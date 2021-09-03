Спор между ЕС и AstraZeneca урегулирован, в случае задержки поставок будут скидки, - вице-президент компании Доббер
Европейская комиссия и производитель вакцин AstraZeneca урегулировали судебный спор. Теперь за срыв графика поставок компания будет предлагать скидки.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В соответствии с решением AstraZeneca обязуется доставить 60 млн доз вакцины от COVID-19 к концу третьего квартала 2021 года, 75 млн - к концу четвертого квартала 2021 года и 65 млнв - к концу первого квартала 2022 года. В случае задержки будут применяться ограниченные скидки.
"Я очень рад, что мы смогли достичь общего понимания, которое позволяет нам двигаться вперед и работать в сотрудничестве с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию", - заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.
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В отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England, показано:Из 117 смертей, произошедших в течение 28 дней после заражения, 44 были непривитыми, 73 - получили одну или две дозы вакцины.
Причем большее количество смертей у тех, кто получил 2 дозы вакцины - 50 человек.
Что принесет нам мю...пси...или какое нить созвездие никому не ведомо...пока....
Приведем число смертей к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) вакцинированных и невакцинированных
Итого смертность среди дважды вакцинированных 50/0,646=77,40=77
смертность среди вообще вакцинированных 70/0,722=96.95=97
смертность среди невакцинированных 44/0,27=162,96=163.
Отака фигня, малята: Смертность у дважды привитых более, чем в два раза ниже, чем у непривитых и статистка Израиля этот вывод подтверждает.
Из 117 смертей, произошедших в течение 28 дней после заражения, 44 были непривитыми, 73 - получили одну или две дозы вакцины.
Причем большее количество смертей у тех, кто получил 2 дозы вакцины - 50 человек.
П.С. К стати ты мне казался раньше умнее...но после лайков конских таблеток ты реально упал в моих глазах ниже плинтуса....
Жизнь вообще - цепочка разочарований.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
А вы в ответ толь ко свои домыслы....
Вы что, школу по болезни много пропускали, что таких элементарных вещей не знаете?
на с. 15 дано: госпитализаций невакцинированных 19573 случая, госпитализаций дважды вакцинированных 1785
в Великобритании 64,6% полностью вакцинированных, и 72,2% получивших одну или две дозы, и 27.8% невакцинированных.
Приведем число случаев с дельта-штаммом к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) для вакцинированных и для невакцинированных
Итого число госпитализаций среди дважды вакцинированных 1785/0,646=2763
число госпитализаций среди невакцинированных 19573/0,27=72492.
Итого, госпитализаций среди невакцинированных в Великобритании больше в 26 с лишним раз.
Находите на с. 15 таблицу "Table 6. Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping) in England, 1 February 2021 to 7 June 2021." Там, в первой графе с данными есть все приведенные мной данные.
Кроме того...госпитализация и смерть это несколько разное не так ли??
Что у Вас за манера уводить разговор на какую-то хрень?
А, я ж забыл, Вы логику не любите. Тогда Вам простительно.
А вот тут на форуме есть один чувак....или беляков...или беликов...или что в этом роде....то он и переболел...и две дозы уже получил...и мечтает о третьей...так вот такие как он...особо перепуганные и жрут эти таблетки от глистов....и ни кто иной....
Но так как они особо перепуганы...то они и жрут все подряд...и конские таблетки в том числе...
на с. 16 первая строка. На 10834 заболевших штаммом дельта дважды вакцинированных приходится 71932 заболевших невакцинированных.
Для приведения с учетом доли вакцинированных и невакцинированных пересчитывать будем, или сам справишься?
https://censor.net/ua/user/95229
Вот только в Великобритании 64,6% полностью вакцинированных, и 72,2% получивших одну или две дозы, и 27.8% невакцинированных.
Приведем число смертей к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) вакцинированных и невакцинированных
Итого смертность среди дважды вакцинированных 50/0,646=77,40=77
смертность среди вообще вакцинированных 70/0,722=96.95=97
смертность среди невакцинированных 44/0,27=162,96=163.
Отака фигня, малята: Смертность у дважды привитых более, чем в два раза ниже, чем у непривитых и статистка Израиля этот вывод подтверждает.
https://censor.net/ua/comments/locate/3286207/0192142a-402a-71d6-9d9f-1098a27dabd9
Я понимаю...что в борьбе с вирусом в твоем понимании все средства хороши....но вы явно уже забрехались....
https://711web.com/how-anti-vaccinators-used-ivermectin-a-drug-that-eliminates-horse-worms-as-a-treatment-for-covid-19/ How anti-vaccinators used ivermectin, a drug that eliminates horse worms, as a treatment for COVID-19
https://711web.com/how-anti-vaccinators-used-ivermectin-a-drug-that-eliminates-horse-worms-as-a-treatment-for-covid-19/ In fact, Republican politicians like Senator Ron Johnson (R-whiskey) did Rouge Ivermectin As a COVID treatment. Robert Malone, the doctor who deployed the COVID-19 vaccine Misinformation on platforms such as "Tucker Carlson Tonight,"It is alleged that he personally used the drug to treat COVID-19, which resulted in it spreading further among followers of the Carlson Show. Reply to Malone Latest tweet related to ivermectin He reveals how many of his followers are using the so-called therapy to undermine available COVID-19 vaccines. One commented, "You don't need a #vaccine, folks." "Ivermectin works," another sang.
https://www.washingtonpost.com/health/2021/09/01/ivermectin-covid-treatment/ Doctors dismayed by patients who fear coronavirus vaccines but clamor for unproven ivermectin. Oklahoma doctor Matthew Payne regularly encounters covid-19 patients in his hospital who say they had feared coronavirus vaccines and thought they had found a safer approach - taking ivermectin, a medicine long used to kill parasites in animals and humans. "There is surprise and shock when they initially get sick and have to come to the hospital," said Payne, a hospitalist at Stillwater Medical Center. "They'll say, 'I'm not sure why I feel so bad. I was taking the ivermectin,' and I will say, 'It doesn't do any good.' "
Приветушка, раз ты обосрался, то хоть обтекай стоя.
А то сейчас коронобес ухватится за мою опечатку и потащит...
И заметь....я никого и никогда не призываю к чему либо...вакцинироваться или нет это выбор каждого индивидуально...но правду должны знать все....
Истерия не должна затмевать глаза....
Брехня...на 15 странице нет ни каких сравнительный данных....
https://censor.net/ua/comments/locate/3286207/0192142a-402d-734f-a533-b8e83e47be32
https://censor.net/ua/comments/locate/3286207/0192142a-402d-734f-a533-b8e83e47be32 потом вдруг оказалось, что есть там данные.
Но это не отменят того факта...что вакцинированные мрут точно так же как и не вакцинированные..... во всяком случае от Дельты...
Ну а что будет от мю...пси...и созвездий мы...не вакцинированные... поживем увидим... за вас не уверен...
Спасибо, я понял...
И я подозреваю...что процентов 75 населения планеты Земля его тоже не заметит....безо всякой вакцинанции...
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/09/infografika/mir/vakcinaciya-covid-19-skolko-vzroslogo-naseleniya-privili-strany-mira По данным портала Our world in data, 30% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
Ты от вируса...а я от старости....
Это вакцина так действует да? Почему вы вакцинированные становитесь такими агрессивными и брехливыми??
"А с Ваша розовоя мечта "что процентов 75 населения планеты Земля его тоже не заметит....безо всякой вакцинанции..." уже не сбудется -
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/09/infografika/mir/vakcinaciya-covid-19-skolko-vzroslogo-naseleniya-privili-strany-mira По данным портала Our world in data, 30% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. "
А те кто повелись на истерию...то их личная проблема....не моя...