Есть надежды удержать инфляцию в 2021 году в рамках 10%, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко видит потенциал для удержания инфляции в рамках 10% в 2021 году.

Об этом он заявил в ходе Украинского финансового форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть надежды, что удастся удержать инфляцию в рамках 10%, не превышая 10%", - сказал он.

Согласно данным Госстата, инфляция по итогам июля 2021 года в Украине выросла до 10,2% в годовом измерении, тогда как в июне этот показатель был на уровне 9.5%. При этом НБУ ожидает, что по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%.

Комментируя ухудшение ожиданий ряда инвестиционных банков в отношении роста экономики Украины, министр отметил, что эти прогнозы базируются на показателях роста ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пока сложно оценивать конец года, потому что основные капитальные инвестиции и расходы планируются на третий-четвертый квартал", - сказал Марченко.

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По его словам, ситуация будет улучшаться, о чем свидетельствует постоянный рост розничного товарооборота, а также потенциал роста строительной отрасли.

"Мы до конца года ожидаем стабильную ситуацию как по госфинансам, так и в экономике, без резких шоков. Я думаю, что 4% ВВП роста в этом году у нас будет", - подытожил Марченко.