ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану в случае выполнения ряда условий, - Боррель
Европейский союз прогнозирует существенные сложности финансового характера в Афганистане и будет готов помогать решить их, лишь если новые афганские власти будут выполнять ряд требований, связанных, в частности, с защитой прав человека и с борьбой против терроризма.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Да, у них будут проблемы: нехватка ликвидности, финансовые трудности", - отметил он.
"Там будет нехватка ликвидности для выплат зарплат (госслужащим), для выплат вообще всего", - добавил Боррель.
По его словам, ЕС будет без каких бы то ни было условий оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Что же касается финансовой помощи, то, по словам Борреля "речь идет о помощи в случае выполнения условий".
Боррель, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Брюссель отныне не будет выделять деньги на зарплаты афганским госслужащим. Сначала он поинтересовался у журналиста, почему Евросоюз вообще должен платить эти деньги. Журналист напомнил, что именно так система работала с прежними афганскими властями.
"Это была совершенно другая ситуация", - объяснил глава дипломатии ЕС.
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Мир морлоков и элоев...
Ес по ходу, просто деградировал, как деградировали элои.
Террористам Талибана или противостоящим им национальному движения сопротивления, которе сейчас воюет с Талибами в Пандшере?
кстати, вот фото недавно расстреляных талибами хазарейцев (имена 10 из них - Musa Amiri, Esmatulla Zarea, Reza Karimi, Abdul Hamid Fahimi, ****** Mohammad, Habib Nejati, Dawran Rejaie Noor Ali Ibrahimi, Aman, Khudad Jawhari
ЕС будет хочет помогать талибам?
На 80 лярдів зброї залишили...
Бісові абревіатури!