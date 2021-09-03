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Баннер с Мураевым повесили на Доме профсоюзов случайно, - Киевский горсовет профсоюзов

Баннер с Мураевым повесили на Доме профсоюзов случайно, - Киевский горсовет профсоюзов

Вместо баннера с Мураевым на Доме профсоюзов собирались разместить социальную рекламу.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил глава Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел, и его уже сняли", - рассказал Мельник.

Смотрите: С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве сняли баннер с пророссийским политиком Мураевым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 сентября на здании Дома профсоюзов в Киеве появился огромный рекламный баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева. "Тут наша земля", - было написано на баннере. Его появление возмутило ряд общественных активистов. Они собрались у здания и убедили промышленных альпинистов, вешавших баннер, что его необходимо снять.

Автор: 

баннер (47) профсоюз (238) Мураев Евгений (141)


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Топ комментарии
+46
Я бы случайно повесил этих гнид.
Но потом, ясное дело принес бы извинения: с кем не бывает и все такое...
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03.09.2021 17:06
+41
Випадково.Такий банер.А де його взяли.? Ні куя собі. Так випадково можна штані на голову вдіти. Ляді сепарські.
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03.09.2021 17:16
+38
Ага ветром принесло
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03.09.2021 17:06
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Ага ветром принесло
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03.09.2021 17:06 Ответить
Випадково.Такий банер.А де його взяли.? Ні куя собі. Так випадково можна штані на голову вдіти. Ляді сепарські.
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03.09.2021 17:16 Ответить
А че не уХйла случайка занесла?
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03.09.2021 17:17 Ответить
Лучше бы они баннер с Порнохаба повесили случайно
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03.09.2021 20:21 Ответить
Я бы случайно повесил этих гнид.
Но потом, ясное дело принес бы извинения: с кем не бывает и все такое...
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03.09.2021 17:06 Ответить
правильно.. повесили бы.. но случайно.. потом бы сняли и перевесили
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03.09.2021 17:09 Ответить
Да, ненадолго - на 20 минут.
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03.09.2021 18:12 Ответить
Это уже не смешно, как так? Ну все понимают, что отмазки. Кстати а на кого повесят расходы монтаж/демонтаж?
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03.09.2021 17:08 Ответить
І зовсім випадково збігся за розміром...
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03.09.2021 17:55 Ответить
Так мало того, ще й віконця, що намальовані на банерів співпадають замість автентичних
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03.09.2021 18:03 Ответить
Як там закон про колаборантів?
Колаборантам канали ТБ, ветеранам СІЗО?
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03.09.2021 17:09 Ответить
кому вони цю дурку намагаються впарити?
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03.09.2021 17:11 Ответить
...гроші відмили, нас потролили
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03.09.2021 19:13 Ответить
А нафиг этот баннер вообще существует?
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03.09.2021 17:12 Ответить
для того,что бы его сегодня повесили
не зашло,подумаешь,снимем
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03.09.2021 17:22 Ответить
Отмазка легко займет первое место в конкурсе "Самая дебильная отмазка года"
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03.09.2021 17:13 Ответить
Ще б мурал намалювали з мураєвим, а потім сказали:"Боже, як не вдобно, переплутали!"
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03.09.2021 17:13 Ответить
нехай покажуть той банер з соціальною рекламою!
якщо він є - то завтра висітиме. А, якщо нема - то не буде і через місяць (найдовший термін його виготовлення)
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03.09.2021 17:14 Ответить
А сколько Мураев отбашлял за эту ошибку?
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03.09.2021 17:15 Ответить
Случайно... за скільки
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03.09.2021 17:18 Ответить
бабло творит чудеса. Прикиньте сколько ваших соседей по подъезду за 100 долларов в неделю согласятся повесить у себя на балконе чей угодно баннер?
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03.09.2021 17:18 Ответить
а нельзя так ошибиться ,. что бы на полчасика там повесить самого персонажа а не его банер...и в принципе не особо важно за какую часть тела....
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03.09.2021 17:19 Ответить
Якби не було бурхливоі реакціі небайдужих висів би він ще довго.
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03.09.2021 17:19 Ответить
повесить того хмыря, который случайно разрешил повесить этого хмыря...
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03.09.2021 17:20 Ответить
Случайно... Это даже не ложь, это глумливое мочеиспускание в очи.
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03.09.2021 17:21 Ответить
"ОЙ"!
Да?...
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03.09.2021 17:25 Ответить
Что же вы такие недоверчивые ? Конечно случайно ! У них этих банеров как собак не резанных..просто жуть как много. Вот ребята сослепу и перепутали божий дар с яичницей. Стоит ли беспокоится ,парень- то в очках ,значит умный.
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03.09.2021 17:26 Ответить
сколько мураев забашлял? это чистейшая коррупция, куда смотрит гравный антикоррупционер??????????
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03.09.2021 17:28 Ответить
Добрый вечер! Я проиграл и вы были правы, об этом баннере. Хочу вернуть долг. 1000 гривен. Как мне это проделать?
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03.09.2021 17:49 Ответить
вы действительно человек чести? хочу в это верить, но пока нет уверенности.
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03.09.2021 18:31 Ответить
Пропиарили колорада наглого не только в Киеве, но на всю страну.
Об этой рускамирской гниде теперь говорят уже пол дня.
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03.09.2021 17:29 Ответить
Ещё одна попытка, специально для посетителя https://censor.net/ru/user/390832 заявляю: надо как-то договориться. Я вам должен 1000 гривен. Как передать? Куда? Меня тут напугали биткоином. Это- невозможно.
Если прочитаете это, то знайте: завтра я буду на связи тут. Непременно. Договоримся. Всё очень серьезно: я ненавижу быть должным, а проиграл- по делу.
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03.09.2021 17:32 Ответить
Такие вещи случайно не случаются
Объяснение как к дебила а не народу
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03.09.2021 17:34 Ответить
Має всі шанси стати наступним презом...Так як у нас президенти чередуються так - проросійські гниди змінюються на шароварних патрійотів-ідіотів і всі без винятку крадуть то зараз черга таких як Бойко чи Мураєв...Цю роль мав би виконувати теперішній,за якого проголосували всі російськомовні,але українець єврейського походження може бути тільки проєврейським,що власне і видно з кількості євреїв у уряді,Раді та ОП...Сподіваюсь,нічого не сказав антисемітського?..
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03.09.2021 17:37 Ответить
Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок - Цензор.НЕТ 5638
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03.09.2021 17:42 Ответить
Ага,здоровенные куски ткани случайно нарезали,случайно напечатали,случайно привезли,случайно выгрузили,денег заплатили,тоже случайно.Да и сумма была немалая тоже случайно.
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03.09.2021 17:42 Ответить
Лучше бы его трамвай переехал, случайно.
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03.09.2021 17:43 Ответить
сегодня мы дополнительно ещё узнали ,
что наши профсоюзы
это - гниль на теле страны, бездельники,
брехливые и окацапленые
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03.09.2021 17:46 Ответить
За ошибку бьют шибко.
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03.09.2021 17:48 Ответить
..та у нас так же случайно и прездобола в 2019м выбрали, 73% подумали - то соцреклама и всем им будет праздничная раздача слонов , а оказалось - мура..
жаль что ЭТО зелёное чьудо нельзя снять так же оперативно, за 20 минут
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03.09.2021 17:49 Ответить
У нас все, почему то, СЛУЧАЙНО.
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03.09.2021 17:50 Ответить
самая тупая отмазка года...
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03.09.2021 17:56 Ответить
наверное недорого взяли. кацапы таким много не платят.
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03.09.2021 17:57 Ответить
Профсоюзы - та еще мафия. К рабочему классу отношения не имеющая... Случайно раскрыли одного из своих боссов.
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03.09.2021 18:04 Ответить
пусть не врут скоты профсоюзно сепарские гниды ...ошибочно...хорошее ошибочное сепара размером в пол футбольного поля развесили и никто не контролировал что им на окна вешают..... мол должна была вешаться соц. реклама! врут суки пусть бы показали такое полотнище на рекламу .тогда можно было ещё как то поверить что перепутали...и к стати раз перепутали то значит 2 полотна лежали у них что ли....? для того чтобы перепутать нужно иметь 2 вещи как минимум для этого! вопрос куда тогда хотели вешать мурашка плохиш? и как оказался у них внутри? другие сказали что мол дали соглашение сами...а потом обосрались мрази...я не я и хата не моя . эти животные с профсоюзов и антимонопольный комитет пора разогнать корупционеров подсрачниками....
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03.09.2021 18:09 Ответить
Это что,шутка. Вы-петухи сколько денег взяли с мураева,интересно?
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03.09.2021 18:12 Ответить
Вот этого валеру мельника повесить вместо баннера. Скот продажный.
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03.09.2021 18:13 Ответить
Вчепіть мураєва на гілляку, там найкраща реклама для ворогів України.
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03.09.2021 18:16 Ответить
Вимкните "случайно" тепер телеканал НАШ.
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03.09.2021 18:20 Ответить
А непогано було б аби замість банеру там повісили його самого. Гарно б виглядав.
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03.09.2021 18:34 Ответить
выселить их оттуда у х-ям горе ...там кодляк красноперых тот еще, оккупантам залесским хлеб-соль готовят....
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03.09.2021 19:21 Ответить
Не верю. Все делалось с умыслом. Разогнать к чертям собачьим это руководство.
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03.09.2021 19:34 Ответить
случайно у нас лох президент...
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03.09.2021 19:52 Ответить
Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок - Цензор.НЕТ 5728
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03.09.2021 19:53 Ответить
зеленая плесень разъела мозги у тех, кто вывесел эту мразь на фронтоне дома профсоюза.
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03.09.2021 20:00 Ответить
Теперь надо самого Мураева лично повесить на доме профсоюзов, случайно...
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03.09.2021 20:12 Ответить
та да, случайно. ведь у каждого дома под кроватью валяется его плакатик в 9 этажей высотой.
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03.09.2021 21:08 Ответить
мы вновь обосрались... случайно.....
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03.09.2021 21:44 Ответить
На месте банера следовало повесить Медведчука
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03.09.2021 21:55 Ответить
 
 