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"КиевПрайд" объявил пакет требований к украинской власти: Призывают к реформе судебной и правоохранительной системы

Организационный комитет ЛГБТ-акции КиевПрайд-2021 пригласил общественный сектор, медиа и политические силы к подписанию совместного Манифеста с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этим манифестом мы заблаговременно отвечаем на неизменный вопрос "зачем вы выходите на марш". Манифест призван сконцентрировать внимание наших партнеров из власти на первоочередных шагах по установлению правового равенства для всех социальных групп, в том числе и ЛГБТ+", - сказал на брифинге в пятницу глава оргкомитета КиевПрайд-2021 Ленни Емсон.

Отмечается, что манифест КиевПрайд открыт для подписания всеми заинтересованными организациями гражданского общества, а после ПрайдМесяца, который 19 сентября завершится Маршем равенства, документ будет передан в соответствующие органы власти.

"Организуя Марш равенства в столице в знаковый год 30-летия нашей независимости, все мы, гражданки и граждане, представляющие голос украинских сообществ на мероприятиях КиевПрайд-2021, солидаризируемся вокруг таких требований в адрес выбранного нами руководства страны", - говорится в манифесте.

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Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также ЛГБТ-сообщество призывает найти законодательное решение недопущения языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ+, активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола.

Кроме того, в КиевПрайд призывают признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности возможными основаниями совершения домашнего насилия, учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как такие, которые являются реальными основаниями травли.

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Манифест содержит призыв поднять на наивысшую ступень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами - семейной, демографической и миграционной политиками.

Также в манифесте призывают повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

"Призываем парламентские и внепарламентские политические партии, различные социально-политические силы, лидеров общественного мнения поддержать требования КиевПрайд-2021, активно продвигать каждый из пунктов манифеста и слажено работать вместе с сообществом ЛГБТ+, чтобы во время прайд-мероприятий следующего, 2022 года, мы совместно могли констатировать прогресс Украины на пути к полному гражданскому равенству всех наших сограждан", - подытожили в оргкомитете "КиевПрайд-2021".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой. СКРИНШОТЫ

Автор: 

Киев (25483) гомофобия (94) ЛГБТ-сообщество (332) Марш равенства (4)


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Топ комментарии
+17
"КиевПрайд" объявил пакет требований к украинской власти: Призывают к реформе судебной и правоохранительной системы - Цензор.НЕТ 8169
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03.09.2021 16:14
+14
а вообще странно...
если мужик воображает себя Наполеоном,то его закрывают в дурку...
а если мужик воображает себя бабой,то ...
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03.09.2021 16:17
+14
Что лезете ...чпокайтесь себе по клубам и хатам..не популяризируйте мерзость.
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03.09.2021 16:18
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... На этот вопрос как раз очень легко ответить: никто ни к кому в постель не заглядывает. И к геям в том числе...
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А разве вопрос в заглядывании в постель?
НО гетеро-пара, ведущая совместное хозяйство, приличная во всех отношениях, с огромной любовью и уважением относящихся друг к другу, которой бог не дал детей (хватает же таких?), и которая периодически разнообразит свою интимную жизнь в своей закрытой спальне анальным и оральным сексом, без проблем сможет официально оформить свой брак и усыновить чужих детей, а гомо - пара, ничем не отличающаяся от первой пары, - нет. Почему?
... Просто как-то уже надоело это афиширование и показ себя на публике, ставшее уже традиционным...
-------------------
Когда-то людям надоело смотреть на афиширование и показ себя на публике инвалидов, колек, уродцев и лилипутов. И Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о правах инвалидов. Когда-то людям надоело смотреть на шествия и выходки суфражисток, и Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Раз всем уже надоели прайды геев - значит уже скоро...
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04.09.2021 19:39 Ответить
Изначально я написала о том, что много требований лишних, т.е. касающихся всех граждан, а не только их. Об основных же требованиях, по которым еще не дан такой желанный "зеленый свет", я написала, что здесь, по крайней мере, все понятно.
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05.09.2021 12:51 Ответить
Я поняла. Просто, я уверена, что для того, чтобы судить, насколько эти требования "лишние", надо самому быть геем либо иметь очень близкого родственника гея. Надо быть в теме не понаслышке. А так как, у меня нет такого опыта, я и не берусь судить насколько они "лишние". Как по мне, то я бы давно уже приняла бы какую-нибудь Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении ЛГБТ+ , дав им в руки инструмент по защите своих прав, и пусть бы это борьба переместилась с улиц в суды. Как это и произошло, например, с женщинами и инвалидами.
И всё!
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05.09.2021 15:52 Ответить
... никто ни к кому в постель не заглядывает. И к геям в том числе.... Но, ... мужеложство - извращение...
----------------------------------
Лариса, мужеловство - это про секс. А геи - это про человеческие отношения и гражданские права людей. И тут ни грамма про секс, раз уж мы не заглядываем в их постели.
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04.09.2021 19:56 Ответить
Это сейчас появилось такое понятие, как геи. А вот по Библии: "Мужеложство - мерзость перед Богом". И для меня лично это перевешивает все остальное: и общее, и частности. Мне трудно рассуждать об их правах, имея такую точку зрения, хотя я и отношусь к представителям данной социальной группы /с кем знакома/, как ко всем остальным, т.е. в зависимости от их человеческих качеств.
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05.09.2021 12:56 Ответить
И в Библии "мужеловство" - это тоже про секс. То есть, про сексуальные действия, не приводящие к зачатию.

Я не большой эксперт по Библии, но, если мне не изменяет память, то и проливание семени на землю (прерванный половой акт либо онанизм, нарушающий закон деторождения, за что Онан и заслужил смертную кару от Господа) в Библии считается действием недопустимым, как и любые сексуальные утехи не ставящие целью рождение ребёнка. Но Вы же не рассказываете сыну про волосы на ладошках, надеюсь?
По логике Библии и людей практикующих оральный секс необходимо лишить всех гражданских прав за сие "извращение", не заканчивающееся зачатием.
Лариса, если оперировать библейскими установками, то и контрацепция, как таковая, это происки дьявола, и должна быть всячески подвержена осуждению в обществе.
И к геям Вы не относитесь как ко всем остальным, т.е. в зависимости от их человеческих качеств, так как, отказываете им в гражданских правах, которыми пользуетесь сами, даже, если они трижды человечные человеки.
Лариса, это ничем не отличается от русского отношения к демократии, когда русский демократ заканчивается ровно там, где начинается украинский вопрос.
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05.09.2021 15:39 Ответить
Относительно себя я и не спорю, говоря, что моей толерантности не хватает /и это я понимаю/. Об отношении я сказала в смысле простого общения с почти посторонними для меня людьми /сотрудники - это почти посторонние, хотя бывают и приятельские взаимоотношения/. И у них нет возможности "покопаться" у меня в голове, т.к. это не требуется ни мне, ни им. Касаемо того, что я запрещаю...Да, пусть добиваются, чего хотят. Я на анти-шествия против них не пойду, тем более, что не настроена столь уж радикально. А вот при каком-либо опросе, если бы такой случился...Даже не смогла бы Вам ответить сейчас, где бы я поставила галочку. Так, как думаю или так, как правильно /я ведь понимаю почти все, о чем Вы пишете/. Врать не хочу: действительно, не знаю...Есть барьер и все разумные доводы его не ломают.
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05.09.2021 16:25 Ответить
... Проблемы /инвалидов-колясочников/ постепенно решаются. И решаются без шествий /для привлечения внимания к проблеме/...
---------------------------
Это уже сейчас. Когда уже принята Конвенция о правах инвалидов. Когда-нибудь и проблемы сексуальных меньшинств будут решаться без шествий /для привлечения внимания к проблеме/.
А какой путь борьбы за привлечение внимания к своим проблемам инвалидам пришлось пройти, когда над ними смеялись в цирках и на ярмарках и пока проблемы /инвалидов-колясочников/ не стали постепенно решаться?
Были, Лариса, и шествия были, и митинги, и парады.
День борьбы за права инвалидов появился 5 мая 1992 года активисты в 17 европейских странах одновременно выступили против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая во многих цивилизованных странах..
То, что марши инвалидов пока не проводятся у нас, так и гей-парады ещё совсем недавно были для нас фантастикой.
В этом году американцы отмечают 30-летие подписания «Закона об американцах с инвалидностью» (ADA). Это историческое событие стало переломным моментом в гражданских правах людей с инвалидностью во всем мире.

Конвенция о правах инвалидов ООН вступила в силу только 3 мая 2008 года после ратификации 50 государствами.
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04.09.2021 19:17 Ответить
"КиївПрайд" оголосив пакет вимог до української влади: Закликають до реформи судової та правоохоронної системи - Цензор.НЕТ 593
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04.09.2021 19:19 Ответить
https://raik.by/novosti/ot-frik-shou-do-nezavisimosti-kak-v-amerike-borolis-za-prava-ljudej-s-invalidnostju/ «От фрик-шоу до независимости». Как в Америке боролись за права людей с инвалидностью.
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04.09.2021 19:21 Ответить
Шось цензор став трибуною гендерно-лгбтшної шобли
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03.09.2021 16:44 Ответить
95 кварталу
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03.09.2021 16:49 Ответить
После того, как Зеленский пообещал Байдену защищать их, они приободрились.
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03.09.2021 16:47 Ответить
главное в украине -защита жидов и пи доров
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03.09.2021 16:49 Ответить
"КиївПрайд" оголосив пакет вимог до української влади: Закликають до реформи судової та правоохоронної системи - Цензор.НЕТ 7599
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03.09.2021 16:48 Ответить
ну что, уверенно идем в европу, депутаты практически с этой сборной
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03.09.2021 16:48 Ответить
Сорян, а на фіга гомосексуалістам репродуктивне здоров'я?
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03.09.2021 16:48 Ответить
Для противозапорного ковряния.......
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03.09.2021 20:35 Ответить
А не забагато ця показово-нетрадиційна мерзота почала свої прайди проводити. Цікаво це вже вкотре цього року?
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03.09.2021 16:55 Ответить
В коментариях шабаш вышиваты.

"Нидапустим геев кококо."
Вас ЗЕлупа чпокает без вазелина, а вы на меньшинства *********** за то что они требуют реформ как в цивилизации.
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03.09.2021 16:55 Ответить
ну просто люди общаются.
не нервируйтесь?
просто у нас тут уже всех достали всякие провокативные козлы - вот как например то и это, а вот еще и другое - все уже на стреме, а еще и президент что то скажет Байдену
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03.09.2021 17:01 Ответить
я думаю Байдену пофиг чо ему скажет клован. судя по определению зебила "мужской разговор" - Байден таки нашел время в свою очередь высказать нашему дурачку все что он о нем думает
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03.09.2021 17:04 Ответить
а что думать надо? у нас отжали ЯО - так Байден должен закрыть рожу и выслушать.... ну да.... пусть лучше прогноз погоды послушает
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03.09.2021 17:16 Ответить
это так не работает. Если Байден кому что должен, то только своему электорату и американцам вцелом. Маленькому смешному дурачку из страны третьего мира он не должен ничего по определению.
Вот если бы ЯО у нас НЕ отжали - тогда глядишь и Байден и даже ***** слушали бы нас гораздо более внимательно.
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03.09.2021 17:34 Ответить
дЭмократия... фули... вон в зраде ваще их 450 сидит
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03.09.2021 17:09 Ответить
Може, їх у Кабул відправить?
Хай спробують там права качать...

"КиївПрайд" оголосив пакет вимог до української влади: Закликають до реформи судової та правоохоронної системи - Цензор.НЕТ 1537
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03.09.2021 17:11 Ответить
Извращенцы, пошли вон!!!!!!******** гребаные.
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03.09.2021 17:17 Ответить
Жопочпоки не должны популяризировать свою ущербность. Отношусь к ним терпимо, пока они не начинают открыто рекламировать себя и чего-то там требовать. Как только жопочпок открывает рот, он для меня враг.
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03.09.2021 17:23 Ответить
иак бред же шо чет там хотят - это типо "организация" что то типо хочет, тогда как 95% геев и прочих - вообще не заинтересованы шоб что то отстаивать так как их никакая собака не трогает.
я напр. - максимум за руку не буду здороваться с геем, как и вы.
а то шо парады делают - так проплачено шефам организации. и им надо именно шоб напали на участников ходы. вот и все. ну и всяким, некоторым нападающим - тоже выгодно, вернее их шефам - так шо руководству притивоположных сторон - гуд, а кто то из рядовых избит а кто то присел.
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03.09.2021 17:57 Ответить
на адресу обраного нами керівництва країни" так от хто це зелене гівно обрав ...
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03.09.2021 18:16 Ответить
****** поши вы друг другу в жопу!!!!
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03.09.2021 18:33 Ответить
И я за "...реформу судебной и правоохранительной системы...": чтобы всех заднеприводных загнали в глубокое подполье. А ежели кто из заднеприводных попытается из этого подполья о себе публично заявить - лупашить дубинами из древесины дуба, пока не обоссытся и обосрётся.
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03.09.2021 19:14 Ответить
Будут требовать путевки в Пхукет ,к леди-боям....на поправку...
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03.09.2021 20:40 Ответить
Гомосексуализм это не нетрадиционная ориентация, а неправильная ориентация или извращения. Секс создан природой для воспроизводства, а не для оргазма. Оргазм это средство. Та ориентация, которая принципиально неспособна давать воспроизводство является неправильной. Это однозначно. Это всем должно быть понятным.
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03.09.2021 22:56 Ответить
Правильно делают, что ставят точки на свои места. Или пусть у них и правда будут одинаковые права или не надо врать про равенство. Какой то совок с запиханем мусора под палас, а проблему надо решить.
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04.09.2021 02:02 Ответить
пусть приведут пример неравенства.
лишь бы выпендриться.
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04.09.2021 03:04 Ответить
"Ноу-хау" как дескредитировать саму идею протестов, любых протестов, особенно против власти. - "Культура" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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04.09.2021 07:34 Ответить
*
https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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04.09.2021 07:35 Ответить
Пусть бы эти психически больные,для начала,покажут хоть один закон,или подзаконный акт Украины их дискриминирующий.Бороться надо за права Человека в целом.Борьба за права какой либо отдельной группы может осуществляться исключительно ущемлением прав других.Эти существа хлтят не равенства,а привелегий.
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04.09.2021 10:02 Ответить
А чи не забагато вони вимагають ?
Хіба їх позбавили тих прав , які має середньостатистичний громадянин ?
Та ні.
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05.09.2021 15:46 Ответить
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