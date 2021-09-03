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Новости Агрессия России против Украины
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Проблема не в формате. Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе, - Кент

Проблема не в формате. Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе, - Кент

У России на сегодняшний день нет желания выполнять взятые на себя обязательства в рамках Нормандского процесса и Минских соглашений, поскольку Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе.

Такое мнение госсекретарь США Джордж Кент выразил в интервью для телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина оказалась в очень сложном положении, как и ее соседи в Молдове, и ее партнеры в Грузии - странах, пострадавших от российской агрессии. Есть механизмы, которые помогут разрешить конфликты. У нас есть минская Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, Нормандский процесс. Другие конфликты имеют другие механизмы. Общий знаменатель - нежелание россиян выполнять взятые на себя обязательства. Обязательства, которые президент Путин дал в Минске в феврале 2015 года, аналогичны обязательствам, которые президент Путин дал президенту Саркози в Грузии в 2008 году. И они аналогичны обещаниям, которые Борис Ельцин дал в отношении Приднестровья еще в 1999 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент

Думаю, проблема не в формате. Проблема заключается в готовности России позволить конфликтам оставаться неурегулированными, чтобы они могли попытаться повлиять на судьбу этих стран", - отметил Кент.

россия (95381) Донбасс (26955) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+14
Цілком вірно !! Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію ,а Даунбас ,це лише дестабілізуючий фактор ,елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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03.09.2021 18:11
+10
Силі може протидіяти лише сила...і всі це чудово розуміють.
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03.09.2021 18:17
+8
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь
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03.09.2021 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Цілком вірно !! Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію ,а Даунбас ,це лише дестабілізуючий фактор ,елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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03.09.2021 18:11 Ответить
ТЕКСТ! Редакторы, поправьте текст!
Госсекретарь США - Блинкен. А этот дядька всего лишь помощник заместителя Госсекретаря.
Но говорит правильные вещи.
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03.09.2021 20:47 Ответить
Найближча мета Росіі ,це втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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03.09.2021 18:13 Ответить
мудрый нарид и не на такое согласится. на г+г расскажут что надо
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03.09.2021 18:13 Ответить
Поки там буде ***** зі своїми жириками шойгами затупінми соловьйовими ,секельовими і іншою поганню а їхня челядь буде їх терпіти і вставати з колін,нічого доброго від них чекаьи не треба.Тільки сильна Україна за підтримки наших основних партнерів США і Англії може розраховувати на незалежність і волю.
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03.09.2021 18:13 Ответить
да ты шо? - кто мы мог подумать капитан Очевидность

вот блин - будем воевать с раше-оккупантами еще 10 лет и все 10 лет доказывать всему прогрессивному и толлерантному Западу что руськие хотят войны, лугандонские "шахтеры" боеприпасы и технику не в шахтах находят и у нас не гражданский конфликт, а война с Московией..
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03.09.2021 18:14 Ответить
З часів появи Московіі вона війну не припиняла !!!)))
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03.09.2021 18:21 Ответить
Яким чином воювати?? Згідно з наказом -"Не стріляти" !!!)))
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03.09.2021 19:17 Ответить
ну тебе это очевидно, а Зеленскому - нит.
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03.09.2021 20:47 Ответить
дайте членство в ес и нато без этих территорий, хватит болтать.
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03.09.2021 18:16 Ответить
Європа має прийти в Україну ,а не Україна в Європу !!!)))
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03.09.2021 18:23 Ответить
Стосовно НАТО так само?
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03.09.2021 19:12 Ответить
Безумовно!!! А хто має доводити армію України до стандартів НАТО ,амери чи європейці???)))
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03.09.2021 19:15 Ответить
украинцы.
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03.09.2021 20:49 Ответить
І України і її армію мають робити українці!! )))
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03.09.2021 20:51 Ответить
без этих территорий - это сепаратизм.
Я лично не согласен отдавать Крым и Донбасс России.
Кто считает иначе - тот голимый сепар.
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03.09.2021 20:48 Ответить
ну и живи в дерьме. сепар тот, кто думает, что этот вопрос хоть как нибудь может решиться кроме военной операции.
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04.09.2021 13:41 Ответить
кипру слабо мешает турецкая оккупация севера острова, если шо.
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04.09.2021 13:42 Ответить
"Думаю, проблема не в формате."
_Херасе озарение! Всего-то 13 лет прошло как фашисты напали на Грузию. Всего 11 как рейх напал на Польшу = на ЕС и НАТО! Всего 7 как нападением на Украину развязал войну в Европе.
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03.09.2021 18:16 Ответить
Здається війни в Європі та світі не припинялась ніколи ,з часів винекнення людства !!!!))))
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03.09.2021 18:19 Ответить
кроме последних 70 лет после окончания 2 мировой.
Исключения - распад Югославии и СССР.
потому что после 2 мировой державы договорились: ГРАНИЦЫ НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ.
Россия этот уговор нарушила. За это на нее наложены санкции.
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03.09.2021 20:50 Ответить
Після 2-ої світової війни ,почалась інша війна ,гібридна ,без пострілів та бомбардувань !!!))))
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03.09.2021 20:57 Ответить
Силі може протидіяти лише сила...і всі це чудово розуміють.
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03.09.2021 18:17 Ответить
3 закон НЬютона !!!)))
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03.09.2021 18:24 Ответить
Как дипломатично сказал о дебильности "Крымской платформы"
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03.09.2021 18:22 Ответить
_У тебя в этом удивительное единодушие с путлеровским рейхом... Так кто ты, тормоз или рашист?!
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03.09.2021 18:25 Ответить
Аргументируй, или документы читать не умеешь?
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03.09.2021 18:42 Ответить
Ты - идиот. Смысл Крымской платформы - поддержание в повестке для вопроса аннексии, чтобы Кремлю не удалось вопрос заиграть.
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03.09.2021 18:45 Ответить
Опа-на, а весь мир уже забыл? Или это зеледент на фронте только раскаты грома слышит? Или это не зеледент отступает на своей территории? Или это не зеледент видит мир в глазах тупина? Или не при зеледенте провален гособоронзаказ?
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03.09.2021 18:48 Ответить
100% Кримська платформа,це лише імітація державної діяльності !!)))
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03.09.2021 19:06 Ответить
Смысл в том, чтобы устраивать говорильню КАЖДЫЙ год.
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04.09.2021 09:26 Ответить
Не говори ерунды. Ты где-нибудь слышал в новостях сегодня про то, что Абхазия отделена от Грузии?
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04.09.2021 09:25 Ответить
Зачем мне Абхазия? Вот крайнее заявление ООН в годовщину оккупации Крыма
https://ru.krymr.com/a/news-rezoliuciia-oon-po-krymu-7-godovshchina/31172255.html

Забыли говоришь?
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04.09.2021 10:37 Ответить
Ты где-нибудь слышал в новостях сегодня про то, что Абхазия отделена от Грузии?
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05.09.2021 09:53 Ответить
Да я и не искал. Зачем мне это?
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05.09.2021 10:04 Ответить
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь
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03.09.2021 18:27 Ответить
Історія Росіі,від невеличкого князівства,в мокшанських болотах ,до велетенської імперіі ,це море крові поневолених народів !!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів ,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!!))
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03.09.2021 18:27 Ответить
Московія зі столицею у Петербурзі на чолі мокшанським царем Гольштейном. Він же Готторп та Романов. Як Джугашвіллі - Сталін.
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03.09.2021 18:34 Ответить
Еханный бабай не прошло и 8 лет как до них начало доходить , то что мы говорили еще в 14-м. Правда если бы не наши любители посмотреть в глаза ***** , то наверное до них дошло на пару лет раньше.
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03.09.2021 18:30 Ответить
Вони ,амери та європейці ,це розуміють давно ,а от "мудрий нарід", на жаль ,ні !!!))))
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03.09.2021 18:35 Ответить
Есть механизмы, которые помогут разрешить конфликты. (с)

Самые очевидные механизмы, способные помочь Украине в этой ситуации:
- надежные средства ПВО
- боевая авиация
- новейшее ракетное оружие
- боевой флот
Это так, вкратце. Если эти механизмы дополнить хорошей электроникой, эффект будет выше. Но самый важный механизм. необходимый Украине - это механизм, допускающий к власти исключительно патриотов и уничтожающий ермаков всех мастей. Тоді діло буде.
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03.09.2021 18:37 Ответить
Що потрібно для цього??? Головне ,це Україні потрібна реальна українська державна влада !!!)))
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03.09.2021 18:42 Ответить
Так это и есть самое сложное! Нужны люди, которые готовы идти во власть не сидеть на схемах и пилить бюджетные деньги, а реально драться. Это опасно. Семьи, дети есть у каждого. Те, кто сегодня сидит на потоках, не будут церемониться, слишком большие деньги на кону. Державна влада - це дуже просто. Потрібно лише виконувати закони та ставити інтереси держави на чільне місце. Політична система наразі контролюється виключно олігархами, тому чекати приходу до влади чесних людей чесними методами марно. Чесні люди мають зрозуміти, що їх будуть трахати доти, допоки вони не покажуть зуби. Щоб кожна продажна курва точно знала, що їй гайки, якщо вона простягне лапи до наших грошей. Незалежна прокуратура, чесні суди - і все поволі наладиться. Але ж олігархія саме на те й працює, щоб у нас не було чесних судів та прокурорів. А москва буде до останку підтримувати такий стан речей, щоб довести всьому світу, що Украіна как гасударства нєсастаятєльна! Тому я просто не вірю, що на виборах прийде до влади та людина, що змінить стан речей. Всі гроші країни у олігархів, і всі ці гроші працюють на збереження існуючої системи. Отакі пироги. А робити щось треба, бо вже край. така країна, такі люди, а живемо, як кріпаки.
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03.09.2021 19:16 Ответить
Тому і така країна ,що такі люди !!)))
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03.09.2021 19:19 Ответить
Ой, не все!
Нужны лидеры. Умные, честные, злые. Вырвать страну у олигархов - самое главное и самое трудное.
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03.09.2021 19:45 Ответить
1991 р. Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% ,минуло 30 років ,щось змінилося ???))))
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03.09.2021 20:13 Ответить
А что мы знали о Чорноволе, кроме того, что он бандеровец?! Останкинская игла в каждом из нас торчала.
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03.09.2021 20:23 Ответить
Проблема в тому що "мудрий нарід" не змінився не в якісному ,не в кількісному сенсі !!! Просто в 1991 р. слухали радіо ,а тепер дивляться вселяке Г+Г !!!)))
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03.09.2021 21:00 Ответить
Ты сначала вырви свое село из рук местного мента.
Украина после такого автоматически справится
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03.09.2021 20:18 Ответить
Какое-то ты странное ссыкло. Воинствующее. В пределах дивана.
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03.09.2021 20:21 Ответить
Щас полазил по ИНЕТу. Там пишут о не совсем традиционных отношениях Ермака и Зеленского. Тока спокойно, ладно. Я понимаю, с чем я имею дело- с ИНЕТом. Однако, на этих двух ресурсах, ранее- такую мерзость не писали ни разу. А сейчас- написали. Так что, ав настаиваете, что- Тоді діло буде(с)? Хрена шо буде. Это- откровенно и честно.
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03.09.2021 18:44 Ответить
Уж точно не с бубочкой и ермаками. Но буде 100%.
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03.09.2021 18:51 Ответить
Дай вам Бог это увидеть. Мне- не доведется. Я очень старый.
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03.09.2021 18:54 Ответить
Не такий старий ,як давній !!!Старість ,цн не роки ,а стан душі !!!!))))
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03.09.2021 19:08 Ответить
Точно! Слышал от одной бойкой бабушки: Яка ж я бабуся, як я щоночі ї...уся! Молодость души не зависит от артрита.
Мне, кстати, тоже не 17 лет, голова седая, как одуванчик!
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03.09.2021 19:53 Ответить
А это очень хорошо, между прочим.
Старые люди в таких делах важны и нужны, и вот почему:
- они мудры
- имеют колоссальный опыт
- им уже нечего терять.
- не принимают поспешных, необдуманных решений
Остается только быть в курсе событий и не быть равнодушным. мне кажется, у вас это очень неплохо получается.
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03.09.2021 19:50 Ответить
о не совсем традиционных отношениях Ермака и Зеленского



да ладно, совет им и любовь...нехай шоркаються, як хочуть, але тiльки за межами України, one way ticket в зуби обом та нехай шурують за поребрик, а Неньку цi колаборанти та кремлiвськi консерви нехай залишать в спокої.
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03.09.2021 21:18 Ответить
Джордж Кент - не даржавний секретар США! Не приписуйте йому посаду, яку займає Блінкін!

Насправді, https://ukrainian.voanews.com/a/kent-ukraina-povirenyi/5958286.html Джордж Кент є заступником помічника Держсекретаря США, виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США в Україні на період https://lb.ua/news/2021/07/27/490338_timchasova_povirena_spravah_ssha.html відпустки Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін .
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03.09.2021 18:46 Ответить
Это - понятно. Вопрос в том, возможно ли прекращение огня на линии разграничения как в Приднестровье.
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03.09.2021 18:47 Ответить
Понятно, что ты не очень умён.
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04.09.2021 09:27 Ответить
Звісно нк зацікавлений. Москальщина не для того нападала,щоб просто взяти і перестати воювати.
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03.09.2021 18:53 Ответить
Та ніколи ,доки існує ,Росія не відмовиться від імперських амбіцій !!!)))
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03.09.2021 19:03 Ответить
відмова від імперських амбіцій для паРашi = кiнець азiопськiй тюрмi народiв...
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03.09.2021 21:19 Ответить
"Такое мнение госсекретарь США Джордж Кент выразил..."??? Секундочку!!! Какой-такой госсекретарь США Кент? А куда девался Тосик Дональдович Блинкен? Уже подсидели и поджопили? Или автор темы чутка дебил?
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03.09.2021 18:58 Ответить
кремль то понятно...
но обратите внимание на то , что
наша бандота не заинтересована, чтобы Зе -уходил,
так как при нём, говорят, так классно и легко воровать бюджет
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03.09.2021 19:10 Ответить
Проблема не у форматі. Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Кент - Цензор.НЕТ 8956
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03.09.2021 19:15 Ответить
Зеля так не думает.
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03.09.2021 19:21 Ответить
Він взагалі не думає!!! Лялька напхана тирсою не спроможна самостійно мислити та діяти !!!)))
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03.09.2021 19:29 Ответить
Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе.-Что противоречит идеологии кодлана Коломойского. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук
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03.09.2021 19:23 Ответить
Спасибо, Кэп!
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03.09.2021 20:28 Ответить
Ору, да неужели)) не для этого они его создавали)
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03.09.2021 20:51 Ответить
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню віки циганової "От Донецка до кремля - это рюзьгия земля"

Слухай, віка циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, пуйло про це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
i пуйло я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобздони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.

P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! розповсюджуйте, панове!
💙💛
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03.09.2021 21:12 Ответить
 
 