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Новости Политика УкраиныПроисшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

"Слуга народа" Александр Трухин находится в Днепре и был замечен возле Днепропетровской обласной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист проекта "Стопкор", заметил Трухина на выходе из админздания ОГА. Трухин отказался отвечать на вопросы о скандальном ДТП. На видеозаписи попытки получить ответы от нардепа, Трухин молча идет, не реагируя на вопросы.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+27
"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП - Цензор.НЕТ 7591
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03.09.2021 14:41
+21
- Дело было так, - начал трухин...

Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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03.09.2021 14:44
+11
А что ОНО может промычать? понять и простить....В очередной раз зашквар Господ Уродов.
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03.09.2021 14:39
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Правила форума Совет форумчан
А что ОНО может промычать? понять и простить....В очередной раз зашквар Господ Уродов.
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03.09.2021 14:39 Ответить
штормит до сих пор, вот и не реагирует на вопросы, чтобы не спалиться
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03.09.2021 14:40 Ответить
"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП - Цензор.НЕТ 7591
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03.09.2021 14:41 Ответить
Слуги народа не бухают они нюхают и коляться! Еще принимают с переди и сзади как актрисы в немецких фильмах для взрослых! "Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП - Цензор.НЕТ 6972
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03.09.2021 14:44 Ответить
Лдин уже под кайфон признался что любит отсосать у мальчиков этот ещё пока держится но его тоже скоро накроет!
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03.09.2021 14:41 Ответить
Есессно! Зеля вернётся, - о Трухе резко забудут.
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03.09.2021 15:44 Ответить
За Зеленого Йолопа голосували ті ж самі,що і за Януковіча.А ще люди з не дуже високим рівнем інтелекту,хоча б вони за Янудріла нікого б і не проголосували-вони хотіли ЗМІН.Порошенку потрібно було менше якшатись з урками Янудріла та крутити з ними гешефти.
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03.09.2021 18:16 Ответить
- Дело было так, - начал трухин...

Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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03.09.2021 14:44 Ответить
"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП - Цензор.НЕТ 10000
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03.09.2021 21:13 Ответить
Нет. Это не смешно.
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03.09.2021 21:17 Ответить
і то правда
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03.09.2021 17:25 Ответить
Пархатый алкаш !
А мочит потому, что у него появился отсасывающий конкурент к телу преЗедента...
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03.09.2021 14:49 Ответить
😀😀😀😀 ти зробив мій день!
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03.09.2021 18:35 Ответить
"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП - Цензор.НЕТ 7369 Це ***** котре з тобою один народ бо ви спілкуєтесь на одному язику,і ти пацак посібник окупанта, бо той язик приніс в Україну.
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03.09.2021 15:22 Ответить
Росія закінчується там.де каЦАПАМ відбивають роги.
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03.09.2021 18:18 Ответить
І не тільки руки а і ноги і голову!!!
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03.09.2021 18:36 Ответить
Все законно,теперь эта авария секретная,все подписали полицаям неразглашенку.
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03.09.2021 15:54 Ответить
Патамушта чмошник. Як,власне,і всі гниди народу. Пардон,слуги...
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03.09.2021 16:49 Ответить
Тю.
Завтра Трухин скажет, что не отказывался отвечать на вопросы журналистов. "Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП - Цензор.НЕТ 6086
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03.09.2021 17:28 Ответить
Ни фига себе! Может вы еще и по закону прикажете отвечать?
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03.09.2021 17:32 Ответить
Яке ДТП?Та "я" всю неділю бухав з Сінєгубовим(лобовим) та Біленьким у Полтаві-вони підтвердять.
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03.09.2021 18:29 Ответить
А якого біса воно робить в Дніпрі? До бені,мабуть,поперся "Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП - Цензор.НЕТ 9203
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03.09.2021 19:51 Ответить
Пинком под зад такого народного депутата, который игнорирует вопросы журналистов.
Зеленые *****-потенциальные убийцы спокойно разгуливаю по нашим городам, а должны сидеть в тюрьме.
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04.09.2021 01:39 Ответить
"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП - Цензор.НЕТ 4684
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04.09.2021 05:09 Ответить
 
 