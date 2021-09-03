Печерский райсуд Киев обязал полицию зарегистрировать производство по нападению на Порошенко по статье о преступлении против госдеятеля, - Кононенко. ДОКУМЕНТ
Печерский районный суд г. Киев удовлетворил жалобу Виктора Кононенко на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУ НПУ в г.. Киеве и обязал правоохранителей зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля по факту нападения на пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко.
"Преступление "зеленой власти" против пятого Президента Украины Петра Порошенко является настолько очевидным, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал это отрицать. Друзья! Поздравляю всех нас с маленькой победой. Только что Печерский районный суд г. Киев удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ в г.. Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля", - рассказал он.
"Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать. Двигаемся дальше, пока покровители во власти не начнут "сдавать" своих "зеленых титушек", а суд не расставит все точки в виде справедливых приговоров для заказчиков и организаторов этого преступления", - добавил Кононенко.
Он также поблагодарил активистов, которые помогли оперативно идентифицировать участников нападения. "Спасибо всем! Без Вашей помощи мы не смогли бы собрать столько информации о нападавших! Вместе мы сила!" - резюмировал он.
Как известно, 28 августа адвокаты Порошенко, свидетели преступления народный депутат Максим Саврасов и Виктор Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции. "Это позорное нападение на пятого Президента Петра Порошенко, которое состоялось на праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство", - пояснил Игорь Головань.
"Мы все понимаем, что это произошло именно из-за политической деятельности Петра Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому нападающему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормоза, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", - подчеркнул Илья Новиков.
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Схера он тебе бывший?
А ты, сопля, научись общаться в культурном обществе. Ведешь себя, как быдло.
Ну тогда я тебе вполне так культурно заявляю: засоси свой тухлый язык поглубже и сиди на жопе ровно. Для него, видите ли, бывший президент - не президент. Ты работу дворника и сантехника не в праве в полной мере оценивать, поскольку вряд ли сможешь работать лучше. Вот когда ты сделаешь для обороны страны хотя бы 1% того, что сделал бывший президент, тогда и митингуй. А до той поры я тебе сильно не советую раздавать советы и рекомендации. Знаешь, почему? потому что ты ведешь себя, как быдло. Да и умом не блещешь.
Про статус народного депутата України
№ 2790-XII від 16 листопада 1992 р.
Теперь пусть жалуются сами на себя.
Пишите на себя жалобы
Законспектируй
Вот из-за таких, как вы, вся страна и разворована за 20 лет
Як там країна, процвітає?
Кернесу капитально повезло на бесплатное селфи с будущим Президентом
Самому не набридло ці мантри співати?
Як не росія то спілкуйся ураїнською.
Петро Пустовгар, батько 22-річного Іллі, що вчинив напад на п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка, припускає, що син скоїв злочин не з власних мотивів. Про це він сказав у коментарі журналістам чернігівської газети "https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/132552-otec-ili-pustovgara-syna-zastavili-napast-na-prezidenta.html Гарт ".
Повідомляється, що батько хлопця мешкає в Козельці на Чернигівщині, мати після розлучення переїхала до іншої області. Сам Ілля проживав то в батька, то в бабусі на Київщині. Перед нападом він гостював у батька і, за його словами, не ділився планами щодо вчинення нападу.
"Де зараз мій син, я не знаю. Мені самому цікаво, що ж це було. Напередодні Ілля гостював у мене. Сказав, що поїде на парад. Але я не уточнював, з ким, вирішив, що з друзями. Про те, що сталося, дізнався увечері 24 серпня від поліції. Вони попередили, що до мене приїдуть співробітники СБУ. Я дав їм свідчення, і на цьому все". - розповів Петро Пустовгар.
Як сповіщалося, 25 серпня Ілля Пустовгар був відпущений з управління поліції. За кілька годин він https://bykvu.com/ua/bukvy/napadnik-na-poroshenka-vidpushhenij-policiieju-za-kilka-godin-potrapiv-do-reanimacii-u-stani-sp-janinnja/ опинився в реанімації у стані сп'яніння. Його батько припускає, що його напоїли.
"Я не виключаю, що його напоїли. Після того як сина виписали з лікарні, я з ним розмовляв. Оскільки тоді був за кермом, то уточнив тільки найважливіше. Ілля сказав, що все добре, і пообіцяв вийти на зв'язок пізніше. Але поки не передзвонив, а його старі номери не відповідають", - сказав чоловік.
На переконання Петра Пустовгара, Ілля вчинив напад не з особистих мотивів.
"Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у когось на гачку через борги. Або ж його підбурили за гроші", - зазначив він.
Агент російських спецслужб Порошенко своє діло знає туго.