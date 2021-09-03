ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану в случае выполнения ряда условий, - Боррель

Европейский союз прогнозирует существенные сложности финансового характера в Афганистане и будет готов помогать решить их, лишь если новые афганские власти будут выполнять ряд требований, связанных, в частности, с защитой прав человека и с борьбой против терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Да, у них будут проблемы: нехватка ликвидности, финансовые трудности", - отметил он.

"Там будет нехватка ликвидности для выплат зарплат (госслужащим), для выплат вообще всего", - добавил Боррель.

По его словам, ЕС будет без каких бы то ни было условий оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Что же касается финансовой помощи, то, по словам Борреля "речь идет о помощи в случае выполнения условий".

Боррель, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Брюссель отныне не будет выделять деньги на зарплаты афганским госслужащим. Сначала он поинтересовался у журналиста, почему Евросоюз вообще должен платить эти деньги. Журналист напомнил, что именно так система работала с прежними афганскими властями.

"Это была совершенно другая ситуация", - объяснил глава дипломатии ЕС.

Читайте: Условия для беженцев в Украине очень плохие, - председатель афганской общины в Киеве