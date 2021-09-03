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"Слуга народа" выдвинет на довыборах в Раду на Черкасщине мэра Золотоноши Войцеховского

Партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области действующего мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от "СН" Евгения Кравчук заявила в комментарии каналу "Украина 24".

Кравчук сообщила, что 6 сентября во время съезда партии будут приниматься решения, связанные с избирательным процессом.

По ее словам партия планирует выдвинуть своих кандидатов на округах в Херсоне и Черкащине.

Она заявила: "По Черкасской области, по этому округу, где работал Александр Скичко, который стал председателем Черкасской ОГА, будет (выдвигаться - ред.) Виталий Войцеховский. Он сейчас действующий мэр Золотоноши.

Сейчас не владею информацией по Херсону. В понедило она будет озвучена. Пока, на роль партии в выборах мэра Харькова нет информации".

В пятницу Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.

9 апреля ЦИК назначил досрочные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.

Автор: 

Войцеховский (16) досрочные выборы (127) Черниговская область (1121)


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Топ комментарии
+1
теперь в офисе будут наливать...харэ нюхать,перемены...
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03.09.2021 20:26
+1
Краще б того.....помічника дзинду,тьфу чи як його того любителя "на рот". Його і піарити не треба)))
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03.09.2021 21:14
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теперь в офисе будут наливать...харэ нюхать,перемены...
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03.09.2021 20:26 Ответить
Это не родственница организатора строительных афер в Киеве?
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03.09.2021 20:29 Ответить
Неужели уже все из 95 квартала пристроены?
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03.09.2021 20:33 Ответить
А цей член що з сусіднього квартала???)))
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03.09.2021 20:45 Ответить
Краще б того.....помічника дзинду,тьфу чи як його того любителя "на рот". Його і піарити не треба)))
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03.09.2021 21:14 Ответить
Так уже б хоч фотку його прикріпили, а то читаєш заголовок і після откровеній Дзинди (чи як його там) і жіночого образу на фото не знаєш, що і думати 🤮
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03.09.2021 21:47 Ответить
Цей Воцеховський що, трансквестит? Чи ця, Войцеховська....чи воно, Войцеховське....
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03.09.2021 22:11 Ответить
На фото? Це кравчук.
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04.09.2021 01:02 Ответить
Видно він володіє такими крітеріями як корупціонер, українофоб, капітулянт ... гідний буде депутат зРади, в цій антиукраїнській прокремлівській силі продажних .ЗЕбілів ( слуг кремля)...
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04.09.2021 08:33 Ответить
Этот тот самый, который кинул людей с квартирами Элита-Центр
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04.09.2021 10:04 Ответить
 
 