Проблема не в формате. Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе, - Кент

У России на сегодняшний день нет желания выполнять взятые на себя обязательства в рамках Нормандского процесса и Минских соглашений, поскольку Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе.

Такое мнение госсекретарь США Джордж Кент выразил в интервью для телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина оказалась в очень сложном положении, как и ее соседи в Молдове, и ее партнеры в Грузии - странах, пострадавших от российской агрессии. Есть механизмы, которые помогут разрешить конфликты. У нас есть минская Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, Нормандский процесс. Другие конфликты имеют другие механизмы. Общий знаменатель - нежелание россиян выполнять взятые на себя обязательства. Обязательства, которые президент Путин дал в Минске в феврале 2015 года, аналогичны обязательствам, которые президент Путин дал президенту Саркози в Грузии в 2008 году. И они аналогичны обещаниям, которые Борис Ельцин дал в отношении Приднестровья еще в 1999 году.

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Думаю, проблема не в формате. Проблема заключается в готовности России позволить конфликтам оставаться неурегулированными, чтобы они могли попытаться повлиять на судьбу этих стран", - отметил Кент.