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Новости
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Главные новости 3 сентября: выступление Зеленского в Стэнфорде, баннер с Мураевым на Майдане

Главные новости 3 сентября: выступление Зеленского в Стэнфорде, баннер с Мураевым на Майдане

Президент Украины выступил перед преподавателями Стэнфордского университета в США, на Майдане повесили и тут же сняли баннер с изображением Мураева, депутатов "ОПЗЖ" не выпустили из самолета в Полтаве - главные новости 3 сентября.

Зеленский выступил перед преподавателями Стэнфорда

Президент говорил об авторитаризме и заявил, что в Украине он невозможен - ""Дракону появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут". Также Зеленский рассказал о диджитализации - она идет очень быстро, а результат этой реформы - победа над любой коррупцией. Также президент отметил, что Министерство цифровой трансформации готовит программу безналичных расчетов.

На Майдане повесили баннер с Мураевым. Провисел недолго

На баннере был портрет Мураева, лого его телеканала "Наш" и фраза "Тут наша земля!". Висело это все на Доме профсоюзов, который во время Революции Достоинства был главные зданием, в котором жили участники революции. У здания тут же собрались активисты: они убедили промышленных альпинистов, вешавших баннер, что рекламу необходимо снять. В Киевском городском совете профсоюзов теперь говорят, что произошла ошибка: мол, на самом деле на здании должны были разместить социальную рекламу.

Нардепов "ОПЗЖ" не выпустили из самолета в Полтаве

Депутаты прилетели в Полтаву из Киева, чтобы посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Они не учли, что в аэропорту проходит реконструкция, и там не принимают рейсовые самолеты. Администрация аэропорта сказала, что может принять только пустой самолет. Перевозчик "Роза ветров" подтвердил, что людей на борту нет. Но когда самолет сел, выяснилось, что там все же находятся пассажиры. Из салона из не выпустили, депутатам пришлось лететь обратно в Киев.

Никифоров объяснил фото с высунутым языком

По словам пресс-секретаря президента, фото было ироничным, он представил два своих образа - серьезный и веселый, но второй снимок вырвали из контекста. "Я же не за президентом стою, кривляюсь. Я не пьяный, не бью посуду. И вообще, думаю, человеку допустимо улыбаться и дурачиться в каких-то мелких дозах", - сказал он.

Предшественница Никифорова Юлия Мендель тем временем заявила, что ему работать легче, чем было ей.

Луганская и Одесская области - больше не в "зеленой" зоне

Ее показателям они не соответствуют второй день подряд. Следующая на очереди - Черновицкая область. Все гадают, когда очередной карантин (КШЭ предполагает, что усилить ограничения могут уже в первой половине сентября). Власти Киева говорят, что слухи о локдауне с 15 сентября - это просто слухи.

Еще 10 медалей на Паралимпиаде

За десятый день Паралимпиады Украина завоевала 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Паралимпиада (269) Тахтаулове (763) США (26439) Мураев Евгений (141) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) COVID-19 (18608) Сергей Никифоров (153)


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Там має висіти оригинал, а не копія.
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03.09.2021 22:23 Ответить
Переплюнув навіть впопуредника..
Олігархи апплодують стояком!!
🤣🤣
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03.09.2021 22:29 Ответить
А про режим ЧС,введеный США как на восточном,так и на западном побережьях,из-за урагана и пожаров,во время визита Янелоха - бедоносца ТИШИНА!
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03.09.2021 22:32 Ответить
Послушайте выступление обдолбанного хренограя ! Ужас и стыд 🙈
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04.09.2021 01:45 Ответить
Щось я не можу уявити прессекретаря Байдена із висунутим язиком. Йому чи їй і в голову не прийде робити такі фотки.
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04.09.2021 09:30 Ответить
Головні новини 3 вересня: виступ Зеленського в Стенфорді, банер із Мураєвим на Майдані - Цензор.НЕТ 6591
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04.09.2021 14:41 Ответить
 
 