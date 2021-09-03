Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что ее преемнику Сергею Никифорову работать легче, чем было ей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью сайту "Обозреватель".
По ее словам, сейчас система работы в ОП уже налажена.
"Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же у него функции упрощены. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены по-другому", - говорит она.
Мендель также пожаловалась, что в начале ее работы на Банковой власть обвиняли в пророссийскости. Впоследствии, говорит она, эти нарративы удалось разбить благодаря поездке в Брюссель.
"Но после этого меня начали уничтожать как человека, который мог с этим бороться", - добавляет бывшая пресс-секретарь Зеленского.
Она также утверждает, что Никифорову легче работать из-за изменений в системе коммуникации в команде Зеленского.
"Мне просто запрещали отвечать на запросы медиа, давать комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Никифоров сразу имеет дело с руководителем, который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены", - пояснила Мендель.
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
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- Нет
- Вы угля в топку набросали?
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- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
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- Нет
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- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
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- Нет
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- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
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- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
Где Weltschmerz, все время дето пропадает, когда тут такое?
03.09.2021 14:21
Oljik
Мабуть десь садить бруньки, потягуючи скроні.)))
03.09.2021 14:24
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Мне нравится 4
Сэр Акотан, Пьер д'Ачелло и их приятель из духовного сословия поп Чанский решили устроить вечеринку на заднем дворе. Домой они пришли с черного хода и долго стучались в закрытую дверь. Пройдя на задний двор, они увидели крота, который лез в глубокую нору. Плюнув на это, господа решили полакомиться шоколадным муссом и вонзить амурные стрелы в грильяжный торт. Пока сэр Акотан месил черное тесто с перцем, поп Чанский в темном подвале достал из-под рясы кожаный шприц и ширнулся в тухлую вену.
Когда он спустился вниз, Пьер д'Ачелло и сэр Акотан обсуждали отважных лысых спецназовцев, которые не боятся штурмовать с тыла самые ужасные и темные шахты. После разговор свернул на запуск Евростара в тоннель под Ла-Маншем.
Близился вечер. Господа решили сыграть в очко. Поп Чанский все путал правила и пытался играть по-темному, что взбесило Пьера д'Ачелло, который в приступе бешенства разорвал Чанскому его туза.
- Что тут происходит? - спросил сэр Акотан, который отвлекся на приготовление кофе со сливками.
- Поп Чанский попал в пердедрягу, - гневно ответил ему Пьер д'Ачелло.
...Пане Глузман, зробіть що-небудь!..
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Дайте ей крендель!