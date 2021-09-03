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С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Огромный рекламный баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 3 сентября, на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве разместили большой рекламный баннер с изображением пророссийского политика, экс-нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева. Он провисел несколько часов, затем его сняли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле здания Дома профсоюзов корреспондент Цензор.НЕТ видел общественных активистов, в частности Петра Кияна, экс-нардепа Андрея Левуса, представителей "Демсокиры". В коментарии они рассказали, что попросили снять баннер с пророссийским политиком. В итоге, альпинисты, которые вешали баннер с Мураевым, его и сняли.

Отметим, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - "гражданский конфликт". В эфире телеканала Мураева "НАШ", реклама которого также была на баннере, регулярно практикуют "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах. Ведущие канала также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. В августе и сентябре Нацсовет подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию телеканала из-за игнорирования руководством устранения нарушений.

Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и титушек. 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов во время штурма начался пожар.

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С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 01
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 02
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 03
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 04
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 05
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 06
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 07
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 08
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 09
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 10
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 11
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 12
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 13
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 14
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 15
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 16
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 17
С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

майдан (4141) реклама (643) евромайдан (7835) Мураев Евгений (141)


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Топ комментарии
+124
предлагаю повесить там оригинал, так сказать, и овцы целы и волки сыты!
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03.09.2021 15:27
+55
Опередил мою мысль. Оригинал Мураева провесел бы там как миниум пару недель.
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03.09.2021 15:32
+41
Повесить Мураева, безусловно, нужно. Это понятно.
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03.09.2021 15:29
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Правила форума Совет форумчан
предлагаю повесить там оригинал, так сказать, и овцы целы и волки сыты!
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03.09.2021 15:27 Ответить
Опередил мою мысль. Оригинал Мураева провесел бы там как миниум пару недель.
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03.09.2021 15:32 Ответить
Не пару недель, а пока голова не оторвется сама.
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03.09.2021 22:22 Ответить
нет, нельзя мусорить, читайте ниже
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04.09.2021 07:05 Ответить
Оригінал можна запхати в клітку і насолоджуватися видовищем розкладання прокацапленого падла роками.
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04.09.2021 02:18 Ответить
Игорь,через пару недель он бы слишком завонял город.Разве поливать его формалином.Сейчас от него вони тоже хватает...
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04.09.2021 08:12 Ответить
Там вікон багацько...З кожного вікна можна вивісити якусь гниду з опзж чи колаборантів типу мураєва.
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03.09.2021 15:33 Ответить
земля Мураева - под паребриком около Дома Профсоюзов (2х1 метр)
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03.09.2021 15:46 Ответить
да, но к земле надо еще привыкнуть, повисит пару месяцев, для аклиматизации
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03.09.2021 15:48 Ответить
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві зняли банер з проросійським політиком Мураєвим - Цензор.НЕТ 7964
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03.09.2021 15:59 Ответить
"Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах! Её обугленная тушка-три дня внушала птичкам страх!"
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03.09.2021 17:11 Ответить
Лучше будет смотреться к верху ногами.
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03.09.2021 17:20 Ответить
Так! Я тут поспорил и проиграл. Потому, готов передать оппоненту 1000 гривен. Указывай время, поезд, или- как угодно.... Всё- по-чесноку будет.
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03.09.2021 15:28 Ответить
Хорошая попытка деанонимизации. Оппонент захочет в биткоинах.
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03.09.2021 15:34 Ответить
В этой хреновине- я не очень. Точнее- 0(ноль).
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03.09.2021 15:37 Ответить
Итак, специально для посетителя https://censor.net/ru/user/390832 заявляю: надо как-то договориться. Я вам должен 1000 гривен. Как передать? Куда? Меня тут напугали биткоином. Это- невозможно.
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03.09.2021 15:39 Ответить
Зроби внесок в лікарню Дніпра для наших воїнів.
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03.09.2021 16:21 Ответить
На счёт чего спорили, интересно аж жуть, дайте ссыль пжалуста.
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03.09.2021 16:29 Ответить
Повесить Мураева, безусловно, нужно. Это понятно.
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03.09.2021 15:29 Ответить
Мабуть, була рептиція.
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03.09.2021 15:30 Ответить
таки да, волки голодные !!!
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03.09.2021 15:29 Ответить
Какая руссофобия! Схвалюю.
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03.09.2021 15:29 Ответить
Альпинисты альпинистами,но какой хер разрешил эту рожу вообще вешать? Ну в смысле саму рожу в оригинале неплохо бы повесить на осине,а за этот плакат какая падла на карман взяла?
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03.09.2021 15:29 Ответить
хотів стати мураловим - не вийшло
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03.09.2021 15:30 Ответить
От вам і сценарій зрада-перемога: вішаємо банер відвертого кацапа в центрі Києва, розганяємо по ЗМІ зраду - знімаємо банер, по 1+1 розповідаємо, які ми проєвропейські і правильні. Так і живемо в кіно імені 95 кварталу.
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03.09.2021 15:32 Ответить
це сценарій бабло в карман.Банер повісили бабло в карман після цього банер зняли. ***,да там один банер довбаний напевно 10 000 грн коштує!
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03.09.2021 15:36 Ответить
глибоко помиляєшся... такий банер коштує не одну тисячу баксів....
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03.09.2021 17:39 Ответить
Осквернение Майдана дерьмом ликвидировано. чего и следовало ожидать.
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03.09.2021 15:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/490454

https://censor.net/ru/comments/locate/3286210/0192142a-3da5-73aa-8e98-6b70d22f2aee
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03.09.2021 16:14 Ответить
мне этого уже мало ..пистец мураеву
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03.09.2021 15:33 Ответить
Мураев от этого больше хайпа получит, чем если бы плакат провисел там месяц и на него не обращали внимания в СМИ. Не исключено, что на это и был расчет.
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03.09.2021 15:36 Ответить
Сам же мураєв не повісився хто ж йому дав дозвіл на повішаня.
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03.09.2021 15:36 Ответить
Ви можете собі уявити україномовного Мураєва?
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03.09.2021 15:37 Ответить
Заметили, что было написано внизу плаката Мураева - "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу країни!".
К чему эти гниды готовятся в День октябрьской социалистической революции 1917 г. и в День воинской славы России?
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03.09.2021 15:37 Ответить
Тепер треба скинутися на банер тому хто реально повісить Мураєва.
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03.09.2021 15:37 Ответить
Пора починати збір грошей.
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03.09.2021 15:53 Ответить
ээх....такая мишень для метателей гандонов наполненых зеленкой и пр. цветов жидкостей и субстанций была, школоте для развлечений!!! ...ну и нафига сняли то, к вечеру таким красавцем поц этот красноперый выглядел бы..
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03.09.2021 15:38 Ответить
А альпинисти часом не з ордло? Треба було перевірити.
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03.09.2021 15:39 Ответить
кароче:
мураєв - вітсмоктав...
після дзундзи
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03.09.2021 15:40 Ответить
скільки заплатили тим альпіністам за установку? І хто конкретно платив?
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03.09.2021 15:40 Ответить
А за демонтаж?
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03.09.2021 16:30 Ответить
Зазвичай альпіністи гарні люди, а тут якесь гівно вішати? Щей знімати, я хз
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03.09.2021 16:32 Ответить
Зачем плакат, самого мураева повесить надо
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03.09.2021 15:40 Ответить
А что за новая формула?
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03.09.2021 15:41 Ответить
Хе-хе. Говорил же не надолго. Виталику такое не на.
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03.09.2021 15:42 Ответить
распяли мальчика мураева в который раз
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03.09.2021 15:43 Ответить
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві зняли банер з проросійським політиком Мураєвим - Цензор.НЕТ 8661
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03.09.2021 16:09 Ответить
шо здох? від горя
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03.09.2021 17:34 Ответить
а если бы там повесили вместо баннера оригинал, никто бы так не возмущался.
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03.09.2021 15:46 Ответить
Цензор не устал, фотки подонка в таких количествах постить???
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03.09.2021 15:46 Ответить
Може хтось це мурло ніколи не бачив.
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03.09.2021 15:54 Ответить
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві зняли банер з проросійським політиком Мураєвим - Цензор.НЕТ 2738
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03.09.2021 16:00 Ответить
щось одразу виникає думка: "а причем тут Зе***ий?"
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03.09.2021 21:54 Ответить
Надо выяснить, какая мразота разрешила этот баннер вешать?!
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03.09.2021 15:47 Ответить
без разрешения, за бабло, чистая коррупция, ждем реакции главного антикоррупционера.
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03.09.2021 17:36 Ответить
Профсоюзи всегда були под комуняками и ригами, пример бивший глава профсоюзов Украини олейник, думаю наступники не лучше.
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03.09.2021 22:36 Ответить
Йолкі нема, тому фото "гнаного за сумління" Мурая в пику майданівцям повісили на БП. Без сприяння ОПи Єрмака таке було б неможливим.
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03.09.2021 16:00 Ответить
Люблю Вас, Хунта!
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03.09.2021 16:01 Ответить
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/kinuli-slukhavku-v-budinku-profspilok-vidmovilis-komentuvati-situatsiyu-iz-banerom-muraeva-202109031364090 В Будинку профспілок України відмовились коментувати ситуацію із банером проросійського політика Євгена Мураєва, який вивісили на фасаді будівлі.
Відомо, що частина будівлі, яка виходить на Хрещатик на Майдан Незалежності належить київській міській раді профспілок, інша частина, яка виходить на Головпоштамт, належить Федерації профспілок України.
Керуючий частиною будинку профспілок Віталій Любарець, на якій повісили банер з Мураєвим, відмовився спілкуватись з нашими журналістами щодо ситуації та кинув слухавку.
Зазначимо, що в КМДА також не змогли прокоментувати ситуацію та спрямували журналістів до керівників будинку Профспілок
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03.09.2021 16:07 Ответить
деятелей профсоюза повесить рядом
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04.09.2021 07:13 Ответить
Баннер был проплачен на 10 сек.
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03.09.2021 16:11 Ответить
Ну, так із піднятим середнім пальцем весь день не походиш!
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03.09.2021 16:20 Ответить
Всех этим мразей ватных будут скоро остреливать.дело времени
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03.09.2021 16:21 Ответить
и повесить того хмыря,который разрешил повесить этого хмыря...
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03.09.2021 16:27 Ответить
Зняли!!!!А хто його дозволив взагалі повісити на дану будівлю???????????????????????????????
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03.09.2021 16:30 Ответить
"Не долго маялась старушка в высоковольтных проводах..." ©
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03.09.2021 16:33 Ответить
а кто повесил и разрешил его повесить туда?нужно это выяснить
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03.09.2021 16:37 Ответить
Бувають і руденькі, і білобрисенькі - вони мімікрують під ті нації, серед яких живуть. Щоправда, зараз просто нагло саме чорненькі і носатенькі.
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03.09.2021 16:51 Ответить
теперь этот мудаев, который на самом деле никто и звать его никак, сможет ходить по лайньюсам и рассказывать как его боится биндеровская власть
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03.09.2021 16:46 Ответить
Что пророссийский политик Мураев, что российский большевик Муравьев - зло для Украины и Киева.
Командующий российскими большевистскими войсками Михаил Муравьев приказал наступать на Киев 5 февраля 1918 года.

Красные войска зашли в Дарницу, на Труханов остров, в Слободку и начали бить по центру города из тяжелой артиллерии. По разным подсчетам, по Киеву выпустили от 5-15 тыс. снарядов. Повредили почти все исторические здания и храмы.

В своем докладе Муравьев так описал штурм Киева: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем».
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03.09.2021 16:50 Ответить
Вішати треба не плакати,а всіх ригіАнальних гнид.
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03.09.2021 16:58 Ответить
Їх вішати треба було в 2014-ому. А для цього треба було вибрати іншого президента, а не їхнього кєнта.
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03.09.2021 18:36 Ответить
девиз прост и туток на московском содержании мураевых и ОПЗ()()па дныэры и лнеэры в каждый украинский дом.
и таких которые за него дерут ()()пы к сожалению на востоке не мало.
лучшая контр пропаганда, это показывать их адептам какая в Северном Мордоре ()()па.
особенно в праве, медицине , и нищенском сущестВОВАнии и разрушенной инфраструктурой

везде кроме нескольких центров. как Москва Питер, Екатеринбург, ......
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03.09.2021 17:06 Ответить
Батько Мураєва у мережі закликає ввести російські війська до України
https://24tv.ua/*****************************************************************************
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03.09.2021 17:09 Ответить
обоссать и плакат и этого очкастого, аЗировского Пид...ра !!!
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03.09.2021 17:42 Ответить
несколько часов висел...это позор
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03.09.2021 17:47 Ответить
І яку таку , трясця його мамі, "формулу" придумало це українофобське тіло? Хоча тут і до ворожки не ходи.(((
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03.09.2021 17:52 Ответить
І це в самому центрі країни?! Моєму обуренню немає межі.
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03.09.2021 17:55 Ответить
Вчепіть на цвинтарі.Нехай бидло знає де його земля.
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03.09.2021 18:10 Ответить
Щож дороги ви мої Кияни! Перевірку на вошивість ви пройшли з честью!
М О Л О Д Ц І ! Вітаю! Зняли цю гидоту з обличчя столиці! Залишилося
тільки спіймати цю гниду ,добряче відметелити та й закопати в нашу землю!
Бо ця свинота & company не заспокоїться! Цей комуняцкий ******** не
повинен гадити в нашої країні!
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03.09.2021 18:17 Ответить
Сьогодні проїзжав мимо білборда з Мураєвим на Святошино. Думав вибори - перевибори на якійсь дільниці.
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03.09.2021 21:17 Ответить
а кто сейчас заведует этим "домом профсоюзов" ? повесить баннер с кремлёвской крысой однозначно было согласовано с администрацией, поэтому хотелось бы узнать "героев"
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03.09.2021 21:20 Ответить
Рекомендую выбросить на свалку.
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03.09.2021 21:52 Ответить
До речі, і сама морда обличчя некрасива - чисто бурятська генетика. Цікаво, яка в нього агентурна клікуха - "сковородка", "блин на масле", "расписание московских поездов"?
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03.09.2021 22:21 Ответить
Я б це простирадло не викидала. Домалювати кільця і як мішень в "учебку"...
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03.09.2021 22:40 Ответить
Мураєв з чувашів, ходили такі слухи, що Азаров (призвіще по народженню Пахло) є його родичем і він Азарова після Харківського "зїзду" вивозив у багажнику автомобіля до Росії. А Віталя Медведчук в своєму стилі класно "нагрів" Мураєва за телеканал - не заплатив грошей. Канал забрали, грошей не отримав, тому і Олег Дерипаска організував Мураєву інший канал - Наш. зараз Герасимючка хоче забрати і цей канал, то і хоче стати відомим. Краще було купити дирижабль і возити свою морду повітрям. І так до 7 листопада
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03.09.2021 23:21 Ответить
БІда нге в одному мураєві,таких багато ще в Україні. На жаль, багато жителів південих областей.не вважають Україну своєю Батьківщиною,а дивляться на росію. І це при тому,що вони працюють на державній службі,чи в інших сферах управління. Зате грабувати нашу державу вони вміють,що успішно і роблять. І це буде ще довго,бо ми українці "телерантні" і терпимо це сепарське творіння.
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04.09.2021 04:00 Ответить
Можно было дорисовать красную точку на лбу между глаз и пусть висит...
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04.09.2021 09:04 Ответить
Треба було на лобі цього недоноска написати "п*дорас, путінський очколіз, побачите його - плюньте в пику" - нехай трохи повисить.
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04.09.2021 09:36 Ответить
 
 