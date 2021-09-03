С начала суток на Донбассе тишина, украинские воины разминировали более 2 га территории и восстановили 2 дома, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала этого периода нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Украинские военные контролируют ситуацию по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 2 поврежденных дома.

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