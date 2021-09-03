В налоговой службе рассказали, как хотят контролировать доходы украинцев после налоговой амнистии
В налоговой службе предлагают контролировать только крупные покупки граждан с использованием непрямых методов после завершения в стране процесса налоговой амнистии.
Об этом в интервью Цензор НЕТ рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.
Он предлагает действовать по такому же принципу, как это происходит сейчас при проверке доходов и расходов чиновников. "Мы просто сравниваем сумму дохода с расходами. Если они не совпадают, то желательно объяснить почему", - сказал он.
А также добавил, что налоговая служба предлагает обращать внимание только на крупные покупки. "Мы предлагаем, чтобы это были суммы точно больше 100 тысяч гривен. Речь идет действительно о больших ощутимых расходах. Не там, где они осуществляются в режиме текущего потребления, а там, где покупаются дорогие вещи, объекты недвижимости и тому подобное. Где мы понимаем, что действительно есть крупный источник незадекларированного дохода. Косвенные методы будут об этом, а не о том, что завтра каждый должен отчитаться на сколько тысяч он превысил собственные официальные доходы. Нерационально использовать кучу времени государственных служащих на выявление нарушений на несколько тысяч гривен", - считает он.
Он также напомнил, что одноразовое декларирование – процедура добровольная и никого не принуждают участвовать в налоговой амнистии. А также подчеркнул, что в законе о бюджете на этот год и законопроекте о бюджете на будущий год какая-либо сумма поступлений от амнистии не предусмотрена.
С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомиться здесь.
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1.у народа нет того наркоманского бабла и имущества что приснилось идиоту Вовчику и его банде..
2 у кого есть бабло оно или за бугром или в огороде в 3 литровых банках как лежало так и будет лежать
3 сообщить честно серьезно чтобы завтра бандиты в БЭВ ГБР НАБУ НПУ МВД Офиса хренпрокурши и сам Вован примчались с битами а ну поделись малось как в 90 годах или ряженные бандюки откинувшиеся с нар которые ничего иного как гоп- стоп делать и не могут априори
Він вже сплатив усі податки там, де їх заробив своїм горбом.
І що вони з нього будуть вимагати? Ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?
А нє пошлі би ви лєсом!
Людина нікому не зобов'язана нічого показувати.
Якщо її у чомусь звинувачують, - нехай доводять провину ті, хто звинувачує.
До того ж, згідно з 18 статтею Конституції України, громадянин має право не свідчити проти себе та своїх близьких
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
И при поездке в троллейбусе отказываешься показывать билет на основании Конституции?
Хай звертаються за офіційною інформацією до офіційних органів країн походження валюти.
Міжнародна співпраця їм в помощь. )))
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/