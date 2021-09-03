Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд долл. до 16,5 млрд долл. в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Доля украинского IT-сектора возрастет до 10% ВВП. Ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тысяч до 2025 года.

Зеленский также заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более 100 млн долл., которые будут резидентами Украины.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что более года в стране действует Украинский фонд стартапов, и государство уже профинансировало свыше 100 проектов. Также планируется создание Фонда фондов, когда государство будет не просто инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.

Министр подчеркнул, что Украина развивает рынок виртуальных активов, имеет одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн-разработчиков, создает привлекательную юрисдикцию для украинских и иностранных криптокомпаний, модернизирует платежный рынок, что позволит даже Национальному банку выпускать цифровую валюту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать

Представители инвесторов и венчурных фондов отметили высокий уровень украинских IT-специалистов и их огромный потенциал.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, которое будет способствовать инвестициям.

"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", – отметил Президент, обращаясь к участникам мероприятия.