Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина
Референдум о членстве Украины в НАТО необходимо провести, а его результаты будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели.
Об этом в интервью изданию "Слово і діло" заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, до того, как речь будет идти непосредственно о принятии такого решения странами Альянса, речь не идет о таком референдуме.
"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа - это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО.
Сегодня ситуация кардинально другая. Буквально недавно были обнародованы исследования КМИС, в которых в этом году поддержка движения Украины в НАТО имела самые высокие показатели - более 50% граждан Украины поддерживают членство Украины в НАТО.
Поэтому речь идет не только о народовластии: результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели", - объяснила вице-премьер.
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Распил как и великие крадивныцтво.
разделёнрасколот вдребезги. Клином выступили СП-2 и сексоты путлера на высших должностях стран Запада.
а
б
ц
и так далее
как говорил митра - ищите и обрящете, стучитесь и откроют
При насилинии с 73% ными в болштнстве, можно смело проводить референдум о заселении луны и марса кукурузой в следующем месяце.
дані ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html Вибори президента України 2019 Центральна виборча комісія
% опрацьованих протоколів по Україні100.00
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні 18 491 837
Зеленський 13 541 528
Порошенко 4 522 450
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=1&pmn_id=127 кількість виборців в Україні згідно державного реєстру 34989015
Це тільки по Україні всього 52% голосувавших. Ще є закордонні округи.
а для чого? може ще виправдовуватися перед нею, що ви дозволяете собi захищатися?
такi питання може вирiшувати парламент та президент, закон давно прийнято.
коротше, заткнiть iй пельку.
"НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ. Таким чином ми розпочнемо період інтенсивної взаємодії з ними на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов'язаних з їхніми зверненнями щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними."
Это сказано в резолюции Бухарестского Саммита НАТО 3 апреля 2008 года.
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