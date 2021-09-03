С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Огромный рекламный баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 3 сентября, на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве разместили большой рекламный баннер с изображением пророссийского политика, экс-нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева. Он провисел несколько часов, затем его сняли.

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Возле здания Дома профсоюзов корреспондент Цензор.НЕТ видел общественных активистов, в частности Петра Кияна, экс-нардепа Андрея Левуса, представителей "Демсокиры". В коментарии они рассказали, что попросили снять баннер с пророссийским политиком. В итоге, альпинисты, которые вешали баннер с Мураевым, его и сняли.

Отметим, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - "гражданский конфликт". В эфире телеканала Мураева "НАШ", реклама которого также была на баннере, регулярно практикуют "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах. Ведущие канала также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. В августе и сентябре Нацсовет подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию телеканала из-за игнорирования руководством устранения нарушений.

Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и титушек. 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов во время штурма начался пожар.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ