ГБР и СБУ провели операцию, которая заблокировала поставки медицинского кислорода в больницы от "ДиПи Эйр Газ", - юрист

Вчера, 2 сентября, Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провели обыски в 5 населенных пунктах Украины - Днепр, Винница, Житомир, Краматорск, с. Блиставица Киевской области - в компании отечественного производителя медицинского кислорода ООО "ДиПи Эйр Газ". В компании считают это заказной спецоперацией, направленной на блокирование поставку медицинского кислорода этого производителя согласно контрактам, что ставит под угрозу обеспечение кислородом медицинских учреждений (в т.ч. для больных COVID-19) и стабильность на данном рынке.

Об этом сотрудники компании заявили сегодня в ходе акции протеста перед зданием ГБР на ул. Петлюры в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

"Сейчас арестованы склады с готовой продукцией, изъяты уставы, печати, оригиналы рабочей документации предприятий и тому подобное. Работников предприятий запугивали. Все действия происходили с грубыми нарушениями всех процессуальных норм. Сейчас работа наших компаний парализована. Считаем это заказной спецоперацию, направленную на передел рынка медицинского кислорода. Сейчас под угрозой поставки этой важнейшей продукции в медицинские учреждения Украины. Произвол силовиков поражает - перед своим фактическим расформированием они совершили, по сути, разбойное нападение", - об этом заявили представители компании.

Как считает директор адвокатского бюро "Цыпин и партнеры" Денис Цыпин: "Вчерашние обыски ГБР совместно с СБУ были похожи на умышленные действия, направленные на задание предприятию как можно большего вреда: ломали незапертые двери, запугивали работников, запрещалиь звонить адвокату. Кроме того, результатом обыска стало не изъятие образцов медицинского кислорода для проведения экспертизы, как позволил суд, а полная остановка поставки кислорода в больницы. Сейчас закрыты склады, опечатано оборудование. Я лично неоднократно подавал заявления в ГБР и НАБУ, подчеркивая, что работники СБУ начиная с 2016 года занимаются откровенным наемничеством и работают на частные интересы компании монополиста на этом рынке - зачищают рынок. Сейчас СБУ теряет свои полномочия, а потому не исключено, что это "дембельский аккорд в заказном подряде" с целью обеспечения монополии на рынке и передача эстафеты коллегам из ГБР".

Юристы уточнили, что "ГБР с СБУ пришли не на какие-то подпольные цеха продажи, а в известную фирму, которая поставляет кислород в больницы десятки лет. Запрет поставок и опечатывания помещений, это не ошибка, а сознательное преднамеренное действие. Работники ГБР полностью понимали, что, препятствуя снабжению кислородом государственные больницы, они толкают больницы в объятия конкурента, который "случайно" уже под дверью и единственный в Украине, кто имеет возможности для оперативного снабжения кислородом".

Напомним, что перед ожидаемым осенью новой вспышкой пандемии обострилась ситуация на рынках обеспечения медицинских учреждений Украины. Ранее сообщалось, что в связи с ротациями чиновников в Министерстве здравоохранения и ряда силовых ведомств свои позиции стремительно теряет компания монополист "Криогенсервис". Некоторые эксперты и юристы уже связывают вчерашние обыски со стороны силовиков с попыткой монополиста таким образом удержаться на рынке и обеспечить себе монопольное положение и в дальнейшем.

"Изъяли баллоны с медицинским кислородом и сразу передали на ответственное хранение сотрудникам компании. При этом запретили пользоваться продукцией и отправлять ее согласно контрактам медицинским учреждениям. Угрожают ответственностью. Склады опломбированы - это незаконно, так как там кроме баллонов с кислородом находится и другое имущество! Опечатали оборудование для производства технического кислорода и других газов - а это уже за рамками полномочий, за рамками дозволенного решением Печерского райсуда Киева. Это является прямым препятствием хозяйственной деятельности".

"И большой вопрос - является ли это обычным процессуальным действием с целью изъятия образцов продукции медицинского кислорода производства ООО "ДиПи Эйр Газ", где было бы по логике достаточно изъятия нескольких баллонов с готовой продукцией для экспертизы, или это, все же, вероятно, хорошо срежиссированная и дерзко осуществленная спецоперация с другой целью. Как считает наш клиент - руководство компании ООО "ДиПи Эйр Газ" - это паралич оперативной деятельности данной компании по обеспечению медицинских учреждений Украины кислородом и подталкивание их в объятия конкурента", - прокомментировал ситуацию адвокат Денис Цыпин из адвокатского ююро "Цыпин и партнеры".

Юристы из адвокатского бюро и руководство компании ООО "ДиПи Эйр Газ" пообещали принять все необходимые меры для оперативной стабилизации ситуации, с целью недопущения возникновения дефицита медицинского кислорода в больницах.

Цензор.НЕТ подготовил журналистские запросы к ГБР и СБУ по поводу данной ситуации.