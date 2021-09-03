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Печерский райсуд Киев обязал полицию зарегистрировать производство по нападению на Порошенко по статье о преступлении против госдеятеля, - Кононенко. ДОКУМЕНТ

Печерский райсуд Киев обязал полицию зарегистрировать производство по нападению на Порошенко по статье о преступлении против госдеятеля, - Кононенко. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд г. Киев удовлетворил жалобу Виктора Кононенко на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУ НПУ в г.. Киеве и обязал правоохранителей зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля по факту нападения на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко.

"Преступление "зеленой власти" против пятого Президента Украины Петра Порошенко является настолько очевидным, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал это отрицать. Друзья! Поздравляю всех нас с маленькой победой. Только что Печерский районный суд г. Киев удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ в г.. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля", - рассказал он.

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"Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать. Двигаемся дальше, пока покровители во власти не начнут "сдавать" своих "зеленых титушек", а суд не расставит все точки в виде справедливых приговоров для заказчиков и организаторов этого преступления", - добавил Кононенко.

Он также поблагодарил активистов, которые помогли оперативно идентифицировать участников нападения. "Спасибо всем! Без Вашей помощи мы не смогли бы собрать столько информации о нападавших! Вместе мы сила!" - резюмировал он.

Как известно, 28 августа адвокаты Порошенко, свидетели преступления народный депутат Максим Саврасов и Виктор Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции. "Это позорное нападение на пятого Президента Петра Порошенко, которое состоялось на праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство", - пояснил Игорь Головань.

"Мы все понимаем, что это произошло именно из-за политической деятельности Петра Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому нападающему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормоза, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", - подчеркнул Илья Новиков.

Печерский райсуд Киев обязал полицию зарегистрировать производство по нападению на Порошенко по статье о преступлении против госдеятеля, - Кононенко 01
Печерский райсуд Киев обязал полицию зарегистрировать производство по нападению на Порошенко по статье о преступлении против госдеятеля, - Кононенко 02

Автор: 

нападение (2208) Нацполиция (16431) Порошенко Петр (19590) суд (25080) Кононенко Виктор (37)


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Топ комментарии
+24
Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 6451
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03.09.2021 16:07
+23
І в штани він тобі теж зробив...
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03.09.2021 16:05
+19
Порох,дави зелёных гнид.
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03.09.2021 15:53
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Страница 2 из 2
да хватит хряка хайпить он уже никому не интересен
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03.09.2021 16:03 Ответить
Это твое зечмо уже никому не интересно -классно его Байден опустил,передав привет Пороху)
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03.09.2021 16:08 Ответить
передав привет пороху ? лапоть а ты смешной
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03.09.2021 16:12 Ответить
А что скабеева с мосийчучкой вам,свинособакам,не сообщили ещё?не удивительно -такое обрыгалово зекрысы))))
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03.09.2021 16:16 Ответить
Это серьезно?
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03.09.2021 16:36 Ответить
Ну ты ж тут, свинособака, на гавно исходишь- значит тебе интересно))
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04.09.2021 07:53 Ответить
А бывшие госдеятели все равно остаются госдеятелями разве?
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03.09.2021 16:04 Ответить
Кроме того что Президент пожизненное звание, так он еще и депутат и глава партии.
Схера он тебе бывший?
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03.09.2021 16:08 Ответить
Кучма и ющ госдеятели или бывшие?
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03.09.2021 16:11 Ответить
Навіть Моніка Зеленські, завдяки "мудрості" українського наріду, до кінця своїх днів буде носити звання екс- президента, якщо не здрисне, як його роботодавець, януковОч.
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03.09.2021 21:43 Ответить
Тыдебил с рождения, или курсы какие оканчивал?
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04.09.2021 07:54 Ответить
Где вас такую безграмотную элиту набирают для комментов? На Вокзальной, что ли?
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03.09.2021 17:56 Ответить
Народный депутат, глава парламентской фракции, пятый Президент Украины - это тебе не госдеятель? Или вам, зелебобикам, обязательно надо, чтобы депутат отсасывал? Так те, что отсасывают, называются "Слуга урода" и принадлежат всем борделем бородатой бабушке.
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03.09.2021 16:09 Ответить
Нет. Для меня любой бывший президент уже не госдеятель. Это есть обычный гражданин Украины.
А ты, сопля, научись общаться в культурном обществе. Ведешь себя, как быдло.
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03.09.2021 17:52 Ответить
ТА-ТЫ-ШО?! Тебе не нравится, как я себя веду? Ну шо ж, прощенья просим, милорд! В культурном обществе, значицца, можно вот так запросто взять и вякнуть: "...сопля, научись общаться в культурном обществе. Ведешь себя, как быдло." ???
Ну тогда я тебе вполне так культурно заявляю: засоси свой тухлый язык поглубже и сиди на жопе ровно. Для него, видите ли, бывший президент - не президент. Ты работу дворника и сантехника не в праве в полной мере оценивать, поскольку вряд ли сможешь работать лучше. Вот когда ты сделаешь для обороны страны хотя бы 1% того, что сделал бывший президент, тогда и митингуй. А до той поры я тебе сильно не советую раздавать советы и рекомендации. Знаешь, почему? потому что ты ведешь себя, как быдло. Да и умом не блещешь.
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03.09.2021 18:17 Ответить
Ты - идиот. И поэтому малограмотный, но весьма активный. Пачитай на досуге
Про статус народного депутата України
№ 2790-XII від 16 листопада 1992 р.
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03.09.2021 18:57 Ответить
Зеленка, она ведь, *****, зеленая! Кинули бы яйцом, помидором там каким-то, а то зеленка. Фу! Я, например, уже на траву и деревья с подозрением посматриваю. И я уже совсем не против, чтобы хлорофилл стал другого цвета. Зеленый на сегодняшний день в Украине сильно дискредитирован.
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03.09.2021 16:04 Ответить
Долари спалив?
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03.09.2021 16:51 Ответить
На канадійські поміняв. Крім двадцяток.
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03.09.2021 16:58 Ответить
Ох и судьи в том суде! Как не "Вовк" так "Волкова"
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03.09.2021 16:07 Ответить
"Преступление против госдеятеля" это облить зеленкой. А если облить негосдеятеля это тоже преступление? А как же равенство? Суд конечно паскудный.
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03.09.2021 16:09 Ответить
Так пойди предложи ментам отсосать или напейся и протарань три машины -насладись равенством )
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03.09.2021 16:18 Ответить
так я смотрю ты рыг ведь десантуре боевой такое же лепят за зелёнку в твоего депутата от Жопо блока
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03.09.2021 16:28 Ответить
Всі громадяни рівні перед законом. Але деждіячі рівніші за інших
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03.09.2021 16:39 Ответить
А помнится Порошенко и Луценко похвалялись тем, что в 2017 году внесли в КПК ч.1 ст.214 про практически автоматическое внесение повiдомлень до ЕРДР в теч. 24 часов. Но гр. Луценко почти сразу эту новацию незаметно для остального несведущего мира спаплюжил своим наказом и ввёл "тёрки" про 10 дней проверки... и потом всё пошло вразнос.
Теперь пусть жалуются сами на себя.
Пишите на себя жалобы
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03.09.2021 16:26 Ответить
Зелені вже 2,5 років при владі, що ви все на Пороха тицькаєте, немає більше виправдань для зелених?Пусте місто при владі виходить було майже три роки, те що Порох був президентом пом,ятають,про Зелю -ні.
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03.09.2021 16:33 Ответить
За всё негативное в стране в ответе рыги - Янукович и Порошенко
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03.09.2021 16:34 Ответить
И молодь
Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 1332
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03.09.2021 16:52 Ответить
Який з "зелі" президент. Воно ще грає в серіалі, і зеленка входить в один із моментів невдалої сцени. Порошенко наш президент.
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03.09.2021 22:16 Ответить
Помниться ты дебилоид. Как можно наказом министра изменить КПК? Только такой зепил как ты на это поведется
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04.09.2021 07:43 Ответить
Та поліції немає коли,вони на роботі із геєм Дзунзой фліртують, звісно будуть зеленим зад прикривати.
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03.09.2021 16:29 Ответить
... а свинарчукам - зеленим - перед
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03.09.2021 16:33 Ответить
Ну конечно Порох виноват,потому что не додавил вас гнид,и потому что ни до него ,ни после президентов в Украине фактически не было.
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03.09.2021 16:52 Ответить
Агент Лолита со всеми (своими) рыгами взаимовыгодно дружил, ничуть не давил.

Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 4430

Законспектируй
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03.09.2021 16:57 Ответить
Тільки дуже обмежені люди вважають, президент не повинен ручкатися з законообраним мером великого міста.
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03.09.2021 17:04 Ответить
Должен - глубокой августовской ночью...

Вот из-за таких, как вы, вся страна и разворована за 20 лет
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03.09.2021 17:26 Ответить
Вже один "Шаріков" прийшов до влади, який показово ВР розстрілював у своїй передвиборчий компанії...
Як там країна, процвітає?

Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 3315
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03.09.2021 17:41 Ответить
Без ваших воров идёт вперёд. До процветания далеко, руины после ваших.

Кернесу капитально повезло на бесплатное селфи с будущим Президентом
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03.09.2021 17:51 Ответить
Стара пісня про поганих папередників? А так всьо ідьот вперьод?
Самому не набридло ці мантри співати?
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03.09.2021 18:36 Ответить
Еще скажи что Порошенко его выбрал))))Что выбрал нарид, то принял президент.
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03.09.2021 17:07 Ответить
Кто на ком стоял?! ©
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03.09.2021 17:27 Ответить
Член твоего зеленого слуги Дзундзы на мальчиков полицейских.
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03.09.2021 18:17 Ответить
Вам-то что? У нас не Россия
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03.09.2021 18:19 Ответить
Скажи це своєї шмарклі давала концерти сепарам,та співпрацювала с окупантами.
Як не росія то спілкуйся ураїнською.
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03.09.2021 18:22 Ответить
Дурна шмаркля, так це янукодло напало на Україну ,чи путлер?Та ти зовсім хворе.У зешобла з москалями один ворог- Порошенко.Я бачу зелюк це діагноз,повна відсутність мозку.
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03.09.2021 19:03 Ответить
Свинособака, как пагодка в рязане?
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04.09.2021 07:45 Ответить
У Порошенко після зеленки підріс рейтинг. Цікаво, кому було вигідно ****** Петра зеленкою? Хм.
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03.09.2021 16:37 Ответить
З отруєнням Ющенка теж саме було?
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03.09.2021 16:44 Ответить
Так, Ющенку тоді щиро співчували, він дійсно страждав, була небезпека для життя. На разі не думаю, що за зеленку Петро стане лідером симпатій.
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03.09.2021 17:05 Ответить
Хто тобі таке сказав?
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03.09.2021 16:48 Ответить
В редакцию, от нашего постоянного комментатора, поступил вопрос - "После подорожания борщевого набора, у Порошенко подрос рейтинг. Цікаво, кому було вигідно ? Хм."
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03.09.2021 16:58 Ответить
А мені дуже сподобалося ваше висловлювання що після Зеленки в Петра виріс рейтинг, ніхто не зміг би виправдати Петра краще як сама зелена шобла своїм злодійством.
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03.09.2021 17:11 Ответить
юльке-минетчице
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03.09.2021 18:26 Ответить
Як тільки мова йде про Порошенка , в мить виповзає вся беніна і портновска мразота
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03.09.2021 17:16 Ответить
ПЕЧЕРСЬКИЙ? ЩО СТАЛОСЯ?
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03.09.2021 17:22 Ответить
то такий нарід як ти,котрий вважає що на Україну напав янукович, а не путлер. Сиди вже ,чули тебе.
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03.09.2021 19:05 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/batko-napadnika-na-poroshenka-vvazhaie-shho-sina-zmusili-vchiniti-zlochin/ На думку батька нападника на Порошенка, сина змусили вчинити злочин
Петро Пустовгар, батько 22-річного Іллі, що вчинив напад на п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка, припускає, що син скоїв злочин не з власних мотивів. Про це він сказав у коментарі журналістам чернігівської газети "https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/132552-otec-ili-pustovgara-syna-zastavili-napast-na-prezidenta.html Гарт ".
Повідомляється, що батько хлопця мешкає в Козельці на Чернигівщині, мати після розлучення переїхала до іншої області. Сам Ілля проживав то в батька, то в бабусі на Київщині. Перед нападом він гостював у батька і, за його словами, не ділився планами щодо вчинення нападу.
"Де зараз мій син, я не знаю. Мені самому цікаво, що ж це було. Напередодні Ілля гостював у мене. Сказав, що поїде на парад. Але я не уточнював, з ким, вирішив, що з друзями. Про те, що сталося, дізнався увечері 24 серпня від поліції. Вони попередили, що до мене приїдуть співробітники СБУ. Я дав їм свідчення, і на цьому все". - розповів Петро Пустовгар.
Як сповіщалося, 25 серпня Ілля Пустовгар був відпущений з управління поліції. За кілька годин він https://bykvu.com/ua/bukvy/napadnik-na-poroshenka-vidpushhenij-policiieju-za-kilka-godin-potrapiv-do-reanimacii-u-stani-sp-janinnja/ опинився в реанімації у стані сп'яніння. Його батько припускає, що його напоїли.
"Я не виключаю, що його напоїли. Після того як сина виписали з лікарні, я з ним розмовляв. Оскільки тоді був за кермом, то уточнив тільки найважливіше. Ілля сказав, що все добре, і пообіцяв вийти на зв'язок пізніше. Але поки не передзвонив, а його старі номери не відповідають", - сказав чоловік.
На переконання Петра Пустовгара, Ілля вчинив напад не з особистих мотивів.
"Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у когось на гачку через борги. Або ж його підбурили за гроші", - зазначив він.
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03.09.2021 19:13 Ответить
Це та сама світлана волкова, що судить генерала Павловського??? Ох, скільки ж цих вовків
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03.09.2021 20:38 Ответить
Ну і хто в Україні клоун
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04.09.2021 06:43 Ответить
Не надо ля,ля!!!
Агент російських спецслужб Порошенко своє діло знає туго.
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04.09.2021 09:51 Ответить
Это вас, тварей. посадить надо. Вам не место на свободе
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04.09.2021 14:18 Ответить
Оппа. Понеслось говно по трубам Достойный член "Свободы" Сборище гопников и фриков на подтанцовке у *****
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06.09.2021 18:47 Ответить
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