 🕯 поставить, а то на одну надежду надежды мало Есть надежды удержать инфляцию в 2021 году в рамках 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 6150
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03.09.2021 14:04 Ответить
инфляция - держись! раз, два!!!
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03.09.2021 14:05 Ответить
в последний год зубожиння сколько была? мудрому нариду это не понравилось.
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03.09.2021 14:06 Ответить
Десь це я вже чув.
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03.09.2021 14:08 Ответить
Есть надежды удержать инфляцию в 2021 году в рамках 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4336
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03.09.2021 14:09 Ответить
Брехня.Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2104
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03.09.2021 14:11 Ответить
инфляция 10%,это как правило отставка правительства.
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03.09.2021 14:11 Ответить
Так у вас офіційна вже 10,8% а реальна до 23 дотягує😂😂😂😂
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03.09.2021 14:28 Ответить
Полтавагаз Збут поможет вам удерживать.Феерические долбодятлы.
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03.09.2021 14:29 Ответить
Это как считать.
Стоило 2 грн, теперь стоит 20. Вот тебе и 10%. Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7181
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03.09.2021 15:01 Ответить
Считай так , как Клоун учителям зарплату считал....😂
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03.09.2021 15:28 Ответить
Є надії утримати інфляцію в 2021 році в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 8263
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03.09.2021 16:56 Ответить
Надежды юношей питают, а не государственных мужей. Одна дама также пела "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - триперна ходжу".
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03.09.2021 18:37 Ответить
 
 