"КиевПрайд" объявил пакет требований к украинской власти: Призывают к реформе судебной и правоохранительной системы
Организационный комитет ЛГБТ-акции КиевПрайд-2021 пригласил общественный сектор, медиа и политические силы к подписанию совместного Манифеста с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Этим манифестом мы заблаговременно отвечаем на неизменный вопрос "зачем вы выходите на марш". Манифест призван сконцентрировать внимание наших партнеров из власти на первоочередных шагах по установлению правового равенства для всех социальных групп, в том числе и ЛГБТ+", - сказал на брифинге в пятницу глава оргкомитета КиевПрайд-2021 Ленни Емсон.
Отмечается, что манифест КиевПрайд открыт для подписания всеми заинтересованными организациями гражданского общества, а после ПрайдМесяца, который 19 сентября завершится Маршем равенства, документ будет передан в соответствующие органы власти.
"Организуя Марш равенства в столице в знаковый год 30-летия нашей независимости, все мы, гражданки и граждане, представляющие голос украинских сообществ на мероприятиях КиевПрайд-2021, солидаризируемся вокруг таких требований в адрес выбранного нами руководства страны", - говорится в манифесте.
Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.
Также ЛГБТ-сообщество призывает найти законодательное решение недопущения языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ+, активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола.
Кроме того, в КиевПрайд призывают признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности возможными основаниями совершения домашнего насилия, учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как такие, которые являются реальными основаниями травли.
Манифест содержит призыв поднять на наивысшую ступень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами - семейной, демографической и миграционной политиками.
Также в манифесте призывают повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.
"Призываем парламентские и внепарламентские политические партии, различные социально-политические силы, лидеров общественного мнения поддержать требования КиевПрайд-2021, активно продвигать каждый из пунктов манифеста и слажено работать вместе с сообществом ЛГБТ+, чтобы во время прайд-мероприятий следующего, 2022 года, мы совместно могли констатировать прогресс Украины на пути к полному гражданскому равенству всех наших сограждан", - подытожили в оргкомитете "КиевПрайд-2021".
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А разве вопрос в заглядывании в постель?
НО гетеро-пара, ведущая совместное хозяйство, приличная во всех отношениях, с огромной любовью и уважением относящихся друг к другу, которой бог не дал детей (хватает же таких?), и которая периодически разнообразит свою интимную жизнь в своей закрытой спальне анальным и оральным сексом, без проблем сможет официально оформить свой брак и усыновить чужих детей, а гомо - пара, ничем не отличающаяся от первой пары, - нет. Почему?
... Просто как-то уже надоело это афиширование и показ себя на публике, ставшее уже традиционным...
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Когда-то людям надоело смотреть на афиширование и показ себя на публике инвалидов, колек, уродцев и лилипутов. И Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о правах инвалидов. Когда-то людям надоело смотреть на шествия и выходки суфражисток, и Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Раз всем уже надоели прайды геев - значит уже скоро...
И всё!
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Лариса, мужеловство - это про секс. А геи - это про человеческие отношения и гражданские права людей. И тут ни грамма про секс, раз уж мы не заглядываем в их постели.
Я не большой эксперт по Библии, но, если мне не изменяет память, то и проливание семени на землю (прерванный половой акт либо онанизм, нарушающий закон деторождения, за что Онан и заслужил смертную кару от Господа) в Библии считается действием недопустимым, как и любые сексуальные утехи не ставящие целью рождение ребёнка. Но Вы же не рассказываете сыну про волосы на ладошках, надеюсь?
По логике Библии и людей практикующих оральный секс необходимо лишить всех гражданских прав за сие "извращение", не заканчивающееся зачатием.
Лариса, если оперировать библейскими установками, то и контрацепция, как таковая, это происки дьявола, и должна быть всячески подвержена осуждению в обществе.
И к геям Вы не относитесь как ко всем остальным, т.е. в зависимости от их человеческих качеств, так как, отказываете им в гражданских правах, которыми пользуетесь сами, даже, если они трижды человечные человеки.
Лариса, это ничем не отличается от русского отношения к демократии, когда русский демократ заканчивается ровно там, где начинается украинский вопрос.
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Это уже сейчас. Когда уже принята Конвенция о правах инвалидов. Когда-нибудь и проблемы сексуальных меньшинств будут решаться без шествий /для привлечения внимания к проблеме/.
А какой путь борьбы за привлечение внимания к своим проблемам инвалидам пришлось пройти, когда над ними смеялись в цирках и на ярмарках и пока проблемы /инвалидов-колясочников/ не стали постепенно решаться?
Были, Лариса, и шествия были, и митинги, и парады.
День борьбы за права инвалидов появился 5 мая 1992 года активисты в 17 европейских странах одновременно выступили против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.
С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая во многих цивилизованных странах..
То, что марши инвалидов пока не проводятся у нас, так и гей-парады ещё совсем недавно были для нас фантастикой.
В этом году американцы отмечают 30-летие подписания «Закона об американцах с инвалидностью» (ADA). Это историческое событие стало переломным моментом в гражданских правах людей с инвалидностью во всем мире.
Конвенция о правах инвалидов ООН вступила в силу только 3 мая 2008 года после ратификации 50 государствами.
"Нидапустим геев кококо."
Вас ЗЕлупа чпокает без вазелина, а вы на меньшинства *********** за то что они требуют реформ как в цивилизации.
не нервируйтесь?
просто у нас тут уже всех достали всякие провокативные козлы - вот как например то и это, а вот еще и другое - все уже на стреме, а еще и президент что то скажет Байдену
Вот если бы ЯО у нас НЕ отжали - тогда глядишь и Байден и даже ***** слушали бы нас гораздо более внимательно.
Хай спробують там права качать...
я напр. - максимум за руку не буду здороваться с геем, как и вы.
а то шо парады делают - так проплачено шефам организации. и им надо именно шоб напали на участников ходы. вот и все. ну и всяким, некоторым нападающим - тоже выгодно, вернее их шефам - так шо руководству притивоположных сторон - гуд, а кто то из рядовых избит а кто то присел.
лишь бы выпендриться.
https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Хіба їх позбавили тих прав , які має середньостатистичний громадянин ?
Та ні.