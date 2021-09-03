Путин о ситуации в Афганистане: Талибан нужно как можно скорее ввести в семью цивилизованных народов

Президент России Владимир Путин считает, что захвативших власть в Афганистане талибов нужно ввести в "семью цивилизованных народов". И это нужно сделать как можно раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Путина цитирует российский "Интерфакс".

"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять. И задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу.

Он добавил, что на сегодня на территории Афганистана действуют и другие террористические группировки, которые угрожают России и ее союзникам. Отметим, движение "Талибан" на международном уровне, в том числе и в самой России признано террористическим.

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