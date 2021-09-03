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В налоговой службе рассказали, как хотят контролировать доходы украинцев после налоговой амнистии

В налоговой службе рассказали, как хотят контролировать доходы украинцев после налоговой амнистии

В налоговой службе предлагают контролировать только крупные покупки граждан с использованием непрямых методов после завершения в стране процесса налоговой амнистии.

 Об этом в интервью Цензор НЕТ рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

Он предлагает действовать по такому же принципу, как это происходит сейчас при проверке доходов и расходов чиновников. "Мы просто сравниваем сумму дохода с расходами. Если они не совпадают, то желательно объяснить почему", - сказал он.

А также добавил, что налоговая служба предлагает обращать внимание только на крупные покупки. "Мы предлагаем, чтобы это были суммы точно больше 100 тысяч гривен. Речь идет действительно о больших ощутимых расходах. Не там, где они осуществляются в режиме текущего потребления, а там, где покупаются дорогие вещи, объекты недвижимости и тому подобное. Где мы понимаем, что действительно есть крупный источник незадекларированного дохода. Косвенные методы будут об этом, а не о том, что завтра каждый должен отчитаться на сколько тысяч он превысил собственные официальные доходы. Нерационально использовать кучу времени государственных служащих на выявление нарушений на несколько тысяч гривен", - считает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И.о. председателя ГНС Олейников о налоговой амнистии: "В декларации вы подтверждаете, что не получили деньги преступным путем"

Он также напомнил, что одноразовое декларирование – процедура добровольная и никого не принуждают участвовать в налоговой амнистии. А также подчеркнул, что в законе о бюджете на этот год и законопроекте о бюджете на будущий год какая-либо сумма поступлений от амнистии не предусмотрена.

С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомиться здесь.

Автор: 

амнистия (455) Госпогранслужба (6383) декларация (1353) доходы (526) налоги (3238) налоговая (931) Олейников Евгений (10)


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Топ комментарии
+25
_Народ должен контролировать власть, это власть для народа, а не народ для власти! Но всё наоборот: коррупционеры, грабители и враги Украины абсолютно над законом и - устанавливают тотальный контроль над народом. Терпилы молчат...
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03.09.2021 17:29
+20
А якщо заробітчанин, наприклад, заробив гроші за кордоном, і купив на них квартиру в Україні.
Він вже сплатив усі податки там, де їх заробив своїм горбом.
І що вони з нього будуть вимагати? Ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?
А нє пошлі би ви лєсом!
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03.09.2021 17:30
+15
С себя начните..
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03.09.2021 17:23
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С себя начните..
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03.09.2021 17:23 Ответить
Щас... Для этого они и рвутся во власть: что себя - гнобить... Нет, гнобить будут народ!
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03.09.2021 17:31 Ответить
А вы Баранов то не путайте ))
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03.09.2021 17:31 Ответить
закон об амнистии АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ И противоречит как Налоговому Кодексу так и иным актам молчу про Конституцию ... у нас есть НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС И ТОЧКА а отдельные законы об амнистировании а кого то привлекли уголовной или административной ответственности эти придурки слышали вообще о понятии ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ ЛИЦА... и боюсь к 31 августа 2022 года если этих подонков раньше не повесят по факту получат орган дедушки в состоянии импотенции для бабушки.. в смысле что НУЛЬ ПОМНОЖЕННЫЙ НА НУЛЬ... по причинам --
1.у народа нет того наркоманского бабла и имущества что приснилось идиоту Вовчику и его банде..
2 у кого есть бабло оно или за бугром или в огороде в 3 литровых банках как лежало так и будет лежать
3 сообщить честно серьезно чтобы завтра бандиты в БЭВ ГБР НАБУ НПУ МВД Офиса хренпрокурши и сам Вован примчались с битами а ну поделись малось как в 90 годах или ряженные бандюки откинувшиеся с нар которые ничего иного как гоп- стоп делать и не могут априори
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03.09.2021 18:26 Ответить
_Народ должен контролировать власть, это власть для народа, а не народ для власти! Но всё наоборот: коррупционеры, грабители и враги Украины абсолютно над законом и - устанавливают тотальный контроль над народом. Терпилы молчат...
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03.09.2021 17:29 Ответить
От твоего крика, что-то изменилось, не терпила.
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03.09.2021 19:13 Ответить
О-оо. Зеботы прибыли бандитов отмазывать. Пайку отрабатывают.
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03.09.2021 19:20 Ответить
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03.09.2021 19:40 Ответить
Да. Я и так вижу что отрабатываешь.
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03.09.2021 19:42 Ответить
А якщо заробітчанин, наприклад, заробив гроші за кордоном, і купив на них квартиру в Україні.
Він вже сплатив усі податки там, де їх заробив своїм горбом.
І що вони з нього будуть вимагати? Ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?
А нє пошлі би ви лєсом!
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03.09.2021 17:30 Ответить
Если он заплатил налоги - об этом есть ОФИЦИАЛЬНАЯ информация, которую он может показать.
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03.09.2021 18:41 Ответить
Ви про презумпцію невинуватості чули?
Людина нікому не зобов'язана нічого показувати.
Якщо її у чомусь звинувачують, - нехай доводять провину ті, хто звинувачує.
До того ж, згідно з 18 статтею Конституції України, громадянин має право не свідчити проти себе та своїх близьких
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
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03.09.2021 18:54 Ответить
а никто и не будет нарушать конституцию. Просто "пристально посмотрят" на место где вы работаете.
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03.09.2021 22:24 Ответить
Ты дурак?
И при поездке в троллейбусе отказываешься показывать билет на основании Конституции?
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04.09.2021 09:29 Ответить
До того ж, чому ОФІЦІЙНУ інформацію має надавати ПРИВАТНА особа?
Хай звертаються за офіційною інформацією до офіційних органів країн походження валюти.
Міжнародна співпраця їм в помощь. )))
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03.09.2021 19:00 Ответить
Согласен, я выразился не вполне корректно. Я имел в видут предоставление инфоромации об официальной информации - типа налоги с моих денег уплачены там-то и тогда-то.
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04.09.2021 09:36 Ответить
Заслонный козачек или троляка
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03.09.2021 19:06 Ответить
Заробітчани и сейчас обязаны платить и многие платят, кроме случаев если документально не подтвердят удержание налогов в стране происхождения и если со страной есть соглашение об отсутствии двойного налогообложения
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03.09.2021 19:47 Ответить
З початку порахуйте кпд налогової, дбр, генпрокуратури антикорупційного бюро, суддів мусарні, депутатів всіх рівнів, чинуш. чи на все це не вистачає і ви вирішили обкласти новим податком?
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03.09.2021 17:41 Ответить
С него начать не желаете?
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом

https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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03.09.2021 17:45 Ответить
А чому не контролюють доходи депутатів ті що народ грабують. Чи грабувати можна, а заробляти своїм трудом нільзя.
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03.09.2021 18:31 Ответить
А нахера тогда им такая власть?
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03.09.2021 19:22 Ответить
Как один из вариантов - физиологический минимум для существования человеческого организма в Украине эквивалентен 4000гр..Визит налоговика к пенсу с пенсией 2200гр. - за какие средства вы до сих пор живой?
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03.09.2021 19:49 Ответить
У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії - Цензор.НЕТ 3966
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03.09.2021 20:56 Ответить
У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії - Цензор.НЕТ 6324
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03.09.2021 20:58 Ответить
Купили ребенку ноутбук, забрали на новой почте, там чуть ли анализы не взяли ,все данные документов. Оформляли около часа все документы, сказали так надо, потому что покупка выше пяти тысяч. Придурошная зе власть серьезно думает, что 20 000 за компьютер, это человек превысил лимит . Я такой бездарной власти еще не видела, придурки больше слов нет.
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04.09.2021 07:54 Ответить
 
 