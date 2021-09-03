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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе тишина, украинские воины разминировали более 2 га территории и восстановили 2 дома, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе тишина, украинские воины разминировали более 2 га территории и восстановили 2 дома, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала этого периода нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

К операции Объединенных сил  привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 2 поврежденных дома.

Читайте: Ротация боевиков началась на Донбассе, - ГУР Минобороны

Автор: 

Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Восстанавливать дома и разминировать территорию должны пленные кацапы, а украинские воины должны двухсотить кацапскую нечисть и коллаборантов.
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03.09.2021 17:43
+3
..какой смысл полностью восстанавливать дома в зоне огневого поражения?.. и снова заселять людьми?.. снова обстреляны и опять ремонтировать и снова заселять?.. богатая Украина
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03.09.2021 18:07
+1
Что они там разминируют?! - вот, что меня беспокоит. Если территорию, что между врагом, то это уже вопросы к психиатрам, ибо очищать территорию для удобства потенциального наступления врага - верх идиотизма.
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03.09.2021 18:12
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https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, чия ракета впала в Каліфорнії
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03.09.2021 17:30 Ответить
Як сповіщалося, 3 вересня о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії американсько-українська компанія Firefly Aerospace вперше запустила свою легку ракету-носія FireFly Alpha. Ракета https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrainsko-amerikanska-raketa-vibuhnula-pid-chas-pershogo-polotu-na-orbitu-video/ вибухнула через кілька хвилин після старту.
Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".
https://bykvu.com/wp-content/uploads/2021/09/03/Screenshot_10.png
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03.09.2021 17:31 Ответить
Аэрокосмическая компания украинского предпринимателя Макса Полякова впервые запускает ракету в космос. Что это значит для Украины и при чем здесь Зеленский-ФОРБС
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03.09.2021 17:33 Ответить
У 2017 році ця компанія (яка тоді ще мала назву Firefly Space Systems) збанкрутувала через спір щодо неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності Virgin Galactic, але її https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_Aerospace придбала Noosphere Ventures Полякова.
У 2019 році перші власники Firefly Space Systems подали http://www.parabolicarc.com/2019/12/17/original-firefly-shareholders-sue-fireflys-markusic-polyakov-alleging-fraud/ позов зі звинуваченнями Полякова та генерального директора Firefly у змові з метою доведення компанії до банкрутства, після чого її й придбав Поляков. Чим закінчилась ця справа - наразі невідомо.
Firefly https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2020.html планувала провести перший запуск своєї ракети у 2020 році, однак плани ці не здійснились. Тоді https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2021 запуск перенесли на весну 2021 року, згодом - на https://www.space.com/firefly-aerospace-spacex-blue-ghost-moon-lander-2023 червень 2021.
Попри постійне відтермінування, Firefly Aerospace залучила 75 мільйонів доларів приватного капіталу на підготовку до першого запуску своєї ракети Alpha. Залучали й https://www.cnbc.com/2021/05/04/firefly-aerospace-raises-75-million-to-become-a-space-unicorn.html криптовалютних інвесторів.
Поляков і сайти знайомств...Поляков і казино.. Поляков і метод захвату американської космічної компанії ...3 вересня вова летів до нього а тут...
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03.09.2021 17:40 Ответить
Восстанавливать дома и разминировать территорию должны пленные кацапы, а украинские воины должны двухсотить кацапскую нечисть и коллаборантов.
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03.09.2021 17:43 Ответить
..какой смысл полностью восстанавливать дома в зоне огневого поражения?.. и снова заселять людьми?.. снова обстреляны и опять ремонтировать и снова заселять?.. богатая Украина
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03.09.2021 18:07 Ответить
Что они там разминируют?! - вот, что меня беспокоит. Если территорию, что между врагом, то это уже вопросы к психиатрам, ибо очищать территорию для удобства потенциального наступления врага - верх идиотизма.
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03.09.2021 18:12 Ответить
Разминирование производится в двух случаях --
-- прорыв обороны противника ,
-- зачистка своей территории вне доступности огня противника,

а лучше всего после окончания боевых действий.
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03.09.2021 18:42 Ответить
Коли у фельдмаршала в голові закінчилась війна, тоді, кацапи продовжують вбивати українців, українці розміновують території.
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03.09.2021 19:16 Ответить
Цирк продовжуєтся сепари мінують і виставляють снайперів ,а нашим дали приказ розміновувати і не стріляти по ворогу.
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03.09.2021 20:01 Ответить
"... восстановили 2 дома.", - это армия или шабашники?
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04.09.2021 10:59 Ответить
 
 