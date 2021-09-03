"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Трухин находится в Днепре и был замечен возле Днепропетровской обласной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист проекта "Стопкор", заметил Трухина на выходе из админздания ОГА. Трухин отказался отвечать на вопросы о скандальном ДТП. На видеозаписи попытки получить ответы от нардепа, Трухин молча идет, не реагируя на вопросы.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.