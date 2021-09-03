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Новости Агрессия России против Украины
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Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жесту доброй воли отнеслись без уважения

Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жесту доброй воли отнеслись без уважения

МИД РФ утверждает, что размещение наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения было "жестом доброй воли" Москвы, к которому Украина "не отнеслась с должным уважением".

Об этом говорится в официальном комментарии министерства иностранных дел России, сообщает Цензор.НЕТ.

"Развертывание Группы (наблюдателей ОБСЕ. - Ред.) стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. ... Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением", - сказано в комментарии.

В МИД РФ считают, что представители Украины и ОБСЕ "стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках минских договоренностей".

Смотрите: Танки, "Гвоздики", "Васильки" и "Жабы": миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 53 единицы техники российских оккупантов вне линии отвода. КАРТА

"Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа", - добавили в ведомстве Лаврова.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.

В МИД Украины заявили, что отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе.

Также читайте: Резников об отказе РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом: Боятся иметь лишние глаза "на земле"

Автор: 

МИД РФ (1665) наблюдатель (844) ОБСЕ (4874) россия (95381) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+27
ИШАК кацапский! Это тебе в тамбуре вагона, чечены хлестали по твоему ишачьему сёрлу???
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03.09.2021 19:53
+27
"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир"
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03.09.2021 20:01
+22
Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жест доброй воли отнесли без уважения - Цензор.НЕТ 3612
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03.09.2021 19:57
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Правила форума Совет форумчан
ИШАК кацапский! Это тебе в тамбуре вагона, чечены хлестали по твоему ишачьему сёрлу???
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03.09.2021 19:53 Ответить
Та не звертай уваги на цього недоумка ,він ніхто і його нема !!!)))
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03.09.2021 19:55 Ответить
А бывают ли наглее и бессовестнее народы в мире, чем цапы?
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03.09.2021 20:12 Ответить
Не встречал никогда, много где бывал но наглее не встречал.
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03.09.2021 20:50 Ответить
Есть! Скрепные цапы!
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03.09.2021 21:41 Ответить
А до окупації Ордою частини української території, ми маємо ставитися теж, як до "жесту доброї волі" і теж маємо ставитися з повагою ?
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04.09.2021 12:36 Ответить
В МИД РФ считают, что представители Украины и ОБСЕ "стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории Источник: https://censor.net/ru/n3286277

Значит кацапы считают- признают Донбасс российской территорией!
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04.09.2021 18:49 Ответить
Путин *****!.. россиянцы *************!..
хрюкни, если понял!
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03.09.2021 19:59 Ответить
"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир"
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03.09.2021 20:01 Ответить
а можна я буду набирать заголовки?
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03.09.2021 19:49 Ответить
Нє! Тут уже Толіб працює! )))

Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жест доброй воли отнесли без уважения - Цензор.НЕТ 2693
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03.09.2021 19:57 Ответить
точно три (второе слово).мушской 2 штук,женски 1 штук
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03.09.2021 21:12 Ответить
Так может это такое скрытое обьявление о наборе актеров в групповую порнуху?)))
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03.09.2021 22:20 Ответить
"Отнесли" на "отнеслись" уже виправили.
А от виправить "жест" на "жестУ", - уже нє судьба.
Я нещодавно писав модератору, щоб виправили одну помилку в тексті. Ну, він мені подякував, але помилка так і залишилась.
Росія про відмову продовжити мандат місії ОБСЄ: до нашого жесту доброї волі поставилися без поваги - Цензор.НЕТ 4600
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03.09.2021 20:51 Ответить
Уже исправили)))
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03.09.2021 22:22 Ответить
"...он уважать себя заставил и больше выдумать не смог.."
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03.09.2021 19:50 Ответить
уважать себя заставить - значит, умереть.
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03.09.2021 20:39 Ответить
так пока и не заставил .только пробует
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03.09.2021 21:13 Ответить
Параноїдальна маячня !!))))
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03.09.2021 19:51 Ответить
...ім прішол зєльоний слонік

https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche



Школа №5 https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click #Дебальцево

Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жест доброй воли отнесли без уважения - Цензор.НЕТ 2625
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03.09.2021 20:00 Ответить
онЕ легли и просютЬ...i це втакому вiцi...що ж буде далi???
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03.09.2021 20:49 Ответить
Так это ж кацапы , даже старик Фрейд врят ли смог разобраться в их паронаидальном бреде.
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03.09.2021 20:02 Ответить
Іх маячня безмежна та незбагненна !!!)))
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03.09.2021 20:08 Ответить
коементувати рашапідів-полудурків нема сенсу, повний ігнор.
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04.09.2021 11:15 Ответить
В качестве ответного жеста доброй воли надо ставить на боевое дежурство БПЛА на границе с Лугандоном, а далее с наращиванием арсенала управляемых боеприпасов к ним и границу с Ростовской областью. Иначе упоротый клиент нипанимайт, что хорош уже кататься взад-вперёд и возить вагонами оружие и боеприпасы безнаказанно
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03.09.2021 19:52 Ответить
это граница не с Лугандоном (с Лугандоном у нас линия разграничения, т.к. это НАША земля).
Речь идет о наблюдателях на границе с РФ.
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03.09.2021 20:40 Ответить
Так у зеленого марамойца война и не начиналась! Ее НЕТ! Оборонзаказа НЕТ!
Два года на запасах собранных Порошенко воюют!
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03.09.2021 21:46 Ответить
та не треба там ніяких *********** - ковід своє діло робить

Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жест доброй воли отнесли без уважения - Цензор.НЕТ 7654
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03.09.2021 19:54 Ответить
Расстрою вас,в Киеве уже второй год в Александровской (Октябрьской)больнице точно так же лечат. Ковидные больные лежат и в урологическом,и в гинекологическом ,и в офтальмогическом отделениях.
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04.09.2021 16:42 Ответить
Кого ты "лечишь"?
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05.09.2021 01:38 Ответить
Видимо рашосвиньи хотят очередную порцию санкционных розг по жопе
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03.09.2021 19:55 Ответить
а к убийцам и ворам должно быть уважение?...
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03.09.2021 19:56 Ответить
Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жест доброй воли отнесли без уважения - Цензор.НЕТ 3612
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03.09.2021 19:57 Ответить
Россия, это те ****** которые не причем?
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03.09.2021 20:00 Ответить
Це вже занадто , товариші русофашисти , вимагати до себе поваги ☹️ тому що ваше місце в пеклі 😡
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03.09.2021 20:01 Ответить
В Украине "гражданская" война, но наблюдателей ОБСЕпо середине донецкой и луганской областей одобряет Россия?
Так Северный Талибостан все таки не причем?
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03.09.2021 20:02 Ответить
Эта миссия ОБСЕ, которой отказала в мандате РФ, находится не на линии разграничения, как указано в данной статье, а на российско-украинской границе в путктах автомобильного пропуска "Гуково" и "Донецк". То бишь, они запретили работу ОБСЕ на своей границе. Миссия же ОБСЕ на линии разграничения продолжает функционировать..
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03.09.2021 20:32 Ответить
Коротше кажучи - Московія забороняє доступ ОБСЄ на Українську територію біля кордону з Московією.
Ага - "Це не ми"!
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04.09.2021 00:38 Ответить
Пункт пропуска расположен на границе между ордой и Украиной. Расстояние от одних до других несколько десятков метров. И наблюдателям с двух сторон наблюдать нечего.
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04.09.2021 20:54 Ответить
В рашенфашистов позиция одна: - Делай так как я сказал, иначе убью.
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03.09.2021 20:03 Ответить
Все таки правду говорят, что "хороший кацап - мертвый кацап"?
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03.09.2021 20:04 Ответить
Нет, неправда. Так нормальные люди говорят про "русских".
А кацап не может быть плохим или хорошим. Кацап - он есть кацап.
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04.09.2021 06:01 Ответить
А какой смысл в этой наблюдательной миссии ОБСЕ?Ведь они кроме того что подсчитывали количество выстрелов практически больше ничем не занималас.Что-то в их отчетах нигде не видно кто начинал обстрелы,из чего и куда попадали снаряды.
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03.09.2021 20:07 Ответить
Смысл той миссии про которую идет речь - стоять на МАПП, например "Гуково", на обочине и молча смотреть как белые грузовики пересекают российскую границу, выстрелы они не считали, так как в том районе не стреляют.
А такие тексты - "МИД РФ утверждает, что размещение наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения ..."Источник: https://censor.net/ru/n3286277 - пишут, скорее всего, поколение ЕГЭ, по принципу "выберите один из вариантов, который считаете правильным"
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04.09.2021 09:20 Ответить
Три вопроса всегда терзали кацапов:Что делать?Кто виноват?и Ты меня уважаешь?
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03.09.2021 20:10 Ответить
взагаліто ОБСЕ це міжнародна організація в яку входить 57 країн. І коли рашка кладе і не поважає такі структури то це верх дикунства і відношення до таких відповідне.
нехай бикує на останні, коли знову настане час вимолювати ніжки буша їй це все згадається.
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03.09.2021 20:11 Ответить
мрази кацапские циничные и подлые гниды..их только выжигать под корень надо везде
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03.09.2021 20:14 Ответить
Это как? В сраку не поцеловали? Так вашу немытую никто не поцелует, разве что Лука. Да и тот блевать будет до смерти.
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03.09.2021 20:16 Ответить
Операция ФСБ "Клоун" в Украине не дала результатов. Сейчас зеледент найдет что-то у себя "посередине" в районе глазика с "миром" как у тупина.
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03.09.2021 20:26 Ответить
Добряки однако...На украинскую границу, с украинской же стороны, они милостиво разрешили в надежде что им за это поцелуют дучку !? А теперь обиделись... Ну и кто в раскладе идиоты? Санитары ,а-у!
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03.09.2021 20:28 Ответить
Уже линия разграничения -это стала российская територия?
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03.09.2021 20:31 Ответить
Там ошибка в статье. Я выше описал ситуацию.
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03.09.2021 20:34 Ответить
А ...ну тогда в принципе ничего страшного. Это в их стиле
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03.09.2021 20:35 Ответить
Как раз ничего хорошего в этом нет. Эта миссия следила за тем. чтобы не было перемещения войск и военной техники из РФ на неподконтрольную территорию. Теперь этого сдерживающего фактора не будет и последствия очевидны...
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03.09.2021 20:44 Ответить
Я не говорю, что это хорошо, но в их стиле. И там длина границы несколько сот км, можно в любом месте им перейти. Могут ночью перемещать технику и боеприпасы. Весь мир и так знает, что это Россия поставляет туда. Тем более, сейчас цена на газ на пике, они думают, что бога за бороду поймали.
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04.09.2021 00:09 Ответить
Вони не слідкували за тим, аби не було переміщення.
Вони слідкували за тим, скільки і коли якої техніки "Без опазнавательніх знакаф" пройшло через кордон.
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04.09.2021 00:40 Ответить
Размещение наблюдателей на границе Украины это жест доброй воли России???
И кто бы мог о таком подумать?
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03.09.2021 20:42 Ответить
Еще бы! Зачем Орде нужны наблюдатели за транспортом с табличкой 'Груз 200"?
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03.09.2021 20:44 Ответить
Росія про відмову продовжити мандат місії ОБСЄ: до нашого жесту доброї волі поставилися без поваги - Цензор.НЕТ 6252
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03.09.2021 20:47 Ответить
А раніше він міг потрапити хіба що під коняку. )))

Росія про відмову продовжити мандат місії ОБСЄ: до нашого жесту доброї волі поставилися без поваги - Цензор.НЕТ 3704
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03.09.2021 21:06 Ответить
гуд невз.
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04.09.2021 19:50 Ответить
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! 💙💛❤️
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03.09.2021 20:45 Ответить
Любимый певун ***** знает правду.
Росія про відмову продовжити мандат місії ОБСЄ: до нашого жесту доброї волі поставилися без поваги - Цензор.НЕТ 523
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03.09.2021 20:51 Ответить
это много, очень много
я бы оставил им 4 -5 дурдомов и пару гектар земли возле них, где-то в районе мокшанских болот
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03.09.2021 21:10 Ответить




100 вiдсоткiв. на сранях-рязанях...цього достатньо )
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03.09.2021 21:40 Ответить
у них всегда были проблемы с географией)
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04.09.2021 07:25 Ответить
лошадь и после этого будет продолжать ржать про "внутренний конфликт"
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03.09.2021 20:54 Ответить
Ну и кто не выполняет минские договорняки? Рашка открыто послала ОБСЕ и кричит, что виновата Украина.
Впрочем, ничего нового.
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03.09.2021 20:56 Ответить
причем здесь Соссия?
это наша страна и мы без кацапских козлин должны решать вопросы международных миротворцев и иностранных военных баз.
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03.09.2021 21:45 Ответить
Наблюдатели видите ли Рашке мешают. Тем самым Рашка еще раз подтвердила что мира она не хочет. При етом еще упрекает в чем то Украину.
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03.09.2021 22:16 Ответить
Лицемерие крыССии не знает пределов.

Росія про відмову продовжити мандат місії ОБСЄ: до нашого жесту доброї волі поставилися без поваги - Цензор.НЕТ 2756
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03.09.2021 23:29 Ответить
Вы нас не любите и не уважаете только за то, что мы вас убиваем?!!!
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04.09.2021 07:16 Ответить
Ты меня уважаешь? Могу убить!
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04.09.2021 08:49 Ответить
Постойте-постойте ! При чём здесь Москва ?! ведь #ихтамнет !!!
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04.09.2021 13:11 Ответить
какое на Х,,Й уважение может быть к мокшанским, козломордым Пид...м, кофе должно быть горячим, а кацап холодным.....
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04.09.2021 14:10 Ответить
"...должен..." кофе он, а не оно.
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04.09.2021 18:30 Ответить
Тю , для вас на первом месте - кофе или холодный пуй?... ХМЫ
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04.09.2021 19:53 Ответить
Ви не слідкуєте за змінами у кацапському правописі.
Тепер, як виявляється, потрібно писати "кофє", як "оно".
Старі інтелігенти на Расєї цим обурюються, бо раніше це питання було одним зі знакових, - чи людина освічена, чи ні. А тепер важче визначити неосвічених дебілів... )))
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04.09.2021 21:01 Ответить
як виявляється, потрібно писати "кофє", як "оно".

це можливо, це дозволений новий варiант, який ранiше був пiд забороною, але все рiвно краще кацапською писати в чол. родi - "вкусный кофе".
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05.09.2021 00:04 Ответить
В 2009 году в России был издан https://rg.ru/2009/08/21/russkiy-slovari-dok.html Приказ Министерства образования и науки №195 "Об учреждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы русского литературного языка".
Этот закон предписывает использовать словарь, в котором слово «кофе» помечено, как «среднего рода».
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04.09.2021 21:07 Ответить
Так вроде ж "ихтамнет" и "внутренний конфликт" А тут-"жест доброй воли". Кацапня уже так запи..елась за эти годы, что не особо и следит за собственным чёсом. Всё от безнаказанности. Потому что вместо эмбарго на их жижу и вонючий газ-Северный поток-2.
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05.09.2021 01:35 Ответить
С ними нечего говорить. Рашка - как зазнавшийся пацан, которому в наследство досталось состояние и должность директора, требует "уважения" к своей тушке, хотя его не заслуживает. Таким же образом общаются "представители" ОРДЛО, они никто, а мнят себя кем-то важным, воспринимают вежливость как слабость. ******* их нужно и не слушать, просто игнорировать и при случае *******, пока сами не попросят послушать
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05.09.2021 10:30 Ответить
 
 