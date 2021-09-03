Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Фельдгузен для "ТСН".
"Вы знаете, что НАТО — это 30 стран-членов. Получить консенсус — это непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты. Другая составляющая — уже сегодня Украина имеет инструменты, чтобы идти дальше. Это Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, которые каждый год имплементируются Украиной. К тому же, уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная", - рассказала она.
"Лично я очень бы хотела, чтобы Украина получила ПДЧ на Вильнюсском саммите 2023 года. Я очень хорошо помню 2013 год, и эту фотографию, когда стоял Янукович, а с обеих сторон Даля Грибаускайте и Ангела Меркель, действительно пытаясь убедить его не отказываться от Соглашения об ассоциации. Но я не могу влиять на 30 стран-членов НАТО. Реально ли это? Это также всегда зависит от политических условий. Я помню, как бывший министр обороны Эстонии сказал на одном международном форуме в Берлине, что сегодня, наверное, и Эстонию бы не взяли в НАТО, потому что условия изменились. Он сказал: "Мы реформировались очень быстро, и когда это маленькое окно возможностей открылось, мы были готовы и нас приняли в НАТО". И тогда он посоветовал украинцам (мне кажется, это было пять лет назад): "Давайте, будьте готовы, когда откроется это окно возможностей". И я лично убеждена, что это окно возможностей откроется", - добавила Фельдгузен.
"Надо действительно убедить одну страну НАТО, вторую, третью... И когда будет очень много стран, которые хотят предоставить ПДЧ Украине, тогда давление на другие будет гораздо больше. Это, по-моему, единственный путь. И, конечно, надо говорить с США, Францией, Великобританией. Это единственный путь, которым Украина может идти сейчас", - пояснила дипломат.
На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: "Да".
"НАТО — это не только военная организация. Это организация общих ценностей. И эти общие ценности — правосудие, демократия… Украина — это демократическая страна. Но здесь еще можно очень много сделать, чтобы не только наши (немецкие. - Ред.) компании, но и украинцы чувствовали себя более защищенными, чтобы они знали, что у них есть справедливый суд, если действительно надо идти в суд", - акцентировала Фельдгузен.
Пожалуйста, подождите...
когда бывший канцлер Германии занимает коррупционный пост в рашанефтепром ?
альо, вы о чем, граждане немцы ?
ваша ценность - продать будущее соседней страны за вонючий газовый пфенинг из рашки
более отвратной послицы из наших "партнеров" трудно найти
остальные по крайней мере молчат или скромно извиняются "мерси"
По сабжу: кацапов естественно не примут. НАТО - военно-политический блок.
госпоже послице не стыдно ?
может рашке вісадить десант на какой-нибудь островок в Балтийском море чтоб Германию исключили из НАТО ?
немцы?
против ядреной рашкованской бомбы ?
не смешите мои тапки !
германец ныне не тот пошел!
последний немецкий солдат умер при штурме Берлина в мае 1945
Для начала военных действий НАТО нужен консенсус, дорогой 😁
А дядя Сэм?
Стоит ли развязывать ядерную войну из-за какого-то "немецкого Крыма" ?
Не думаю...
Не думаю...
а потом пойдут дипломатические взволнованности, переживания, обеспокоенности ужастные - и - говорильня... И нужно будет услышать "нарот" какого-нибудь островка в Балтийском море ))))))))))))))))
И эта проблема не имеет военного решения! Все - в Минск!
И для россиян это кажется приемлемой ценой и им становится пофиг, что они - военные преступники и каиново племя.
Запад должен наоборот - ускоренно принять в НАТО остатки Украины и сказать путину - чувак, у тебя месяц свалить оттуда (сделай вид, что люди против или ещё как-то придумай лицо сохранить). Через месяц тут будет 200-тысячная армия с Patriot, F-35, авианосцами и так далее. Если не уйдёшь сам, тебя уйдут.
Вот так надо.
А вместо этого они дают ему распрекраснейшее оправдание его внешней политики. Он выйдет на телевизор и скажет, смотрите - мы бузим в Украине и европейцы сами говорят, пока бузим, НАТО сюда не полезет. Значит я всё правильно сделал и давайте бузить дальше. И ему тогда будут кричать "Молодец, любо, слава !!!"
Идиоты европейские. Ну или трусы. Ну или продажные.
"Мы не в НАТО до сих пор потому, что НАТО - это не военный блок. НАТО - это военно-политический блок. Союз (коалиция) государств с целью совместных действий для решения общих политических, экономических, и военных и других задач.
Представим, что НАТО за пять лет видит невероятный прорыв Украины в строительстве собственной армии, видит, насколько эта армия стала обученной, боеспособной, какие уникальные приемы и средства противостояния гибридной агрессии она разработала за годы войны, какой фантастический опыт получила. Видит, что Украина встала на путь реформ. Видит, что её Президент, Кабинет министров, гражданское общество жопу рвут, чтобы стать европейской страной. И принимает Украину в свои распростертые объятия.
А потом фигак - и смотрит, как семьдесят три процента избирателей голосуют за комика, который выигрывает выборы с абсолютно малоросскими, капитуляционными лозунгами, лепечет что то про глаза, отводит армию, устраивает зайчика с ушками на день Независимости, доводит президента США до импичмента, назначает руководителем спецслужбы продюсера КВН, своим серым кардиналом человека, которого европейские партнеры чуть не напрямую уже обвиняют в шпионаже в пользу России, сливает совместную операцию по вагнеровцам, ворует судью в Молдове и прочая, и прочая, и прочая - вот это весь летающий цирк зеленых соплей, который мы имели счастье наблюдать все эти два года ... НАТА сидит, смотрит на все это дело, разводит руками и такая - ну етит вашу мать …Когда разведка страны понимает, что развединформация, которой она делится с Украиной, утекает напрямую в Кремль - это как-то не очень способствует её рекомендациям политическому руководству своей страны включить Украину в НАТО.
Украина будет в НАТО тогда, когда политическим строем Украины будет УСТОЙЧИВАЯ европейская демократия. Устойчивая, понимаете? Европейская, понимаете? Просто смены одного на другого недостаточно. Когда вопроса, будет ли следующий президент пророссийским, или олигархическим, или марионеточным - не будет существовать вообще. Вот его в природе просто не будет. Когда «Армия. Мова. Вера» будет уже точно навсегда. Без всяких колебаний. А после того, как в Украине будет устойчивая демократия - еще испытательный срок лет в десять. В пару каденций хотя бы. Ну, чтобы уж точно убедиться.
И вот только после этого…"
Там каждой твари по паре...
будем четсны перед собой.
ни НАТО, ни США при очередной русской агрессии (а она обязательно будет) нас не то что не спасут,
они нам не помогут !!!
Потому, что именно Германия фактически финансирует страну-агрессор рашку, строя совместный северный поток-2, а значит именно Германия содействует дальнейшей оккупации Крыма рашкой и финансирует войну на Донбассе.
P/S За бред о санкциях как к КНДР или Ирану прошу даже не вспоминать ибо это не применимо вообще к этой ситуации о чем я уже не раз здесь писал.
ай йа йа дзюдоист ,теперь мы не будем с тобой здороваться
Во заливает фрау послица. А что мешало дать ПДЧ Украине на Бухарестском саммите 2008 года, когда не было никакого "военного конфликта"? Может быть потому что этими отдельными странами "случайно" оказались Германия и Франция?
Але ж правосуддя і демократії у нас дійсно немає.
Если тебя оккупировали - тогда "зась"?
Такое впечатление что ФРГ, наконец то нашла нового Гитлера - *****!