РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11116 посетителей онлайн
Новости
2 119 16

Когда вместо отпора строятся "Северные потоки", то у России возникает чувство безнаказанности, - Резников

Когда вместо отпора строятся

Строительство "Северных потоков" порождает у России чувство безнаказанности и она начинает действовать на Донбассе еще более "дерзко". Москва окончательно подрывает доверие к себе и любым достигнутым с ней договоренностям.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Когда вместо отпора строятся "Северные потоки" (у России. - Ред.) возникает чувство безнаказанности", - подчеркнул он.

По его словам, переговоры о политическом урегулировании конфликта на Донбассе без контроля над границей являются бессмысленными.

"Это невозможно реализовать. Сейчас Россия дает наглядный пример, что в любой момент граница может "исчезнуть", и никто не будет знать, что там будет происходить", - добавил Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что в такой ситуации невозможны никакие гарантии: "Москва окончательно подрывает доверие к себе и к любым договоренностям".

Также читайте: Резников об отказе РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом: Боятся иметь лишние глаза "на земле"

Автор: 

россия (95381) Северный поток (1449) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
А такие заявы?

Когда вместо отпора строятся "Северные потоки", то у России возникает чувство безнаказанности, - Резников - Цензор.НЕТ 8052
показать весь комментарий
03.09.2021 15:56
+7
А когда отводятся наши войска с позиций и запрещается ответка? Это как?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:55
+3
а шож ты хотел ...
4 *********** и их 18 министров обороны до Майдана-
очень постарались для кацапов и фсб,
потихоньку уничтожили армию, набили свою мошну баксами и...
страна - быстро потеряла уважение
и авторитет во всем мире.
теперь вы - слуги , где ?.. а народ в окопах - он там ...пожинает плоды политики "элит"!
показать весь комментарий
03.09.2021 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А когда отводятся наши войска с позиций и запрещается ответка? Это как?
показать весь комментарий
03.09.2021 15:55 Ответить
Это вопросы к идиотам которые проголосовали за зелика.
Он гос. чиновник и однозначно лучше чем какой то сивохо, арестович и другое дерьмо пришедшее с зелей.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:00 Ответить
А такие заявы?

Когда вместо отпора строятся "Северные потоки", то у России возникает чувство безнаказанности, - Резников - Цензор.НЕТ 8052
показать весь комментарий
03.09.2021 15:56 Ответить
Та, бросьте! Это у него была ситцевая свадьба, 1 год замужем, судя по заявам. Он- ни в чем не виноват! Фотки на фоне КПП Чонгар... это уже причина для награды. А его- обделили...
показать весь комментарий
03.09.2021 16:15 Ответить
Земеля правильно говорит. Уважуха.
А московия как была дерьмом так им и останется. Навсегда.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:57 Ответить
кто же тебе мешает отпираться?
показать весь комментарий
03.09.2021 16:00 Ответить
а шож ты хотел ...
4 *********** и их 18 министров обороны до Майдана-
очень постарались для кацапов и фсб,
потихоньку уничтожили армию, набили свою мошну баксами и...
страна - быстро потеряла уважение
и авторитет во всем мире.
теперь вы - слуги , где ?.. а народ в окопах - он там ...пожинает плоды политики "элит"!
показать весь комментарий
03.09.2021 16:06 Ответить
СП как один так и второй проэктировались еще тогда, когда Резников,Эрмак, Филатов,Портков,Богдан даже и не мечтали о "политической составляющей" - Жизнь удалась, так как были на подхвате у власть держащих. А когда в Омане решали вопрос об "экономической составляющей" никто не думал, что критика Зеленского СП будет звучать как последний довод "голого короля". А тягать Меркель за хвост на закате.? Другие немци припомнят. Никто из них даже не думал что кластеры Путина 2019 года неосуществимы.и приходится на бегу переобуваться. Но как в известном фильме - Москва слезам не верит, особенно когда эти слезы от петляковых.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:18 Ответить
"Коли замість відсічі будуються "Північні потоки" (у Росії. - Ред.) виникає почуття безкарності", - підкреслив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3286217

зеленському це розповіси, 73% це розповіси та й собі щодня в макитру вбивай.
хоча - марно витрачений час.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:21 Ответить
Активна, широка присутність на рашистських ТВ каналах серіалів, знятих преЗедентським кварталом, і допуск його рашистськіх друзяк-кримнашистів на гастролі в Україну, створюють стійке враження, що пуйло та його зграя не ворог зеленському, рєзнікову, баканову, данилову.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:23 Ответить
У земляков Резникова никогда не возникало чувства безнаказанности. У них всегда был только инстинкт безнаказанности вместе с "хватательным" и "жевательным" рефлексами.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:33 Ответить
Коли замість відсічі будуються "Північні потоки", то у Росії виникає почуття безкарності, - Резніков - Цензор.НЕТ 1201
показать весь комментарий
03.09.2021 17:24 Ответить
Європа спонсор х,уйла бабло польєть рікою х.йлу
показать весь комментарий
03.09.2021 17:25 Ответить
Я что-то не слыхал от Резникова критики торговоли Украины с Московией, или требования разрыва дип.отношений или хотя бы отмены безвиза с северным соседом. После таких заявлений не звучала бы фальцетом его критика Сев.потока. Он кажется недавно порывался водичку в Крым давать.
показать весь комментарий
03.09.2021 18:56 Ответить
когда вместо ПВО в Украине строят дороги и универы, то возникает чувство капитуляции.
показать весь комментарий
04.09.2021 11:08 Ответить
 
 