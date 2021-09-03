Украина направит Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица

Посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту из-за смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица.

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", - заявил Дещица.

По его словам, дело по расследованию смерти 25-летнего украинца с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

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