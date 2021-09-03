На конец лета в Украине было выявлено 855 случаев штамма "Дельта". В лидерах - Черновицкая, Одесская и Ривненская области, - Минздрав
По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "Дельта".
Кк информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Министерстве здравоохранения.
26 случаев подтверждено методом секвенирования, остальные 829 - с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Черновицкой (68), Одесской (61), Ривненской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52) областях.
В Волынской, Киевской и Донецкой областях – по 47 случаев. В Харьковской – 45. В Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой – по 39.
В Закарпатской области выявлено 37 случаев, в Полтавской - 31. В Черниговской – 25 и 24 в Львовской области. В Киеве выявлен 21 случай. В Черкасской области - 20 и в Кировоградской - 18.
Меньше всего случаев заболевания выявлено в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.
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Потому как отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England...указанно что от этого штамма умирают все...и вакцинированные...и не вакцинированные....причем примерно в равной пропорции...