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Украина и США подписали соглашение об усилении охраны границы и противодействии терроризму

Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и Пограничная службы США подписали соглашение, направленное на усиление охраны границы и противодействие терроризму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Фейсбуке" посольства США в Украине.

"На этой неделе в рамках визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки Таможенная и Пограничная служба США (CBP) подписали соглашение с Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ), направленное на усиление охраны границы и противодействие терроризму. Улучшенная защита границы поможет Украине, региону и США", - говорится в сообщении.

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Украина и США подписали соглашение об усилении охраны границы и противодействии терроризму 01

Госпогранслужба (6383) США (26439)


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сенягдестена?
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03.09.2021 15:12 Ответить
_Когда танковые колонны рашистов попрут с севера на Киев эта бумажонка их остановит и обратит в бегство, очевидно же.
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03.09.2021 15:16 Ответить
И вдогонку ещё полетит массовый обстрел обеспокоенностями и озабоченностями. Кацапам хана.
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03.09.2021 15:21 Ответить
Ну слава Богу у нас появилась граница с США.
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03.09.2021 19:49 Ответить
Цікаво, яким чином український кордон допоможе США. Або навпаки.
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03.09.2021 23:21 Ответить
 
 