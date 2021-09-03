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Нардеп Власенко также призвал парламент направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Нардеп Власенко также призвал парламент направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Народный депутат Сергей Власенко поддержал предложение уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой направить проект закона №5599 об олигархах для проверки в Венецианскую комиссию.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Власенко цитирует Главком. 

"Сегодня прозвучала инициатива Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой о направлении в "Венецианку" законопроекта об олигархах в связи с его очевидной неконституционностью. По этому вопросу моя позиция неизменна: весь мир уже имеет отработанные механизмы контроля над рынками и монополиями - это Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство. А законопроект "О олигархах", внесенный от имени президента, не имеет ничего общего ни с мировыми правилам, ни с Конституцией Украины, а является скорее всего публично-пиарным инструментом воздействия на сознание украинцев", - заявил нардеп Власенко.

Он призвал спикера парламента Дмитрия Разумкова поддержать Денисову и оперативно направить соответствующий запрос в Венецианскую комиссию.

По его словам, привлечение в этот процесс авторитетного международного органа, коим является Венецианская комиссия, - это единственный способ избежать ошибки и вопиющего нарушения конституционных прав граждан.

"Хотя бы что-то удается минимально подправить, если на эти "законодательные инициативы" вовремя реагируют авторитетные консультационные органы, в частности Венецианская комиссия. Так, например, было и с очевидно неконституционным законопроектом о разгоне Конституционного Суда, который президент, по результатам выводов "Венецианки" отозвал из парламента", - отметил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию

Напомним, 3 сентября агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заключение омбудсмена Людмилы Денисовой сообщило о неконституционности проекта закона об олигархах. Денисова призвала спикера Разумкова направить проект закона в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию) для проверки, поскольку он противоречит базовым конституционным нормам.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Власенко Сергей (1361) Денисова Людмила (996) законопроект (3219) олигарх (1027) Разумков Дмитрий (1520)


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https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, чия ракета впала в Каліфорнії

ось до кого на 3 вереяня летів у Каліфорнію вова , а тут ... така невдачка. був бивдалий політ не згадали б, а шо воно таке отой українець-аферист?
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03.09.2021 17:43 Ответить
Президент Володимир Зеленський, який прилетів до США, щоби 1 вересня зустрітися із Джо Байденом, буде на заході, що повʼязанний із запуском. Цю інформацію підтвердила Forbes прессекретар Володимира Тафтая, чинного глави Державного космічного агентства України. Ще три анонімні джерела підтвердили присутність президента, хоч офіційно Зеленський поки не анонсував плани. Зі https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/4299706936772728 слів Оксани Маркарової, посла України в США, відомо лише, що Зеленський поїде до Каліфорнії одразу після зустрічі з Байденом.
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03.09.2021 17:46 Ответить
РнБо може швиденько зловити і розстріляти всіх олігархів.
Кому ще яких законів не вистачає?
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03.09.2021 17:44 Ответить
Ото б плачу по всій Україні було... Як би ми жили без них звичних і ріднесеньких.
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03.09.2021 19:32 Ответить
Вы б так права людей защищали, как права олигархов
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03.09.2021 17:46 Ответить
по тому "закону" чи не будь-якого підприємця середньої руки, місцевого депутата можна назвати олігархом
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03.09.2021 17:50 Ответить
Нардеп власенко то є ворог України і та худоба котра гальмує всі реформи,як і королева качанівки.
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03.09.2021 17:51 Ответить
Бредовый закон направлен, только, против Порошенко ....
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03.09.2021 18:56 Ответить
Закон Венецианскую комиссию не пройдёт. Он направлен против рядовых граждан Украины, чтобы можно было обвинить в олигархизме любого неугодного.
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03.09.2021 19:46 Ответить
 
 