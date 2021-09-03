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Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина

Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина

Референдум о членстве Украины в НАТО необходимо провести, а его результаты будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели.

Об этом в интервью изданию "Слово і діло" заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, до того, как речь будет идти непосредственно о принятии такого решения странами Альянса, речь не идет о таком референдуме.

"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа - это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО.

Сегодня ситуация кардинально другая. Буквально недавно были обнародованы исследования КМИС, в которых в этом году поддержка движения Украины в НАТО имела самые высокие показатели - более 50% граждан Украины поддерживают членство Украины в НАТО.

Поэтому речь идет не только о народовластии: результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели", - объяснила вице-премьер.

Читайте: Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен

Автор: 

НАТО (9963) референдум (1504) членство в НАТО (1506) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+15
вопросы нацбезопасности не выносятся на референдумы! хватит тупить. Зенарид вам там нареферендит
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03.09.2021 15:15
+12
Надо провести референдум о том что делать с зеленым стадом....вешать или расстреливать....
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03.09.2021 15:19
+10
А то блин этого и так не видно. Очередной распил? Ведь нада многамнога денег.
Распил как и великие крадивныцтво.
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03.09.2021 15:12
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А то блин этого и так не видно. Очередной распил? Ведь нада многамнога денег.
Распил как и великие крадивныцтво.
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03.09.2021 15:12 Ответить
_Сам Запад категорически не хочет принимать Украину и Грузию в НАТО, сам Запад разделён расколот вдребезги. Клином выступили СП-2 и сексоты путлера на высших должностях стран Запада.
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03.09.2021 15:13 Ответить
не смерди, совок, НАТО сказал шо желает видеть. правда надо
а
б
ц
и так далее
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03.09.2021 15:21 Ответить
вопросы нацбезопасности не выносятся на референдумы! хватит тупить. Зенарид вам там нареферендит
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03.09.2021 15:15 Ответить
Тем более, что курс в НАТО прописан в Конституции. У нас слишком много совкодр.очеров и ватников, шоб проводить бодобные референдумы, тем более, опрос показал минимальный перевес в сторону НАТО, этот перевес кацапская пропаганда обработает полным ходом.
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03.09.2021 15:40 Ответить
Ющ , что б тебя пчёлы сожрали .
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03.09.2021 15:15 Ответить
а Ющ туту при чем, спасибо фрау и мусье лягушатному
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03.09.2021 15:16 Ответить
А Зєлєнскаму що побажаєш?
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03.09.2021 15:47 Ответить
Запад воспримет это как давление.
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03.09.2021 15:16 Ответить
цирк! блондинка ей мозг на здачу выдали, если что вступление в нато прописано в основном законе
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03.09.2021 15:16 Ответить
Страна разделена . Посчитайте голоса за жопоблок и учтите тех кто их поддерживает , а на выборы не ходит . А ещё выб.....ков всяких чинуш и депутатов , шастающих по заграницам и результат будет неутешительным . Нужно просто прекратить играть в дерьмократию .
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03.09.2021 15:17 Ответить
А иначе и быть не может. Так и будет. Кто будет нашим Пиночетом, по вашему мнению? Мне кажется- генерал Кривонос. Иного- не представляю.
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03.09.2021 15:20 Ответить
Я не знаю кто будет , я далёк от этого . Если вообще будет . Только всё больше убеждаюсь , что без хунты , которой с 14-го года пугают и которой нет , всё-же не обойтись , чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки .
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03.09.2021 15:29 Ответить
Я про це говорю вже сьомий рік. Іншого шляху немає.
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03.09.2021 22:21 Ответить
кацап не? а то на "мертвечуковском анале" также орут каждый день!
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03.09.2021 17:37 Ответить
Вон, баннер Мураеву, как часть подготовки к референдуму, уже повесили...
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03.09.2021 15:18 Ответить
Краще було повісити самого Мураєва.
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03.09.2021 16:40 Ответить
Надо провести референдум о том что делать с зеленым стадом....вешать или расстреливать....
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03.09.2021 15:19 Ответить
Кастрировать
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03.09.2021 15:19 Ответить
Это понятно...тут вопрос перед чем...перед расстрелом ..или перед повешением....??
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03.09.2021 15:21 Ответить
расстнелять-то можно не насмерть, типа ноги-руки прострелить, потом кастрировать, на а уж потом можно подвесить- пускай мучаются, пока не издохнут.
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03.09.2021 18:13 Ответить
Не дадут. Ни в коем случае. Но, если что- лучше первое.
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03.09.2021 15:21 Ответить
Да...я тоже за первое....патроны лучше на москалей оставить...а не тратить на это гавно...
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03.09.2021 15:23 Ответить
Запад нас туда зовет разве?
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03.09.2021 15:20 Ответить
так и Литву не звал и Латвию и Эстонию.
как говорил митра - ищите и обрящете, стучитесь и откроют
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03.09.2021 15:22 Ответить
З 30-ти країн НАТО, тільки 5 країн провели референдум про вступ в альянс. Решта вступили в НАТО без референдумів.
Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3107
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03.09.2021 15:21 Ответить
Решта так, а Україні цей додатковий аргумент конче потрібний.
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03.09.2021 16:38 Ответить
Один референдум уже был!
Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7554

При насилинии с 73% ными в болштнстве, можно смело проводить референдум о заселении луны и марса кукурузой в следующем месяце.
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03.09.2021 15:23 Ответить
выбрали среднюю зп ниже, чем в Херсонской области)
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03.09.2021 15:27 Ответить
Шо там було якихось 180% за!!!!!!! із 30% проголосувавших!!!!!!!
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03.09.2021 15:27 Ответить
Так і вялічайшега вибрали 73% !!! із 64% голосувавших. монобольшинство ВО!!!
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03.09.2021 15:35 Ответить
Звідки ти монголоїдне створіння взяло 64%???????????????????????? менше ніж 10млн.людей!!!!!!!!https://uk.wikipedia.org/wiki/_2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.09.2021 15:54 Ответить
Українською читати вмієш? Не тільки вікіпедію написану в москві (незважаючи на приналежність до українського домену).
дані ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html Вибори президента України 2019 Центральна виборча комісія
% опрацьованих протоколів по Україні100.00
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні 18 491 837

Зеленський 13 541 528
Порошенко 4 522 450
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=1&pmn_id=127 кількість виборців в Україні згідно державного реєстру 34989015

Це тільки по Україні всього 52% голосувавших. Ще є закордонні округи.
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03.09.2021 16:23 Ответить
А потім влізуть якісь хакери і похєрят цей референдум!!! І що тоді??????????? У нас в Конституції записано в Нато та ЄС, не потрібно нічого нікому доказувати а йти вперед, сказали в першу чергу знищити корупцію ось і виконуйте мадам а пез...ть вску ...уйню!!!!!!!!
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03.09.2021 15:24 Ответить
В Конституции еще много чего Хорошего записано! Начиная со статьи № 1 !!! и что??? Кто Её выполняет? С точностью все наоборот.....
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03.09.2021 15:25 Ответить
Ти вже відповів 95 говноквартал, для якого не існує нічого що пов"язано с Україною, тільки бабло!!!!!!
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03.09.2021 15:29 Ответить
На це і розрахунок. Нарід "не хоче", нарід так "вирішив". Тому, залишаємось позаблоковими, або союз з парашкою. Інших приводів немає.
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03.09.2021 15:31 Ответить
Квартал 95...Сценарии, видосики, вбросы.......
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03.09.2021 15:24 Ответить
а для чого потрiбен референдум? щоб щось доводити паРашi?
а для чого? може ще виправдовуватися перед нею, що ви дозволяете собi захищатися?
такi питання може вирiшувати парламент та президент, закон давно прийнято.
коротше, заткнiть iй пельку.
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03.09.2021 15:26 Ответить
какой нах рехверендум, кому, зачем он нужен и за какие бабки его проводить?)))..ежу уже понятно, что запад в лице 5 ти стран примерно, всем очень хорошо известных ,с потрохами на многие годы вперед прикупленные и в карман порток своих обоссаных. московитами положенные, ни из за каких условий, не проголосуют За вступ Украины в Нато!..так что не стройте иллюзий...если завтра не приведи Господь, фашисты залесские по пьяне двинут на запад, то все, может кроме поляков, румын и балтов, как хранцузы в 40м, хенде хох сделают и подальше, в штаты или в британию с австралией, подрываться на пмж начнут...там, у той европе, нет мотивированных армий от слова совсем, исключение указанные +турецкая..
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03.09.2021 15:30 Ответить
50% "за" недостаточно, чтобы использовать как весомый аргумент, ведь это означает, что другая половина населения прямо или латентно против. При таком уровне поддержки рано проводить референдум.
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03.09.2021 15:31 Ответить
Когда страна стоит перед жизненно важным выбором то лидеры страны не спрашивают что делать, а берут на себя ответственность и делают.
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03.09.2021 15:31 Ответить
Дебилка,какой референдум, открой Конституцию и почитай.
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03.09.2021 15:37 Ответить
Все, что прописано в Конституции, на референдумы не выносится.
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03.09.2021 15:39 Ответить
2 громадянства?
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03.09.2021 15:39 Ответить
"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа - это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО." сказала зеленая курица.

"НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ. Таким чином ми розпочнемо період інтенсивної взаємодії з ними на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов'язаних з їхніми зверненнями щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними."

Это сказано в резолюции Бухарестского Саммита НАТО 3 апреля 2008 года.
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03.09.2021 16:04 Ответить
Що б хто не говорив, але аргумент замалої підтримки українцями євроатлантичної інтеграції у 2008 році був залізним.
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03.09.2021 16:36 Ответить
Вице-премьер не кто-то, а должностное лицо. И распространять дезинформацию с обвинениями стран Альянса в отказе принятия Украины в НАТО это уже должностное преступление, граничащее с госизменой.
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03.09.2021 16:46 Ответить
Будут показывать ловкость рук при тасовании колоды
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03.09.2021 16:05 Ответить
Що ці курви курять, нюхають, колють собі??? Який референдум??? Почитай Конституцію, лярва! Хоч раз в житті почитай! Ну і решті перекажи почитати, бо судячи з їхніх "промов", вони теж ніц її не читали, як і найвеличніше
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03.09.2021 16:18 Ответить
Такое могут предложить только агенты рашенфашиста!! Проводить референдумы нельзя, результат непредсказуем, а вернее всего будет во вред Украине.
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03.09.2021 16:20 Ответить
Не буде. Насправді дуже не важко заздалегідь з'ясувати приблизні результати за результатами соцдосліджень. Результати референдуму мають бути кращими за відсотки в опитуваннях. Тому що скоріш за все значна кількість противників голосувати не піде.
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03.09.2021 16:44 Ответить
Ми мусили провести такий референдум ще у 2014 році, коли уперше прибічників вступу до НАТО в нас сформувалася більшість.
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03.09.2021 16:28 Ответить
Аргументом будет если "Против" проголосуют менее 10%.
??
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03.09.2021 16:48 Ответить
Та даже если и 100% проголосуют на референдумие за членство в НАТО, то это не значит что сразу Запад примет соотвествующее решение, всегда найдется какая-то баба Яга против в виде Венгрии или другой страны. Ясно же дали понять, что нас в НАТО минимум 20 лет не ожидают. Зачем сотрясать воздух пустыми словами!
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03.09.2021 18:52 Ответить
как вещает грамотейка -срез волеизявления. Это пассаж от дохторов юриспруденции. Волеизявление или есть или его нет. Срез - это частица материала для лабораторного исследования. Валят тепер на Юща, это он предлагал, но Украину не приняли. А как соотносились тогда маневры на тему НАТО тогда бабушки украинской корупции, которая прямо за рубежом топила в интересах рейха, или других политиканов "демократического окраса". А Ющ прямо сказал, что Меркель вне саммита, в колуарах вместе с взяточниками из Франции, прямо сказала, что она против Украины и грузии и в скоро началась окупация Грузии. СП уже был обговорен и этим куплена лояльность. И теперь эта мадама тоже топит за рейх, потому что так сказал Моисей из слуг народа Эрмак.
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03.09.2021 19:58 Ответить
 
 