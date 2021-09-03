Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан, - Ермак

Украина сделает все необходимое для эвакуации украинских граждан, которые всё еще остаются в Афганистане и стремятся его покинуть,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил Ермак, в конце августа из Кабула были вывезены все украинцы, которые на тот момент связались с прошением об эвакуации.

"Сегодня складываются новые списки из украинских граждан, которые смогли выйти на связь позже. Продолжается работа по подготовке их эвакуации. Сейчас это может быть еще сложнее, чем неделю назад, но Украина сделает все необходимое", - заявил Ермак.

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Он подчеркнул, что "Украина позаботится обо всех своих гражданах, которые все еще остаются в Афганистане и стремятся его покинуть".

"Готовятся самолеты для дополнительных рейсов. Президент Украины держит этот вопрос под постоянным контролем, ведь безопасность украинских граждан для него абсолютным приоритетом", - сказал Ермак.

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