С начала суток на Донбассе тишина, украинские воины разминировали более 2 га территории и восстановили 2 дома, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала этого периода нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военные контролируют ситуацию по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 2 поврежденных дома.
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Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".
https://bykvu.com/wp-content/uploads/2021/09/03/Screenshot_10.png
У 2019 році перші власники Firefly Space Systems подали http://www.parabolicarc.com/2019/12/17/original-firefly-shareholders-sue-fireflys-markusic-polyakov-alleging-fraud/ позов зі звинуваченнями Полякова та генерального директора Firefly у змові з метою доведення компанії до банкрутства, після чого її й придбав Поляков. Чим закінчилась ця справа - наразі невідомо.
Firefly https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2020.html планувала провести перший запуск своєї ракети у 2020 році, однак плани ці не здійснились. Тоді https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2021 запуск перенесли на весну 2021 року, згодом - на https://www.space.com/firefly-aerospace-spacex-blue-ghost-moon-lander-2023 червень 2021.
Попри постійне відтермінування, Firefly Aerospace залучила 75 мільйонів доларів приватного капіталу на підготовку до першого запуску своєї ракети Alpha. Залучали й https://www.cnbc.com/2021/05/04/firefly-aerospace-raises-75-million-to-become-a-space-unicorn.html криптовалютних інвесторів.
Поляков і сайти знайомств...Поляков і казино.. Поляков і метод захвату американської космічної компанії ...3 вересня вова летів до нього а тут...
-- прорыв обороны противника ,
-- зачистка своей территории вне доступности огня противника,
а лучше всего после окончания боевых действий.