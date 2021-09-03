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Новости Политика Украины
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пресс-секретарь (59) Мендель (232) Офис Президента (1695) Сергей Никифоров (122)

Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены

Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что ее преемнику Сергею Никифорову работать легче, чем было ей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью сайту "Обозреватель".

По ее словам, сейчас система работы в ОП уже налажена.

"Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же у него функции упрощены. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены по-другому", - говорит она.

Мендель также пожаловалась, что в начале ее работы на Банковой власть обвиняли в пророссийскости. Впоследствии, говорит она, эти нарративы удалось разбить благодаря поездке в Брюссель.

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"Но после этого меня начали уничтожать как человека, который мог с этим бороться", - добавляет бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Она также утверждает, что Никифорову легче работать из-за изменений в системе коммуникации в команде Зеленского.

"Мне просто запрещали отвечать на запросы медиа, давать комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Никифоров сразу имеет дело с руководителем, который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены", - пояснила Мендель.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 1454
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03.09.2021 14:50
+17
Хіба що не завагітніє...
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03.09.2021 14:50
+14
Идиотку сменил идиот. Всё.
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03.09.2021 14:51
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Після відео із Дзундзою, я щось сумніваюсь, що йому легше буде чим Мендель...
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03.09.2021 14:49 Ответить
Хіба що не завагітніє...
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03.09.2021 14:50 Ответить
Зеленский точно нет. Если забеременет то получит нобелевскую премию! А сер ГЕЙ точно не забеременеет он в этой сладкой парочки исполняет фуекцию самца! Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 9796
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03.09.2021 14:53 Ответить
А хто знає...
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03.09.2021 15:09 Ответить
Ну серГЕЙ ещё и Ваву казачит. А у Юлечки сексуальная неудолетвореность но не смог Вава с Юлей переспать для Вавы это противоестественно! Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 3461
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03.09.2021 14:51 Ответить
Що значить Вова не зміг? Усі змогли, а він ні?
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03.09.2021 14:53 Ответить
Ну Вава ведь по мужикам специалист и то в роли самочки! Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 7953
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03.09.2021 14:55 Ответить
Тут все по петрову и боширову. Мужчина высунул язык и держится за головку шпиля, ну или за конуса, не важна Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 1916
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 938
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03.09.2021 15:02 Ответить
Умственные способности у него упрощены.
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03.09.2021 14:50 Ответить
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 1454
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03.09.2021 14:50 Ответить
Идиотку сменил идиот. Всё.
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03.09.2021 14:51 Ответить
Да куда уж проще? Санитары это же так просто. Впрочем и его вылечат, и тебя, деточка, вылечат. На стационаре.
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03.09.2021 14:51 Ответить
Упрощены... Это ,типа, не надо спать с преЗедентом ?
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03.09.2021 14:53 Ответить
Нет наоборот НАДО! А Юлька хотела но Зеленский не смог! Для него это противоестественно!
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03.09.2021 14:54 Ответить
Не надо предохраняться.
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03.09.2021 20:15 Ответить
конешно упрощены, у него две только дырки
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03.09.2021 14:54 Ответить
Мендель без предупреждения заходит в ОП в гости к Зеленскому, но никого не обнаруживает в кабинете. Решила заглянуть в комнату отдыха, откуда доносятся какие-то звуки, и видит бывшего шефа и Никифорова, лежащих голыми на диванчике. Мендель спрашивает Бубочку:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы окунули батончик в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы высадили астронавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы смотрели фильм "Чарли и шоколадная фабрика"?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили звездолет в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали шаттл с МКС?
- Нет
- Вы загнали истребитель в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы поместили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Черногорию?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф Кусто в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "мустанг" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали сухогруз на угольный причал?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
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03.09.2021 14:55 Ответить
тыц)
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03.09.2021 14:57 Ответить
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 4334 Підлога Маккартні

Где Weltschmerz, все время дето пропадает, когда тут такое?
03.09.2021 14:21
Oljik

Мабуть десь садить бруньки, потягуючи скроні.)))
03.09.2021 14:24
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Мне нравится 4
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03.09.2021 14:59 Ответить
Так, опіздав на цей феєричний інфопривід - весь тиждень закривав завдання по роботі за серпень, а тут такий зашквар від "слуг"... (((
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03.09.2021 15:27 Ответить
Оце так опус! Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 4079
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03.09.2021 14:58 Ответить
Фі, як некультурно. Бабушка, треба казати сношалися Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 2241
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03.09.2021 15:00 Ответить
Точно.
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03.09.2021 15:15 Ответить
Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 324
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03.09.2021 15:05 Ответить
Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені - Цензор.НЕТ 1674 знайшов на Пікабу ось таке... в аспекті зашквару із Дзундзою (і не тільки) чомусь хочеться сказати, що це рутинне життя офісу ***********, тільки імена змінені )))))))

Сэр Акотан, Пьер д'Ачелло и их приятель из духовного сословия поп Чанский решили устроить вечеринку на заднем дворе. Домой они пришли с черного хода и долго стучались в закрытую дверь. Пройдя на задний двор, они увидели крота, который лез в глубокую нору. Плюнув на это, господа решили полакомиться шоколадным муссом и вонзить амурные стрелы в грильяжный торт. Пока сэр Акотан месил черное тесто с перцем, поп Чанский в темном подвале достал из-под рясы кожаный шприц и ширнулся в тухлую вену.
Когда он спустился вниз, Пьер д'Ачелло и сэр Акотан обсуждали отважных лысых спецназовцев, которые не боятся штурмовать с тыла самые ужасные и темные шахты. После разговор свернул на запуск Евростара в тоннель под Ла-Маншем.
Близился вечер. Господа решили сыграть в очко. Поп Чанский все путал правила и пытался играть по-темному, что взбесило Пьера д'Ачелло, который в приступе бешенства разорвал Чанскому его туза.
- Что тут происходит? - спросил сэр Акотан, который отвлекся на приготовление кофе со сливками.
- Поп Чанский попал в пердедрягу, - гневно ответил ему Пьер д'Ачелло.
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03.09.2021 16:17 Ответить
посадили миллиард кожаных деревьев любви в чернозем
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03.09.2021 15:29 Ответить
...і заасфальтували шкіряним катком автотрасу в Крижопіль Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені - Цензор.НЕТ 8671
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03.09.2021 15:36 Ответить
Он не может выполнять всех доступных мендель функций, это очевидно. Но «упрощенцу» было бы неплохо осознать, что не все функции надо демонстрировать прилюдно.
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03.09.2021 14:55 Ответить
Йуля, шо за намёки!? Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 3151
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03.09.2021 14:55 Ответить
а еще проще есть ?
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03.09.2021 14:58 Ответить
Без жопы и рта жить невозможно...так что проще уже нет... Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 8120
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03.09.2021 15:06 Ответить
"Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены" - Затрали бедняжку М в ОП?
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03.09.2021 15:00 Ответить
Конечно упрощены...у него на одну дырку меньше...чем у тебя.. Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 910
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03.09.2021 15:03 Ответить
зато если ее на вертолет, то его можно и на квадрокоптер, у него руки рабочие.
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03.09.2021 15:45 Ответить
Знову пацавате дєвочко роззявило писок і вивалило мову... Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены - Цензор.НЕТ 4908
...Пане Глузман, зробіть що-небудь!..
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03.09.2021 15:07 Ответить
Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены"

А был ли мальчик?
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03.09.2021 15:10 Ответить
Ганьба ганьбезна."Мене легко звільнити - але не легко позбутись"
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03.09.2021 15:11 Ответить
"Функции упрощены". Так все-таки зеля по девочкам.
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03.09.2021 16:05 Ответить
Функции стать на колени и приоткрыть губки алые нет ? Досадно......наверное бракованный попался.
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03.09.2021 16:23 Ответить
Таки сосна
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03.09.2021 16:41 Ответить
Бедная Мендель...
Дайте ей крендель!
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03.09.2021 16:43 Ответить
Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені - Цензор.НЕТ 3328
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04.09.2021 14:45 Ответить
 
 