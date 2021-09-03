Суд отказался отпустить экс-нардепа Семенченко под домашний арест по делу о создании незаконного вооруженного формирования
В СИЗО он пробудет как минимум до 11 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказано в сообщении.
Таким образом, Семенченко остается под стражей как минимум до 11 сентября. После этого срок содержания в СИЗО могут продлить.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
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Як Фсі прези нахлобучують патріотів...
Відпрацьованний шлак... як і фсі...
А що Не Так??
Якби Порох посадив, то була б помста,
а так - Боженька покарав дурня
пошел посмотреть на шабаш раше-сепарни?
в чем проблема то?
- после основал батальон Донбасс, который начал мочить эту сепарню
я молчал,
я же не был коммунистом.
Потом они пришли за социалистами,
я молчал,
я же не был социал-демократом.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями,
я молчал,
я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями,
я молчал,
я же не был евреем.
Когда они пришли за мной,
больше не было никого,
кто бы мог протестовать.
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Оригинал на немецком:
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.
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Перевод на английский:
When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.
When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.
When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.
When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn't a Jew.
When they came for me,
there was no one left to speak out.
Главное ведь законность? Или добрый царь?
навряд чи ...))
))
Ваєнним был флотскім то офіцером в єтом житійом...
Карма , однако..
Могьот і біть...
Та пофік...))
🤣
Нас деактивували -нові Ніки зараз...
😁
_________
Зеркаль през, Юля прем'єр, дострокові.
Фсi вилупки яйків олігархічних "фаберже" - дістали..
))
Зрештою з юліанцями сперечатись - марна витрата часу. Бо який сенс переконувати в чомусь людей, які і так зроблять те, що їм скаже їх лідер. І будуть займати чергу на виборчу дільницю з Шостої ранку, щоб проголосувати за Зеркаль. Ну може якийсь упоротий допише в кінці списку "Тімошенко" і поставить навпроти жирний хрестик. Але таких дебілів можна буде порахувати на пальцях однієї руки і їм можна пробачити таку сліпу вірність
Вона програла перший тур виборів, за кого вона закликала голосувати у другому турі? Невже за однодумця Порошенко? А її прихильники віддали свої голоси за Зелену Шмарклю. Аби не Порох. І тут я знову згадую про лайно у ополонці... На наступних виборах віддадуть знову якомусь блазню, аби не Порох, який послідовно відстоював в світі інтереси країни.
Коротше, спалили сарай, спалюйте й хату.
Яких трьох, він якось декларував чотирьох. Потім сказав що три і жінка вагітна. То що - аборт чи ще не розродилося?
Грішин - патологічний брехун.
Хто дасть грошей заможному шахраю на благодійність ?
Не знаю,скільки він надепутатствував-наредутив,але в декларації 2016 року в декларації -25500дол і 17500 євро вказав.Витратився ?
Й непоганий старт для сім'ї,що ховалась від численних кредиторів до 2014 року.
Ось Костя ховається від оплати ЄСВ в 2010 (в Севастополі)-https://reyestr.court.gov.ua/Review/13379751
В Горлівці вже вішав кредити на дружину .Ось тут вона навіть не може повернути відсотки в 1200 грн.:https://reyestr.court.gov.ua/Review/35650931
Борги за телефонний зв'язок:https://reyestr.court.gov.ua/Review/37780215 Та то таке.буденність.
Але коли люди жертвують десятки тисяч доларів,вірячи,що Грішин бойовий офіцер і патріот,не знаючи,що це бізнес-проект Геращенка.....
К чему это?
Бидон приказал бубочке обидеть беню?
В каких подвигах он замечен? Я видел видео как он со своим отрядом в сельской глубинке строил райотдел милиции, сепарами в том н.п. и не пахло.
Медведчук под домашним арестом в своем дворце, Семенченко - в сизо. Семь лет в унитаз спустили.