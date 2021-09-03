Информация о введении локдауна в Киеве с 15 сентября является недостоверной, - Рубан

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отрицает, что уже с 15 сентября в столице могут ввести жесткие ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Он отрицает, что уже с 15 сентября могут ввести жесткие ограничения и заверяет, что пока ограничения на транспорте вводиться не будут.

"Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство охраны здоровья. Также ограничения пока не коснуться транспорта. Они возможны лишь в том случае если город попадет в красную зону, но пока таких перспектив у Киева нет", - отметил Рубан.

По его словам, если Киев войдет в желтую зону, то да, возможно ужесточение карантина и введение всех противоэпидемиологических мероприятий.



"На данный момент все городские службы готовятся к разным сценариям развития событий. Но пока Киев в зеленой зоне и заболеваемость в городе полностью контролируемая. Хотя мы наблюдаем постепенный рост заболеваемости по всем группам населения", - отметил Рубан.

Рубан отметил, что с понедельника в Киеве будет работать 10 групп по контролю противоэпидемиологического режима.



"Они в первую очередь будут контролировать школы, вузы, студенческие общежития, а также места массового скопления граждан. Это те требования, которые необходимо соблюдать в карантин в зеленой зоне: безопасная дистанция, ношение масок и дезинфекция рук", - добавляет Рубан.

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