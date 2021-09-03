Когда вместо отпора строятся "Северные потоки", то у России возникает чувство безнаказанности, - Резников

Строительство "Северных потоков" порождает у России чувство безнаказанности и она начинает действовать на Донбассе еще более "дерзко". Москва окончательно подрывает доверие к себе и любым достигнутым с ней договоренностям.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Когда вместо отпора строятся "Северные потоки" (у России. - Ред.) возникает чувство безнаказанности", - подчеркнул он.

По его словам, переговоры о политическом урегулировании конфликта на Донбассе без контроля над границей являются бессмысленными.

"Это невозможно реализовать. Сейчас Россия дает наглядный пример, что в любой момент граница может "исчезнуть", и никто не будет знать, что там будет происходить", - добавил Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что в такой ситуации невозможны никакие гарантии: "Москва окончательно подрывает доверие к себе и к любым договоренностям".

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