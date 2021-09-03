Когда вместо отпора строятся "Северные потоки", то у России возникает чувство безнаказанности, - Резников
Строительство "Северных потоков" порождает у России чувство безнаказанности и она начинает действовать на Донбассе еще более "дерзко". Москва окончательно подрывает доверие к себе и любым достигнутым с ней договоренностям.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Когда вместо отпора строятся "Северные потоки" (у России. - Ред.) возникает чувство безнаказанности", - подчеркнул он.
По его словам, переговоры о политическом урегулировании конфликта на Донбассе без контроля над границей являются бессмысленными.
"Это невозможно реализовать. Сейчас Россия дает наглядный пример, что в любой момент граница может "исчезнуть", и никто не будет знать, что там будет происходить", - добавил Резников.
Вице-премьер подчеркнул, что в такой ситуации невозможны никакие гарантии: "Москва окончательно подрывает доверие к себе и к любым договоренностям".
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Он гос. чиновник и однозначно лучше чем какой то сивохо, арестович и другое дерьмо пришедшее с зелей.
А московия как была дерьмом так им и останется. Навсегда.
4 *********** и их 18 министров обороны до Майдана-
очень постарались для кацапов и фсб,
потихоньку уничтожили армию, набили свою мошну баксами и...
страна - быстро потеряла уважение
и авторитет во всем мире.
теперь вы - слуги , где ?.. а народ в окопах - он там ...пожинает плоды политики "элит"!
зеленському це розповіси, 73% це розповіси та й собі щодня в макитру вбивай.
хоча - марно витрачений час.