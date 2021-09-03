Боррель о "Крымской платформе": Пусть не будет сомнений: Крым – это Украина

Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает инаугурационный саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа, мощным сигналом о том, что вопрос Крыма занимает важное место в международной повестке дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью "Крым.Реалии" он объяснил, что это подтвердил высокий уровень представительства на саммите.

"ЕС был представлен на высшем уровне президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Все страны-члены ЕС также были представлены, многие из них на очень высоком уровне. ЕС по-прежнему очень четко поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Пусть не будет сомнений: Крым – это Украина", – заявил Боррель.

По словам представителя ЕС, саммит Крымской платформы стал важным поводом задуматься о том, что Европейский Союз и другие международные партнеры могут сделать для людей, пострадавших от оккупации Крымского полуострова Россией.

"Украина может рассчитывать на ЕС: поддержка населения, пострадавшего от конфликта, остается для нас приоритетом. Это включает меры по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, усиление информационной устойчивости в Украине, особенно в регионах, затронутых дестабилизирующими действиями России, а также реинтеграцию ветеранов. Мы продолжим поднимать вопросы нарушений прав человека, в том числе в отношении крымских татар, политических преследований, принудительного призыва и милитаризации на полуострове со стороны России", – добавил Боррель.

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