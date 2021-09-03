Баннер с Мураевым повесили на Доме профсоюзов случайно, - Киевский горсовет профсоюзов
Вместо баннера с Мураевым на Доме профсоюзов собирались разместить социальную рекламу.
Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил глава Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел, и его уже сняли", - рассказал Мельник.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 сентября на здании Дома профсоюзов в Киеве появился огромный рекламный баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева. "Тут наша земля", - было написано на баннере. Его появление возмутило ряд общественных активистов. Они собрались у здания и убедили промышленных альпинистов, вешавших баннер, что его необходимо снять.
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Но потом, ясное дело принес бы извинения: с кем не бывает и все такое...
Колаборантам канали ТБ, ветеранам СІЗО?
не зашло,подумаешь,снимем
якщо він є - то завтра висітиме. А, якщо нема - то не буде і через місяць (найдовший термін його виготовлення)
Да?...
Об этой рускамирской гниде теперь говорят уже пол дня.
Если прочитаете это, то знайте: завтра я буду на связи тут. Непременно. Договоримся. Всё очень серьезно: я ненавижу быть должным, а проиграл- по делу.
Объяснение как к дебила а не народу
что наши профсоюзы
это - гниль на теле страны, бездельники,
брехливые и окацапленые
жаль что ЭТО зелёное чьудо нельзя снять так же оперативно, за 20 минут