Угрозы увольнения с работы из-за отказа от вакцинации - это нарушения прав человека, - Денисова про ситуацию в горсовете Ивано-Франковска

Увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека. Омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на угрозы мэра Руслана Марцинкива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram Офиса омбудсмена.

Сообщается, что это реакция на сообщение Марцинкива в Фейсбуке о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, их могут уволить.

В связи с этим Денисова отмечает, что ст. 43 Конституции гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

"Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 3018 "Об утверждении Дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается", - подчеркнула она.

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При этом омбудсмен обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

Напомним, ранее Марцинкив объявлял меры стимулирующего характера, чтобы жители Ивано-Франковска вакцинировались, но в конце августа начал угрожать увольнением работникам горсовета.

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