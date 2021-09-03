РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11375 посетителей онлайн
Новости
19 614 162

Никифоров о скандальном фото: "Я же не за президентом кривляюсь, не пьяный, не бью посуду"

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал свою фотографию с высунутым языком, которая ранее вызвала шквал возмущения.

Никифоров сказал, что пост был самоиронией, а снимок вырван из контекста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"! Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится. Эта фотография специально была сделана, она ироничная: вот самая шаблонная фотография, которая может быть, – я держу "пирамидку", – сказал пресс-секретарь.

Никифоров о скандальном фото: Я же не за президентом кривляюсь, не пьяный, не бью посуду 01
Никифоров о скандальном фото: Я же не за президентом кривляюсь, не пьяный, не бью посуду 02

Смотрите: Высунул язык: пресс-секретаря президента Никифорова раскритиковали за дурашливое фото из Вашингтона. ФОТО

По его словам, он не ожидал такой критики в ответ на эту фотографию.

"Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну хорошо, ладно", – заявил Никифоров.

Он сообщил, что президент не критиковал его за эти фото.

"Главный вывод, который я для себя сделал после этой ситуации, – как легко убивается ирония. Берем сообщение и просто выдергиваем из него одну часть – и все, смысл теряется, а оставшееся выглядит неуместно и нелепо. Наверное, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением [...] Это серия фотографий, в которых есть определенный посыл. И я ничего плохого не вижу в этих фото. Именно в том виде, в котором они были опубликованы. Но если одно фото выдергивать и отдельно постить скриншоты, не видя оригинала, конечно, это выглядит немного нелепо", – сказал пресс-секретарь.

Читайте: Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены

Никифоров добавил, что сделал снимки в свободное от работы время.

"Еще раз: это несерьезная фотография. Это сознательное преувеличение, дурачество. Было время – пошли сфотографировались. Я же не за президентом стою, кривляюсь. Я не пьяный, не бью посуду. И вообще, думаю, человеку допустимо улыбаться и дурачиться в каких-то мелких дозах. Да, я пресс-секретарь президента – так что, я теперь не человек? Я же не при исполнении, не на работе – в свободное время сделал фото. Но это, конечно, все дискуссионно", – заявил он.

Также пресс-секретарь сказал, что собирался пойти 19 сентября на ЛГБТ-прайд, но после этого скандала сомневается, нужно ли это делать.

"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", – заявил Никифоров.

Автор: 

скандал (4475) фото (1358) Сергей Никифоров (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+72
«Эффект Даннинга-Крюгера», - это когда дебилы немогут понять, что они дебилы. Потому что они дебилы.
показать весь комментарий
03.09.2021 19:33
+57
Це тільки мене сором охоплює за таких представників нашої країни?
показать весь комментарий
03.09.2021 19:30
+52
Да все правильно он сделал.
Чтобы сразу стало понятно "клоуны приехали"
показать весь комментарий
03.09.2021 19:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю - стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", - заявил Никифоров. Источник: https://censor.net/ru/n3286273 Сирожа, ты только не рюмзай и не робей. Хотел пойти на ЛГБТ прайд своих поддержать в "турборежиме", на других, таких же, посмотреть? Таки да, иди... А там, глядишь, близкие знакомства заведешь, так сказать, на "высшем ЗЕ-уровне"... И не забудь донести до всей ЛГБТ тусовки, что ЗЕ-туловище (оно же "величайший лидер современности"), к которому ты пресс-секретарем приставлен, всегда "готово "принять в любом количестве с любой стороны", как та дешевая актриса немецких фильмов для взрослых...
показать весь комментарий
03.09.2021 20:08 Ответить
Ну если все нормально для тебя - продолжай дальше рожи корчить. Гастроли в США. Будешь в Москве - сделай фото Кремль на х.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:10 Ответить
Оце для нікіфора))

http://alii.pub/5z1gyf
показать весь комментарий
03.09.2021 20:15 Ответить
На первое фото я просто смотрю серьезно.А на второе смотреть серьезно не могу - знаю,что он голый под костюмом...ха-ха!
показать весь комментарий
03.09.2021 20:16 Ответить
т.е. обезъянничать в составе представительской делегации - нормально?
(а ссать с балкона на журналистов не пробовал?)
показать весь комментарий
03.09.2021 20:17 Ответить
По якому принципу, за які заслуги їх підбирають...? Один на самокаті їздить по Кабміну, той каже що він дебіл, а то цілий міністрр залізає з ногами на стіл у своєму кабінеті, ті на офіційному прийомі у Еміра свої підошви сунуть під ніс арабам, що є прямою образою ...? Пороблено їм чи що, клепка є? Чи це спец проект якийсь по дискредитації українського народу і Держави ...?
показать весь комментарий
04.09.2021 06:59 Ответить
А що можна чекати від цих мудаковатих
кацапів?Мордой до таких справ не вийшов!
показать весь комментарий
04.09.2021 13:42 Ответить
Не подавайте ему идей! А то в следующий раз попробует.
показать весь комментарий
04.09.2021 14:52 Ответить
Блин, а я бы и не догадался (рассматривать 2 фоты в сей секунд)... Дык, это же не то что... Это просто , раздвоение личности... просто АБЫРВАЛГ...
показать весь комментарий
03.09.2021 20:36 Ответить
Какое неиспорченное интеллектом лицо!
показать весь комментарий
03.09.2021 20:48 Ответить
Мерзкое, тупое, отвратное фото, но он этого даже не понимает....
показать весь комментарий
03.09.2021 20:49 Ответить
Ще додати фотку з лєнкой з висунутим язиком, та як зельцман камеру облизує. Тоді вже буде повна картина квартальних ідіотів. До речі, цей нікіфоров також з кривого рогу.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:51 Ответить
Вчера на "Прямому" прозвучала мысль, шо вроде , до того нормальный человек, но попав в круг Зеленского, становится фрики-клоуном... Секрет в чем: ЗЕЛЕНСКИЙ В СВОИХ ПРОГРАММАХ НАЦЕЛЕН НЕ СОЗИДАТЬ, А ТОЛЬКО СТЯЖАТЬ (всякие там налоги), ДАЖе РАБОТАЯ ШУТОМ В 95-ОМ ОН УКРАЛ " СПЛАГИАТИЛ" ТЕМУ ИгРЫ НА ФАНО СВОИМ ДЕТОРОДНЫМ ОРГАНОМ . Кто не верит посмотрите видосик о фрики братьях... Карл, слышишь, ролик от 2008-го года ... на который позарился Зелtнский... КААРОЧИ, семейство пополнилось еще одним фрики-братом...Ай-да, пан НикифороFF...
https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg Freaking Brothers.!! - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg https://www.youtube.com › wa...


· https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do7DqOwnkACg&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу

https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд" - Цензор.НЕТ 7210
https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg 1:51

This duet play piano with no hands, and... No pants!! So funny... Take a look at this!P.S. Sorry for quality video..

2 апр. 2008 г. · Добавлено пользователем Jerez911
показать весь комментарий
03.09.2021 21:09 Ответить
антересно
зе уволит своего зебила из цирка сразу после гастролей по Америке...или чуть папожже?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:02 Ответить
Наскільки я розумію, це лише перший зашквар даного фріка. Бубочка має дати таким персонажам другий шанс. Багато разів.
Отже, відповідь на Ваше питання буде такою: якщо і звільнить то нескоро.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:34 Ответить
як в усіх різко обліко морале прорізалося? нормальна фото.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:03 Ответить
На фото еще день,я никогда не поверю что делегация днем отдыхает.Хотя,это же Зекомпани,они там фотки и видосики приехали поснимать? Тем более за наши деньги адийоты в Штаты слетали,оттягиваются.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:04 Ответить
И это пресс-секретарь главы государства... Свет, занавес.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:05 Ответить
Забавно мне крутое вороньё,
которое политику вершит:
когда твоя профессия - враньё,
дерьмо сочится прямо из души.

Игорь Губерман
показать весь комментарий
03.09.2021 21:08 Ответить
Я даже на рояле хреном не играю,чо вы на меня наехали,то?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:11 Ответить
Идите на прайд всем кодлом ...
показать весь комментарий
03.09.2021 21:12 Ответить
Вимагаю повернути Мендель взад! Без неї нам сумно, а Бубочкє самотньо.

Я вже давно помітила, що у КоЗеМанди кожний наступний члін ще гірший за свого попередника. Тому коли вони когось міняють на нового, то мені вже лячно.
.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:14 Ответить
Не, не надо взад, бо кто будет спiвчувати Зеленскому, шо тому не подфартило, мол, вместо первого звонка в школе он свынужден прислушиваться к советам Байдена...
показать весь комментарий
03.09.2021 21:20 Ответить
Юля ж про бубочку так турбувалась, наче еврейська мама. Хто ж йому зараз носика витре, та гульфік застібне?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:26 Ответить
Шо бы там ни было и как бы там ни было...но Лена Юлю ушли-с...
показать весь комментарий
03.09.2021 21:40 Ответить
Такі да.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:53 Ответить
Дуже не хотів би Вас лякати, та все ж. Бубочці в зручному кріселку гріти дупу ще два роки. Скільки ще фріків протягом цього часу він явить світові, й, головно, яких ядерних фріків...
(Тут лячно стало вже й мені).
показать весь комментарий
04.09.2021 02:18 Ответить
зекоманда и их вошьдь Моська - стая угашеных шакальчиков, безнаказанных клубных подростков-переростков, уверенных, что их всегда прикроют папики с волосатыми руками.. пока что всё так и происходит..
73%ные зебилы, вы ж об этом мечтали?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:23 Ответить
Я бачив як дівчатка-підлітки фотографуючись показують язик. Не дивувався, ну що сказати, мале, дурне, в голові вітер. Але я жодного разу не бачив, щоб хлопчики-підлітки фотографуючись показували язик. А тут дорослий мужик 30 -40 років, прес-секретар президента європейської країни та ще й під час візиту до країни - стратегічного партнера, на фоні Білого дому - резиденції президента США висулупив свого язика. Виникає питання. Він інфантильний підліток, недорозвинений чи просто дебіл? Пригадайте прес-секретарів попередніх президентів. Всі вели себе достойно, контролювали свою поведінку, свої слова й емоції. А тут криворізькі клоуни.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:39 Ответить
Ще один дєятєль із Зеко-манди на День Незалежності на Майдані підходить до поліціянтів і каже їм, що хоче відсосати, набиваючи собі ціну: "Я не остання людина в цій країні. Я заступник міністра економічного розвитку, я радник першої леді. У мене є і гроші. Я люблю чоловіків, красивих. Маю право". Дивіться відео. https://bykvu.com/ua/bukvy/ne-ostannia-liudyna-v-tsii-kraini-radnyk-zelenskoi-**********-proponuvav-intym-politsiiantu/
показать весь комментарий
03.09.2021 21:53 Ответить
Я теж бачив це неподобство і сміявся цілий вечір!
Але цей кацап нікіфоров наробив більше шкоди ніж
той депутат- гомосека!
показать весь комментарий
04.09.2021 13:49 Ответить
Уявляю рівень кадрів у структурах Ахметова. Ні ума, ні розуміння ситуації - хто ти, що ти, де ти.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:40 Ответить
"Держу пирамидку...". Их там по принципу наличия олигофрении отбирают?
показать весь комментарий
03.09.2021 21:45 Ответить
Этот кусок дебила даже не вкурил что кривляться - это в цирк, а на государственной службе нужны совсем другие способности ...
показать весь комментарий
03.09.2021 21:46 Ответить
нет... ты просто - ДОЛБ***......
показать весь комментарий
03.09.2021 21:46 Ответить
Прочитал, долбойоб звичайний, нах далі читати
показать весь комментарий
03.09.2021 21:46 Ответить
Навіть путінська шавка Піськов такого собі ніколи не дозволяв 😡
показать весь комментарий
03.09.2021 21:53 Ответить
зачем вы это сказали?представил писькова на месте этого дурачка) аж поплохело
показать весь комментарий
04.09.2021 09:31 Ответить
мендель головного мозга
показать весь комментарий
03.09.2021 21:53 Ответить
"Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить." Я тоже этого не понимаю. Ничего в этом снимке криминального нет. Вы что, граждане, подурели, что ли? Прям, такие одухотворенные все. Угу, идешь по улице и уши от матов вянут. И деваться от этого некуда, потому что матерятся все, от детей до стариков.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:12 Ответить
Воно настільки тупе, що навіть не розуміє, чому через це фото до нього є якісь претензії. Свого часу коли президентом обрали зека-рецидивіста, я думав що все - на тому експерименти припиняться. Так ні, захотіли ще коміка з командою дегенератів ще й під час війни. Тепер стали посміховиськом на весь світ.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:15 Ответить
Боже мій... Я думав, що панночка мендель - це днище. Як же я помилявся!..
показать весь комментарий
03.09.2021 22:27 Ответить
Андрійко Богдан нам теж здавався днищем, але ж Дєрьмак довів, що ми дуже помилялись.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:55 Ответить
Вітаю Вас!
Андрусик, котрий д'Єрьмак, як на мене, - то прокачаний варіант Андрія з Богданом. Пригадую, тоді подумав, що така кадрова перестановка з Бубочкиного боку свідчить про... Бубочкин перфекціонізм Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд" - Цензор.НЕТ 8800 .
показать весь комментарий
04.09.2021 02:11 Ответить
Вас вітаю!

А мені тоді лише одна кумедна пісня згадалась про Андрійку та лопушка.

« ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, и у любви у нашей села батарейка».
показать весь комментарий
04.09.2021 02:47 Ответить
В сухом остатке визита ЗЕ:
- селфи Никифорова
- фотки ЗЕ
- 65 миллинов
- куча поздравительных открыток меморандумов.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:49 Ответить
осталось ему у мента отсосать...
показать весь комментарий
03.09.2021 23:00 Ответить
" до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить...."
Ничего страшного и неприличного, ты конечно не сделал, но не понимаешь потому, что было! Быдло не понимает, что их "приколы", прикольные только в их круге!
Ты ж ***** перссекретарь президента (пусть даже клоуна) ты поехал не личный отдых, а представлять страну.... на до же как то держать лицо, а ты постишь дебильные фотоки.....
Со своими дружбанами развлекайся как хочешь - хоть ветки в жопу засуньте и сфоткайтесь!!!!
показать весь комментарий
04.09.2021 00:29 Ответить
Який піп,такий і приход. 95 квартал в дії.
показать весь комментарий
04.09.2021 04:20 Ответить
Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд" - Цензор.НЕТ 7539
показать весь комментарий
04.09.2021 14:44 Ответить
Никифоров о скандальном фото: "Я же не за президентом кривляюсь, не пьяный, не бью посуду. Просто я идиот".
показать весь комментарий
04.09.2021 05:29 Ответить
В тебе така неприємна пика, що нічого не допоможе: серйозний ти чи дуркуєш.
Не монтуєшся ніяк з посадою. (Твоя попередниця - теж).

Шо значить: уже не підеш ?
Давай-давай, шуруй. І всіх ваших з собою бери, починаючи з шефа.
показать весь комментарий
04.09.2021 06:51 Ответить
А потом в США прутся, и что-то там еще просят и хотят. Если вы не уважаете страну, которая вам готова помочь , выкладывая в публичное пространство такие унизительные фото, это вредители Украины, дебилы, бездари, воры, вруны
показать весь комментарий
04.09.2021 07:38 Ответить
Пані Тетяна! З Вами повністью згоден. Візит Зелкловна в Штати повністью
провалився. Президент Байден фактично випоров зеленяку! Подивіться як
сидів Байден і як втиснувся в крісло наш президент. Як селюк який боїться
вивалиться з нього.Він навить не знає як правильно сидіти під час таких
перемовин.Це йому не відосики знімати! А про вираз обличчя як то кажуть
"ноу коментс", непідготовлений до іспиту студент! До речи дуже добре пам'ятаю
виступ Байдена в ВР України.Відтрахав ії по повній програмі.І що ви думаєте
вони зрозуміли хто вони такі? Так навибирали собі такої ж шантрапи! Ганьба!
показать весь комментарий
04.09.2021 14:18 Ответить
Ти просто кончений дебіл. А це ще гірше.
показать весь комментарий
04.09.2021 08:21 Ответить
Да,"молодец", не задумуючись придумал себе кликуху- "ПИРАМИДКА"!!! Ну Шо "Пирамидка", а может стоит пройтись на ЛГБТ-прайд,покажеш Свою пирамидку?
показать весь комментарий
04.09.2021 12:59 Ответить
Возьми просто И ПОВЕССЯ. Это как-то оправдает твою ущербность
показать весь комментарий
04.09.2021 14:50 Ответить
прочитав коменты, понял: население Украины стремительно дебилизируется
и не только Украины
грустно
но мне уже скоро пора на покой, а вот вам жить в этом ************ мире
показать весь комментарий
04.09.2021 15:00 Ответить
Тебя поставили на должность, чтобы ты был лучше Пескова, ммудыла.
Пескова кто-то видел с высунутым языком ?
показать весь комментарий
04.09.2021 15:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 