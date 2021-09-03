Печерский райсуд Киев обязал полицию зарегистрировать производство по нападению на Порошенко по статье о преступлении против госдеятеля, - Кононенко. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд г. Киев удовлетворил жалобу Виктора Кононенко на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУ НПУ в г.. Киеве и обязал правоохранителей зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля по факту нападения на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко.

"Преступление "зеленой власти" против пятого Президента Украины Петра Порошенко является настолько очевидным, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал это отрицать. Друзья! Поздравляю всех нас с маленькой победой. Только что Печерский районный суд г. Киев удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ в г.. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков

"Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать. Двигаемся дальше, пока покровители во власти не начнут "сдавать" своих "зеленых титушек", а суд не расставит все точки в виде справедливых приговоров для заказчиков и организаторов этого преступления", - добавил Кононенко.

Он также поблагодарил активистов, которые помогли оперативно идентифицировать участников нападения. "Спасибо всем! Без Вашей помощи мы не смогли бы собрать столько информации о нападавших! Вместе мы сила!" - резюмировал он.

Как известно, 28 августа адвокаты Порошенко, свидетели преступления народный депутат Максим Саврасов и Виктор Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции. "Это позорное нападение на пятого Президента Петра Порошенко, которое состоялось на праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство", - пояснил Игорь Головань.

"Мы все понимаем, что это произошло именно из-за политической деятельности Петра Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому нападающему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормоза, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", - подчеркнул Илья Новиков.



