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Новости Агрессия России против Украины
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Мы будем бдительны, - Столтенберг призвал Россию к предсказуемости во время масштабных учений "Запад-2021"

Мы будем бдительны, - Столтенберг призвал Россию к предсказуемости во время масштабных учений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России из-за приближения масштабных учений "Запад-2021". Он призвал Россию быть открытой в отношении своих военных учений.

Об этом Столтенберг заявил в интервью Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Столтенберг заявил, что Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным способом во время учений.

"Мы видели ранее, что количество войск, участвующих в учении, значительно превышает объявленную", - сказал Столтенберг, призывая Москву выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом - международным соглашением, регулирующим военные учения в Европе.

По подсчетам журнала NATO Review, Россия привлекла к учениям "Запад" в 2017 году от 60 тысяч до 70 тысяч военнослужащих, но объявили только 12 700 человек личного состава.

"Реальность такая, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных проверок. Поэтому мы будем бдительны", - сказал Столтенберг.

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Автор: 

армия РФ (19079) НАТО (9963) россия (95381) военные учения (3457) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+6
вейшнории приготовится
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03.09.2021 16:29
+4
Но нашу северную границу с бульбофюрером нужно прикрыть во избежание .....
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03.09.2021 16:31
+3
Вейшнория всегда побеждала этих чертей, чего ей бояться?
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03.09.2021 16:35
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вейшнории приготовится
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03.09.2021 16:29 Ответить
Вейшнория всегда побеждала этих чертей, чего ей бояться?
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03.09.2021 16:35 Ответить
А очко то не желєзне. А от виділяти кошти на оборону як США, євробюргерам жаль.
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03.09.2021 16:36 Ответить
Но нашу северную границу с бульбофюрером нужно прикрыть во избежание .....
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03.09.2021 16:31 Ответить
Мы будем бдительны , а якщо шо - то висловимо спочатку велику стурбованість, а якщо ви не схаменетись то велику занепокоєння.
балаболи !
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03.09.2021 16:38 Ответить
Столтенберг - бывший агент кгб, между прочим.
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03.09.2021 16:42 Ответить
Бывших чекистов - не бывает, выход только вперёд ногами!
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03.09.2021 16:55 Ответить
Хай спробують дрочити на віник.Кажуть допомогає!
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03.09.2021 16:48 Ответить
Ми будемо пильні, - Столтенберг закликав Росію до передбачуваності під час масштабних навчань "Захід-2021" - Цензор.НЕТ 9199
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03.09.2021 16:49 Ответить
_После безнаказанного и безответного нападения на Польшу путлер убедился насколько вы бздительны. NAVO - северо-атлантический виктимный ольянс...
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03.09.2021 16:54 Ответить
Ага, давайте будьте! А ми тут теж на поготові, все контролюємо і зберігаємо! Хто хоче допоможе. Ахрана-атмена https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-harkovi-tiktokeri-pronikli-na-rezhimniy-ob-yekt-i-vlashtuvali-tanci-na-tankah-novini-ukrajini-50181189.html
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03.09.2021 17:34 Ответить
 
 