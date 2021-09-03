РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17513 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
5 522 76
Германия (6030) НАТО (8956) ПДЧ (137) Россия (91324) членство в НАТО (1216) Фельдгузен (96)

Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Фельдгузен для "ТСН".

"Вы знаете, что НАТО — это 30 стран-членов. Получить консенсус — это непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты. Другая составляющая — уже сегодня Украина имеет инструменты, чтобы идти дальше. Это Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, которые каждый год имплементируются Украиной. К тому же, уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен

"Лично я очень бы хотела, чтобы Украина получила ПДЧ на Вильнюсском саммите 2023 года. Я очень хорошо помню 2013 год, и эту фотографию, когда стоял Янукович, а с обеих сторон Даля Грибаускайте и Ангела Меркель, действительно пытаясь убедить его не отказываться от Соглашения об ассоциации. Но я не могу влиять на 30 стран-членов НАТО. Реально ли это? Это также всегда зависит от политических условий. Я помню, как бывший министр обороны Эстонии сказал на одном международном форуме в Берлине, что сегодня, наверное, и Эстонию бы не взяли в НАТО, потому что условия изменились. Он сказал: "Мы реформировались очень быстро, и когда это маленькое окно возможностей открылось, мы были готовы и нас приняли в НАТО". И тогда он посоветовал украинцам (мне кажется, это было пять лет назад): "Давайте, будьте готовы, когда откроется это окно возможностей". И я лично убеждена, что это окно возможностей откроется", - добавила Фельдгузен.

"Надо действительно убедить одну страну НАТО, вторую, третью... И когда будет очень много стран, которые хотят предоставить ПДЧ Украине, тогда давление на другие будет гораздо больше. Это, по-моему, единственный путь. И, конечно, надо говорить с США, Францией, Великобританией. Это единственный путь, которым Украина может идти сейчас", - пояснила дипломат.

На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: "Да".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры

"НАТО — это не только военная организация. Это организация общих ценностей. И эти общие ценности — правосудие, демократия… Украина — это демократическая страна. Но здесь еще можно очень много сделать, чтобы не только наши (немецкие. - Ред.) компании, но и украинцы чувствовали себя более защищенными, чтобы они знали, что у них есть справедливый суд, если действительно надо идти в суд", - акцентировала Фельдгузен.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Зато Турция оккупировавшая часть Кипра может быть в НАТО! Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9955
показать весь комментарий
03.09.2021 14:54
+17
дешевая, ОЧЕНЬ дешевая отмазка !!!
госпоже послице не стыдно ?

может рашке вісадить десант на какой-нибудь островок в Балтийском море чтоб Германию исключили из НАТО ?
показать весь комментарий
03.09.2021 14:54
+16
ГДРовскя Аннка писькомётчица и нарративы россиянской пропаганды в тренированных губах..
показать весь комментарий
03.09.2021 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ГДРовскя Аннка писькомётчица и нарративы россиянской пропаганды в тренированных губах..
показать весь комментарий
03.09.2021 14:52 Ответить
Анка, ФУ-У-У-У-У-У, воня !!!!! Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9605
показать весь комментарий
03.09.2021 15:06 Ответить
Говорильняговорильняговорильня.
показать весь комментарий
03.09.2021 14:53 Ответить
"НАТО - это не только военная организация. Это организация общих ценностей.....",

когда бывший канцлер Германии занимает коррупционный пост в рашанефтепром ?

альо, вы о чем, граждане немцы ?
ваша ценность - продать будущее соседней страны за вонючий газовый пфенинг из рашки


более отвратной послицы из наших "партнеров" трудно найти
показать весь комментарий
03.09.2021 15:01 Ответить
и более тупой !

остальные по крайней мере молчат или скромно извиняются "мерси" Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4321
показать весь комментарий
03.09.2021 15:08 Ответить
Зато Турция оккупировавшая часть Кипра может быть в НАТО! Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9955
показать весь комментарий
03.09.2021 14:54 Ответить
Немного разные ситуации. Если бы Украина к примеру оккупирована Кубань - то преград для вступления Украины в НАТО не существовало бы.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:00 Ответить
а каким боком Кипр похож на Кубань? турки в Кипр понаехавшие...
показать весь комментарий
03.09.2021 15:05 Ответить
Кипр в НАТО? Нет. Турция в НАТО? Да. Если ты оккупировал чужие территории - тебя берут. Если оккупировали твои территории - тебя не берут. Элементарно, Ватсон. Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6049
показать весь комментарий
03.09.2021 16:12 Ответить
так что кацапы в НАТО раньше нас будут? Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2034
показать весь комментарий
03.09.2021 16:17 Ответить
Дуркуешь? Дуркуй. Сегодня можно. Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6831
показать весь комментарий
03.09.2021 16:21 Ответить
а что такого сегодня?
показать весь комментарий
03.09.2021 16:39 Ответить
Пятница. Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5528
По сабжу: кацапов естественно не примут. НАТО - военно-политический блок.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:41 Ответить
вообще-то сегодня 3 сентября! день шуфутинского! Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1811
показать весь комментарий
03.09.2021 17:06 Ответить
Самая главная преграда в данный момент сидит на Банковской.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:05 Ответить
И греция у которой окупировали....
показать весь комментарий
03.09.2021 15:46 Ответить
Turciya i Greciya s 1952 year v NATO a conflict voznik v 70-ih.
показать весь комментарий
03.09.2021 23:49 Ответить
так пусть исключат! ведь территориальный спор есть... Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7392
показать весь комментарий
04.09.2021 00:02 Ответить
Vyhod iz NATO slozhnee chem vhod potomu chto chleny al'yansa znakomy s sekretnymi dokumentami.
показать весь комментарий
04.09.2021 06:19 Ответить
дешевая, ОЧЕНЬ дешевая отмазка !!!
госпоже послице не стыдно ?

может рашке вісадить десант на какой-нибудь островок в Балтийском море чтоб Германию исключили из НАТО ?
показать весь комментарий
03.09.2021 14:54 Ответить
Кацапов бы сразу на этом островке прибили. Так что не канает. Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7893
показать весь комментарий
03.09.2021 15:01 Ответить
кто прибьет ?
немцы?
против ядреной рашкованской бомбы ?

не смешите мои тапки !
германец ныне не тот пошел!
последний немецкий солдат умер при штурме Берлина в мае 1945
показать весь комментарий
03.09.2021 15:03 Ответить
НАТО прибьёт. Оно для этого и создано. Или есть сомнения? Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1589
показать весь комментарий
03.09.2021 16:05 Ответить
Поляки или венгры будут воевать за немцев?
Для начала военных действий НАТО нужен консенсус, дорогой 😁

А дядя Сэм?
Стоит ли развязывать ядерную войну из-за какого-то "немецкого Крыма" ?
Не думаю...
показать весь комментарий
03.09.2021 16:15 Ответить
Можешь конечно не думать, но НАТО - это система коллективной безопасности. Когда бьют одного члена - вписываются другие. Это для тебя - новость? Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2642
показать весь комментарий
03.09.2021 16:21 Ответить
Ты уверен что мадяры, французы и проч. сцыкуны свяжутся в войну, когда хло вытащит ядерну дубинку ?

Не думаю...
показать весь комментарий
03.09.2021 17:35 Ответить
Будут обязаны согласно коллективному договору.
показать весь комментарий
03.09.2021 17:40 Ответить
Обязаны -и не более.. И все..
а потом пойдут дипломатические взволнованности, переживания, обеспокоенности ужастные - и - говорильня... И нужно будет услышать "нарот" какого-нибудь островка в Балтийском море ))))))))))))))))
И эта проблема не имеет военного решения! Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1794 Все - в Минск!
показать весь комментарий
03.09.2021 20:54 Ответить
Анка - папа русский солдат, зажавший ее мамашу в переулке ?
показать весь комментарий
03.09.2021 14:56 Ответить
Однако, оккупация СССР части Германии - ГДР, таки не явилась преградой для вступления ФРГ в НАТО,
показать весь комментарий
03.09.2021 14:57 Ответить
А при ющенку яка окупація заважала? І чому окупація гдр не завадила фрн стати членом НАТО? Соромлюсь спитати?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:00 Ответить
Ясно, понятно, идите нйх.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:00 Ответить
Нельзя, категорически нельзя говорить, что военный конфликт - препятствие для вступления в НАТО. Потому что это - самое огромное оправдание российской агрессии в глазах россиян. Вот они не хотят, чтобы Украина была в НАТО, им путин и говорит, давайте, мы развяжем войну и тогда Украину не примут туда. Они как-бы войны и не хотят, тем более с НАТО бы её не хотели. Но путин говорит, а она не будет активная, так постреливать будем раз в день, а НАТО и вообще не впишется, потому что же не приняли пока Украину. И не примут тогда.
И для россиян это кажется приемлемой ценой и им становится пофиг, что они - военные преступники и каиново племя.

Запад должен наоборот - ускоренно принять в НАТО остатки Украины и сказать путину - чувак, у тебя месяц свалить оттуда (сделай вид, что люди против или ещё как-то придумай лицо сохранить). Через месяц тут будет 200-тысячная армия с Patriot, F-35, авианосцами и так далее. Если не уйдёшь сам, тебя уйдут.
Вот так надо.

А вместо этого они дают ему распрекраснейшее оправдание его внешней политики. Он выйдет на телевизор и скажет, смотрите - мы бузим в Украине и европейцы сами говорят, пока бузим, НАТО сюда не полезет. Значит я всё правильно сделал и давайте бузить дальше. И ему тогда будут кричать "Молодец, любо, слава !!!"

Идиоты европейские. Ну или трусы. Ну или продажные.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:02 Ответить
Аркадій Бабченко:
"Мы не в НАТО до сих пор потому, что НАТО - это не военный блок. НАТО - это военно-политический блок. Союз (коалиция) государств с целью совместных действий для решения общих политических, экономических, и военных и других задач.

Представим, что НАТО за пять лет видит невероятный прорыв Украины в строительстве собственной армии, видит, насколько эта армия стала обученной, боеспособной, какие уникальные приемы и средства противостояния гибридной агрессии она разработала за годы войны, какой фантастический опыт получила. Видит, что Украина встала на путь реформ. Видит, что её Президент, Кабинет министров, гражданское общество жопу рвут, чтобы стать европейской страной. И принимает Украину в свои распростертые объятия.

А потом фигак - и смотрит, как семьдесят три процента избирателей голосуют за комика, который выигрывает выборы с абсолютно малоросскими, капитуляционными лозунгами, лепечет что то про глаза, отводит армию, устраивает зайчика с ушками на день Независимости, доводит президента США до импичмента, назначает руководителем спецслужбы продюсера КВН, своим серым кардиналом человека, которого европейские партнеры чуть не напрямую уже обвиняют в шпионаже в пользу России, сливает совместную операцию по вагнеровцам, ворует судью в Молдове и прочая, и прочая, и прочая - вот это весь летающий цирк зеленых соплей, который мы имели счастье наблюдать все эти два года ... НАТА сидит, смотрит на все это дело, разводит руками и такая - ну етит вашу мать …Когда разведка страны понимает, что развединформация, которой она делится с Украиной, утекает напрямую в Кремль - это как-то не очень способствует её рекомендациям политическому руководству своей страны включить Украину в НАТО.

Украина будет в НАТО тогда, когда политическим строем Украины будет УСТОЙЧИВАЯ европейская демократия. Устойчивая, понимаете? Европейская, понимаете? Просто смены одного на другого недостаточно. Когда вопроса, будет ли следующий президент пророссийским, или олигархическим, или марионеточным - не будет существовать вообще. Вот его в природе просто не будет. Когда «Армия. Мова. Вера» будет уже точно навсегда. Без всяких колебаний. А после того, как в Украине будет устойчивая демократия - еще испытательный срок лет в десять. В пару каденций хотя бы. Ну, чтобы уж точно убедиться.
И вот только после этого…"
показать весь комментарий
03.09.2021 15:20 Ответить
"Идиоты европейские. Ну или трусы. Ну или продажные".

Там каждой твари по паре...
показать весь комментарий
03.09.2021 15:49 Ответить
Вы будете смеяться, но при Порохе это не было преградой.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:02 Ответить
..да уж!!!, а на саммите Нато бухарестком от 08 г., какой конфликт военный в Украине то был, что фрау Меркель и мсье Всракузиг, грудью на пути Украины в Нато встали!?... да так что и сам Буш мл., им не указ стал!...оккупации Грузии и Украины, полностью на совести указанных выше деятелей, Грузия и Украина помнит и не забудет подлости этой...
показать весь комментарий
03.09.2021 15:03 Ответить
Сказала посол самой честной страны, контрабандно продающей турбины на оккупированные территории вразрез с международным правом.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:03 Ответить
ядерное украинское оружие - нам надо себя защищать - все хватит
показать весь комментарий
03.09.2021 15:04 Ответить
единственный вариант защитить себя - ядерное оружие

будем четсны перед собой.
ни НАТО, ни США при очередной русской агрессии (а она обязательно будет) нас не то что не спасут,
они нам не помогут !!!
показать весь комментарий
03.09.2021 15:26 Ответить
Если далее развить логику посла Германии, то именно ФРГ ставит преграды для вступления Украины в НАТО.
Потому, что именно Германия фактически финансирует страну-агрессор рашку, строя совместный северный поток-2, а значит именно Германия содействует дальнейшей оккупации Крыма рашкой и финансирует войну на Донбассе.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:05 Ответить
І шо цим хочеш сказати?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:13 Ответить
Что нужно всех их послать далеко и подальше, начать строить центрифуги по обогащению урана. Несколько подземных испытаний и гарантированно политическая да и экономическая ситуация не только в Украине, в целой Европе изменится до неузнаваемости.
P/S За бред о санкциях как к КНДР или Ирану прошу даже не вспоминать ибо это не применимо вообще к этой ситуации о чем я уже не раз здесь писал.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:47 Ответить
США не для того помогали отнять ЯО у Украины, чтоб позволить его безнаказанно вернуть. Как минимум Украина потеряет любую помощь от стран Запада.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:15 Ответить
Так только кажется...
показать весь комментарий
03.09.2021 20:59 Ответить
как Пакистан, стратегический партнер США ?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:42 Ответить
заважає вступу України до НАТО не так наші названі послом проблеми, як більш глобальна наша проблема - наявність в керівництві чувака, який, окрім претензії "Байден, а чому я ще не в НАТО" більше ні на що не здатен.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:08 Ответить
Ой, не могу!!! 😂😂😂 Про "ценности" будет эта баба из Германии рассказывать! Германия, которая полностью продалась Х#йлу! Еврошлюхи. Бревно из глаза вытащи!
показать весь комментарий
03.09.2021 15:08 Ответить
Війна то так, АЛЕ Анка, Джо, Джонсон, Євросоюз....- весь світ ще каже що ПРАВОСУДДЯ (крадії) - "демократичні цінності"....треба відновити! КОЛИ повернуть накрадене, - таке просте питання! Його якось нагло обходять "слуги"?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:11 Ответить
Да просто великое нато не привыкло замениваться по мелочам.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:13 Ответить
окупація ГДР колись не завадила ФРГ вступити в НАТО. Гітлерівка якась
показать весь комментарий
03.09.2021 15:18 Ответить
ну это тоже как идти в компании и тут раз из кустов выбигает дзюдоист и начинаеть бить одного а вся компания смотрит на это и говорит :
ай йа йа дзюдоист ,теперь мы не будем с тобой здороваться
показать весь комментарий
03.09.2021 15:19 Ответить
А що було перешкодою в 2007 році, коли ви відмовили в ПДЧ? Між іншим оці життя і кров українських патріотів, панове німці, і на вашій совісті також, бо якби, скажімо, в 2007 році ви дали ПДЧ, то можливо усе було б інакше. "И эти общие ценности - правосудие"? А який же, приміром, суд засудив українця Віталія Марківа? Може Басманний? Чи може Печерський? Лицеміри грьобані!
показать весь комментарий
03.09.2021 15:22 Ответить
За звичай німці говорять теж саме що і россіяни, але тільки після їх. Так що після формули Штайнмайєра (Путлєра) чхати нам на їх думки.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:27 Ответить
Скажу крамолу.Представьте,шо Украина вступила в НАТО и встал вопрос о возврате Крыма и возвращение его в юрисдикцию Украины,и в международно признанные границы.Украина,шо должна собирать консенсус и одобрение всех участников Альянса,щоб забрать своё?Допустим открылось окно возможностей для войсковой операции,но тут Венгрия окажется против военного решения например. Всё консенсуса нема и Украина стоит на месте.НАТО треба подправить устав,и внести правки,що нарушение границ Государств,договоров,международного права,морского права,прав человека выше, чем та же коррупция,которую Европа использует как аргумент,щоб отмахнуться от вышеперечисленных мною аргументов. Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1811
показать весь комментарий
03.09.2021 15:27 Ответить
В 2008 году при Ющенко Украина подавала запрос на вступление в НАТО , тогда не было не войны не оккупации, и именно меркель эта фрау ......... поставила крест на стремлении Украины. Германия как и Франция , особенно Германия нам не союзники , это так , соседи по материку. Франция хоть вертолёты продала , а немцы даже сверх точные металообрабатывающие станки не продаёт. И где тут партнёры?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:29 Ответить
виключити німців з НАТО, поки не повернуть Кенінсберг?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:29 Ответить
Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1896 Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2401
показать весь комментарий
03.09.2021 15:33 Ответить
Восточная Пруссия, в отличие от Крыма - "исконно немецкая" земля Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3941
показать весь комментарий
03.09.2021 15:41 Ответить
та Ельзас з Лотарінгією.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:41 Ответить
и там живут исконные немцы Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2677
показать весь комментарий
03.09.2021 15:42 Ответить
"Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом - есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты".

Во заливает фрау послица. А что мешало дать ПДЧ Украине на Бухарестском саммите 2008 года, когда не было никакого "военного конфликта"? Может быть потому что этими отдельными странами "случайно" оказались Германия и Франция?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:45 Ответить
Выслать нах прокацапскую шмару.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:46 Ответить
Що окупація є перешкодою для вступу, це, звичайно, несправедливо.
Але ж правосуддя і демократії у нас дійсно немає.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:53 Ответить
За словами посла: Германия против присоединения Украины в НАТО. Немцам дороже ГЕШЕФТ с Россией..
показать весь комментарий
03.09.2021 16:28 Ответить
Т.е. членом может быть только оккупант!
Если тебя оккупировали - тогда "зась"?
показать весь комментарий
03.09.2021 16:46 Ответить
Интересная логик. Сначала не брали в НАТО чтоб не "спровоцировать" мокшан, но мокши все равно "спровоцировались". Теперь не берут в НАТО потому что мокши "спровоцировались". Это как хождение по кругу получается)) В общем все с вами ребята понятно. С таким подходом и НАТО не гарантия. Пуйло возможно скоро это и протестирует. И что-то мне подсказывает что у него получиться.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:46 Ответить
Посол ФРГ Фельдгузен, а тебе сколько моржовая звизда заплатила???

Такое впечатление что ФРГ, наконец то нашла нового Гитлера - *****!
показать весь комментарий
03.09.2021 17:35 Ответить
Вообщето это отмазка для любителей лапши. Монгие понимают - страну рассадник коррупции нельзя допускать в НАТО. Потому что не пройдет и полгода как все будет украдено и продано. И не только железо но и стратегические планы.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:02 Ответить
Насчёт вступления в НАТО "Хрен в штрудель" он Ангелы Хорстовны Украина, видать, не распробовала. Ну раз есть аппетит, стало быть, придётся отведать "Хрен в кнедлики" от тётушки Анки Фельдгузен.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:09 Ответить
Чергова фашистська мерзота вилізла. Конфлікт на Донбасі й окупація Криму є перешкодами для вступу України в НАТО, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4349
показать весь комментарий
04.09.2021 12:30 Ответить
Немецкие шлюхи сознательно ведут Евросоюз к развалу по приказу российских хозяев.
показать весь комментарий
04.09.2021 13:54 Ответить
 
 