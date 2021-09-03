Нардеп Власенко также призвал парламент направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

Народный депутат Сергей Власенко поддержал предложение уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой направить проект закона №5599 об олигархах для проверки в Венецианскую комиссию.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Власенко цитирует Главком.

"Сегодня прозвучала инициатива Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой о направлении в "Венецианку" законопроекта об олигархах в связи с его очевидной неконституционностью. По этому вопросу моя позиция неизменна: весь мир уже имеет отработанные механизмы контроля над рынками и монополиями - это Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство. А законопроект "О олигархах", внесенный от имени президента, не имеет ничего общего ни с мировыми правилам, ни с Конституцией Украины, а является скорее всего публично-пиарным инструментом воздействия на сознание украинцев", - заявил нардеп Власенко.

Он призвал спикера парламента Дмитрия Разумкова поддержать Денисову и оперативно направить соответствующий запрос в Венецианскую комиссию.

По его словам, привлечение в этот процесс авторитетного международного органа, коим является Венецианская комиссия, - это единственный способ избежать ошибки и вопиющего нарушения конституционных прав граждан.

"Хотя бы что-то удается минимально подправить, если на эти "законодательные инициативы" вовремя реагируют авторитетные консультационные органы, в частности Венецианская комиссия. Так, например, было и с очевидно неконституционным законопроектом о разгоне Конституционного Суда, который президент, по результатам выводов "Венецианки" отозвал из парламента", - отметил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию

Напомним, 3 сентября агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заключение омбудсмена Людмилы Денисовой сообщило о неконституционности проекта закона об олигархах. Денисова призвала спикера Разумкова направить проект закона в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию) для проверки, поскольку он противоречит базовым конституционным нормам.