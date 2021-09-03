Украина направит Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица
Посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту из-за смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица.
"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", - заявил Дещица.
По его словам, дело по расследованию смерти 25-летнего украинца с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.
Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.
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склепают ?
Важливо одне:
нацюцюрник вже взяв під лічний кантроль?
почему никто ноту не заряжает, когда нищим
жителям Украины государство с охметовым
олию дороже чем в Чехии, да и в Канаде, продаёт ?
Что там с мусорами которые студента Индыло
в ровд , в Киеве, забили насмерть ?
как там участковый ? уже полковник ?