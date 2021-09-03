С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Огромный рекламный баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева сняли с Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 3 сентября, на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве разместили большой рекламный баннер с изображением пророссийского политика, экс-нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева. Он провисел несколько часов, затем его сняли.
Возле здания Дома профсоюзов корреспондент Цензор.НЕТ видел общественных активистов, в частности Петра Кияна, экс-нардепа Андрея Левуса, представителей "Демсокиры". В коментарии они рассказали, что попросили снять баннер с пророссийским политиком. В итоге, альпинисты, которые вешали баннер с Мураевым, его и сняли.
Отметим, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - "гражданский конфликт". В эфире телеканала Мураева "НАШ", реклама которого также была на баннере, регулярно практикуют "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах. Ведущие канала также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. В августе и сентябре Нацсовет подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию телеканала из-за игнорирования руководством устранения нарушений.
Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и титушек. 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов во время штурма начался пожар.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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https://censor.net/ru/comments/locate/3286210/0192142a-3da5-73aa-8e98-6b70d22f2aee
К чему эти гниды готовятся в День октябрьской социалистической революции 1917 г. и в День воинской славы России?
мураєв - вітсмоктав...
після дзундзи
Відомо, що частина будівлі, яка виходить на Хрещатик на Майдан Незалежності належить київській міській раді профспілок, інша частина, яка виходить на Головпоштамт, належить Федерації профспілок України.
Керуючий частиною будинку профспілок Віталій Любарець, на якій повісили банер з Мураєвим, відмовився спілкуватись з нашими журналістами щодо ситуації та кинув слухавку.
Зазначимо, що в КМДА також не змогли прокоментувати ситуацію та спрямували журналістів до керівників будинку Профспілок
Командующий российскими большевистскими войсками Михаил Муравьев приказал наступать на Киев 5 февраля 1918 года.
Красные войска зашли в Дарницу, на Труханов остров, в Слободку и начали бить по центру города из тяжелой артиллерии. По разным подсчетам, по Киеву выпустили от 5-15 тыс. снарядов. Повредили почти все исторические здания и храмы.
В своем докладе Муравьев так описал штурм Киева: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем».
и таких которые за него дерут ()()пы к сожалению на востоке не мало.
лучшая контр пропаганда, это показывать их адептам какая в Северном Мордоре ()()па.
особенно в праве, медицине , и нищенском сущестВОВАнии и разрушенной инфраструктурой
везде кроме нескольких центров. как Москва Питер, Екатеринбург, ......
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М О Л О Д Ц І ! Вітаю! Зняли цю гидоту з обличчя столиці! Залишилося
тільки спіймати цю гниду ,добряче відметелити та й закопати в нашу землю!
Бо ця свинота & company не заспокоїться! Цей комуняцкий ******** не
повинен гадити в нашої країні!