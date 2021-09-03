Резников об отказе РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом: Боятся иметь лишние глаза "на земле"

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников отреагировал на решение России не продлевать пограничную миссию ОБСЕ. По его словам, это свидетельствует о том, что Москва не стремится к миру на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Это лишь подчеркивает, что действия абсолютно сознательны. Россия не стремится к миру. И не хочет иметь лишние глаза "на земле", которые фиксируют нарушения договоренностей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном - скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее", - отметил вице-премьер.

Резников подчеркнул, что ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.

В МИД Украины заявили, что отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе.

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