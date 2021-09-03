Никифоров о скандальном фото: "Я же не за президентом кривляюсь, не пьяный, не бью посуду"
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал свою фотографию с высунутым языком, которая ранее вызвала шквал возмущения.
Никифоров сказал, что пост был самоиронией, а снимок вырван из контекста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"! Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится. Эта фотография специально была сделана, она ироничная: вот самая шаблонная фотография, которая может быть, – я держу "пирамидку", – сказал пресс-секретарь.
По его словам, он не ожидал такой критики в ответ на эту фотографию.
"Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну хорошо, ладно", – заявил Никифоров.
Он сообщил, что президент не критиковал его за эти фото.
"Главный вывод, который я для себя сделал после этой ситуации, – как легко убивается ирония. Берем сообщение и просто выдергиваем из него одну часть – и все, смысл теряется, а оставшееся выглядит неуместно и нелепо. Наверное, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением [...] Это серия фотографий, в которых есть определенный посыл. И я ничего плохого не вижу в этих фото. Именно в том виде, в котором они были опубликованы. Но если одно фото выдергивать и отдельно постить скриншоты, не видя оригинала, конечно, это выглядит немного нелепо", – сказал пресс-секретарь.
Никифоров добавил, что сделал снимки в свободное от работы время.
"Еще раз: это несерьезная фотография. Это сознательное преувеличение, дурачество. Было время – пошли сфотографировались. Я же не за президентом стою, кривляюсь. Я не пьяный, не бью посуду. И вообще, думаю, человеку допустимо улыбаться и дурачиться в каких-то мелких дозах. Да, я пресс-секретарь президента – так что, я теперь не человек? Я же не при исполнении, не на работе – в свободное время сделал фото. Но это, конечно, все дискуссионно", – заявил он.
Также пресс-секретарь сказал, что собирался пойти 19 сентября на ЛГБТ-прайд, но после этого скандала сомневается, нужно ли это делать.
"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", – заявил Никифоров.
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(а ссать с балкона на журналистов не пробовал?)
кацапів?Мордой до таких справ не вийшов!
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This duet play piano with no hands, and... No pants!! So funny... Take a look at this!P.S. Sorry for quality video..
2 апр. 2008 г. · Добавлено пользователем Jerez911
зе уволит своего зебила из цирка сразу после гастролей по Америке...или чуть папожже?
Отже, відповідь на Ваше питання буде такою: якщо і звільнить то нескоро.
которое политику вершит:
когда твоя профессия - враньё,
дерьмо сочится прямо из души.
Игорь Губерман
Я вже давно помітила, що у КоЗеМанди кожний наступний члін ще гірший за свого попередника. Тому коли вони когось міняють на нового, то мені вже лячно.
.
(Тут лячно стало вже й мені).
73%ные зебилы, вы ж об этом мечтали?
Але цей кацап нікіфоров наробив більше шкоди ніж
той депутат- гомосека!
Андрусик, котрий д'Єрьмак, як на мене, - то прокачаний варіант Андрія з Богданом. Пригадую, тоді подумав, що така кадрова перестановка з Бубочкиного боку свідчить про... Бубочкин перфекціонізм .
А мені тоді лише одна кумедна пісня згадалась про Андрійку та лопушка.
« ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, и у любви у нашей села батарейка».
- селфи Никифорова
- фотки ЗЕ
- 65 миллинов
- куча
поздравительных открытокмеморандумов.
Ничего страшного и неприличного, ты конечно не сделал, но не понимаешь потому, что было! Быдло не понимает, что их "приколы", прикольные только в их круге!
Ты ж ***** перссекретарь президента (пусть даже клоуна) ты поехал не личный отдых, а представлять страну.... на до же как то держать лицо, а ты постишь дебильные фотоки.....
Со своими дружбанами развлекайся как хочешь - хоть ветки в жопу засуньте и сфоткайтесь!!!!
Не монтуєшся ніяк з посадою. (Твоя попередниця - теж).
Шо значить: уже не підеш ?
Давай-давай, шуруй. І всіх ваших з собою бери, починаючи з шефа.
провалився. Президент Байден фактично випоров зеленяку! Подивіться як
сидів Байден і як втиснувся в крісло наш президент. Як селюк який боїться
вивалиться з нього.Він навить не знає як правильно сидіти під час таких
перемовин.Це йому не відосики знімати! А про вираз обличчя як то кажуть
"ноу коментс", непідготовлений до іспиту студент! До речи дуже добре пам'ятаю
виступ Байдена в ВР України.Відтрахав ії по повній програмі.І що ви думаєте
вони зрозуміли хто вони такі? Так навибирали собі такої ж шантрапи! Ганьба!
и не только Украины
грустно
но мне уже скоро пора на покой, а вот вам жить в этом ************ мире
Пескова кто-то видел с высунутым языком ?