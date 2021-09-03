Путин о ситуации в Афганистане: Талибан нужно как можно скорее ввести в семью цивилизованных народов
Президент России Владимир Путин считает, что захвативших власть в Афганистане талибов нужно ввести в "семью цивилизованных народов". И это нужно сделать как можно раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ, слова Путина цитирует российский "Интерфакс".
"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять. И задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу.
Он добавил, что на сегодня на территории Афганистана действуют и другие террористические группировки, которые угрожают России и ее союзникам. Отметим, движение "Талибан" на международном уровне, в том числе и в самой России признано террористическим.
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а , випадково , Путін не РФ вважає "сім"єю цивілізованих народів" ?
Бо жаль його про розпад СРСР - відомий !
Ну Прибалтику - не верну ...,Айзербайжан з Грузією - теж.., Україну пробую - трудно ,сильно впирається . Білорусія - вроді легче , але самого Луку треба контролювати , щоби на моє місцце не заліз . А Афганістан , якщо приєднати до сім"ї , то ще можна твердити - що я розумніший Горбачова !!!
русня мощным ревем ща гавкнет - слава талибану!
Тільки ви, терористи-окупанти, жодних цивілізаційних правил не дотримуєтеся.