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Новости Санкции России против Украины
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Санкции Москвы против Кулебы - не препятствие для встреч нормандской четверки. У РФ нет политической воли для их проведения, - посол ФРГ Фельдгузен

Санкции Москвы против Кулебы - не препятствие для встреч нормандской четверки. У РФ нет политической воли для их проведения, - посол ФРГ Фельдгузен

Санкции РФ против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не являются препятствием для проведения встреч глав дипломатии в Нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение озвучила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью ТСН.

"Вы знаете, Козак (заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. - Ред.) тоже под санкциями Европы. И когда он летит в Берлин, каждый раз надо делать исключение и уведомить об этом. Поэтому не думаю, что санкции (РФ.- Ред.) против Дмитрия Кулебы будут препятствием, если есть политическая воля", - отметила Фельдгузен.

Однако посол Германии акцентировала, что таких встреч министров иностранных дел "нормандской четверки" долго не было.

"Это просто, я считаю, знак, что у России политической воли нет. И не играет роли, есть ли санкции против украинского министра иностранных дел или нет", - добавила дипломат.

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Отметим, Россия добавила в список лиц, которые находятся под санкциями, еще более 70 украинцев. В список, в частности, попали глава МИД Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кулеба назвал применение к нему санкций местью за "Крымскую платформу".

Автор: 

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ехала бы ты домой =- чем быстрей ,тем лучше
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03.09.2021 16:44 Ответить
Санкції Москви проти Кулеби - не перешкода для зустрічей нормандської четвірки. У РФ немає політичної волі для їх проведення, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2713
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03.09.2021 17:10 Ответить
Санкции Москвы против Кулебы - не препятствие для встреч нормандской четверки. У РФ нет политической воли для их проведения, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1754
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03.09.2021 16:54 Ответить
А крыс то за что? Берите пример с Рамзана Кадырова - он начал убивать руских задолго до того, когда это станет мейнстримом.
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03.09.2021 17:05 Ответить
А зачем им эти нормандские встречи? У них и так все хорошо.
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03.09.2021 16:55 Ответить
 
 