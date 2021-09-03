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Новости Коронавирус и карантин
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Информация о введении локдауна в Киеве с 15 сентября является недостоверной, - Рубан

Информация о введении локдауна в Киеве с 15 сентября является недостоверной, - Рубан

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отрицает, что уже с 15 сентября в столице могут ввести жесткие ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Он отрицает, что уже с 15 сентября могут ввести жесткие ограничения и заверяет, что пока ограничения на транспорте вводиться не будут.

"Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство охраны здоровья. Также ограничения пока не коснуться транспорта. Они возможны лишь в том случае если город попадет в красную зону, но пока таких перспектив у Киева нет", - отметил Рубан.

По его словам, если Киев войдет в желтую зону, то да, возможно ужесточение карантина и введение всех противоэпидемиологических мероприятий.

"На данный момент все городские службы готовятся к разным сценариям развития событий. Но пока Киев в зеленой зоне и заболеваемость в городе полностью контролируемая. Хотя мы наблюдаем постепенный рост заболеваемости по всем группам населения", - отметил Рубан.

Рубан отметил, что с понедельника в Киеве будет работать 10 групп по контролю противоэпидемиологического режима.

"Они в первую очередь будут контролировать школы, вузы, студенческие общежития, а также места массового скопления граждан. Это те требования, которые необходимо соблюдать в карантин в зеленой зоне: безопасная дистанция, ношение масок и дезинфекция рук", - добавляет Рубан.

Также читайте: Нарушения в подготовке к новому учебному году обнаружены у 65% школ, - Госпродпотребслужба

Автор: 

карантин (16729) Киев (25483) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Понятно. Значит не с 15-го, а с 16-го сентября. Ну... или с 14-го. Чертовы бесы.. Ненавижу.
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03.09.2021 17:28 Ответить
Нужно следить, чтобы ковидоскептики без масок в общественных местах (в помещениях) не разгуливали. В метро почти каждый раз вижу 1-2 особи без маски. Ловить и штрафовать, а может быть и админарест..
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03.09.2021 17:33 Ответить
в маршрутке каждый третий без маски а в поездах вообще 90%
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03.09.2021 18:50 Ответить
В 97-м Ковель-Киев - 100%
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04.09.2021 22:00 Ответить
Ковідоскептики як правило зевиборці
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03.09.2021 19:47 Ответить
Був з родиною 2 тижні на Волині (IШацькі озера) , перед 1-м вересня повернулись - жодної людини в масці (ми іноді одягали). Не думаю, що Волинь повністю за Зе голосувала.
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04.09.2021 22:02 Ответить
Кличко не собирается вводить карантин в Киеве. Сказал, что маленького зеленого мера он отправит в нокдаун.
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03.09.2021 20:07 Ответить
 
 