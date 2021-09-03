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Новости Коронавирус и карантин
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Угрозы увольнения с работы из-за отказа от вакцинации - это нарушения прав человека, - Денисова про ситуацию в горсовете Ивано-Франковска

Угрозы увольнения с работы из-за отказа от вакцинации - это нарушения прав человека, - Денисова про ситуацию в горсовете Ивано-Франковска

Увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека. Омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на угрозы мэра Руслана Марцинкива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram Офиса омбудсмена.

Сообщается, что это реакция на сообщение Марцинкива в Фейсбуке о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, их могут уволить.

В связи с этим Денисова отмечает, что ст. 43 Конституции гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

"Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 3018 "Об утверждении Дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета

При этом омбудсмен обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

Напомним, ранее Марцинкив объявлял меры стимулирующего характера, чтобы жители Ивано-Франковска вакцинировались, но в конце августа начал угрожать увольнением работникам горсовета.

Также читайте: Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии

Автор: 

Денисова Людмила (996) карантин (16729) права человека (988) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Хіба в Україні бадай хтось покаран за порушення прав людини ??? Головний порушник прав людини це держава !!!)))
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03.09.2021 19:13
+7
Ой! Какая умничка Денисова. Типа- умничка. А угрозы снять все(!!!) премии работникам бюджетным в Мариуполе, такого же мэра- это как?! По той же причине. Взять- и украсть у людей деньги. Дословно: " Главным условием при назначении премии за месяц станут выполнение показателей по вакцинации."(с). То есть- вы, Теплосеть, можете ни хрена не делать, а просто вакцинироваться. И- премия обеспечена. Не верите? Та я вас ссылками и видосами этого барана забросаю! Я- о нашем мэре- Бойченко.
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03.09.2021 19:17
+5
Ага. Я понял. Тут такое: мне- повезло. Я- не работник бюджетной сферы Мариуполя. У меня есть шурин- водитель автобуса. Их, в понедельник всех собрали и решили убедить- вакцинируйтесь!!! А они все- не желают. Ввиду того, что общественный транспорт Мариуполя просто стал бы, намертво, им- РЕКОМЕНДОВАЛИ вакцинироваться. И- отстали. Власть поняла- здесь вам- не тут! Потому- отстали. Теперь, эти твари, переключились на Теплосеть и Водоканал, со своими сраными наездами. Заметьте- в почти начале отопительного сезона... Вы понимаете- о чем я?!
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03.09.2021 19:41
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Правила форума Совет форумчан
Ну і ??? То яким чином мають карати за порушення прав людини???)))
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03.09.2021 19:11 Ответить
Невже виганяти лахудру зібралися зєйлюпінці? Активізувалася , як перед ....
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03.09.2021 19:26 Ответить
Ну а сенс змінювати часи на труси ,а шило на мило !!!)))
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03.09.2021 19:33 Ответить
" ...В зєцлюпи бальшой, ему видней.." Можливо чергову куму десь пристроїти.
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03.09.2021 19:38 Ответить
Хіба в Україні бадай хтось покаран за порушення прав людини ??? Головний порушник прав людини це держава !!!)))
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03.09.2021 19:13 Ответить
Ну і ...???)))
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03.09.2021 21:51 Ответить
Хай розкаже про це міністру освіти
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03.09.2021 19:13 Ответить
то же самое, шо требовать гонорейкиным носить в косметичке презервативы...мозг купите денисовой,а лучше билет на историческую родину..
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03.09.2021 19:17 Ответить
Это для госоветов и выше. Про остальных Денисова промолчит.
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03.09.2021 19:17 Ответить
Ой! Какая умничка Денисова. Типа- умничка. А угрозы снять все(!!!) премии работникам бюджетным в Мариуполе, такого же мэра- это как?! По той же причине. Взять- и украсть у людей деньги. Дословно: " Главным условием при назначении премии за месяц станут выполнение показателей по вакцинации."(с). То есть- вы, Теплосеть, можете ни хрена не делать, а просто вакцинироваться. И- премия обеспечена. Не верите? Та я вас ссылками и видосами этого барана забросаю! Я- о нашем мэре- Бойченко.
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03.09.2021 19:17 Ответить
Турботливий ваш мер ,за ваше здоров"я дбає ,як за своє !!!))))
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03.09.2021 19:23 Ответить
Ага... есть такое. Тока я теперь, если шо- сантехников не вызываю. Чес слово! Они у нас стали какие-то не очень компетентные, если говорить без матюков... Вот честно! Я, единожды понаблюдал за работой сладкой парочки придурков... и всё, хватит с меня. Теперь- сам справляюсь, хотя я- 0(ноль)!!! Но... у меня, почему-то, получается в разы лучше.

У нас, нормальные спецы- уже все в Польше...
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03.09.2021 19:28 Ответить
Нормальные спецы по Польшам не катаются, их и здесь неплохо кормят.
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03.09.2021 19:31 Ответить
Эх... если бы. Вашими бы устами, да мед пить. Вы, наверное меня не поняли: тут- дурдом. Никого не интересует твой опыт, твои навыки. Главное: вакцинируйся!
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03.09.2021 19:33 Ответить
Нормальные спецы по Польшам не катаются, их и здесь неплохо кормят.

На остальное просто денег нет... Только пайка от хозяина.
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03.09.2021 21:39 Ответить
вы на него в суд подавали?или человек,который вам обьяснил ваши права должен это делать,в данном случае Денисова?
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03.09.2021 19:24 Ответить
Вы это- мне?
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03.09.2021 19:29 Ответить
если о мере Мариуполя то вам. Хотя прекрасно понимаю что дело не так в мере,как в нашей неизменившийся ментальностм,кстати в ВСУ такая картина,там вакцинаниция тоже добровольно принудительная
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03.09.2021 19:34 Ответить
Ага. Я понял. Тут такое: мне- повезло. Я- не работник бюджетной сферы Мариуполя. У меня есть шурин- водитель автобуса. Их, в понедельник всех собрали и решили убедить- вакцинируйтесь!!! А они все- не желают. Ввиду того, что общественный транспорт Мариуполя просто стал бы, намертво, им- РЕКОМЕНДОВАЛИ вакцинироваться. И- отстали. Власть поняла- здесь вам- не тут! Потому- отстали. Теперь, эти твари, переключились на Теплосеть и Водоканал, со своими сраными наездами. Заметьте- в почти начале отопительного сезона... Вы понимаете- о чем я?!
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03.09.2021 19:41 Ответить
конечно понимаю,как при совке,главное показатели
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03.09.2021 19:47 Ответить
Вы меня не совсем верно поняли. Возможно, что это уже паранойя, не стану оспаривать. Но! При недостаче работяг- снимать премиальные- это нонсенс! Так быть не может! Но, это таки есть... Потому, я ничему не удивлюсь этой зимой.
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03.09.2021 19:51 Ответить
я это понимаю,но мерам видимо спустили сверху какое то указание по вакцинации,иначе будьте уверены чхали бц они на это вакцинирование,как чхали на людей и до вакцинации
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03.09.2021 19:54 Ответить
Ну да. Я как-то не учел, что мои вопли вы не читали. А я вопил тут: спущена разнарядка, из Киева! А на местах- крутитесь. Если получится. Ладно. Один хрен- безнадега. Будет так- как уже кто-то знает. Всё, знает, тварь!
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03.09.2021 20:01 Ответить
повопят и успокоятся,не в первый раз
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03.09.2021 20:03 Ответить
Ладно. То есть- всё в порядке будет, да? Ну и славно. Главное- котов не заморозить.
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03.09.2021 20:06 Ответить
скинут другое указание про это забут,надо ж будет решать другую *глобальную задачу*)
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03.09.2021 20:11 Ответить
денисовой бы профсоюз гонорейкиных очолыты...
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03.09.2021 19:25 Ответить
не то шо "будет" а нанеси визит и гони этого Марцинкива ссаными тряпками. я понимаю шо он типо татриот, на словах, но такое зачем вытворять то?
как будто бы на заказ делает такое.
я не то шо люблю вирус.. гггг, но блин - тупо обосрал людей шо не вакцинируются. дурак какой то. гнать бы нафиг если возможно.
а если нет то чморить - зачем он тупо нагибать старается учителей или кого то там - чего - право такое имеет?
придурок же, либо "хайп" ловит.
Денисова - нанеси ему если даже не визит, то хотя бы с ноги ударь.те.
что за бред - дурак заставляет колоться - а если кто то не хочет? или кому то побоку шо его заставляет бык с корочкой мэра?
завтра походу извинится этот мужичок.
охренеть - че надо колотьсяя ибо приказ от мужичка на кресле мэра?
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03.09.2021 19:25 Ответить
Он не одинок. Есть еще.
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03.09.2021 19:32 Ответить
Погрози звільнення з роботи через відмову від вакцинації - це порушення прав людини, - Денісова про ситуацію в міськраді Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 5149
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03.09.2021 19:36 Ответить
Погрози звільнення з роботи через відмову від вакцинації - це порушення прав людини, - Денісова про ситуацію в міськраді Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 6142
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03.09.2021 19:36 Ответить
Це що ,колеса для колерових мультіків ???))))
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03.09.2021 20:03 Ответить
Тому, що свої права потрібно захищати. Подати в суд ах..го мера. Хай пам'ятає що він просто найманий працівник, а не царьок
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03.09.2021 19:38 Ответить
Чипировать скот брыкающийся насильно
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03.09.2021 19:50 Ответить
Посмотрим , что она после очередного локдауна запоет.
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03.09.2021 20:46 Ответить
Вакцину- только членам профсоюза!...
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03.09.2021 21:37 Ответить
Там зарплата 5 тис , а премія 30 тис . Просто позбавлять премії , що не є порушенням прав людини , і всі діла . Розумний вакцинується , а дурак втратить гроші . Дурака не шкода , а бюджет зекономить . І права людини не будуть порушені . Бандерівці за цим чітко слідкують і без омбудсмена . Для них права людини - ПОНАД УСЕ .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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03.09.2021 21:40 Ответить
Денисова,а ну ка,инициируй возбуждение уг.дела в отношении этого Марцинкива,за угрозы и нарушение прав человека
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04.09.2021 08:27 Ответить
... Повага і Честь Денисовій ... ГАНЬБА Марценків , що представляє ВО Свободу .. і що однопартійці НЕ в силах спам"ятати цього виродившогося ХОЛУЯ ? .. отаке ..
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04.09.2021 10:05 Ответить
 
 