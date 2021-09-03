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Новости Захват власти в Афганистане
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Условия для беженцев в Украине очень плохие, - председатель афганской общины в Киеве

Условия для беженцев в Украине очень плохие, - председатель афганской общины в Киеве

В Украине проживает примерно 5 тысяч афганцев, две тысячи из них находятся в стране нелегально или полулегально. В афганской общине не понимают, как Украина будет принимать новых беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Наим Мохаммад бежал из Афганистана в Киев в 1988 году. За 33 года жизни в Украине он получил паспорт гражданина Украины и возглавил Афганскую общину в Киеве.

По словам Мохаммада, его земляки вполне довольны приемом в аэропорту, рассказывают, что их сразу встречали все ответственные службы вместе СБУ, миграционная служба, МВД, даже "скорая помощь", но дальше ситуация с беженцами в Украине не самая радужная. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция

"Те, кто имел национальный паспорт, сразу получили украинскую визу на две недели. Прибывших без документов, отправили в лагеря для беженцев, многих, например, в лагерь в Чернигове. Есть еще лагеря в Одессе, на Волыни, в Ужгороде. Однако в лагерях, как я понимаю, мест всем не хватит. Также в Украине нет дешевого или бесплатного жилья в таких случаях. Есть и проблемы с обеспечением беженцев соответствующими документами. На сегодня миграционная служба выдает временные справки (справки о том, что лицо обратилось за защитой к государству Украина. - ред). Эти справки действуют три-четыре месяца, потом их надо продлевать - иногда их удлиняют и принимается решение о депортации. И мои земляки, конечно, не возвращаются в Афганистан, а продолжают находиться в Украине, оспаривая ее в суде.

Также читайте: В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция. ФОТОрепортаж

Многие мои земляки бежали из Афганистана еще пять-шесть, а то и 20 лет назад и большинство из них до сих пор ходят с этими справками. Но с этими справками никто не берет на работу, с ними нет возможности получить водительские права, открыть счет в банке. Без помощи УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. - ред.) нельзя устроить ребенка в детский сад или школу, обратиться в больницу. При этом до сих пор нет мер для выдачи каких-то постоянных документов, чтобы не продлевать справки бесконечно", - отметил глава афганской общины в Киеве. 

Афганистан (605) беженцы (1638)


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Топ комментарии
+68
у талибов наверняка лучше условия
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03.09.2021 15:44
+44
Да вы шо?! А у Наемов все Очень даже ХОРОШО!
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03.09.2021 15:44
+44
Правильно, їдьте далі, не затримуйтесь.
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03.09.2021 15:46
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Страница 2 из 2
Даже афганцам,чья страна лет на 300 отстала от цивилизации, плохие условия в УКРАИНЕ. Теперь надо готовиться к нелегальному проходу через границу в БОГАТУЮ ЕВРОПУ. Щас попрут.
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03.09.2021 16:58 Ответить
Чурки должны жить в чурбании
И защищатся от врагов
Эти жывотняе смеляе только с слабыми
Или еште свинину или нах в аулы
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03.09.2021 17:12 Ответить
Чому не біжать у мусульманські країни? Чому США, ЄС, Україна, Австралія... Вже вибачайте, але у нас своїх перебіженців вистачає, хочете гуманізмів та терпимостей - вам далі на захід, з гостинністю зараз складно, якось іншим разом...
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03.09.2021 17:16 Ответить
вони прилетіли з країни, в якій війна у країну, В ЯКІЙ ВІЙНА і дивуються, що тут погано???
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03.09.2021 17:17 Ответить
ой да у нас каждый второй работодатель устроит без оформления. Было бы желание
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03.09.2021 17:37 Ответить
33 роки він тут і йому погано чому він тут де йому погано
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03.09.2021 17:51 Ответить
Гарячих оплеух забьли подать особьм гостям.
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03.09.2021 17:54 Ответить
То бармалеи перепутали куда им нужно селиться и где им будет хорошо - в зоопарке в клетке им в самый раз: все бесплатно, работать не надо, уважуха и внимание посетителей + от людей отгорожены (что самое главное).
Умови для біженців в Україні дуже погані, - голова афганської громади в Києві - Цензор.НЕТ 5340
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03.09.2021 18:09 Ответить
Абсолютно вірно - просто жахливі умови, відтак, велике прохання до біженців не затримуватися та й взагалі обходити Україну десятою дорогою. Нащо вона вам треба? В Німеччині та Франції куди краще, отже, всім одразу туди - вони там дуже добрі та щедрі і радо утримуватимуть нахлібників.
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03.09.2021 18:24 Ответить
В афганской общине не понимают, как Украина будет принимать новых беженцев из Афганистана.Источник: https://censor.net/ru/n3286215

=======
А за свои кровные и принимайте...точно так же как еврейская община США принимает советских евреев...
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03.09.2021 18:29 Ответить
Тут и для своих условия не лучше
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03.09.2021 20:27 Ответить
Очень, очень, очень плохие, просто ужас, но самое ужаснейшее перспектив на улучшение совершенно не предвидится. Украина максимум что может, посадить в самолёт, поезд, автобус а если укачивает, выдать полукеды производства ссср и сопроводить до границы.
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03.09.2021 20:29 Ответить
в Беларусь, идите, братья -
В нашу Беларусию!
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03.09.2021 20:33 Ответить
Мне в бригаду навязали одного урода из Эритреи ,другого из Судана, писец, тупы ленивы ,хитры и не горят желанием работать от слова совсем ,не знаю как от этой мерзости отмазаться.
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03.09.2021 20:42 Ответить
Вот ведь гады эти украинцы. Денег просто так не дают, говорят иди работай...
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03.09.2021 20:49 Ответить
Ща Зебобики вам раздадут халявы😀
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03.09.2021 21:32 Ответить
Цікаво, чому його земляки тікали з Афганістану 5 - 6 років тому? Що їх там не влаштовувало в той час? Ну при клятих шураві зрозуміло, але при демократах чого тікати?
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03.09.2021 23:31 Ответить
Я звичайно ж не расист, но нафіг нада в Україні ці чуркмени?
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04.09.2021 06:20 Ответить
Если в Украине для них условия плохие, то пусть вернутся в Кабул и радуются жизни.
Или они хотели как в Германии, сесть на шею государству и ничего не делать?
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04.09.2021 09:21 Ответить
Хлопці, годі нити! Якщо вас так багато і вам так погано, організуйте армію визволення Афганістану - і вперед, на батьківщину в партизани!
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04.09.2021 11:02 Ответить
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