Баннер с Мураевым повесили на Доме профсоюзов случайно, - Киевский горсовет профсоюзов

Вместо баннера с Мураевым на Доме профсоюзов собирались разместить социальную рекламу.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил глава Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел, и его уже сняли", - рассказал Мельник.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 сентября на здании Дома профсоюзов в Киеве появился огромный рекламный баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева. "Тут наша земля", - было написано на баннере. Его появление возмутило ряд общественных активистов. Они собрались у здания и убедили промышленных альпинистов, вешавших баннер, что его необходимо снять.