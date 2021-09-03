Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Фельдгузен для "ТСН".

"Вы знаете, что НАТО — это 30 стран-членов. Получить консенсус — это непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты. Другая составляющая — уже сегодня Украина имеет инструменты, чтобы идти дальше. Это Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, которые каждый год имплементируются Украиной. К тому же, уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная", - рассказала она.

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"Лично я очень бы хотела, чтобы Украина получила ПДЧ на Вильнюсском саммите 2023 года. Я очень хорошо помню 2013 год, и эту фотографию, когда стоял Янукович, а с обеих сторон Даля Грибаускайте и Ангела Меркель, действительно пытаясь убедить его не отказываться от Соглашения об ассоциации. Но я не могу влиять на 30 стран-членов НАТО. Реально ли это? Это также всегда зависит от политических условий. Я помню, как бывший министр обороны Эстонии сказал на одном международном форуме в Берлине, что сегодня, наверное, и Эстонию бы не взяли в НАТО, потому что условия изменились. Он сказал: "Мы реформировались очень быстро, и когда это маленькое окно возможностей открылось, мы были готовы и нас приняли в НАТО". И тогда он посоветовал украинцам (мне кажется, это было пять лет назад): "Давайте, будьте готовы, когда откроется это окно возможностей". И я лично убеждена, что это окно возможностей откроется", - добавила Фельдгузен.

"Надо действительно убедить одну страну НАТО, вторую, третью... И когда будет очень много стран, которые хотят предоставить ПДЧ Украине, тогда давление на другие будет гораздо больше. Это, по-моему, единственный путь. И, конечно, надо говорить с США, Францией, Великобританией. Это единственный путь, которым Украина может идти сейчас", - пояснила дипломат.

На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: "Да".

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"НАТО — это не только военная организация. Это организация общих ценностей. И эти общие ценности — правосудие, демократия… Украина — это демократическая страна. Но здесь еще можно очень много сделать, чтобы не только наши (немецкие. - Ред.) компании, но и украинцы чувствовали себя более защищенными, чтобы они знали, что у них есть справедливый суд, если действительно надо идти в суд", - акцентировала Фельдгузен.