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Украина направит Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица

Украина направит Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица

Посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту из-за смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица.

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", - заявил Дещица.

По его словам, дело по расследованию смерти 25-летнего украинца с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Читайте: Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией

Автор: 

избиение (9791) Польша (8403) смерть (9213) украинцы (3861) нота протеста (140) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+4
Наразі повним аналогом кацапської потвори виступаєш ти.
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03.09.2021 18:09
+4
Не потрібно накручувати емоції! В Польші, як і в кожній країні світу , є виродки! Важливішим від ексцесу є реакція на злочин! Співчуття родині вбитого хлопця…
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03.09.2021 20:28
+2
Они такие же уроды как и кацапы.
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03.09.2021 16:42
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Они такие же уроды как и кацапы.
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03.09.2021 16:42 Ответить
Наразі повним аналогом кацапської потвори виступаєш ти.
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03.09.2021 18:09 Ответить
Мусора во всем мире одинаковые. Украинские мусора-разве не мучают арестованных?. польские власти должны жестко наказать своих полицейских за непрофкессионализм и преступление и выплатить приличную компенсацию родственникам погибших-Украина должна подать в ЕСПЧ по этому поводу. И Украина обязательно выиграет ЕСПЧ если пойдет до этого
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03.09.2021 18:38 Ответить
Навіщо подавати до європейського суду? Ви гадаєте польський Суд не відбудеться?
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03.09.2021 20:29 Ответить
вы же читали - денег хочется человеку - "приличная компенсация"
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04.09.2021 02:11 Ответить
в смысле Вы про работников посольства которые ноту
склепают ?
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04.09.2021 02:09 Ответить
Пусть лучше не едут украинцы туда, пусть сами ************* со своими урожаями и прочими работами!
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03.09.2021 16:45 Ответить
Он з Афганістану купа охочих-нехай забирають😄
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03.09.2021 18:03 Ответить
Не потрібно накручувати емоції! В Польші, як і в кожній країні світу , є виродки! Важливішим від ексцесу є реакція на злочин! Співчуття родині вбитого хлопця…
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03.09.2021 20:28 Ответить
То всьо - не важно!
Важливо одне:
нацюцюрник вже взяв під лічний кантроль?
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04.09.2021 02:15 Ответить
никогда не выпивал, а если выпивал, то не буянил ...
почему никто ноту не заряжает, когда нищим
жителям Украины государство с охметовым
олию дороже чем в Чехии, да и в Канаде, продаёт ?
Что там с мусорами которые студента Индыло
в ровд , в Киеве, забили насмерть ?
как там участковый ? уже полковник ?
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04.09.2021 02:17 Ответить
 
 