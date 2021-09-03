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Суд отказался отпустить экс-нардепа Семенченко под домашний арест по делу о создании незаконного вооруженного формирования

Суд отказался отпустить экс-нардепа Семенченко под домашний арест по делу о создании незаконного вооруженного формирования

В СИЗО он пробудет как минимум до 11 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Таким образом, Семенченко остается под стражей как минимум до 11 сентября. После этого срок содержания в СИЗО могут продлить.

Читайте: Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

Автор: 

апелляция (628) Семенченко Семен (380) мера пресечения (451)


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Топ комментарии
+20
карма догонит по любому...сэмэн топил за бубу двумя руками..
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03.09.2021 20:32
+19
Суд отказался отпустить.-Зато: Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство.
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03.09.2021 20:37
+18
Он и за Украину топил в 2014 году когда основная масса сидела на диванах с засунутым языком в жопу.где он двумя руками топил за Зелупу не видел,против Пороха видел за Зе нет.в любом случае он патриот и то что он сидит это в корне не правильно,когда сепарня разгуливает на свободе
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03.09.2021 20:37
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А теперь уже все, Лушпайка, ты очень невыгодный свидетель в расследовании Иловайской трагедии.
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03.09.2021 20:31 Ответить
карма догонит по любому...сэмэн топил за бубу двумя руками..
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03.09.2021 20:32 Ответить
Он и за Украину топил в 2014 году когда основная масса сидела на диванах с засунутым языком в жопу.где он двумя руками топил за Зелупу не видел,против Пороха видел за Зе нет.в любом случае он патриот и то что он сидит это в корне не правильно,когда сепарня разгуливает на свободе
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03.09.2021 20:37 Ответить
осторожнее с кумирами...ты ещё и боцмана-коротких запиши в суперукропатриоты...гришины они и есть гришинами...андроповщина.
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03.09.2021 20:46 Ответить
Ты мне кумиров не приписывай,так же как и Сэмэну Боцмана.
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03.09.2021 20:52 Ответить
Помилився...здавали його фсі....свідок...
😎
Як Фсі прези нахлобучують патріотів...
Відпрацьованний шлак... як і фсі...
А що Не Так??
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03.09.2021 20:40 Ответить
абсолютно згоден !
Якби Порох посадив, то була б помста,
а так - Боженька покарав дурня
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03.09.2021 21:02 Ответить
************** аж бігом - "продовжують і потовщують"...
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03.09.2021 20:36 Ответить
Свободу нашему Че Геваре!
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03.09.2021 20:36 Ответить
Не ерничай.Семэн это пробный шар,посадку общество проглотит,следом на конвейер встанут другие патриоты.
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03.09.2021 20:39 Ответить
Этот что ли патриот???
Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт - Цензор.НЕТ 5916
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03.09.2021 20:57 Ответить
ну и ?
пошел посмотреть на шабаш раше-сепарни?
в чем проблема то?
- после основал батальон Донбасс, который начал мочить эту сепарню
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03.09.2021 20:59 Ответить
Никому Не Нужный, куда с ветки разбежались все твои вытираны? Где мой заклятый друг Джамал? А Танька Помолова?
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03.09.2021 21:07 Ответить
А потом бежал с разорванной жопой из котла в который сам завел батальон.
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03.09.2021 21:04 Ответить
Це вам гришин Сам розповідав?
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03.09.2021 21:16 Ответить
Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт - Цензор.НЕТ 9640
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03.09.2021 21:00 Ответить
И что это значит?расшифруй
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03.09.2021 21:36 Ответить
Насіння разом з руснею, поруч з захопленою Донецькою ОДА.
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03.09.2021 22:02 Ответить
Это я знаю,что это означает?он с флагом русни там бегает или может знакомиться с обстановкой?Голубана в ВРУ помнишь?а его фото с Востоком?отож.
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03.09.2021 22:16 Ответить
Суд отказался отпустить.-Зато: Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство.
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03.09.2021 20:37 Ответить
Какие вы сметуны потешные.Снова жалуешься как дитятко без конфетки,сметун........это вместо ЗЕлю на ростов твой ответ чемберлену?)/ См. https://censor.net/ru/comments/locate/3284214/0192142e-77e3-70ff-83d8-b7eee9cfd82c
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03.09.2021 22:21 Ответить
А Чаус опять в бегах?
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03.09.2021 20:43 Ответить
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я молчал,
я же не был коммунистом.

Потом они пришли за социалистами,
я молчал,
я же не был социал-демократом.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями,
я молчал,
я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями,
я молчал,
я же не был евреем.

Когда они пришли за мной,
больше не было никого,
кто бы мог протестовать.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Оригинал на немецком:

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Перевод на английский:

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn't a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.
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03.09.2021 20:48 Ответить
Семенченко - патріот України. За це його і кошмарять.
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03.09.2021 20:53 Ответить
Сема - неразборчивый в связях балабол, за это его и кошмарят...
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03.09.2021 21:02 Ответить
аферист
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03.09.2021 22:03 Ответить
Патріотів багато. А Сьома - рішучий і ефективний патріот. За ним люди підуть. А капітулянтам цього не потрібно
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03.09.2021 21:26 Ответить
Таке ж лайно в ополонці як і ти.
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03.09.2021 21:31 Ответить
Отримати від тебе таку рецензію - рівноцінно найвищій нагороді! Дякую, чмо рогате
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03.09.2021 21:42 Ответить
К Новому году освободят.
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03.09.2021 20:56 Ответить
А сейчас закрыли законно? Ваше мнение?
Главное ведь законность? Или добрый царь?
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03.09.2021 21:03 Ответить
Обменяют на такое же гамно.
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03.09.2021 21:09 Ответить
- на таке , як ти ?
навряд чи ...))
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03.09.2021 21:19 Ответить
Животный страх власти. Семенченко судят за то, что он может повторить и пойти с "Донбасс-2" уже против главного врага в лице москальского каганата Киеве. Да, ***** - главный внешний враг. Но история учит, что самый страшный враг - враг внутренний.
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03.09.2021 21:02 Ответить
Суд відмовився відпустити екснардепа Семенченка під домашній арешт - Цензор.НЕТ 1927
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03.09.2021 21:05 Ответить
Час насіння пройшов, шось "поффторять" і кудись "пойті" будуть інші, ця чегеварка зламана...
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03.09.2021 21:12 Ответить
Трижды я с ним встречался, в Мариуполе. Дважды- на праздновании годовщины бата "Донбасс". Третий- не помню, меня тогда и близко не допустили, он нардеп тогда был, и ещё парочка нардепов. Они тогда, оба раза, с Андреем Червнем, комроты ПС стояли. И- улыбались... А я тогда бойцам пиццу покупал, много... оба раза... Сейчас вот думаю: Червень умер, который младше меня, в два раза. Семен- в тюряге, млять... Шо за жизнь такая, млять? Это я ещё не всех упомянул... Опять же- млять.
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03.09.2021 21:06 Ответить
Є що вспам'ятати...
))
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03.09.2021 21:23 Ответить
Мне??? Есть. Эту жизнь я прожил с изобилием впечатлений. Прошлую- не знаю. Я в ней бабой был- шаманкой, в Намибии. По крайней мере, мне так экстрасенсы сказали.
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03.09.2021 21:27 Ответить
Война , піратство снітца...
Ваєнним был флотскім то офіцером в єтом житійом...
Карма , однако..
Могьот і біть...
Та пофік...))
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04.09.2021 01:07 Ответить
В ЧМП ще офігачів з 1974..
🤣
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04.09.2021 01:09 Ответить
Та пам'ятаємо один одного..
Нас деактивували -нові Ніки зараз...
😁
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04.09.2021 01:18 Ответить
Вже казав, що Семен може організувати реальний супротив росіянам у разі повномаштабного нападу і зірвати захоплення Рашою України. А це не входить в плани нашої влади. В планах влади - капітуляція і тільки капітуляція. Вони багато чого вже для цього зробили і зупинятись не збираються. Бо хто їм дозволить зупинятись?
_________
Зеркаль през, Юля прем'єр, дострокові.
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03.09.2021 21:22 Ответить
Таки так!!
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03.09.2021 21:24 Ответить
Навпаки- теж згодиться!)))
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03.09.2021 21:25 Ответить
Реальний тільки такий варіант. Якщо Юля Лану на дострокових підтримає у першому турі за гарантії свого прем'єрства, то другий тур буде не потрібний.
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03.09.2021 21:34 Ответить
Теж може бути...
Фсi вилупки яйків олігархічних "фаберже" - дістали..
))
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03.09.2021 21:38 Ответить
Перестань блажить этой зеркалихой, юродивый!
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03.09.2021 21:41 Ответить
Вибачаюсь щиро....але неприняття іншого ІМХО -це вже каммунізм,нацизм і фашизм...))
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03.09.2021 21:45 Ответить
Марченко, вийди з кола юліанців і зайди коментарі під ютубом Зеркаль. І пан побачить, що до чого.
Зрештою з юліанцями сперечатись - марна витрата часу. Бо який сенс переконувати в чомусь людей, які і так зроблять те, що їм скаже їх лідер. І будуть займати чергу на виборчу дільницю з Шостої ранку, щоб проголосувати за Зеркаль. Ну може якийсь упоротий допише в кінці списку "Тімошенко" і поставить навпроти жирний хрестик. Але таких дебілів можна буде порахувати на пальцях однієї руки і їм можна пробачити таку сліпу вірність
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03.09.2021 21:52 Ответить
Це поперше. А подруге я, як послідовний юліанець, категорично проти, щоб Юля була презом у цьому хворому на юлєфобство суспільстві. Вулиця за юлєфобами сьогодні, юліанці 60+ сидять по кухнях у депресії і намотують шмарклі на лікоть. Взавтра Рада під тиском вулиці прийме смертну кару і Юлю потягнуть вже не до Лук'яна, а на аутодафе? А срані марченкі знову будуть намотувати шмарклі на лікоть?
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03.09.2021 22:20 Ответить
Ну і потретє Юля - найефективніший прем'єр за всі часи Незалежності, що не вкрала ЖОДНЇ копійчини, трьохрічний і незалежний аудит Януковіча це довів. За Юлі економіка стрімко росла, а люди жили у Сто разів краще. Хочу ще пожити за прем'єрства Тімошенко. Навіщо фаховому економісту і практику ще й політична відповідальність?
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03.09.2021 22:55 Ответить
Я свого часу її підтримував і голосував за неї. Але вона у важкий час ступила на тропу самостійності коли треба було консолідуватись. Могла б у коаліції отримати знову крісло прем'єра. Проте все про... програла.

Вона програла перший тур виборів, за кого вона закликала голосувати у другому турі? Невже за однодумця Порошенко? А її прихильники віддали свої голоси за Зелену Шмарклю. Аби не Порох. І тут я знову згадую про лайно у ополонці... На наступних виборах віддадуть знову якомусь блазню, аби не Порох, який послідовно відстоював в світі інтереси країни.
Коротше, спалили сарай, спалюйте й хату.
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03.09.2021 23:22 Ответить
Не брешіть. Юля дослівно сказала своїм прихильникам у другому турі 2019го голосувати так, як "підказує їм свідомість" і жодної конкретики.
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04.09.2021 00:15 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/23481-podpolkovnik_semenchenko._chelovek_kotoryj_lhet_foto_i_videofakty/print Подполковник Семенченко. Человек, который лжет: фото и видеофакты
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03.09.2021 21:29 Ответить
Свинособака, не гавкай и не хрюкай. Не отвлекайся, твоя обязанность - лизать очко *****.
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03.09.2021 21:40 Ответить
А ну пшло😂🌷×××
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03.09.2021 21:50 Ответить
Это ж не Медведчук, наш официальный агент ФСБ.
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03.09.2021 21:36 Ответить
Ті дурні,що вважають шахрая Грішина патріотом-воїном,й обрали блазня Зєльонкіна прєзіком.
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03.09.2021 21:47 Ответить
Чому ж такий-розтакий шахрай Семенченко не нашахраював собі на квартиру в Києві? За 5 років депутатства? З жінкою і трьома дітьми винаймає більш, ніж скоромне житло? І ще й просить допомогти сім'ї з оплатою оренди, поки він за гратами? Щось не ліпиться у пана юрія
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03.09.2021 21:59 Ответить
Т
Яких трьох, він якось декларував чотирьох. Потім сказав що три і жінка вагітна. То що - аборт чи ще не розродилося?
Грішин - патологічний брехун.
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03.09.2021 22:12 Ответить
Капець. Пан "люцефер" викрив небачену корупцію нардепа Семенченка. Пан "люцефер" не думає, що він попривсе є звичайною людиною і він теж підпадає під закон карми?
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03.09.2021 22:29 Ответить
Це вже в нього питайте.
Хто дасть грошей заможному шахраю на благодійність ?
Не знаю,скільки він надепутатствував-наредутив,але в декларації 2016 року в декларації -25500дол і 17500 євро вказав.Витратився ?
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03.09.2021 22:38 Ответить
Оце такий шахрай? За ці гроші можна рік жити в Києві на Троєщині. Це пан "юра" скоріше виправдовує Семена, ніж засуджує
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03.09.2021 23:00 Ответить
Та не придурюйтесь.Це ж лише та сума,яку Костя ДОБРОВІЛЬНО ОПРИЛЮДНИВ.Й це ще 2016 року . А скільки має,відомо лиш йому.
Й непоганий старт для сім'ї,що ховалась від численних кредиторів до 2014 року.
Ось Костя ховається від оплати ЄСВ в 2010 (в Севастополі)-https://reyestr.court.gov.ua/Review/13379751
В Горлівці вже вішав кредити на дружину .Ось тут вона навіть не може повернути відсотки в 1200 грн.:https://reyestr.court.gov.ua/Review/35650931
Борги за телефонний зв'язок:https://reyestr.court.gov.ua/Review/37780215 Та то таке.буденність.
Але коли люди жертвують десятки тисяч доларів,вірячи,що Грішин бойовий офіцер і патріот,не знаючи,що це бізнес-проект Геращенка.....
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04.09.2021 07:44 Ответить
Беня тебя вытянул из коробки нафталина?
К чему это?
Бидон приказал бубочке обидеть беню?
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04.09.2021 08:54 Ответить
Давайте так: Семен- уникальная личность нашего времени. Не стоит преуменьшать его заслуги. Они- есть. Это- Истина. Я понятия не имею- что с ним случится далее. И- никто из вас, посетителей- тоже. Он- реально уникален, у меня нет аналогов этой Фигуре, в процессе нашего, Смутного, если кому-то захочется назвать- Революционного времени- я не стану возражать. Скажу более: у меня нет аналогов просто в Истории. У кого-то есть? Назовите. Такие люди, обычно- не выживают. Они слишком много знают. Семен- выжил. Мне в башку не приходит- каким образом ему это удалось. Он- не затихарился, он всегда был на виду. Мне перечислить ребяток, которые просто исчезли? Вот и я думаю- это лишнее, их- много. Семен- единственный. Я просто не знаю- зачем его вот так мерзко обсуждать? Вот зачем? Ранения неправильные? Так? Млять, идиоты, попробуйте себе просто пальчик порезать, ножичком, до крови! Шо, слабо? То-то же... И ваааще, это я только вскользь проехал. Семен- реально уникален. И место в Истории-обеспечил себе.
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03.09.2021 22:15 Ответить
В том то и беда - в смутное время всегда всплывают проходимцы семенченки.
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03.09.2021 22:42 Ответить
Я не стану спорить. Хотя- могу. И- аргументы имею. Но- не стану. Просто спрошу: у вас есть какой-то аналог этой личности? Назовёте? Я подожду. Ибо у меня- нет.
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03.09.2021 22:48 Ответить
Всё в одном флаконе: Распутин, Кашпировский, Калиостро, Махно. Соглашусь - аналогов нет.
В каких подвигах он замечен? Я видел видео как он со своим отрядом в сельской глубинке строил райотдел милиции, сепарами в том н.п. и не пахло.
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03.09.2021 23:00 Ответить
Семен, с бойцами, строил РОВД. Сепарам? Знаете, если бы мне эту хрень написал кто-то иной- я бы его просто на.уй послал. Но, зная вас- годы, я этого делать не стану. Спишу на какую-то ошибку. Бывает. Спокойной ночи.
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03.09.2021 23:06 Ответить
Внутри отделения построил лс и читал лекцию кто там теперь власть. Присутствие сепаров проявлялось только в их флаге на админзданиях и безропотном подчинении новой власти в Донецке. В принципе в глуши были паны Грицианы Таврические с обоих сторон и прочие подробности аналогичные как в Малиновке.
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04.09.2021 00:05 Ответить
Ну Семенченко ж не мертвечук,без якого ОПЗЖ в дупе.
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03.09.2021 22:17 Ответить
он вообще никто))
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04.09.2021 07:30 Ответить
муравей подходит к мужику который забивает косяк.. - мужик, дай раскумариться..!? - мужик забивает муравья в косяк.. - Там раскумаришься..
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03.09.2021 22:43 Ответить
Сначала было: "жити по-новому", потом "я ваш вирок", а продажные мусора, прокуроры и судьи остались на своих местах, каждый новый президент с удовольствием пользуется их услугами.
Медведчук под домашним арестом в своем дворце, Семенченко - в сизо. Семь лет в унитаз спустили.
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04.09.2021 03:53 Ответить
Семен! Крепись.Ты -боец!.Свободу Семенченко!!!
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04.09.2021 07:11 Ответить
семен, смени ник)))
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04.09.2021 07:30 Ответить
ушлепок
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04.09.2021 07:29 Ответить
Вот власть опредилилась кто для нее враг . Это все пасионарии которые способны защищать себя и страну. А те кто ворует то социально близкие.
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04.09.2021 07:35 Ответить
В Украине не может человек вот так взять и стать патриотом... У нас существуют исключительно профессиональные патриоты!!! Это - люди гордо носящие дорогие вышиванки, висящие на бигмордах, стоящие со свечами в церквях и не вылазящие из телевизоров!!
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04.09.2021 08:15 Ответить
Там йому і місце. Трохи схудне, потвора
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04.09.2021 08:19 Ответить
А В 2014 у нас були законні формування ,які стали на захист України і скільки їх було ??????????До Семенченка можна порізному відноситись.Але мене цікавить законність добровольців в ті часи і їх подальша доля.Це виходить всіх до суду.Згадайте всіх,через одного в шльопанцях.....Голі,босі ,голодні стали на захист держави.Хто в ті часи думав про законність?!То може і душі тих хто життя віддав за нас ,за Україну ,-до суду притягнем.....
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04.09.2021 08:56 Ответить
Так. Саме так і було. Голодні, босі, нічим не захищені. Саме вони відстояли Україну. Саме за це їх і саджають. Щоб не заважалу ЗЕку та Єрмаку здати/продати країну як Заходу, так і Пуйлу.
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04.09.2021 10:09 Ответить
ЗЕк и его суды суки. Выбивают самых активных. При этом, припер в Украину воевавших 5 тыс. афганцев. То есть, чужих участников НВФ - в Украину можно привести - читай теppopиctoв, а УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ СТРАНЫ, сгноить по тюрьмам. ЗЕк - зраднык. Это уничтожение Украины и народа. Кто тогда нас будет защищать? ЗЕк, который сбежит в Испанию на свою виллу?
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04.09.2021 10:05 Ответить
А в цей час ворог України мєдвєдчук сидить в палаці під домашнім арештом інші вороги:мураєв,рабіновічь,бойко,шуфрічь розгулюють на волі,замість висіти на шибениці.
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04.09.2021 10:15 Ответить
Псадка Семена означає,що клептократи в уряді,до сказу,бояться тих,хто може очолити народне повстання проти них,Сашка Білого Чорт аваков вбив з тою ж метою.
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04.09.2021 10:20 Ответить
МВД,суді,слідчі,прокурори вже повинні нести кримінальну відповідальність за нікчемні справи і завзятість в вироках,особливо в резонансних і відповідати за свою бездіяльність (або діяльність) особливо,якщо не підлягають підсудності такі з л о д і ї як коломойський ахмєтов,фірташ,пінчук,кучма,бойки,мервечуки,киви,міністри,зрадники....а то, щось тюрми переповнені бранцями з нікчемними справами....а нах таке правосуддя?????Треба саджати суддів!!!
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04.09.2021 11:10 Ответить
Это же не Медведчук... Это та мразота. с расстрельной статьей может дома сидеть. А тот, кто в русскожопых стрелял, тот в тюрьму. Такой вот, урок патриотизма. Шо, есть еще желающие? За Родину, за Зеленского?
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04.09.2021 12:48 Ответить
 
 