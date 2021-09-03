В налоговой службе рассказали, как хотят контролировать доходы украинцев после налоговой амнистии

В налоговой службе предлагают контролировать только крупные покупки граждан с использованием непрямых методов после завершения в стране процесса налоговой амнистии.

Об этом в интервью Цензор НЕТ рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

Он предлагает действовать по такому же принципу, как это происходит сейчас при проверке доходов и расходов чиновников. "Мы просто сравниваем сумму дохода с расходами. Если они не совпадают, то желательно объяснить почему", - сказал он.

А также добавил, что налоговая служба предлагает обращать внимание только на крупные покупки. "Мы предлагаем, чтобы это были суммы точно больше 100 тысяч гривен. Речь идет действительно о больших ощутимых расходах. Не там, где они осуществляются в режиме текущего потребления, а там, где покупаются дорогие вещи, объекты недвижимости и тому подобное. Где мы понимаем, что действительно есть крупный источник незадекларированного дохода. Косвенные методы будут об этом, а не о том, что завтра каждый должен отчитаться на сколько тысяч он превысил собственные официальные доходы. Нерационально использовать кучу времени государственных служащих на выявление нарушений на несколько тысяч гривен", - считает он.

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Он также напомнил, что одноразовое декларирование – процедура добровольная и никого не принуждают участвовать в налоговой амнистии. А также подчеркнул, что в законе о бюджете на этот год и законопроекте о бюджете на будущий год какая-либо сумма поступлений от амнистии не предусмотрена.

С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомиться здесь.