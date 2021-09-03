"Слуга народа" выдвинет на довыборах в Раду на Черкасщине мэра Золотоноши Войцеховского

Партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области действующего мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от "СН" Евгения Кравчук заявила в комментарии каналу "Украина 24".

Кравчук сообщила, что 6 сентября во время съезда партии будут приниматься решения, связанные с избирательным процессом.

По ее словам партия планирует выдвинуть своих кандидатов на округах в Херсоне и Черкащине.

Она заявила: "По Черкасской области, по этому округу, где работал Александр Скичко, который стал председателем Черкасской ОГА, будет (выдвигаться - ред.) Виталий Войцеховский. Он сейчас действующий мэр Золотоноши.

Сейчас не владею информацией по Херсону. В понедило она будет озвучена. Пока, на роль партии в выборах мэра Харькова нет информации".

В пятницу Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.

9 апреля ЦИК назначил досрочные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.