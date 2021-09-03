Россия об отказе продлить мандат миссии ОБСЕ: К нашему жесту доброй воли отнеслись без уважения

МИД РФ утверждает, что размещение наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения было "жестом доброй воли" Москвы, к которому Украина "не отнеслась с должным уважением".

Об этом говорится в официальном комментарии министерства иностранных дел России, сообщает Цензор.НЕТ.

"Развертывание Группы (наблюдателей ОБСЕ. - Ред.) стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. ... Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением", - сказано в комментарии.

В МИД РФ считают, что представители Украины и ОБСЕ "стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках минских договоренностей".

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"Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа", - добавили в ведомстве Лаврова.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.

В МИД Украины заявили, что отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе.

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