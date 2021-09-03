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Новости
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ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану в случае выполнения ряда условий, - Боррель

ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану в случае выполнения ряда условий, - Боррель

Европейский союз прогнозирует существенные сложности финансового характера в Афганистане и будет готов помогать решить их, лишь если новые афганские власти будут выполнять ряд требований, связанных, в частности, с защитой прав человека и с борьбой против терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Да, у них будут проблемы: нехватка ликвидности, финансовые трудности", - отметил он.

"Там будет нехватка ликвидности для выплат зарплат (госслужащим), для выплат вообще всего", - добавил Боррель.

По его словам, ЕС будет без каких бы то ни было условий оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Что же касается финансовой помощи, то, по словам Борреля "речь идет о помощи в случае выполнения условий".

Боррель, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Брюссель отныне не будет выделять деньги на зарплаты афганским госслужащим. Сначала он поинтересовался у журналиста, почему Евросоюз вообще должен платить эти деньги. Журналист напомнил, что именно так система работала с прежними афганскими властями.

"Это была совершенно другая ситуация", - объяснил глава дипломатии ЕС.

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Автор: 

Афганистан (605) помощь (7765) терроризм (18689) Евросоюз (17067) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Фінансувати терористів і пустити,ще більше мігрантів.
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03.09.2021 17:43
+4
Какому Афганистану, средневековому Афганистану мракобесных талибанов?
Террористам Талибана или противостоящим им национальному движения сопротивления, которе сейчас воюет с Талибами в Пандшере?
кстати, вот фото недавно расстреляных талибами хазарейцев (имена 10 из них - Musa Amiri, Esmatulla Zarea, Reza Karimi, Abdul Hamid Fahimi, ****** Mohammad, Habib Nejati, Dawran Rejaie Noor Ali Ibrahimi, Aman, Khudad Jawhari
ЕС будет хочет помогать талибам?
ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель - Цензор.НЕТ 7264
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03.09.2021 17:47
+4
евро дно они хотят признать террористов это просто ******
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03.09.2021 17:54
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Правила форума Совет форумчан
Желательно мегатоннами, не меньше чем в хиросиму и нагасаки
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03.09.2021 17:41 Ответить
Фінансувати терористів і пустити,ще більше мігрантів.
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03.09.2021 17:43 Ответить
Герберт Уэлс "Машина времени"
Мир морлоков и элоев...
Ес по ходу, просто деградировал, как деградировали элои.
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03.09.2021 17:45 Ответить
Какому Афганистану, средневековому Афганистану мракобесных талибанов?
Террористам Талибана или противостоящим им национальному движения сопротивления, которе сейчас воюет с Талибами в Пандшере?
кстати, вот фото недавно расстреляных талибами хазарейцев (имена 10 из них - Musa Amiri, Esmatulla Zarea, Reza Karimi, Abdul Hamid Fahimi, ****** Mohammad, Habib Nejati, Dawran Rejaie Noor Ali Ibrahimi, Aman, Khudad Jawhari
ЕС будет хочет помогать талибам?
ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель - Цензор.НЕТ 7264
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03.09.2021 17:47 Ответить
Кнут па-ла-мался. Не изволите ли пряников?
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03.09.2021 17:49 Ответить
Умови як до України?!👺👿
На 80 лярдів зброї залишили...
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03.09.2021 17:51 Ответить
евро дно они хотят признать террористов это просто ******
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03.09.2021 17:54 Ответить
Ни ЕС, ни США не признавали Талибан террористической организацией. Талибы выхватили люлей за помощь Аль-Каиде.
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04.09.2021 00:26 Ответить
там никогда не будет признанных обсе выборов. кому помогать то?
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03.09.2021 17:55 Ответить
Наємам..))
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03.09.2021 17:59 Ответить
А я подумав зразу про "Європейську солідарність".
Бісові абревіатури!ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель - Цензор.НЕТ 3694
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03.09.2021 18:16 Ответить
Вот это правильно!а Украине кучу претензий и салупу на воротник
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03.09.2021 20:55 Ответить
 
 