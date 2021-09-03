Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд долл. до 16,5 млрд долл. в год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Доля украинского IT-сектора возрастет до 10% ВВП. Ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тысяч до 2025 года.
Зеленский также заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более 100 млн долл., которые будут резидентами Украины.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что более года в стране действует Украинский фонд стартапов, и государство уже профинансировало свыше 100 проектов. Также планируется создание Фонда фондов, когда государство будет не просто инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.
Министр подчеркнул, что Украина развивает рынок виртуальных активов, имеет одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн-разработчиков, создает привлекательную юрисдикцию для украинских и иностранных криптокомпаний, модернизирует платежный рынок, что позволит даже Национальному банку выпускать цифровую валюту.
Представители инвесторов и венчурных фондов отметили высокий уровень украинских IT-специалистов и их огромный потенциал.
Владимир Зеленский подчеркнул, что государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, которое будет способствовать инвестициям.
"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", – отметил Президент, обращаясь к участникам мероприятия.
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Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский
что там 16 млрд..долл.. даёшь сразу 165 млрд.. трлн! а, фиг с ним - сексилиардов !))
Нам вже не має куди мільярди від легалізованого грального бізнесу дівати, у пенсіонерів коти червону ікру задовбалися їсти, а ти все нові "ідеї генеруєш"...
Їдуть 2-3% і чимало потім повертаються розчаровані: «Як так там податки 30% а медицина коштує тисячі доларів».
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
Мені одразу спала на думку саме ця картинка, але хіба за вами встигнути..?
недавно благотворительный концерт был в Киеве, за бюджетные средства. Когда Бочелли пел на День Независимости. Так там тоже деньги вырученные за билеты вроде как в какие то благотворительные фонды шли, потом оказалось что к фонду отношение имеет Зеленский и сам лично его выбирал)
остальное там по моему стандартный набор нашего молодого Обещалкина... трилионы ********* инвестиций, тысячи тысяч рабочих мест и так далее.
Все кто хотел уже начитались об этих инвестициях с Омана, Катара, Эмиратов, Королевства Британии и даже на Днях из США... пора каптерку строить на банковой, что б было куда складывать эти инвест финансы, и сумок клетчатых закупить качественных, что б ручки не рвались... иначе как их возить? а? осталось найти где их хранит банковая и перенести в новую каптерку, которую построить надо быстро и дорого в рамках Велыкого Будивныцтва
просто народ необразованный
вот вот от этого пригорело...понятно любому здравомыслящему, что это откровенная дичь) 165 лярдов ДОХОДОВ, даже не общий оборот, а ДОХОД) наверное к нам перезжают Амазон, Старбакс, Тесла и передвинут к берегам Одесы мыс Канавэрал, что б было откуда новинки нашей космической отрасли запускать в космос. Но кто ж подумает над этими цифрами
А вместо этого подписал закон о создании цифрового колхоза - "Дія Сіті" за который IT его в петиции которая набрала даже больше голосов чем нужно просили его не подписывать.
Воровать в стране уже не у кого решили развалить то что развивалось не благодаря а вопреки. ну-ну...