Условия для беженцев в Украине очень плохие, - председатель афганской общины в Киеве

В Украине проживает примерно 5 тысяч афганцев, две тысячи из них находятся в стране нелегально или полулегально. В афганской общине не понимают, как Украина будет принимать новых беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Наим Мохаммад бежал из Афганистана в Киев в 1988 году. За 33 года жизни в Украине он получил паспорт гражданина Украины и возглавил Афганскую общину в Киеве.

По словам Мохаммада, его земляки вполне довольны приемом в аэропорту, рассказывают, что их сразу встречали все ответственные службы вместе СБУ, миграционная служба, МВД, даже "скорая помощь", но дальше ситуация с беженцами в Украине не самая радужная.

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"Те, кто имел национальный паспорт, сразу получили украинскую визу на две недели. Прибывших без документов, отправили в лагеря для беженцев, многих, например, в лагерь в Чернигове. Есть еще лагеря в Одессе, на Волыни, в Ужгороде. Однако в лагерях, как я понимаю, мест всем не хватит. Также в Украине нет дешевого или бесплатного жилья в таких случаях. Есть и проблемы с обеспечением беженцев соответствующими документами. На сегодня миграционная служба выдает временные справки (справки о том, что лицо обратилось за защитой к государству Украина. - ред). Эти справки действуют три-четыре месяца, потом их надо продлевать - иногда их удлиняют и принимается решение о депортации. И мои земляки, конечно, не возвращаются в Афганистан, а продолжают находиться в Украине, оспаривая ее в суде.

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Многие мои земляки бежали из Афганистана еще пять-шесть, а то и 20 лет назад и большинство из них до сих пор ходят с этими справками. Но с этими справками никто не берет на работу, с ними нет возможности получить водительские права, открыть счет в банке. Без помощи УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. - ред.) нельзя устроить ребенка в детский сад или школу, обратиться в больницу. При этом до сих пор нет мер для выдачи каких-то постоянных документов, чтобы не продлевать справки бесконечно", - отметил глава афганской общины в Киеве.