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доходы (524) Зеленский (16568) IT-индустрия (241) Федоров Михаил (426)

Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с 6 млрд долл. до 16,5 млрд долл. в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Доля украинского IT-сектора возрастет до 10% ВВП. Ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тысяч до 2025 года.

Зеленский также заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более 100 млн долл., которые будут резидентами Украины.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что более года в стране действует Украинский фонд стартапов, и государство уже профинансировало свыше 100 проектов. Также планируется создание Фонда фондов, когда государство будет не просто инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.

Министр подчеркнул, что Украина развивает рынок виртуальных активов, имеет одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн-разработчиков, создает привлекательную юрисдикцию для украинских и иностранных криптокомпаний, модернизирует платежный рынок, что позволит даже Национальному банку выпускать цифровую валюту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать

Представители инвесторов и венчурных фондов отметили высокий уровень украинских IT-специалистов и их огромный потенциал.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, которое будет способствовать инвестициям.

"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", – отметил Президент, обращаясь к участникам мероприятия.
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Топ комментарии
+16
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2291
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03.09.2021 15:01
+11
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8728
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03.09.2021 14:54
+9
Корочє! Не буду більше трудовіком - піду в атішнікі. 4000 дол. мене вже не вставляють! Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6261
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03.09.2021 15:02
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Правила форума Совет форумчан
Могут , если только зеля не "поможет" .
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03.09.2021 14:52 Ответить
Під особистий контроль! Чави їх!
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03.09.2021 14:59 Ответить
А в Нью Васюки Украину когда переименовывать будем? Как раз Вова и есть из таких специалистлв по профессии.
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03.09.2021 15:06 Ответить
"Остапа понесло....." Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7500
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03.09.2021 15:15 Ответить
в цензоре троллят клована:
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5117

что там 16 млрд..долл.. даёшь сразу 165 млрд.. трлн! а, фиг с ним - сексилиардов !))
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03.09.2021 15:43 Ответить
Это следующая стадия после 4000$ учителям и миллиона деревьев.
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03.09.2021 16:42 Ответить
ОСТАПА ПОНЕСЛО.
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03.09.2021 14:52 Ответить
Вова, та зупинись ти вже нарешті! Що ми будемо із цим баблом робити?
Нам вже не має куди мільярди від легалізованого грального бізнесу дівати, у пенсіонерів коти червону ікру задовбалися їсти, а ти все нові "ідеї генеруєш"...
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03.09.2021 14:52 Ответить
З грального бізнеса раніше (до 2008 р) брали 75% налога, а зараз тільки 25 і дають можливість тільки своїм людям.
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03.09.2021 15:19 Ответить
а по факту все IT шники закрывают свои ФОПы и бегут из страны... реформатор хреНов
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03.09.2021 14:52 Ответить
Насправді, умов краще за українські ви мало де знайдете. Треба бути дуже добрим спеціалістом, щоб бути потрібним в тій же Америці, та й то можна працювати запаз віддалено з України і витрачати в 2-3 рази меньше.
Їдуть 2-3% і чимало потім повертаються розчаровані: «Як так там податки 30% а медицина коштує тисячі доларів».
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03.09.2021 15:04 Ответить
зачем бежать? я в Польше открыл, и там плачу налоги. а работаю здесь.
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03.09.2021 15:05 Ответить
а могут и не вырости
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03.09.2021 14:52 Ответить
украинские инновационные продукты😮 это он о себе что ли? как это мило
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03.09.2021 14:54 Ответить
Вован за всё терётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил.
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03.09.2021 14:54 Ответить
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8728
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03.09.2021 14:54 Ответить
Це неподобство! Доходи IТ-галузі в Україні за 3-5 років можуть зрости до $165,5 млрд на рік, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9340
Мені одразу спала на думку саме ця картинка, але хіба за вами встигнути..?
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04.09.2021 08:26 Ответить
Могут дорости, а могут и не дорости. Ты делом занимайся, а не фантазируй
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03.09.2021 14:55 Ответить
Это точно была та долина?
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7548
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03.09.2021 14:56 Ответить
Пока доходы вырастут зебилы повымирают
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03.09.2021 14:57 Ответить
Скоріш вони нас з'їдять.
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03.09.2021 17:01 Ответить
Дебил, что с него взять.
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03.09.2021 14:58 Ответить
Во трындит, это больше годового ВВП всей Украины.
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03.09.2021 14:58 Ответить
та шо він там триндить... то ви мабуть ще про зарплати вчителів не чули...
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03.09.2021 15:00 Ответить
давай сразу триллион
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03.09.2021 15:00 Ответить
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2291
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03.09.2021 15:01 Ответить
Корочє! Не буду більше трудовіком - піду в атішнікі. 4000 дол. мене вже не вставляють! Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6261
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03.09.2021 15:02 Ответить
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5690
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03.09.2021 15:02 Ответить
Также планируется создание Фонда фондов, когда государство будет не просто инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.Источник: https://censor.net/ru/n3286200

недавно благотворительный концерт был в Киеве, за бюджетные средства. Когда Бочелли пел на День Независимости. Так там тоже деньги вырученные за билеты вроде как в какие то благотворительные фонды шли, потом оказалось что к фонду отношение имеет Зеленский и сам лично его выбирал)
остальное там по моему стандартный набор нашего молодого Обещалкина... трилионы ********* инвестиций, тысячи тысяч рабочих мест и так далее.
Все кто хотел уже начитались об этих инвестициях с Омана, Катара, Эмиратов, Королевства Британии и даже на Днях из США... пора каптерку строить на банковой, что б было куда складывать эти инвест финансы, и сумок клетчатых закупить качественных, что б ручки не рвались... иначе как их возить? а? осталось найти где их хранит банковая и перенести в новую каптерку, которую построить надо быстро и дорого в рамках Велыкого Будивныцтва
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03.09.2021 15:04 Ответить
пора поумнеть многим. и не голосовать за популистов
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03.09.2021 15:06 Ответить
так не хотят! куча знакомых до сей поры смотря телек, часто г+г готовы и сегодня за него голосовать, только часть прозрела, остальным пофик. Они вторят то что слышат краем уха фонящий сутками телевизор
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03.09.2021 15:11 Ответить
хз. у нас в семье все было по статистике. трое за одного, один за другого. в следующий раз за текущего не будет никого.
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03.09.2021 15:15 Ответить
класика
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03.09.2021 15:22 Ответить
оооочень захватывающие будут выборы)) зеля выиграет второй тур только в одном случае)
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03.09.2021 15:29 Ответить
Істоти що звуться електоратом мають вуха, очі, але не мають пам'яті, забувають про минулі брехливі та невиконані обіцянки та тішаться новій брехні з телевізора.
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03.09.2021 17:51 Ответить
сказочник
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03.09.2021 15:04 Ответить
видео отсасывателя теперь должно подорожать
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03.09.2021 15:06 Ответить
Как пример помните недавно был форум по охране здоровья или как то так с медициной короч, перед медиками выступал наш геополитический титан... там же тоже самое было, зарплаты медсестрам 15-20, врачам 20-25, но завтра... или после завтра, короче скоро! но пока подождите
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03.09.2021 15:10 Ответить
мой семейный врач зарабатывает больше 25к благодаря доктору смерти и ненавистной рыгам реформе здравоохранения. так, между прочим
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03.09.2021 15:16 Ответить
"доктор смерть" сделала много полезного. Вообще при Порохе олигархату и разным пи...асам наступили на яйца, но народ решил что жесткая линия обороны и стабильный рост економики это фуфло... тут вот молодой парень предлагает "понедельники отменить, снизить налоги, докинуть зп до 4к доларов и одним махом побороть все плохое, потому что простой, народный и честный!"
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03.09.2021 15:29 Ответить
нарид никак не может смириться с тем, что зп не может одномоментно вырасти в 2 раза. что для этого нужно 10 лет стабильного роста иначе тупая инфляция.
просто народ необразованный
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03.09.2021 15:30 Ответить
25K баксов? В месяц или в год? Или все-таки гривни?
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03.09.2021 16:43 Ответить
Вы больные на голову придурки, не чужие деньги считайте а делайте чтобы люди хотели жить и тратить свои деньги в етой стране а не вывозили в офшоры. С таким отношениям и налогами из етой страны уже с горшка мечтают все свалить.
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03.09.2021 15:12 Ответить
Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский

вот вот от этого пригорело...понятно любому здравомыслящему, что это откровенная дичь) 165 лярдов ДОХОДОВ, даже не общий оборот, а ДОХОД) наверное к нам перезжают Амазон, Старбакс, Тесла и передвинут к берегам Одесы мыс Канавэрал, что б было откуда новинки нашей космической отрасли запускать в космос. Но кто ж подумает над этими цифрами
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03.09.2021 15:14 Ответить
текст читай. все уже поняли, что ошибка в заголовке
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03.09.2021 15:17 Ответить
я тебе скажу что и 16,5 лярдов тоже дичь, я кстати не заметил что в заглавии ошибка, как раз заглавие не прочел внимательно, а текст да)
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03.09.2021 15:24 Ответить
дичь. рыги хотят наложить лапу на отрасль, как когда то хотел это сделать сынок овоща. но в современном мире можно работать хоть в ватикане не выходя из дома. так что оборот будет только падать.
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03.09.2021 15:28 Ответить
Зеля уже προςραλ ΙΤ -οτραςль. Пусть говорит уже о чём-то ещё.
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03.09.2021 15:14 Ответить
це єдина галузь, яку зелені виродки не можуть контролювати, тому там і більш менш нормально.
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03.09.2021 15:16 Ответить
І приїхало оте чмо маломірне в США і розказує всім байки!!!! Воно взагалі вилікувалось від наркоти чи то його"кокаїну" результат???????
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03.09.2021 15:36 Ответить
Маячня. Іт технології, це нк тільки кодери. Іт зараз всюди впроваджується.
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03.09.2021 15:39 Ответить
Это сказал тот кто обещал IT, не трогать вообще.
А вместо этого подписал закон о создании цифрового колхоза - "Дія Сіті" за который IT его в петиции которая набрала даже больше голосов чем нужно просили его не подписывать.

Воровать в стране уже не у кого решили развалить то что развивалось не благодаря а вопреки. ну-ну...
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03.09.2021 15:44 Ответить
"Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти " - а могут и не вырасти Доходы IТ-отрасли в Украине за 3-5 лет могут вырасти до $165,5 млрд в год, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8978
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03.09.2021 15:48 Ответить
Це як пайдьот.
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03.09.2021 16:35 Ответить
О мля, а мы тут в селе картошку растим! Надо бросать. Завтра к голове поеду- стартап думать будем
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03.09.2021 16:10 Ответить
...ФОПы... эээээ... м-да...
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03.09.2021 16:34 Ответить
Зеленая гнида, не лезь туда, в чем совершенно не разбираешься. Оставь айтишников в покое, тренируйся на 73%.
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03.09.2021 16:40 Ответить
Если эта ИТ-отрасль создаст что типа супер ОС для ноута тогда может быть и вырастет. Чем эта отрасль занимается,не знаю, но ваянием игрушек и террором "мудрого нариду" Дією зеленых планов не достигнешь
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03.09.2021 16:49 Ответить
Что эта отрасль создала, кроме Дии? Список, плизз.
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03.09.2021 16:50 Ответить
Зебіл останнім часом сре в голову своїм зебілятам мільярдами і сотнями мілярдів уявних доларів. "Мудрий наріт" вже уявляє собі куди вони витратять ті мульярди 😁
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03.09.2021 17:10 Ответить
Сделайте безплатние курси для граждан Украини в онлайне, а то такий курси просто не все покарману,а желающих то пройти много, и увеґ
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03.09.2021 17:28 Ответить
Кто запятые в числах расставляет?
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03.09.2021 19:11 Ответить
не зря ему в Штатах книгу о легких черепно-мозговых травмах подарили
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03.09.2021 20:18 Ответить
Если бы да кабы. Хватит лапшу вешать.
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03.09.2021 22:21 Ответить
А могут и не вырасти, ну а если учесть что у нас практически все прогнозы несбыточные, то скорее всего нет, чем да.
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03.09.2021 23:43 Ответить
 
 