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Новости Коронавирус и карантин
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На конец лета в Украине было выявлено 855 случаев штамма "Дельта". В лидерах - Черновицкая, Одесская и Ривненская области, - Минздрав

На конец лета в Украине было выявлено 855 случаев штамма

По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "Дельта".

Кк информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Министерстве здравоохранения.

26 случаев подтверждено методом секвенирования, остальные 829 - с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Черновицкой (68), Одесской (61), Ривненской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52) областях.

В Волынской, Киевской и Донецкой областях – по 47 случаев. В Харьковской – 45. В Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой – по 39.

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В Закарпатской области выявлено 37 случаев, в Полтавской - 31. В Черниговской – 25 и 24 в Львовской области. В Киеве выявлен 21 случай. В Черкасской области - 20 и в Кировоградской - 18.

Меньше всего случаев заболевания выявлено в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

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карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это очень и очень плохо....
Потому как отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England...указанно что от этого штамма умирают все...и вакцинированные...и не вакцинированные....причем примерно в равной пропорции...
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03.09.2021 17:21 Ответить
 
 