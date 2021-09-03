"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО
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"Слуга народа" Александр Трухин находится в Днепре и был замечен возле Днепропетровской обласной администрации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист проекта "Стопкор", заметил Трухина на выходе из админздания ОГА. Трухин отказался отвечать на вопросы о скандальном ДТП. На видеозаписи попытки получить ответы от нардепа, Трухин молча идет, не реагируя на вопросы.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
А мочит потому, что у него появился отсасывающий конкурент к телу преЗедента...
Завтра Трухин скажет, что не отказывался отвечать на вопросы журналистов.
Зеленые *****-потенциальные убийцы спокойно разгуливаю по нашим городам, а должны сидеть в тюрьме.