Спор между ЕС и AstraZeneca урегулирован, в случае задержки поставок будут скидки, - вице-президент компании Доббер

Европейская комиссия и производитель вакцин AstraZeneca урегулировали судебный спор. Теперь за срыв графика поставок компания будет предлагать скидки.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В соответствии с решением AstraZeneca обязуется доставить 60 млн доз вакцины от COVID-19 к концу третьего квартала 2021 года, 75 млн - к концу четвертого квартала 2021 года и 65 млнв - к концу первого квартала 2022 года. В случае задержки будут применяться ограниченные скидки.

"Я очень рад, что мы смогли достичь общего понимания, которое позволяет нам двигаться вперед и работать в сотрудничестве с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию", - заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

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