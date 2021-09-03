Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан, - Ермак
Украина сделает все необходимое для эвакуации украинских граждан, которые всё еще остаются в Афганистане и стремятся его покинуть,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как отметил Ермак, в конце августа из Кабула были вывезены все украинцы, которые на тот момент связались с прошением об эвакуации.
"Сегодня складываются новые списки из украинских граждан, которые смогли выйти на связь позже. Продолжается работа по подготовке их эвакуации. Сейчас это может быть еще сложнее, чем неделю назад, но Украина сделает все необходимое", - заявил Ермак.
Он подчеркнул, что "Украина позаботится обо всех своих гражданах, которые все еще остаются в Афганистане и стремятся его покинуть".
"Готовятся самолеты для дополнительных рейсов. Президент Украины держит этот вопрос под постоянным контролем, ведь безопасность украинских граждан для него абсолютным приоритетом", - сказал Ермак.
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ЛОМы гения политтехнологий Миши Подоляка с таким упоением пытаются доказать граду и миру, что поездка Зеленского в США стала прорывом и успехом, что это уже переходит границы пристойности. Заявлено, что все кто критикует поездку - рука Москвы и российская агентура (прогресс - раньше все кто критиковал приСлуг были наемниками Порошенко). За неслыханный успех пытаются подать тот факт, что в совместном меморандуме (!) не упоминается Минский договор (вам перечислить, что еще там не упоминается?)
На самом же деле из рассказов инсайдеров картинка вырисовывается следующая. В Офисе президента визит Зеленского в США всерьез хотели обставить как прорыв и достижение. Планов было два. Первый - Зеленский должен был везде говорить с Байденом на повышенных тонах, как обещал глава фракции СН Давид Арахамия. Эту часть пиар-шоу американцы успешно сломали, при чем по всем позициям. Начиная от того как встречали Зеленського в аэропорту, до личного общения Зеленского с Байденом.
Вторая часть плана предполагала получение от американцев инвестиций под привезенный Зеленским проект так называемой «реконструкции Украины». План в Офисе президента оценили в 277 миллиардов долларов США. Обеспечение получения этих средств возложили на посла Украины в США, Оксану Маркарову. И Маркарова смогла заинтересовать отдельных инвесторов, не на всю сумму - но все же.
Однако. Этот план поломал сам Зеленский, который показательно везде ездил не с послом Украины, а с Ермаком. На дипломатическом языке это означает, что Маркарова впала в опалу, ей не верят и скоро ей предстоит отставка. Очевидно, что никто из инвесторов в таких условиях денег не дал.
А правда заключалась в том, что ни Зеленский, ни Ермак просто не знали таких тонкостей, а поинтересоваться у опытных дипломатов они не посчитали нужным. Результат - провал.
Наконец, крупные неприятности Зеленскому создал его же пресс-секретарь Никифоров, когда выставил на соцсети свой идиотский коллаж с монументом Вашингтона - во время национального траура по американским солдатам, погибшим в аэропорту Кабула. Видит Бог, мы сперва подумали, что этой выходкой Офис президента пытается отвести внимание от какого-то более впечатляющего провала. Однако инсайдеры убеждают, это была собственная выходка пресс-секретаря президента.
Проблема в том, что сотрудники посольства от первых лиц были отодвинуты, а когда стало понятно, что пресс-секретарь сотворил примерно тоже, как если бы в Москве он выдал издевательский коллаж с Могилой Неизвестного солдата - было уже поздно. Фото Никифорова разошлось по всему интернету, причем увидели его не только украинские пользователи, но и американские. Что почувствовали американцы, догадаться несложно.
ОП конечно на чувства американцев плевать с последнего этажа здания на Банковой. Но проблема в том, что в день визита Зеленского в США вся Украина обсуждала не грандиозные достижения Зеленского, а фото его пресс-секретаря. А это уже полный пиар-провал.
Однако. Как не удивительно, сейчас в наибольшем выигрыше от поездки оказался… Андрей Ермак. Дело в том, что переговоры с Зеленским были больше для шоу. Кто именно принимает решения в Офисе Зеленского американцы знают не хуже самого Зеленского. Поэтому, параллельно произошли переговоры ряда высокопоставленных чиновников США с Андреем Ермаком. И там американцы не миндальничали - они довольно четко описали Ермаку свое видение украинской ситуации и начертили красные линии, переходить которые ему нежелательно.
В чем же успех? Да в том, что, по сути, американцы признали Ермака не офис-менеджером (согласно его должности), а практически вице-президентом. Ермак стал стороной переговоров. На месте Зеленского уже следовало бы паниковать. Теперь переговоры будут вести с Ермаком, а решения по результатам будет подписывать и нести за них ответственность Зеленский. Но президент этого просто не понимает.
Это нормальная практика за последние 30 лет мирового террора
Если не считать Красный Крест
Так шо эти уроды даже ишаков чурбанских готовы эвакуировать
При этом рискуя жизнями личного состава
жёппа и рожа станут очень похожи....
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
5000 тысяч человек собираются принять наши власти на нашей территории….
От кого бажали эти вполне себе упитанные мужики?!
От собственного народа?!!!
И что они там делали такого, что им пришлось бежать?!!!
И вообще, мало нам своих этнических конфликтов?!
Почему эти люди получают с такой скоростью ГРАЖДАНСТВО?!
Они изучили и свободно владеют ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ?!
Они знают законодательство?!
Они инвестируют в экономику страны свои средства?!!!
Может быть ЗНАНИЯ?!!!
Какие именно?!
КАК ДОБЛЕСТНО И ВОВРЕМЯ СБЕЖАТЬ ИЗ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ?!
А где их жены и многочисленные дети?!
А если таковых не имеется, то возникает вопрос их сексуальной принадлежности и социального статуса?!!!
Мало нам своих пид@р@с@в?!!!
Я просто в ШОКЕ, Люди!!!
А Вы что думаете по этому поводу?!!!
Вам не кажется что нас как-то по-крупному уже на@бывают?!!! (с)