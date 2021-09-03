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ГБР и СБУ провели операцию, которая заблокировала поставки медицинского кислорода в больницы от "ДиПи Эйр Газ", - юрист

ГБР и СБУ провели операцию, которая заблокировала поставки медицинского кислорода в больницы от

Вчера, 2 сентября, Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провели обыски в 5 населенных пунктах Украины - Днепр, Винница, Житомир, Краматорск, с. Блиставица Киевской области - в компании отечественного производителя медицинского кислорода ООО "ДиПи Эйр Газ". В компании считают это заказной спецоперацией, направленной на блокирование поставку медицинского кислорода этого производителя согласно контрактам, что ставит под угрозу обеспечение кислородом медицинских учреждений (в т.ч. для больных COVID-19) и стабильность на данном рынке.

Об этом сотрудники компании заявили сегодня в ходе акции протеста перед зданием ГБР на ул. Петлюры в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

"Сейчас арестованы склады с готовой продукцией, изъяты уставы, печати, оригиналы рабочей документации предприятий и тому подобное. Работников предприятий запугивали. Все действия происходили с грубыми нарушениями всех процессуальных норм. Сейчас работа наших компаний парализована. Считаем это заказной спецоперацию, направленную на передел рынка медицинского кислорода. Сейчас под угрозой поставки этой важнейшей продукции в медицинские учреждения Украины. Произвол силовиков поражает - перед своим фактическим расформированием они совершили, по сути, разбойное нападение", - об этом заявили представители компании.

Как считает директор адвокатского бюро "Цыпин и партнеры" Денис Цыпин: "Вчерашние обыски ГБР совместно с СБУ были похожи на умышленные действия, направленные на задание предприятию как можно большего вреда: ломали незапертые двери, запугивали работников, запрещалиь звонить адвокату. Кроме того, результатом обыска стало не изъятие образцов медицинского кислорода для проведения экспертизы, как позволил суд, а полная остановка поставки кислорода в больницы. Сейчас закрыты склады, опечатано оборудование. Я лично неоднократно подавал заявления в ГБР и НАБУ, подчеркивая, что работники СБУ начиная с 2016 года занимаются откровенным наемничеством и работают на частные интересы компании монополиста на этом рынке - зачищают рынок. Сейчас СБУ теряет свои полномочия, а потому не исключено, что это "дембельский аккорд в заказном подряде" с целью обеспечения монополии на рынке и передача эстафеты коллегам из ГБР".

Юристы уточнили, что "ГБР с СБУ пришли не на какие-то подпольные цеха продажи, а в известную фирму, которая поставляет кислород в больницы десятки лет. Запрет поставок и опечатывания помещений, это не ошибка, а сознательное преднамеренное действие. Работники ГБР полностью понимали, что, препятствуя снабжению кислородом государственные больницы, они толкают больницы в объятия конкурента, который "случайно" уже под дверью и единственный в Украине, кто имеет возможности для оперативного снабжения кислородом".

Напомним, что перед ожидаемым осенью новой вспышкой пандемии обострилась ситуация на рынках обеспечения медицинских учреждений Украины. Ранее сообщалось, что в связи с ротациями чиновников в Министерстве здравоохранения и ряда силовых ведомств свои позиции стремительно теряет компания монополист "Криогенсервис". Некоторые эксперты и юристы уже связывают вчерашние обыски со стороны силовиков с попыткой монополиста таким образом удержаться на рынке и обеспечить себе монопольное положение и в дальнейшем.

"Изъяли баллоны с медицинским кислородом и сразу передали на ответственное хранение сотрудникам компании. При этом запретили пользоваться продукцией и отправлять ее согласно контрактам медицинским учреждениям. Угрожают ответственностью. Склады опломбированы - это незаконно, так как там кроме баллонов с кислородом находится и другое имущество! Опечатали оборудование для производства технического кислорода и других газов - а это уже за рамками полномочий, за рамками дозволенного решением Печерского райсуда Киева. Это является прямым препятствием хозяйственной деятельности".

"И большой вопрос - является ли это обычным процессуальным действием с целью изъятия образцов продукции медицинского кислорода производства ООО "ДиПи Эйр Газ", где было бы по логике достаточно изъятия нескольких баллонов с готовой продукцией для экспертизы, или это, все же, вероятно, хорошо срежиссированная и дерзко осуществленная спецоперация с другой целью. Как считает наш клиент - руководство компании ООО "ДиПи Эйр Газ" - это паралич оперативной деятельности данной компании по обеспечению медицинских учреждений Украины кислородом и подталкивание их в объятия конкурента", - прокомментировал ситуацию адвокат Денис Цыпин из адвокатского ююро "Цыпин и партнеры".

Юристы из адвокатского бюро и руководство компании ООО "ДиПи Эйр Газ" пообещали принять все необходимые меры для оперативной стабилизации ситуации, с целью недопущения возникновения дефицита медицинского кислорода в больницах.

Цензор.НЕТ подготовил журналистские запросы к ГБР и СБУ по поводу данной ситуации.

Автор: 

обыск (1895) СБУ (19861) ГБР (2972) кислород (70)


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Топ комментарии
+10
Рано заблокировали,надо было подождать и в самый разгар ковида блокировать
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03.09.2021 20:10
+5
И тогда добрый дядя ахметов продаст свой
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03.09.2021 20:12
+5
лыйтинант бакланов большой молодец...скоро буба ему княгини ольги вручит..
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03.09.2021 20:14
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Рано заблокировали,надо было подождать и в самый разгар ковида блокировать
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03.09.2021 20:10 Ответить
И тогда добрый дядя ахметов продаст свой
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03.09.2021 20:12 Ответить
Ахметов и так продаст или бесплатно отдаст.
за него не волнуйся

Завод Ильича бесплатно обеспечивает больницы Мариуполя кислородом:
25 января 2021
Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест продолжают обеспечивать городские больницы жизненно необходимым кислородом. Это регулярная и безвозмездная помощь системе здравоохранения Мариуполя. С 11 по 17 января медучреждениям передано почти восемь тысяч кубометров кислорода.

http://metinvest.tilda.ws/stopcoronavirus
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03.09.2021 20:27 Ответить
А должен и бесплатно лечить весь марик, как хозяин градообразующих предприятий..
насколько я понял там кроме метзавода и обслуживающей его логистики больше ничего серьезного нет
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03.09.2021 20:32 Ответить
Ахметов ничего и никому бесплатно не отдает. Как и бородатая бабушка зеледента. Вы прямо как ребенок. Вас не научила ничему гречка перед выборами?
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03.09.2021 20:53 Ответить
Ахметов глитай, але не павук, як Беня
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03.09.2021 21:06 Ответить
Ахметов просто "гудок", причем гудок его заводов в начале оккупации Донбасса оказался просто свистком. Свистунов почему-то стал шибко популярен именно при внучке бородатой бабушки зеледента.
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03.09.2021 21:10 Ответить
Зелень прибарахляется!
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03.09.2021 20:12 Ответить
лыйтинант бакланов большой молодец...скоро буба ему княгини ольги вручит..
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03.09.2021 20:14 Ответить
Не, этот на "Национальную Легенду" тянет легко
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03.09.2021 22:34 Ответить
1921 рік.
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03.09.2021 20:14 Ответить
Итого:
1. Маски
2. Вакцины
3. Кислородное оборудование
4. Собственно- мед.кислород
5. Дезинфекция
Даже не стану спрашивать: что я забыл. Уже тут- триллионы и триллионы бабла- в никуда. А ведь так- не бывает, чтобы триллионы- в никуда... По определению- не бывает. Есть какая-то цель... Я даже предполагать не стану- какая именно.
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03.09.2021 20:17 Ответить
шо значит в никуда?в избирательную компанию бубы...
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03.09.2021 20:20 Ответить
Если бы в неё, то я пропаду из эфира, на дня три, не менее. Буду отмечать День Победы. Хто такое это буба??? Нихто...
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03.09.2021 20:25 Ответить
ГБР и СБУ провели операцию, которая заблокировала поставки медицинского кислорода в больницы от "ДиПи Эйр Газ", - юрист - Цензор.НЕТ 5801

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03.09.2021 20:22 Ответить
Рейдери в законі працюють !!!)))
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03.09.2021 20:23 Ответить
Одно знаю,где вливаются миллиарды государственных денег там всегда есть хищение в особокрупных размерах.А если кто тронет эти кодла то сразу начинают выть об ущемлению народа Украины.
В этом виновато и правительство в первую очередь зоздавая монополистов.
Одно хреново,ловить то ловят но никого не сажают на реальные сроки.
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03.09.2021 20:24 Ответить
Це має назву -імітація державної діяльності !!!)))
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03.09.2021 20:26 Ответить
Мабуть відкат не дали із виділених із бюджету коштів.
Якось дивно виходить,ловлять корупціонера чи розкрадача,відпускають під заставу у половину накраденого а потім якось дино зникають докази та свідки.Після чого розкрадачів виправдовують та ще повертають їм посади із компенсацією зармлати та виплатою морального ущерба.
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03.09.2021 20:50 Ответить
Та вы на фотку гляньте... там же тетки несчастные, от 75 и выше... они уже даже выть неспособны. Их главная задача- плакатики держать параллельно поверхности Земли и- неперевернутыми.
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03.09.2021 20:28 Ответить
Подработка пенсионерам нашими законами не запрещена.
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03.09.2021 20:52 Ответить
Несомненно. Только я настаиваю на том, что они даже понятия не имеют о тексте, который накалякан, вот именно- накалякан, на бумажке, которую они пытаются удержать. Бедняги...
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03.09.2021 20:56 Ответить
Когда уже эти инвесторы потянутся в Украину вереницами? Каждый инвестор мечтает, чтоб к нему рейдеры из СБУ пришли порядок наводить. Да, Зеля?
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03.09.2021 20:25 Ответить
Настоящих инвесторов в Украину потянутся еще не скоро.Сейчас к нам едут только,,инвесторы однодневки,, для которых бизнес заключаеся только в ,,хап,, и смылся.
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03.09.2021 20:54 Ответить
Просто потому что долгосрочный бизнес планировать в Украине невозможно, в том числе по вышеуказанным причинам
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03.09.2021 22:33 Ответить
ДБР-це як,державна банда рейдерів(рекетирів) !!!)))
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03.09.2021 20:25 Ответить
ДБП і СБУ - інвестняні, що їх зеклоун обіцяв
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03.09.2021 20:32 Ответить
Видно що "добра" фірма раз найняли табун адвокатів, і зразу в крайності "препятствуя снабжению кислородом государственные больницы,Источник: https://censor.net/ru/n3286281
Якщо вони такі невіпенні адвокати то н.х. бабок з карикатурами наймати, а прямо в суд, відкриваємо ногою двері, жбурляємо в заплиле смальцем рило судді вбивчі і неспростовні докази свавілля дебеерівців та бакланівців. Що слабо, панове адвокати ? Ума и дєнєх вистачило тілки на кількох бабусь
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03.09.2021 22:08 Ответить
Адвокати туповаті, скарги ще вчора повинні були подати в суд, і то пачку скарг, з інтервалом в 5хв. від кожного окремого адвоката, окремо на кожного дбрушника і сбушника, окремо на кожну дію чи постанову ( так щоб автоматична система розкидала різним суддям). І по теорії великих чисел кілька скарг задовільнять.
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03.09.2021 22:15 Ответить
Радуцукого тоже надо "присадить". Согласна. Как Зеленского с Минцифрами сегодня весь день "ребята" голой опой (Зеленского и Минцифры, интересно они осознались, что голой опой асфальт рассекали весь день?) катали.
Такое стремное позорище.
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03.09.2021 22:19 Ответить
А можно детальніше - мабудь я щось прогавив?
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04.09.2021 00:50 Ответить
Все что вам нужно знать о том, чего вы не поняли или недопоняли расписано в этой инструкции и моем комментарии.
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04.09.2021 21:30 Ответить
Чомусь я так і подумав, що Ви не зможете пояснити написане вами.
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04.09.2021 21:37 Ответить
Это потому что , когда я разжевываю и в рот кладу с приговоркой :" За папу, за маму" необходимость в понимании отпадает, а пониманание, как известно, это признак человека разумного, а не дЫбилки ( простите за излишнюю откровенность) , например.
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05.09.2021 15:33 Ответить
Це тому, що беззв'язковий потік слів неможливо пояснити.
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05.09.2021 15:57 Ответить
По словам адвоката у СБУ претензии к этой фирме возникли ещё в 2016 г. (за 4 года до ковида). Суть претензий адвокаты не озвучивают. Официальной позиции СБУ тоже нет. Очень мутная история.
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04.09.2021 06:52 Ответить
Материал изложен однобоко. Где версия правоохранителей? Или лишь бы зраду разогнать?
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04.09.2021 08:01 Ответить
Любий адвокат скаже, що його клієнт святіше за Папу Римського.
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04.09.2021 08:12 Ответить
Может это уже работает один из 80-ти проектов Зеленского для американских инвесторов Зямы и Шлемы из Брайтон Индастриз?
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04.09.2021 08:17 Ответить
 
 